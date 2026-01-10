Trande Candle

Trend Mum Grafiği — Anında Trend Okuma Göstergesi

Trend Mum Grafiği göstergesi, grafik mum çubuklarınızı otomatik olarak renklendirerek karmaşık analizleri görsel olarak anlaşılabilir bir tabloya dönüştürür. Piyasa gücünü ve yönünü anında belirleyin: yükseliş trendi için yeşil, düşüş trendi için kırmızı ve nötr faz için gri. Araç, gereksiz gürültü olmadan net sinyaller sağlayan iki adaptif filtrenin senkronizasyonuna dayanmaktadır.

Başlıca Faydaları

Anında trend görselleştirme: Piyasa yönü bir bakışta belirlenir.

Yeniden Boyama Yapmayan Algoritma: Sinyal, mum çubuğunun kapanışında sabitlenir ve gelecekte değişmez, böylece geçmiş verilerin dürüst bir analizi ve güvenilir işlem sağlanır.

Çift Sinyal Filtreleme: Hızlı ve yavaş filtreler, yanlış hareketleri filtrelemek ve yüksek kaliteli trend koşullarını vurgulamak için birlikte çalışır.

Tam Uyarı Seti: Trend dönüş bildirimlerini açılır pencereler, mobil terminalinize anlık bildirimler, e-posta veya sesli uyarılar yoluyla alın.

Çok Yönlülük: Gösterge tüm finansal araçlarda ve zaman dilimlerinde çalışır.

Trend Mum Grafiği Kimler İçin Tasarlanmıştır?

Hız ve karar verme kolaylığına önem veren yatırımcılar için.

Trendleri hızlı bir şekilde belirlemeyi öğrenmek isteyen yeni başlayanlar için.

Stratejilerini doğrulamak için güvenilir bir filtre arayan deneyimli yatırımcılar için.

Zaman Dilimi Önerisi
Tepki verme hızı ve sinyal güvenilirliği arasında en iyi dengeyi sağlamak için H1 veya daha yüksek bir zaman dilimi kullanmanızı öneririz. Bu zaman dilimlerinde gösterge, piyasa gürültüsünü en etkili şekilde filtreler ve istikrarlı trend hareketlerini doğru bir şekilde belirler.

Başlangıç ​​Adımları

Göstergeyi grafiğe yükleyin.

Filtre periyotlarını tercihinize göre yapılandırın (varsayılan 5/20 ayarları zaten optimize edilmiştir).

İstenen uyarı türlerini etkinleştirin.

Trendleri belirlemek ve zamanında sinyaller almak için mum çubuklarının rengini izleyin.

Özel Lansman Teklifi
İlk 50 alıcı için başlangıç ​​fiyatı 49$'dır. Bu sınıra ulaşıldığında ürün fiyatı artacaktır. Bu, özel lansman fiyatıyla premium bir trend analiz aracı satın alma şansınızdır.

Önemli Not
Tüm satın alanlar, ek analiz araçları içerecek olan 2.0 sürümüne ücretsiz yükseltme hakkı kazanır.
