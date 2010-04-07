Pending Orders EA BOT MT4 – Ваш идеальный торговый помощник

Самый мощный сеточный советник отложенных ордеров в один клик для MetaTrader 4 (Оптимизирован для XAUUSD, NAS100, GER40, BTCUSD, Volatility 75 и всех основных пар)

Размещайте 100–1000+ идеально выстроенных ордеров Buy Limit/Buy Stop или Sell Limit/Sell Stop за считанные секунды с прогрессивным лотом, умным трейлинг-стопом в 3 режимах и полным контролем на графике. Никаких сложных меню – только большие красивые кнопки и живая панель. Этот советник идеально подходит для скальпинга с минимальным ценовым интервалом 0.01, размещая сотни сделок за минуты, или для настройки долгосрочных торговых сигналов. В будущем мы планируем предоставлять торговые сигналы через этот советник, чтобы сделать вашу торговлю еще проще. Для подробностей и поддержки свяжитесь с нами.

Живые подтвержденные сигналы и доказательства Счет 1: tinyurl.com/3u3f4cjt Счет 2: tinyurl.com/4u6ukvzs

Почему стоит выбрать Pending Orders EA BOT?

Быстрая торговля: Размещайте сотни сделок за минуты с минимальным ценовым интервалом 0.01, идеально для скальпинга или высокоскоростной торговли.

Долгосрочные сигналы: Настраивайте сеточные стратегии для долгосрочной торговли, чтобы легко ловить большие движения рынка.

Удобство для скальпинга: Торгуйте с небольшими ценовыми интервалами и точным стоп-лоссом/тейк-профитом для быстрой прибыли.

Простая панель управления: Управляйте всем с помощью простого кликабельного интерфейса, который показывает обновления в реальном времени.

Гибкая сеточная торговля: Создавайте несколько слоев с разными ценовыми уровнями и размерами лотов, чтобы соответствовать вашему стилю торговли.

Безопасная торговля: Торгует только тогда, когда рынок открыт, и проверяет настройки брокера, чтобы избежать ошибок.

Ключевые функции – Всё, что требуют профессиональные трейдеры

Развертывание сетки в один клик – Нажмите зеленую/красную кнопку → вся сетка строится мгновенно

Многоуровневые прогрессивные лоты (например, 0.01 → 0.02 → 0.05 → 0.12)

Пользовательские конечные цены слоев – Вы сами решаете, где именно заканчивается каждый слой с определенным лотом

Надежная защита от дублирования – Никогда не размещает один и тот же ордер дважды

3 продвинутых режима трейлинг-стопа (включая Безубыток + Трейлинг – самый любимый)

Глобальные SL/TP в пунктах – Применение ко всем ордерам в один клик (фиксированные и безопасные для Золота)

Экстренные кнопки – Отменить отложенные | Закрыть все | Остановить сетку

Живая панель на графике – Количество ордеров в реальном времени, статус трейлинга, информация о сетке

Безупречно работает на XAUUSD, NAS100, BTCUSD, EURUSD, всех символах

Ультра-легкий – использует почти ноль CPU/RAM

Правила размещения ордеров (Как именно работает советник)

Ордера Buy Limit или Buy Stop (Вниз от StartPrice):

StartPrice всегда выше , чем все конечные цены слоев (например, StartPrice > Слой 1, Слой 2, Слой 3 и т.д.). Пример: StartPrice = 3400 → Концы слоев = 3000, 2700, 2400

Разместите цену Stop Loss (SL) ниже цен ордеров на покупку.

Разместите цену Take Profit (TP) выше цен ордеров на покупку.

Ордера Sell Limit или Sell Stop (Вверх от StartPrice):

StartPrice всегда ниже, чем все конечные цены слоев (например, Startprice < Слой 1, Слой 2, Слой 3 и т.д.). Пример: StartPrice = 3300 → Концы слоев = 3600, 3900, 4200

Разместите цену Stop Loss (SL) выше цен ордеров на продажу.

Разместите цену Take Profit (TP) ниже цен ордеров на продажу.

Идеально подходит для

Скальперов: Используйте небольшие ценовые интервалы (до 0.01), чтобы забирать быструю прибыль на быстрых рынках.

Долгосрочных трейдеров: Настраивайте сетки для долгосрочных сигналов, чтобы получать прибыль от больших рыночных трендов.

Новостных трейдеров: Мгновенно разворачивайте сетки выше/ниже цены перед NFP, FOMC и т.д.

Трейдеров проп-компаний: Чистая, основанная на правилах система с идеальным управлением ордерами.

Занятых трейдеров: Автоматизируйте сотни сделок за минуты, экономя время и усилия.

Всех уровней навыков: Простая панель отлично подходит для новичков, а продвинутые функции удовлетворят профессионалов.

Умный трейлинг-стоп (3 профессиональных режима)

Трейлинг с фиксированной дистанцией Пошаговый трейлинг Сначала безубыток (буфер +10 пунктов) → затем обычный трейлинг (рекомендуемый и самый безопасный)

Настройки по умолчанию для XAUUSD (Золото) – измените цифры, и он будет идеально работать на любом символе или паре.

Входные параметры (Полностью настраиваемые)

StartPrice: Цена, где начинается ваша сетка (пример: 3400.00).

PriceInterval: Расстояние между каждым ордером (пример: 1.0 = $1). Минимум 0.01 для скальпинга. По умолчанию 1.

LayerEndPrices: Конечные цены для каждого слоя, через запятую (пример: 3000,2700,2400).

LayerLotSizes: Размер лота для каждого слоя, через запятую (пример: 0.01,0.03,0.08).

GlobalStopLoss: Общий Стоп Лосс в пунктах (0 = отключено, идеально работает на всех символах).

GlobalTakeProfit: Общий Тейк Профит в пунктах (0 = отключено).

EnableTrailingStop: Включить или выключить функцию трейлинг-стопа.

SelectedTrailingMode: Выберите стиль трейлинга: Fixed (Фиксированный), Step (Пошаговый) или Breakeven + Trail (Безубыток + Трейлинг).

TrailStartProfit: Минимальная прибыль в пунктах, необходимая для начала трейлинга.

TrailDistance: Расстояние в пунктах между текущей ценой и новым Стоп Лоссом.

OrderComment: Пользовательский текст, который появляется на каждом ордере (по умолчанию: SNK_Grid).

MagicNumber: Уникальный номер, чтобы советник никогда не трогал ваши ручные сделки.

Безопасность и надежность

Исправлены все известные ошибки SL/TP (теперь 100% точность в пунктах)

Исправлена индексация слоев – гарантирована идеальная прогрессия лотов

Протестировано на 20+ брокерах, включая IC Markets, FTMO, MyForexFunds

Работает на счетах с хеджингом и неттингом

Советы для успеха

Сначала тест на демо: Попробуйте советник на демо-счете, чтобы ознакомиться с его функциями и настройками.

Настройка для скальпинга: Используйте небольшой ценовой интервал (например, 0.01) для скальпинга на быстрых рынках, таких как XAUUSD.

Долгосрочные сигналы: Устанавливайте большие ценовые интервалы для свинговых или позиционных торговых стратегий.

Следите за прибылью: Проверяйте отображение прибыли/убытка в реальном времени, чтобы эффективно управлять рисками.

Используйте популярные символы: Отлично работает с символами, такими как XAUUSD, EURUSD или любым символом с суффиксом (например, "m").

Проверяйте часы работы рынка: Убедитесь, что рынок открыт для вашего символа, чтобы избежать ошибок при торговле.

Правильно устанавливайте SL/TP: Следуйте правилам для ордеров buy/sell при установке цен стоп-лосса и тейк-профита, чтобы защитить свои сделки.

Используйте кнопки с умом: Используйте кнопки «Отменить ордера» и «Закрыть все» для эффективного управления сделками.

Уведомление о рисках: Он может генерировать исключительную прибыль на флэтовых и трендовых рынках, но несет высокий риск во время сильных односторонних движений. Всегда используйте правильный мани-менеджмент и тщательно тестируйте на демо.

Пожизненная поддержка и обновления

Бесплатные пожизненные обновления

Круглосуточная поддержка в WhatsApp: +63 948 393 9410

Закрытая группа для всех покупателей

обновления скоро

Зачем покупать этот советник? Pending Orders EA Bot MT4 — это быстрый, гибкий и простой инструмент для всех трейдеров MT5. Хотите ли вы скальпировать сотнями сделок за минуты, настраивать долгосрочные сеточные стратегии или управлять открытыми сделками — этот советник делает всё. Его простая панель, обновления в реальном времени и настраиваемые функции, такие как удобные кнопки, делают его обязательным для вашего торгового пути. Начните сегодня и поднимите свою торговлю на новый уровень! Простая панель + мощные функции = идеально для новичков и профессионалов.

Для поддержки или дополнительной информации свяжитесь с нами.