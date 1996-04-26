Liquidation Reversal Signals MT4 Scanner

Liquidation Reversal Signals  Z-score 거래량 극값  Supertrend 상태 변화 를 결합하여 방향성 청산 단계 를 표시하고 반전 지점 을 확인하도록 설계된 인디케이터입니다. 추세가 단순히 “색이 바뀔” 때마다 화살표를 찍는 대신, 이 도구는 워크플로를 두 개의 명확한 레이어로 분리합니다:

  1. 청산 이벤트: 하위 타임프레임의 방향성 거래량(상승/하락 거래량)이 정의된 임계값을 초과하는 통계적으로 유의미한 스파이크를 만들 때 기록됩니다.

  2. 반전 신호: 기록된 청산 이벤트가 Timeout 창 안에서 유효한 동안 Supertrend가 상태를 전환할 때만 확인됩니다.

이 2단계 구조는 차트를 더 쉽게 읽을 수 있게 합니다:  스파이크가 발생한 위치를 확인할 수 있고, 확인 조건이 충족될 때만 BUY/SELL 이 나타납니다.

MT5 버전 더 보기: Liquidation Reversal Signals MT5 Scanner

MT4 버전 더 보기: Liquidation Reversal Signals MT4 Scanner

더 많은 제품 보기: All Products

1. 코어 엔진: Z-score volume + Supertrend + Timeout

1.1. 하위 타임프레임의 방향성 거래량

인디케이터는 사용자가 선택한 하위 타임프레임(일반적으로 더 낮은 차트 주기)에서 데이터를 가져와 거래량을 다음으로 분리합니다:

  • Up volume: 상승 움직임과 연관된 거래량
  • Down volume: 하락 움직임과 연관된 거래량

하위 타임프레임을 사용하면 현재 차트 타임프레임만 의존하는 것보다 방향성 거래량 입력의 세분성이 높아집니다.

1.2. 스파이크 식별을 위한 Z-score 정규화

각 방향성 거래량 스트림은 다음을 사용해 Z-score로 정규화됩니다:

  • Z Score Length: 평균과 표준편차를 위한 lookback 윈도우
  • Z-Score Threshold: 스파이크 임계값(임계값을 초과할 때만 이벤트 기록)

이 메커니즘은 최근 기준선 대비 거래량의 통계적으로 유의미한 편차를 강조합니다.

1.3. 추세 컨텍스트 및 전환 트리거로서의 Supertrend

현재 차트에서 인디케이터는 다음을 사용해 Supertrend를 계산합니다:

  • SuperTrend Factor
  • SuperTrend Length

Supertrend는 차트에 그려지며, 강세/약세 레짐 전환을 감지하는 상태 스위치로도 사용됩니다.

1.4. Timeout: 확인을 위한 유효 기간 창

청산 스파이크가 기록되면, 인디케이터는 방향과 바 참조를 저장하고 다음 기간 동안 유효하게 유지합니다:

  • Liquidation Timeout Bars (0 = 제한 없음)

반전 신호는 이 유효 기간 창 안에서 Supertrend 전환이 발생할 때만 확인됩니다.

2. 차트에서 보이는 것

표시는 모듈식이므로 필요에 따라 각 레이어를 활성/비활성화할 수 있습니다.

2.1. 청산 표시 (Show liquidity arrow)

두 가지 별도 표시가 제공됩니다:

  • Long Liquidation: 기호가 캔들 아래에 표시됨
  • Short Liquidation: 기호가 캔들 위에 표시됨

이 표시들은 ATR을 사용해 오프셋되어 캔들과 겹치지 않도록 하며, 스파이크 위치를 쉽게 찾을 수 있게 합니다. 각 유형에 대해 별도의 arrow codes를 선택할 수 있습니다.

2.2. BUY/SELL 신호 화살표 (Show signal arrow)

확인 조건이 충족되면, 인디케이터는 BUY/SELL을 출력합니다

신호 화살표는 청산 표시와 분리된 별도 레이어입니다. BUY와 SELL에 대해 서로 다른 arrow codes를 설정할 수 있습니다.

2.3. Supertrend 라인 (Show supertrend)

Supertrend는 상태 색상으로 구분된 두 개의 라인으로 그려집니다:

  • 강세 구간을 나타내는 라인
  • 약세 구간을 나타내는 라인

강세/약세 색상은 설정 가능합니다.

2.4. 캔들 색상 (Coloring candle transparency)

다음을 사용한 선택적 캔들 색상이 지원됩니다:

  • Coloring candle transparency (%)
    • 100% = 캔들 색상 끔
    • 더 낮은 값은 선택한 투명도로 상태 기반 색상을 적용합니다

이는 가격 움직임을 과도하게 가리지 않으면서 상태를 강조하는 데 도움이 됩니다.

3. 주요 입력과 제어 항목 Data & performance

  • Max bars back: 처리되는 과거 바 수를 제한(0 = 전체)하여, 히스토리 깊이와 성능 균형에 유용합니다.

  • Lower Timeframe: 방향성 거래량을 가져오는 타임프레임.

Z-score(스파이크 민감도)

  • Z Score Length: 값이 길수록 기준선이 안정화되고, 짧을수록 더 빠르게 반응합니다.

  • Z-Score Threshold: 값이 높을수록 더 강한 스파이크만 필터링하며, 낮을수록 더 많은 스파이크를 포착합니다.

시간 기반 확인

  • Liquidation Timeout Bars: 스파이크 이후 Supertrend 전환이 신호를 확인할 수 있는 최대 바 수.

Supertrend(전환 민감도)

  • SuperTrend Factor and SuperTrend Length: Supertrend가 가격을 추적하는 방식과 전환 빈도를 제어합니다.

4. Alerts: “events”와 “signals” 분리

인디케이터는 두 개의 독립적인 알림 그룹을 제공하며, 각각 별도의 on/off 스위치를 가집니다:

Liquidity Alerts

다음에서 트리거:

  • Long Liquidation
  • Short Liquidation
Signal Alerts

다음에서 트리거: BUY/SELL

사용 가능한 알림 채널:

  • Alert Message
  • Push Notification
  • Send Email
  • Sound (활성/비활성 및 사운드 파일 선택)

또한 알림 적용 범위를 선택할 수 있습니다:

  • 현재 심볼, 또는
  • scanner/dashboard 모드에서 모든 심볼.
5. 멀티 심볼 & 멀티 타임프레임 Scanner

Scanner 모드는 표 형태 레이아웃에서 여러 심볼과 타임프레임을 모니터링하기 위한 것입니다.

5.1. 타임프레임 리스트 & 타임프레임별 파라미터 세트
  • Timeframe list: ; 로 구분된 타임프레임 목록
  • separate parameters for each time frame 사용: 각 타임프레임이 리스트 기반 구성(Lower TF / Z-score / Timeout / Supertrend)을 통해 자체 파라미터 세트를 사용하도록 허용합니다.
5.2. 심볼 리스트 & Market Watch 제한
  • Symbols list: ; 로 구분된 심볼 목록
  • 심볼 소스를 선택하고 Market Watch에 많은 종목이 있을 때 심볼 수를 제한하는 옵션.
5.3. 인터랙션 & 레이아웃 제어
  • 클릭으로 심볼 전환(옵션)
  • 테이블 제어: 열 너비, 행 높이, 고정 또는 드래그 위치, X/Y 앵커, 최소화 폭 비율, 배경/텍스트 색상(강세/약세 텍스트 색상 포함), 글꼴 및 글꼴 크기, 여러 테이블 실행을 위한 테이블 ID.

선택한 표시 모드에 따라 show/hide 동작을 위한 hotkey도 제공됩니다.

6. 데이터 가용성 참고 및 기타

방향성 거래량은 선택된 하위 타임프레임에서 가져옵니다. 해당 타임프레임의 데이터가 터미널에 아직 없다면, 인디케이터가 완전히 동작하기 전에 데이터를 로드하기 위해 해당 차트 주기를 열어야 할 수 있습니다.

모든 차트에서 하나의 하위 타임프레임 데이터만 사용할 필요는 없으므로, "separate parameters"를 사용해 어떤 차트가 어떤 하위 타임프레임을 사용할지 지정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 다른 파라미터도 영향을 받으므로, 불필요한 혼란을 피하기 위해 다른 파라미터도 함께 조정해야 합니다.

예: 타임프레임 리스트 "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1"에 대응하여 하위 타임프레임 리스트 "1;1;1;1;1;15;60;240"로 "separate parameters"를 활성화합니다. 그러면 하위 타임프레임은 다음과 같이 결정됩니다:

- M1: 하위 타임프레임 M1 (1) 사용

- M5: 하위 타임프레임 M1 (1) 사용

- M15: 하위 타임프레임 M1 (1) 사용

- M30: 하위 타임프레임 M1 (1) 사용

- H1: 하위 타임프레임 M1 (1) 사용

- H4: 하위 타임프레임 M15 (15) 사용

- D1: 하위 타임프레임 H1 (60) 사용

- W1: 하위 타임프레임 H4 (240) 사용.

--> Scanner를 사용할 때는 거래 속도와 효율을 최적화하기 위해 이 옵션을 사용해야 합니다.

Z-Score Threshold 를 낮추면 신호가 더 쉽게 식별되어 신호 수가 증가합니다. 거래 스타일에 맞게 이 파라미터를 올리거나 내릴 수 있습니다.


