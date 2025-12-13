Liquidation Reversal Signals MT4 Scanner
- Indicatori
- Duc Hoan Nguyen
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Nuovi strumenti saranno a $30 per la prima settimana o per i primi 3 acquisti!
Trading Tools Channel on MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per aggiornarti sulle ultime novità da parte mia
Liquidation Reversal Signals è un indicatore progettato per marcare fasi di liquidazione direzionali e confermare punti di inversione combinando estremi di volume Z-score con cambi di stato del Supertrend. Invece di stampare una freccia ogni volta che un trend semplicemente “cambia colore”, questo strumento separa il flusso di lavoro in due livelli chiari:
-
Eventi di liquidazione: registrati quando il volume direzionale (volume up/down) da un Lower Timeframe produce un picco statisticamente significativo oltre una soglia definita.
-
Segnali di inversione: confermati solo quando Supertrend cambia stato mentre l’evento di liquidazione registrato resta valido dentro una finestra di Timeout.
Questa struttura in due passaggi rende il grafico più facile da leggere: puoi vedere dove è avvenuto il picco, e solo quando una condizione di conferma è soddisfatta BUY/SELL apparirà.
Vedi più versione MT5 su: Liquidation Reversal Signals MT5 Scanner
Vedi più versione MT4 su: Liquidation Reversal Signals MT4 Scanner
Vedi più prodotti su: All Products
1. Motore principale: Z-score volume + Supertrend + Timeout
1.1. Volume direzionale da un Lower Timeframe
L’indicatore estrae i dati da un Lower Timeframe selezionato dall’utente (tipicamente un periodo grafico più basso) e divide il volume in:
- Up volume: volume associato al movimento rialzista
- Down volume: volume associato al movimento ribassista
L’uso di un lower timeframe aggiunge più granularità all’input del volume direzionale rispetto al basarsi solo sul timeframe del grafico corrente.1.2. Normalizzazione Z-score per identificare i picchi
Ogni flusso di volume direzionale viene normalizzato tramite Z-score usando:
- Z Score Length: finestra lookback per media e deviazione standard
- Z-Score Threshold: soglia di picco (gli eventi vengono registrati solo quando la soglia viene superata)
Questo meccanismo evidenzia deviazioni statisticamente significative del volume rispetto alla sua baseline recente.1.3. Supertrend come contesto di trend e trigger di flip
2. Cosa vedi sul grafico
Nel grafico corrente, l’indicatore calcola Supertrend usando:
- SuperTrend Factor
- SuperTrend Length
Supertrend viene disegnato sul grafico ed è usato come interruttore di stato per rilevare transizioni tra regimi rialzisti e ribassisti.1.4. Timeout: finestra di validità per la conferma
Quando viene registrato un picco di liquidazione, l’indicatore memorizza direzione e riferimento della barra e lo mantiene valido per:
- Liquidation Timeout Bars (0 = nessun limite)
Un segnale di inversione viene confermato solo se un flip del Supertrend avviene entro questa finestra di validità.
La visualizzazione è modulare, così puoi abilitare/disabilitare ogni livello secondo necessità.
2.1. Marcature di liquidazione (Show liquidity arrow)3. Input chiave e cosa controllano Data & performance
Sono disponibili due marcature separate:
- Long Liquidation: simbolo tracciato sotto la candela
- Short Liquidation: simbolo tracciato sopra la candela
Queste marcature sono offset usando ATR per evitare sovrapposizioni con le candele e rendere facili da individuare le posizioni dei picchi. Puoi scegliere arrow codes separati per ogni tipo.2.2. Frecce segnale BUY/SELL (Show signal arrow)
Una volta soddisfatte le condizioni di conferma, l’indicatore stampa: BUY/SELL
Le frecce segnale sono un livello separato rispetto alle marcature di liquidazione. Puoi impostare arrow codes distinti per BUY e SELL.2.3. Linee Supertrend (Show supertrend)
Supertrend è disegnato come due linee colorate per stato:
- una linea che rappresenta la fase rialzista
- una linea che rappresenta la fase ribassista
I colori rialzista/ribassista sono configurabili.2.4. Colorazione delle candele (Coloring candle transparency)
È supportata una colorazione opzionale delle candele usando:
- Coloring candle transparency (%)
- 100% = colorazione candele off
- valori più bassi applicano una colorazione basata sullo stato con la trasparenza scelta
Questo aiuta a enfatizzare lo stato senza sovraccaricare l’azione del prezzo.
-
Max bars back: limita le barre storiche processate (0 = tutte), utile per bilanciare profondità dello storico e performance.
-
Lower Timeframe: timeframe usato per ricavare il volume direzionale.
-
Z Score Length: valori più lunghi stabilizzano la baseline; valori più corti reagiscono più velocemente.
-
Z-Score Threshold: valori più alti filtrano picchi più forti; valori più bassi catturano più picchi.
-
Liquidation Timeout Bars: numero massimo di barre dopo un picco durante il quale un flip del Supertrend può confermare il segnale.
-
SuperTrend Factor and SuperTrend Length: controllano come Supertrend segue il prezzo e quanto spesso cambia stato.
L’indicatore fornisce due gruppi di alert indipendenti, ciascuno con il proprio switch on/off:
Liquidity Alerts5. Scanner multi-simbolo & multi-timeframe
Attivati su:
Signal Alerts
- Long Liquidation
- Short Liquidation
Attivati su: BUY/SELL
Canali di alert disponibili:
- Alert Message
- Push Notification
- Send Email
- Sound (abilita/disabilita e seleziona il file audio)
Puoi anche scegliere se gli alert si applicano a:
- il simbolo corrente, oppure
- tutti i simboli in modalità scanner/dashboard.
La modalità Scanner è pensata per monitorare più simboli e timeframe in un layout a tabella.
5.1. Lista timeframe & set di parametri per timeframe6. Nota sulla disponibilità dei dati e altro
5.2. Lista simboli & limiti Market Watch
- Timeframe list: lista di timeframe separata da ;
- Usa separate parameters for each time frame: consente a ogni timeframe di usare il proprio set di parametri tramite configurazioni a lista (Lower TF / Z-score / Timeout / Supertrend).
5.3. Controlli di interazione & layout
- Symbols list: lista di simboli separata da ;
- opzioni per selezionare le fonti dei simboli e limitare il numero di simboli quando Market Watch contiene molti strumenti.
- comportamento opzionale click-to-switch simbolo
- controlli tabella: larghezza colonna, altezza riga, posizione fissa o trascinabile, ancoraggi X/Y, rapporto larghezza minimizzata, colori sfondo/testo (inclusi colori testo rialzista/ribassista), font e dimensione font, e ID tabella per eseguire più tabelle.
È disponibile anche un hotkey per show/hide a seconda della modalità di visualizzazione selezionata.
Il volume direzionale è ricavato dal Lower Timeframe selezionato. Se i dati di quel timeframe non sono ancora disponibili nel terminale, potrebbe essere necessario aprire il relativo periodo del grafico per caricare i dati prima che l’indicatore possa operare completamente.
Usare dati da un solo lower timeframe per tutti i grafici potrebbe non essere necessario, quindi puoi specificare quale grafico usa quale lower timeframe usando "separate parameters". Nota che usando questa funzione anche altri parametri saranno influenzati, quindi devi regolarli di conseguenza per evitare confusione inutile.
Esempio: abilita "separate parameters" con la lista lower timeframe: "1;1;1;1;1;15;60;240" corrispondente alla lista timeframe: "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1". Quindi, il lower timeframe è determinato da:
- M1: usa lower timeframe M1 (1)
- M5: usa lower timeframe M1 (1)
- M15: usa lower timeframe M1 (1)
- M30: usa lower timeframe M1 (1)
- H1: usa lower timeframe M1 (1)
- H4: usa lower timeframe M15 (15)
- D1: usa lower timeframe H1 (60)
- W1: usa lower timeframe H4 (240).
--> Quando usi Scanner, dovresti usare questa opzione per ottimizzare velocità ed efficienza di trading.
Ridurre il Z-Score Threshold renderà i segnali più facili da identificare, producendo più segnali. Puoi aumentare o diminuire questo parametro per adattarlo al tuo stile di trading.