Pending Orders EA Bot MT4
- Muhammad Saad Khan
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Pending Orders EA BOT MT4 – Ваш идеальный торговый помощник
Самый мощный сеточный советник отложенных ордеров в один клик для MetaTrader 4 (Оптимизирован для XAUUSD, NAS100, GER40, BTCUSD, Volatility 75 и всех основных пар)
Размещайте 100–1000+ идеально выстроенных ордеров Buy Limit/Buy Stop или Sell Limit/Sell Stop за считанные секунды с прогрессивным лотом, умным трейлинг-стопом в 3 режимах и полным контролем на графике. Никаких сложных меню – только большие красивые кнопки и живая панель. Этот советник идеально подходит для скальпинга с минимальным ценовым интервалом 0.01, размещая сотни сделок за минуты, или для настройки долгосрочных торговых сигналов. В будущем мы планируем предоставлять торговые сигналы через этот советник, чтобы сделать вашу торговлю еще проще. Для подробностей и поддержки свяжитесь с нами.
Живые подтвержденные сигналы и доказательства Счет 1: tinyurl.com/3u3f4cjt Счет 2: tinyurl.com/4u6ukvzs
Почему стоит выбрать Pending Orders EA BOT?
Быстрая торговля: Размещайте сотни сделок за минуты с минимальным ценовым интервалом 0.01, идеально для скальпинга или высокоскоростной торговли.
Долгосрочные сигналы: Настраивайте сеточные стратегии для долгосрочной торговли, чтобы легко ловить большие движения рынка.
Удобство для скальпинга: Торгуйте с небольшими ценовыми интервалами и точным стоп-лоссом/тейк-профитом для быстрой прибыли.
Простая панель управления: Управляйте всем с помощью простого кликабельного интерфейса, который показывает обновления в реальном времени.
Гибкая сеточная торговля: Создавайте несколько слоев с разными ценовыми уровнями и размерами лотов, чтобы соответствовать вашему стилю торговли.
Безопасная торговля: Торгует только тогда, когда рынок открыт, и проверяет настройки брокера, чтобы избежать ошибок.
Ключевые функции – Всё, что требуют профессиональные трейдеры
Развертывание сетки в один клик – Нажмите зеленую/красную кнопку → вся сетка строится мгновенно
Многоуровневые прогрессивные лоты (например, 0.01 → 0.02 → 0.05 → 0.12)
Пользовательские конечные цены слоев – Вы сами решаете, где именно заканчивается каждый слой с определенным лотом
Надежная защита от дублирования – Никогда не размещает один и тот же ордер дважды
3 продвинутых режима трейлинг-стопа (включая Безубыток + Трейлинг – самый любимый)
Глобальные SL/TP в пунктах – Применение ко всем ордерам в один клик (фиксированные и безопасные для Золота)
Экстренные кнопки – Отменить отложенные | Закрыть все | Остановить сетку
Живая панель на графике – Количество ордеров в реальном времени, статус трейлинга, информация о сетке
Безупречно работает на XAUUSD, NAS100, BTCUSD, EURUSD, всех символах
Ультра-легкий – использует почти ноль CPU/RAM
Правила размещения ордеров (Как именно работает советник)
Ордера Buy Limit или Buy Stop (Вниз от StartPrice):
StartPrice всегда выше, чем все конечные цены слоев (например, StartPrice > Слой 1, Слой 2, Слой 3 и т.д.).
Пример: StartPrice = 3400 → Концы слоев = 3000, 2700, 2400
-
Разместите цену Stop Loss (SL) ниже цен ордеров на покупку.
Разместите цену Take Profit (TP) выше цен ордеров на покупку.
Ордера Sell Limit или Sell Stop (Вверх от StartPrice):
StartPrice всегда ниже, чем все конечные цены слоев (например, Startprice < Слой 1, Слой 2, Слой 3 и т.д.).
Пример: StartPrice = 3300 → Концы слоев = 3600, 3900, 4200
-
Разместите цену Stop Loss (SL) выше цен ордеров на продажу.
Разместите цену Take Profit (TP) ниже цен ордеров на продажу.
Идеально подходит для
Скальперов: Используйте небольшие ценовые интервалы (до 0.01), чтобы забирать быструю прибыль на быстрых рынках.
Долгосрочных трейдеров: Настраивайте сетки для долгосрочных сигналов, чтобы получать прибыль от больших рыночных трендов.
Новостных трейдеров: Мгновенно разворачивайте сетки выше/ниже цены перед NFP, FOMC и т.д.
Трейдеров проп-компаний: Чистая, основанная на правилах система с идеальным управлением ордерами.
Занятых трейдеров: Автоматизируйте сотни сделок за минуты, экономя время и усилия.
Всех уровней навыков: Простая панель отлично подходит для новичков, а продвинутые функции удовлетворят профессионалов.
Умный трейлинг-стоп (3 профессиональных режима)
Трейлинг с фиксированной дистанцией
Пошаговый трейлинг
Сначала безубыток (буфер +10 пунктов) → затем обычный трейлинг (рекомендуемый и самый безопасный)
Настройки по умолчанию для XAUUSD (Золото) – измените цифры, и он будет идеально работать на любом символе или паре.
Входные параметры (Полностью настраиваемые)
StartPrice: Цена, где начинается ваша сетка (пример: 3400.00).
PriceInterval: Расстояние между каждым ордером (пример: 1.0 = $1). Минимум 0.01 для скальпинга. По умолчанию 1.
LayerEndPrices: Конечные цены для каждого слоя, через запятую (пример: 3000,2700,2400).
LayerLotSizes: Размер лота для каждого слоя, через запятую (пример: 0.01,0.03,0.08).
GlobalStopLoss: Общий Стоп Лосс в пунктах (0 = отключено, идеально работает на всех символах).
GlobalTakeProfit: Общий Тейк Профит в пунктах (0 = отключено).
EnableTrailingStop: Включить или выключить функцию трейлинг-стопа.
SelectedTrailingMode: Выберите стиль трейлинга: Fixed (Фиксированный), Step (Пошаговый) или Breakeven + Trail (Безубыток + Трейлинг).
TrailStartProfit: Минимальная прибыль в пунктах, необходимая для начала трейлинга.
TrailDistance: Расстояние в пунктах между текущей ценой и новым Стоп Лоссом.
OrderComment: Пользовательский текст, который появляется на каждом ордере (по умолчанию: SNK_Grid).
MagicNumber: Уникальный номер, чтобы советник никогда не трогал ваши ручные сделки.
Безопасность и надежность
Исправлены все известные ошибки SL/TP (теперь 100% точность в пунктах)
Исправлена индексация слоев – гарантирована идеальная прогрессия лотов
Протестировано на 20+ брокерах, включая IC Markets, FTMO, MyForexFunds
Работает на счетах с хеджингом и неттингом
Советы для успеха
Сначала тест на демо: Попробуйте советник на демо-счете, чтобы ознакомиться с его функциями и настройками.
Настройка для скальпинга: Используйте небольшой ценовой интервал (например, 0.01) для скальпинга на быстрых рынках, таких как XAUUSD.
Долгосрочные сигналы: Устанавливайте большие ценовые интервалы для свинговых или позиционных торговых стратегий.
Следите за прибылью: Проверяйте отображение прибыли/убытка в реальном времени, чтобы эффективно управлять рисками.
Используйте популярные символы: Отлично работает с символами, такими как XAUUSD, EURUSD или любым символом с суффиксом (например, "m").
Проверяйте часы работы рынка: Убедитесь, что рынок открыт для вашего символа, чтобы избежать ошибок при торговле.
Правильно устанавливайте SL/TP: Следуйте правилам для ордеров buy/sell при установке цен стоп-лосса и тейк-профита, чтобы защитить свои сделки.
Используйте кнопки с умом: Используйте кнопки «Отменить ордера» и «Закрыть все» для эффективного управления сделками.
Уведомление о рисках: Он может генерировать исключительную прибыль на флэтовых и трендовых рынках, но несет высокий риск во время сильных односторонних движений. Всегда используйте правильный мани-менеджмент и тщательно тестируйте на демо.
Пожизненная поддержка и обновления
Бесплатные пожизненные обновления
Круглосуточная поддержка в WhatsApp: +63 948 393 9410
Закрытая группа для всех покупателей
обновления скоро
Зачем покупать этот советник? Pending Orders EA Bot MT4 — это быстрый, гибкий и простой инструмент для всех трейдеров MT5. Хотите ли вы скальпировать сотнями сделок за минуты, настраивать долгосрочные сеточные стратегии или управлять открытыми сделками — этот советник делает всё. Его простая панель, обновления в реальном времени и настраиваемые функции, такие как удобные кнопки, делают его обязательным для вашего торгового пути. Начните сегодня и поднимите свою торговлю на новый уровень! Простая панель + мощные функции = идеально для новичков и профессионалов.
Для поддержки или дополнительной информации свяжитесь с нами.