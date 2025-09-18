Vdi Algo

VDI Algo — Volume Decomposition Index (VDI) göstergesine dayalı akıllı ticaret robotu
VDI Algo, hacim analizine dayalı bir ticaret robotudur. Koddaki benzersiz Volume Decomposition Index (VDI) göstergesi, alıcı ve satıcı hacimlerinin oranını hesaplayarak fiyatın gücünü ve hareketlerini belirler. Doğruluğu artırmak için gösterge sinyalleri, yanlış sinyalleri filtrelemek ve sürdürülebilir bir trend yönünde işlem yapmak için üssel hareketli ortalama (EMA) ile filtrelenir.

VDI Algo, tercihlerinizle tamamen uyumlu esnek ve güvenilir bir ticaret stratejisi oluşturmanıza olanak tanır. Milyonlar vaat eden nadir robotlardan biridir ve hedefi aylık %5 ile %15 arasında istikrarlı ve gerçekçi bir gelir sağlamaktır. Stratejinin temeli, varlık fiyat hareketini tahmin etmeye çalışmak değil, alıcıların ve satıcıların gücünü gözlemlemektir. Taraflardan biri hakim olmaya başladığında robot işlem açar ve durum değişene veya kar al ya da (nadir durumlarda) zarar durdur çalışana kadar pozisyonu tutar.

Robotu satın aldığınızda: Bana özel mesaj atabilirsiniz, size VDI göstergesinin çarpan çizgisini kullanma imkanı da içeren daha geniş özelliklere sahip bir sürüm göndereceğim.
Varsayılan parametreler, XAU/USD (altın/dolar) paritesi için H1 zaman diliminde optimize edilmiştir. Tüm sunulan ekran görüntüleri de bu araç ve zaman diliminden alınmıştır. Ancak kullanımda herhangi bir kısıtlama yoktur. Optimizasyonla kendinize uygun finansal araç ve zaman dilimini seçebilirsiniz. Kısıtlama yok! Robotla ilgili ilgi artarsa, en uygun ticaret parametrelerini yayınlayacağım bir blog başlatacağım.

Algoritma her hesap türüyle uyumludur ve herhangi bir brokerda çalışır. Risk seviyesi, depozitonuz ve belirlenen stop loss’a göre otomatik hesaplanır; böylece stratejiyi hem konservatif hem de daha agresif şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sorularınız olursa — bana özel mesaj atın, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım.

Girdi parametreleri:

RiskPercent: Bir işlem için bakiyeden ayrılan yüzde.

StopLoss: Stop loss büyüklüğü (puan cinsinden).

TakeProfit: Kar al büyüklüğü (puan cinsinden).

Slippage: İşlem açma/kapatma sırasında izin verilen maksimum kayma.

periodEMA: Trend filtresi için üssel hareketli ortalama süresi.

periodVDI: VDI göstergesi süresi.

BreakEvenTrigger: Stop loss’u kar zarar noktası olarak taşımak için gereken kar seviyesi (puan cinsinden).

Temel özellikler:

VDI göstergesinin kullanımı: fiyat hareketinin mevcut gücünü değerlendirmek için piyasa hacmi analizi.

EMA ile sinyal filtreleme: sadece doğrulanmış trend yönünde işlem yapılmasını sağlar.

Emir hacmi kontrolü: emir gönderilmeden önce, minimum, maksimum hacim ve değişim adımı gibi broker gereksinimlerine uygun olup olmadığını kontrol eder.

Stop loss’un otomatik olarak kar zarar noktasına taşınması: belirlenen kâr gerçekleştiğinde pozisyon korunur.

Risk yönetimi parametrelerinin özelleştirilebilir olması: depozitoya göre risk, stop loss, kar al ve maksimum kayma ayarlanabilir.

Brokerınızın desteklediği tüm enstrümanlar ve zaman dilimlerinde çalışır.

Detaylı günlük mesajları: robotun hareketleri, emir durumu ve hacim kontrolü hakkında bilgi verir.

Emir benzersizliği: fiyat ve hacim trendi yönünde sadece tek bir emir açar.

Çalışma prensibi:

EA, trend yönünü belirlemek için mevcut ve önceki EMA değerlerini okur.

Belirlenen süre için VDI çizgisi değerlerini alır.

VDI ve EMA sinyalleri uyuşursa, EA işlem açar (AL veya SAT).

Belirli bir kâr elde edildiğinde, stop loss kar zarar noktasına taşınarak işlem korunur.

Ters sinyaller belirdiğinde, açık pozisyonlar kapatılır.

Emir açmadan önce, gömülü hacim kontrol fonksiyonu ile işlem hacminin doğruluğu kontrol edilir — bu, yanlış lot büyüklüğünden kaynaklanan hataları önlemeye yardımcı olur.

Kullanım avantajları:

Hacim analizine dayalı ticaret: sadece fiyatları değil, hacim dinamiklerini de dikkate alarak hareketin gücünü daha doğru belirler.

Sermaye koruması: stop loss’un otomatik olarak kar zarar noktasına taşınması riskleri azaltır.

Esnek ayar: EA’yı kendi stilinize ve piyasa koşullarına göre uyarlamanıza olanak sağlar.

Uyumluluk: terminalinizde mevcut tüm enstrümanlarda çalışır.

Hata azaltma: hacim kontrol fonksiyonu, emirlerin broker tarafından reddedilmeden kabul edilmesini garanti eder.

Kullanıma başlama:

EA ve VDI gösterge dosyalarını MetaTrader 4 terminalinizdeki ilgili klasörlere (Experts ve Indicators) kopyalayın.

Terminali başlatın ve derlenip yüklenmesini bekleyin.

İstediğiniz enstrümanın grafiğine EA’yı ekleyin.

Girdi parametrelerini tercihlerinize göre ayarlayın.

Otomatik işlemi başlatın ve sonuçları günlük ve grafikte takip edin.


