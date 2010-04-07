Pending Orders EA Bot MT4

Pending Orders EA BOT MT4 – En Güçlü Ticaret Yardımcınız
MetaTrader 4 için en güçlü tek tıkla bekleyen emir grid EA’sı
(XAUUSD, NAS100, GER40, BTCUSD, Volatility 75 ve tüm majör pariteler için optimize edildi)

Saniyeler içinde 100-1000+ mükemmel katmanlı Buy Limit/Buy Stop veya Sell Limit/Sell Stop emirleri yerleştirin. Artan lot büyüklüğü, 3 farklı akıllı takip stoploss ve grafik üzerinde tam kontrol. Karmaşık menü yok – sadece büyük renkli butonlar ve canlı panel.

Ana Özellikler
- Tek tıkla tüm grid anında oluşur
- Katmanlı artan lot (ör: 0.01 → 0.02 → 0.05 → 0.12)
- Her lot katmanı için özel bitiş fiyatı
- %100 tekrar emir engelleme
- 3 gelişmiş takip stop modu (Breakeven + Trail en sevilen)
- Global SL/TP (nokta bazlı – altın dahil tamamen düzeltildi)
- Acil durum butonları: Bekleyenleri sil | Hepsini kapat | Grid durdur
- Grafik üzerinde canlı panel
- XAUUSD, NAS100, BTCUSD, EURUSD – her sembolde sorunsuz çalışır
- Çok hafif – neredeyse hiç CPU kullanmaz

Emir Yerleştirme Kuralları
Alış Grid’i (StartPrice’ten aşağı): StartPrice > tüm katman bitiş fiyatları
Satış Grid’i (StartPrice’ten yukarı): StartPrice < tüm katman bitiş fiyatları

Kimler için ideal: Scalper’lar, uzun vadeli trader’lar, haber trader’ları, prop firm kullanıcıları, yoğun trader’lar ve her seviyeden kullanıcı

Ömür boyu ücretsiz güncelleme + 7/24 WhatsApp destek: +63 948 393 9410
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Göstergeler
SMC Venom Model BPR göstergesi, Akıllı Para (SMC) konseptinde çalışan yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Fiyat grafiğinde iki temel modeli otomatik olarak belirler: FVG   (Adil Değer Açığı), ilk ve üçüncü mum arasında boşluk bulunan üç mumun birleşimidir. Hacim desteğinin olmadığı seviyeler arasında bir bölge oluşturur ve bu da sıklıkla fiyat düzeltmesine yol açar. BPR   (Dengeli Fiyat Aralığı), bir "köprü" oluşturan iki FVG modelinin birleşimidir - bir kırılma bölgesi ve fiyatın düşük
Exotic Adv
Ivan Simonika
Uzman Danışmanlar
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
Yardımcı programlar
Ultimate Trade Assistant MT4 — Çok Fonksiyonlu Ticaret Asistanı 66'dan fazla profesyonel özellik: analiz, risk yönetimi ve otomatik emir yürütme bir arada. Risk hesaplama, akıllı emir yönetimi ve piyasa analizi tek bir platformda birleşiyor. Forex, endeksler, kripto ve metaller için uygundur. Neden tercih ediliyor Tek tıkla işlem açma ve yönetim Otomatik lot ve risk hesaplama Akıllı emir türleri: grid, OCO, gizli ve sanal SL/TP Trailing stop, kısmi kapatma, otomatik yönetim Volatilite, arz/talep
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Yardımcı programlar
Now, you have your very own   PROP FIRM AUTO-CLOSER   program! Once your account target or drawdown hits, all open orders will close automatically. ========================================== INPUTS: Account target (exact amount):   Put the exact account target. Once the equity hits your specied account balance target, all open orders will close. Make sure to add some buffer to consider slippage. Use fixed value or dynamic value:   Choose whether you will need a fixed value or dynamic value for
Navigator FX
Chantal Sala
5 (1)
Yardımcı programlar
The Navigator is a next-generation panel very easy to use. Apply this indicator on the chart to navigate very quickly through all the symbol and timeframes listed in input. The arrows manage the zoom and time frames. You can customize both the graphic colors and the list of symbols to display. A quick and easy tool that it will help to analyse the charts. Input Values Show_TF_Panel (true/false) it permits to show/hide panel with TF and Arrows 32 symbols COLORS AND SIZE SETTINGS BUTTON_WIDTH But
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Yardımcı programlar
Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
Project IG MT4
Ruslan Pishun
1.78 (9)
Uzman Danışmanlar
The EA is not a scalper. The EA uses a strategy based on the breakdown of local support and resistance levels, also uses the reverse and rebound from support and resistance levels.  The EA is based on the original author's strategy. Real monitoring:   https://www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql Detailed description of the strategy here:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 This is a link for general discussion of the EA:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Hidden Take profit,
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Uzman Danışmanlar
Smart Funded HFT EA ile Ticaret Potansiyelinizi Açın! VPS GEREKTİRMEZ / AYAR DOSYALARI GEREKTİRMEZ / PRİZ VE OYNAT KEYFİNİ ÇIKARIN / kolay kurulum videosunu aşağıda kontrol edin SINIRLI SÜRE İÇİN TANITIM FİYATI Ticaret sırrımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum – Smart Funded EA. Yüzlerce zorlukla mükemmel bir başarı oranıyla mücadele ettim ve şimdi sıra ticaret oyununuzu yükseltmeye geldi! BU EA, HFT KULLANIMINA İZİN VEREN PROP FİRMALARIN HFT ZORLUKLARINI GEÇMEK İÇİN TASARLANMIŞTIR. HFT KULLANIMINA
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Uzman Danışmanlar
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Arrow Micro Scalper , ölçeklendirme ve kısa vadeli ticaret için tasarlanmış, herhangi bir grafiğe ve finansal araca (Para birimleri, kripto, hisse senetleri, metaller) entegre edilmiş bir göstergedir. Çalışmasında dalga analizi ve trend yönü filtresini kullanıyor. M1'den H4'e kadar Zaman Çerçevelerinde kullanılması önerilir. Göstergeyle nasıl çalışılır. Gösterge, ayarları değiştirmek için 2 harici parametre içerir, geri kalanı zaten varsayılan olarak yapılandırılmıştır. Büyük oklar trend yönün
