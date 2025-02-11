Fibonacci Trend MT5 Scanner
- Göstergeler
- Duc Hoan Nguyen
- Sürüm: 2.50
- Güncellendi: 3 Ocak 2026
- Etkinleştirmeler: 10
Volatil bir işlem ortamında, güçlü ve sezgisel bir analiz aracı fırsatları hızla yakalamanıza yardımcı olabilir. Fibonacci Trend Scanner, sadece geleneksel Fibonacci indikatörü ve SuperTrend işlevlerini bir araya getirmekle kalmaz, aynı zamanda para birimi taraması, çoklu zaman dilimi takibi ve trendin boğa veya ayı yönünde değiştiğinde akıllı uyarılar sunarak işlevselliğini genişletir.
1. SuperTrend Teknolojisi ile Trend Analizi
Fibonacci Trend Scanner, piyasadaki trendleri hızlı ve doğru bir şekilde belirlemek için SuperTrend algoritmasını kullanır:
- Boğa Trendi: Yeşil renkte gösterilir ve alım fırsatlarını kolayca fark etmenizi sağlar.
- Ayı Trendi: Mor renkte işaretlenir ve potansiyel satış sinyalleri hakkında uyarır.
Bu net görsel sunum, piyasa trendlerini izlemeyi ve analiz etmeyi basit ve etkili hale getirerek zamanında işlem kararları almanıza yardımcı olur.
2. Entegre Fibonacci – Düzeltmeden (Retracement) Uzamaya (Extension) Kadar
Fibonacci Retracement – Önemli Destek ve Dirençleri Belirleme
- Otomatik Hesaplama: 0.236, 0.382, 0.618 ve 0.786 gibi Fibonacci seviyeleri mevcut swing’e göre otomatik olarak hesaplanır ve kritik destek ve direnç bölgelerini belirlemenize yardımcı olur.
- Swing Fiyat Notları: Swing’in en yüksek ve en düşük noktaları, tam fiyat seviyeleriyle açıkça etiketlenerek işlem analizinizin şeffaflığını artırır.
Fibonacci Extension – Gelecekteki Fiyat Hedeflerini Tahmin Etme
- Fiyat Hedefi Tahmini: Uzama seviyelerini (extension) tanımlayarak gelecekteki fiyat hedeflerini öngörün ve 127.2%, 161.8% gibi potansiyel kâr bölgelerini belirleyin.
Optimal Giriş Bölgesi
- Golden Zone: Piyasada düzeltme yaşandığında 0.618 ile 0.786 seviyeleri arasında vurgulanan bölge, ideal bir giriş noktası sağlar.
- Çapraz Trend Çizgisi: Swing’in en yüksek ve en düşük noktalarını birbirine bağlayan kesikli çizgi, mevcut trendin gücüne dair bütünsel bir görünüm sunar.
3. Döviz Çifti Tarayıcısı & Çoklu Zaman Dilimi İzleme – Kapsamlı Piyasa Yönetimi
Fibonacci Trend Scanner’ın en önemli özelliklerinden biri otomatik tarama yeteneğidir:
- Döviz Çifti Tarayıcısı: Birden fazla döviz çiftini aynı anda izleyerek, piyasadaki hiçbir işlem fırsatını kaçırmamanızı sağlar.
- Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Kısa vadeden uzun vadeye kadar çeşitli zaman dilimlerinde trendleri izleyerek, hem genel hem de detaylı piyasa görünümüne sahip olabilir, kararlarınızın doğruluğunu artırabilirsiniz.
4. Akıllı Uyarı Sistemi – Trend Değişimlerinden Haberdar Olun
Bu araç, sizi sürekli bilgilendiren akıllı bir uyarı sistemine sahiptir:
- Trend Değişimi Uyarıları: Piyasanın boğadan ayıya veya tam tersi yönde değiştiğini anında bildirim alarak öğrenebilirsiniz. Böylece işlem stratejinizi proaktif olarak ayarlayabilir ve giriş-çıkış zamanlamanızı optimize edebilirsiniz.
5. İşlem Stratejilerinde Uygulama
Giriş Noktalarını Belirleme
- Trend Ticareti: Piyasanın belirgin bir trend gösterdiği durumlarda, fiyat 0.618–0.786 aralığına düzeltme yapana kadar bekleyip işleme girerek kâr potansiyelinizi maksimize edebilirsiniz.
- Destek/Direnç Belirleme: Fibonacci retracement seviyelerini kullanarak etkili giriş noktaları veya zarar durdurma (stop-loss) seviyeleri oluşturabilirsiniz.
Fiyat Hedeflerini Tahmin Etme
- Fibonacci Extensions: Mevcut swing’lere dayalı olarak gelecekteki fiyat hedeflerini öngörün ve kâr alma stratejinizi destekleyin.
Risk Yönetimi
- Zarar Durdurma Seviyelerini Belirleme: Fibonacci seviyelerini veya swing noktalarını zarar durdurma sınırları olarak kullanarak beklenmeyen piyasa ters hareketlerine karşı sermayenizi koruyabilirsiniz.
- Zamanında Uyarılar: Akıllı uyarı sistemi sayesinde işlem stratejinizi hızla ayarlayarak riski en aza indirebilir ve kazancı maksimize edebilirsiniz.
Sonuç
Fibonacci Trend Scanner, Fibonacci indikatörünün gücünü SuperTrend teknolojisiyle, otomatik döviz çifti tarayıcısıyla, çoklu zaman dilimi izleme özelliğiyle ve trend değişikliklerinde akıllı uyarılarla birleştiren kapsamlı bir araçtır. Bu ileri düzey özellikler sayesinde, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için piyasa fırsatlarını etkili ve güvenli bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olan vazgeçilmez bir araç haline gelir.
