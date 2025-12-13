Liquidation Reversal Signals MT4 Scanner

Offre spéciale: ALL TOOLS , seulement $35 chacun !

Nouveaux outils seront à $30 pendant la première semaine ou pour les 3 premiers achats ! Trading Tools Channel on MQL5: Rejoignez mon canal MQL5 pour suivre mes dernières actualités

Liquidation Reversal Signals est un indicateur conçu pour marquer des phases de liquidation directionnelles et confirmer des points de retournement en combinant des extrêmes de volume en Z-score avec des changements d’état de Supertrend. Au lieu d’imprimer une flèche chaque fois qu’une tendance « change de couleur », cet outil sépare le workflow en deux couches distinctes : Événements de liquidation : enregistrés lorsque le volume directionnel (volume haussier/baissier) d’un Lower Timeframe produit un pic statistiquement significatif au-delà d’un seuil défini. Signaux de retournement : confirmés uniquement lorsque Supertrend change d’état alors que l’événement de liquidation enregistré reste valide dans une fenêtre Timeout. Cette structure en deux étapes rend le graphique plus lisible : vous voyez où le pic s’est produit, et seulement lorsqu’une condition de confirmation est remplie BUY/SELL apparaîtra.

1. Moteur principal : Z-score volume + Supertrend + Timeout

1.1. Volume directionnel depuis un Lower Timeframe L’indicateur extrait des données d’un Lower Timeframe sélectionné par l’utilisateur (généralement une période de graphique plus basse) et sépare le volume en :

Up volume : volume associé au mouvement haussier

: volume associé au mouvement haussier Down volume : volume associé au mouvement baissier

L’utilisation d’un lower timeframe apporte plus de granularité à l’entrée de volume directionnel que le fait de s’appuyer uniquement sur le timeframe du graphique courant. 1.2. Normalisation Z-score pour identifier les pics Chaque flux de volume directionnel est normalisé via Z-score en utilisant : Z Score Length : fenêtre lookback pour la moyenne et l’écart-type

Z-Score Threshold : seuil de pic (les événements ne sont enregistrés que lorsque le seuil est dépassé) Ce mécanisme met en évidence des écarts statistiquement significatifs du volume par rapport à sa base récente. 1.3. Supertrend comme contexte de tendance et déclencheur de flip

Sur le graphique courant, l’indicateur calcule Supertrend en utilisant : SuperTrend Factor

SuperTrend Length Supertrend est à la fois tracé sur le graphique et utilisé comme interrupteur d’état pour détecter les transitions entre régimes haussiers et baissiers. 1.4. Timeout : fenêtre de validité pour la confirmation Lorsqu’un pic de liquidation est enregistré, l’indicateur stocke sa direction et sa référence de barre et le garde valide pendant : Liquidation Timeout Bars (0 = pas de limite) Un signal de retournement n’est confirmé que si un flip de Supertrend se produit dans cette fenêtre de validité.

2. Ce que vous voyez sur le graphique

L’affichage est modulaire, vous pouvez donc activer/désactiver chaque couche selon vos besoins.

2.1. Marques de liquidation (Show liquidity arrow) Deux marques séparées sont disponibles : Long Liquidation : symbole tracé sous la bougie

symbole tracé Short Liquidation : symbole tracé au-dessus de la bougie Ces marques sont décalées à l’aide de l’ATR afin d’éviter le chevauchement avec les bougies et de repérer facilement les emplacements des pics. Vous pouvez choisir des arrow codes distincts pour chaque type. 2.2. Flèches de signal BUY/SELL (Show signal arrow) Une fois les conditions de confirmation remplies, l’indicateur affiche : BUY/SELL Les flèches de signal constituent une couche séparée des marques de liquidation. Vous pouvez définir des arrow codes distincts pour BUY et SELL. 2.3. Lignes Supertrend (Show supertrend) Supertrend est tracé sous forme de deux lignes colorées par état : une ligne représentant la phase haussière

une ligne représentant la phase baissière Les couleurs haussière/baissière sont configurables. 2.4. Coloration des bougies (Coloring candle transparency) Une coloration optionnelle des bougies est prise en charge via : Coloring candle transparency (%)

100% = coloration des bougies désactivée



des valeurs plus faibles appliquent une coloration basée sur l’état avec la transparence choisie Cela aide à mettre en évidence l’état sans masquer l’action du prix.

3. Entrées clés et ce qu’elles contrôlent Data & performance

Max bars back : limite le nombre de barres historiques traitées (0 = toutes), utile pour équilibrer profondeur d’historique et performance.

Lower Timeframe : timeframe utilisé pour sourcer le volume directionnel.

Z Score Length : des valeurs plus longues stabilisent la base ; des valeurs plus courtes réagissent plus vite.

Z-Score Threshold : des valeurs plus élevées filtrent des pics plus forts ; des valeurs plus faibles capturent plus de pics.

Liquidation Timeout Bars : nombre maximal de barres après un pic durant lequel un flip de Supertrend peut confirmer le signal.

SuperTrend Factor and SuperTrend Length : contrôlent comment Supertrend suit le prix et à quelle fréquence il flippe.

4. Alerts : séparer “events” et “signals”

Z-score (sensibilité aux pics)Confirmation basée sur le tempsSupertrend (sensibilité de flip)

L’indicateur fournit deux groupes d’alertes indépendants, chacun avec son interrupteur on/off :

Liquidity Alerts Déclenchées sur : Long Liquidation

Short Liquidation Signal Alerts Déclenchées sur : BUY/SELL Canaux d’alerte disponibles : Alert Message

Push Notification

Send Email

Sound (activer/désactiver et sélectionner le fichier son) Vous pouvez aussi choisir si les alertes s’appliquent à : le symbole courant, ou

tous les symboles en mode scanner/dashboard.

5. Scanner multi-symbole & multi-timeframe

Le mode Scanner est destiné à surveiller plusieurs symboles et timeframes dans une mise en page de type tableau.

5.1. Liste de timeframes & jeux de paramètres par timeframe

Timeframe list : une liste de timeframes séparée par ;

: une liste de timeframes séparée par ; Utiliser separate parameters for each time frame : permet à chaque timeframe d’utiliser son propre jeu de paramètres via des configurations en liste (Lower TF / Z-score / Timeout / Supertrend). 5.2. Liste de symboles & limites Market Watch

Symbols list : une liste de symboles séparée par ;

options pour sélectionner les sources de symboles et plafonner le nombre de symboles lorsque Market Watch contient de nombreux instruments. 5.3. Contrôles d’interaction & de mise en page

comportement optionnel click-to-switch symbol

contrôles du tableau : largeur de colonne, hauteur de ligne, position fixe ou déplaçable, ancres X/Y, ratio de largeur minimisée, couleurs de fond/texte (incluant les couleurs de texte haussier/baissier), police et taille de police, et ID de tableau pour exécuter plusieurs tableaux. Un hotkey est également disponible pour le show/hide selon le mode d’affichage sélectionné.

6. Note sur la disponibilité des données et autres

Le volume directionnel provient du Lower Timeframe sélectionné. Si les données de ce timeframe ne sont pas encore disponibles dans le terminal, vous devrez peut-être ouvrir la période de graphique correspondante pour charger les données avant que l’indicateur puisse fonctionner pleinement.

Utiliser les données d’un seul lower timeframe pour tous les graphiques n’est peut-être pas nécessaire ; vous pouvez spécifier quel graphique utilise quel lower timeframe via "separate parameters". Notez que l’utilisation de cette fonction affectera aussi d’autres paramètres ; vous devez donc les ajuster en conséquence pour éviter toute confusion inutile.

Par exemple : activez "separate parameters" avec la liste de lower timeframes : "1;1;1;1;1;15;60;240" correspondant à la liste de timeframes : "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1". Le lower timeframe est alors déterminé par :

- M1 : utiliser le lower timeframe M1 (1) - M5 : utiliser le lower timeframe M1 (1) - M15 : utiliser le lower timeframe M1 (1) - M30 : utiliser le lower timeframe M1 (1) - H1 : utiliser le lower timeframe M1 (1) - H4 : utiliser le lower timeframe M15 (15) - D1 : utiliser le lower timeframe H1 (60) - W1 : utiliser le lower timeframe H4 (240).

--> En mode Scanner, vous devriez utiliser cette option pour optimiser la vitesse et l’efficacité de trading.

Réduire le Z-Score Threshold rend les signaux plus faciles à identifier, ce qui entraîne davantage de signaux. Vous pouvez augmenter ou diminuer ce paramètre selon votre style de trading.