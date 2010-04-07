Pending Orders EA Bot MT4
- Utilidades
- Muhammad Saad Khan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Pending Orders EA BOT MT4 – Su compañero de trading definitivo
El EA de cuadrícula (Grid) de órdenes pendientes en un clic más potente para MetaTrader 4 (Optimizado para XAUUSD, NAS100, GER40, BTCUSD, Volatility 75 y todos los pares mayores)
Coloque 100–1000+ órdenes Buy Limit/Buy Stop o Sell Limit/Sell Stop perfectamente estratificadas en segundos con tamaño de lote progresivo, trailing stop inteligente de 3 modos y control total en el gráfico. Sin menús complicados: solo botones grandes y hermosos y un panel en vivo. Este EA es perfecto para hacer scalping con un intervalo de precio mínimo de 0.01, colocando cientos de operaciones en minutos, o para configurar señales de trading a largo plazo. En el futuro, planeamos proporcionar señales de trading a través de este EA para facilitar aún más su trading. Para más detalles y soporte, contáctenos.
Señales verificadas en vivo y pruebas Cuenta 1: tinyurl.com/3u3f4cjt Cuenta 2: tinyurl.com/4u6ukvzs
¿Por qué elegir Pending Orders EA BOT?
-
Trading rápido: Coloque cientos de operaciones en minutos con un intervalo de precio mínimo de 0.01, ideal para scalping o trading de alta velocidad.
-
Señales a largo plazo: Configure estrategias de cuadrícula (grid) para trading a largo plazo y atrape grandes movimientos del mercado fácilmente.
-
Amigable para Scalping: Opere con pequeños intervalos de precios y Stop Loss/Take Profit precisos para obtener ganancias rápidas.
-
Panel fácil: Controle todo con una interfaz simple y clicable que muestra actualizaciones en tiempo real.
-
Trading de cuadrícula flexible: Cree múltiples capas con diferentes niveles de precios y tamaños de lotes para adaptarse a su estilo de trading.
-
Trading seguro: Solo opera cuando el mercado está abierto y verifica la configuración del broker para evitar errores.
Características principales – Todo lo que los traders profesionales exigen
-
Despliegue de cuadrícula en un clic – Presione el botón verde/rojo → toda la cuadrícula se construye al instante
-
Lotes progresivos multicapa (ej. 0.01 → 0.02 → 0.05 → 0.12)
-
Precios finales de capa personalizados – Usted decide exactamente dónde termina cada capa de tamaño de lote
-
Protección sólida contra duplicados – Nunca coloca la misma orden dos veces
-
3 modos avanzados de Trailing Stop (incluyendo Breakeven + Trail – el más querido)
-
SL/TP global en puntos – Aplicar con un clic a todas las órdenes (fijo y seguro para Oro)
-
Botones de emergencia – Cancelar Pendientes | Cerrar Todo | Detener Cuadrícula
-
Panel en vivo en el gráfico – Recuento de órdenes en tiempo real, estado del trailing, información de la cuadrícula
-
Funciona perfectamente en XAUUSD, NAS100, BTCUSD, EURUSD, todos los símbolos
-
Ultraligero – usa casi cero CPU/RAM
Reglas de colocación de órdenes (Exactamente cómo funciona el EA)
Órdenes Buy Limit o Buy Stop (Hacia abajo desde StartPrice):
-
El StartPrice es siempre más alto que todos los precios finales de capa (ej. StartPrice > Capa 1, Capa 2, Capa 3, etc.).
-
Ejemplo: StartPrice = 3400 → Finales de capa = 3000, 2700, 2400
-
-
Coloque el precio de Stop Loss (SL) por debajo de los precios de las órdenes de compra.
-
Coloque el precio de Take Profit (TP) por encima de los precios de las órdenes de compra.
Órdenes Sell Limit o Sell Stop (Hacia arriba desde StartPrice):
-
El StartPrice es siempre más bajo que todos los precios finales de capa (ej. Startprice < Capa 1, Capa 2, Capa 3, etc.).
-
Ejemplo: StartPrice = 3300 → Finales de capa = 3600, 3900, 4200
-
-
Coloque el precio de Stop Loss (SL) por encima de los precios de las órdenes de venta.
-
Coloque el precio de Take Profit (TP) por debajo de los precios de las órdenes de venta.
Perfecto para
-
Scalpers: Usen pequeños intervalos de precios (tan bajos como 0.01) para obtener ganancias rápidas en mercados veloces.
-
Traders a largo plazo: Configuren cuadrículas para señales a largo plazo para beneficiarse de grandes tendencias del mercado.
-
Traders de noticias: Desplieguen instantáneamente cuadrículas por encima/debajo del precio antes de NFP, FOMC, etc.
-
Traders de cuentas de fondeo (Prop Firm): Sistema limpio y basado en reglas con una gestión de órdenes perfecta.
-
Traders ocupados: Automatice cientos de operaciones en minutos, ahorrando tiempo y esfuerzo.
-
Todos los niveles de habilidad: El panel simple es genial para principiantes, mientras que las características avanzadas satisfacen a los traders profesionales.
Smart Trailing Stop (3 modos profesionales)
-
Trailing de distancia fija
-
Trailing paso a paso
-
Breakeven primero (búfer de +10 puntos) → luego trailing normal (recomendado y más seguro)
La configuración predeterminada es para XAUUSD (Oro) – cambie los números y funcionará perfectamente en cualquier símbolo o par.
Parámetros de entrada (Totalmente personalizables)
-
StartPrice: Precio donde comienza su cuadrícula (ejemplo: 3400.00).
-
PriceInterval: Distancia entre cada orden (ejemplo: 1.0 = $1). Mínimo 0.01 para scalping. Por defecto es 1.
-
LayerEndPrices: Precios finales para cada capa, separados por comas (ejemplo: 3000,2700,2400).
-
LayerLotSizes: Tamaño del lote para cada capa, separado por comas (ejemplo: 0.01,0.03,0.08).
-
GlobalStopLoss: Distancia común de Stop Loss en puntos (0 = deshabilitado, funciona perfectamente en todos los símbolos).
-
GlobalTakeProfit: Distancia común de Take Profit en puntos (0 = deshabilitado).
-
EnableTrailingStop: Activar o desactivar la función de trailing stop.
-
SelectedTrailingMode: Elija el estilo de trailing: Fixed (Fijo), Step (Paso) o Breakeven + Trail.
-
TrailStartProfit: Beneficio mínimo en puntos necesario antes de que comience el trailing.
-
TrailDistance: Distancia en puntos entre el precio actual y el nuevo Stop Loss.
-
OrderComment: Texto personalizado que aparece en cada orden (predeterminado: SNK_Grid).
-
MagicNumber: Número único para que el EA nunca toque sus operaciones manuales.
Seguridad y fiabilidad
-
Corregidos todos los errores conocidos de SL/TP (ahora 100% preciso en puntos)
-
Indexación de capas corregida – progresión de lotes perfecta garantizada
-
Probado en más de 20 brokers, incluidos IC Markets, FTMO, MyForexFunds
-
Funciona en cuentas de cobertura (hedge) y compensación (netting)
Consejos para el éxito
-
Pruebe en Demo primero: Pruebe el EA en una cuenta demo para familiarizarse con sus características y configuraciones.
-
Configuración de Scalping: Use un intervalo de precio pequeño (ej. 0.01) para scalping en mercados rápidos como XAUUSD.
-
Señales a largo plazo: Establezca intervalos de precios más grandes para estrategias de trading swing o de posición.
-
Monitoree las ganancias: Verifique la visualización de ganancias/pérdidas en tiempo real para gestionar los riesgos de manera efectiva.
-
Use símbolos populares: Funciona muy bien con símbolos como XAUUSD, EURUSD o cualquier símbolo con un sufijo (ej. "m").
-
Verifique el horario del mercado: Asegúrese de que el mercado esté abierto para su símbolo para evitar errores de trading.
-
Establezca SL/TP correctamente: Siga las reglas de órdenes de compra/venta para colocar precios de stop loss y take profit para proteger sus operaciones.
-
Use los botones sabiamente: Use los botones Cancelar Órdenes y Cerrar Todo para gestionar sus operaciones de manera eficiente.
-
Divulgación de riesgos: Puede generar ganancias excepcionales en mercados laterales y de tendencia, pero conlleva un alto riesgo durante movimientos fuertes unilaterales. Siempre use una gestión monetaria adecuada y pruebe extensamente en demo primero.
Soporte y actualizaciones de por vida
-
Actualizaciones gratuitas de por vida
-
Soporte de WhatsApp 24/7: +63 948 393 9410
-
Grupo privado para todos los compradores
-
actualizaciones próximamente
¿Por qué comprar este EA? El Pending Orders EA Bot MT4 es una herramienta rápida, flexible y fácil para todos los traders de MT5. Ya sea que desee hacer scalping con cientos de operaciones en minutos, configurar estrategias de cuadrícula a largo plazo o gestionar operaciones abiertas, este EA lo hace todo. Su panel simple, actualizaciones en tiempo real y características personalizables como botones fáciles de usar lo convierten en una herramienta imprescindible para su viaje de trading. ¡Comience hoy y lleve su trading al siguiente nivel! Panel simple + características potentes = perfecto para principiantes y profesionales.
Para soporte o más información, contáctenos.