Pending Orders EA Bot MT4
- Yardımcı programlar
- Muhammad Saad Khan
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Pending Orders EA BOT MT4 – En Güçlü Ticaret Yardımcınız
MetaTrader 4 için en güçlü tek tıkla bekleyen emir grid EA’sı
(XAUUSD, NAS100, GER40, BTCUSD, Volatility 75 ve tüm majör pariteler için optimize edildi)
Saniyeler içinde 100-1000+ mükemmel katmanlı Buy Limit/Buy Stop veya Sell Limit/Sell Stop emirleri yerleştirin. Artan lot büyüklüğü, 3 farklı akıllı takip stoploss ve grafik üzerinde tam kontrol. Karmaşık menü yok – sadece büyük renkli butonlar ve canlı panel.
Ana Özellikler
- Tek tıkla tüm grid anında oluşur
- Katmanlı artan lot (ör: 0.01 → 0.02 → 0.05 → 0.12)
- Her lot katmanı için özel bitiş fiyatı
- %100 tekrar emir engelleme
- 3 gelişmiş takip stop modu (Breakeven + Trail en sevilen)
- Global SL/TP (nokta bazlı – altın dahil tamamen düzeltildi)
- Acil durum butonları: Bekleyenleri sil | Hepsini kapat | Grid durdur
- Grafik üzerinde canlı panel
- XAUUSD, NAS100, BTCUSD, EURUSD – her sembolde sorunsuz çalışır
- Çok hafif – neredeyse hiç CPU kullanmaz
Emir Yerleştirme Kuralları
Alış Grid’i (StartPrice’ten aşağı): StartPrice > tüm katman bitiş fiyatları
Satış Grid’i (StartPrice’ten yukarı): StartPrice < tüm katman bitiş fiyatları
Kimler için ideal: Scalper’lar, uzun vadeli trader’lar, haber trader’ları, prop firm kullanıcıları, yoğun trader’lar ve her seviyeden kullanıcı
Ömür boyu ücretsiz güncelleme + 7/24 WhatsApp destek: +63 948 393 9410