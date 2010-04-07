Pending Orders EA BOT MT4 – Su compañero de trading definitivo

El EA de cuadrícula (Grid) de órdenes pendientes en un clic más potente para MetaTrader 4 (Optimizado para XAUUSD, NAS100, GER40, BTCUSD, Volatility 75 y todos los pares mayores)

Coloque 100–1000+ órdenes Buy Limit/Buy Stop o Sell Limit/Sell Stop perfectamente estratificadas en segundos con tamaño de lote progresivo, trailing stop inteligente de 3 modos y control total en el gráfico. Sin menús complicados: solo botones grandes y hermosos y un panel en vivo. Este EA es perfecto para hacer scalping con un intervalo de precio mínimo de 0.01, colocando cientos de operaciones en minutos, o para configurar señales de trading a largo plazo. En el futuro, planeamos proporcionar señales de trading a través de este EA para facilitar aún más su trading. Para más detalles y soporte, contáctenos.

Señales verificadas en vivo y pruebas Cuenta 1: tinyurl.com/3u3f4cjt Cuenta 2: tinyurl.com/4u6ukvzs

¿Por qué elegir Pending Orders EA BOT?

Trading rápido: Coloque cientos de operaciones en minutos con un intervalo de precio mínimo de 0.01, ideal para scalping o trading de alta velocidad.

Señales a largo plazo: Configure estrategias de cuadrícula (grid) para trading a largo plazo y atrape grandes movimientos del mercado fácilmente.

Amigable para Scalping: Opere con pequeños intervalos de precios y Stop Loss/Take Profit precisos para obtener ganancias rápidas.

Panel fácil: Controle todo con una interfaz simple y clicable que muestra actualizaciones en tiempo real.

Trading de cuadrícula flexible: Cree múltiples capas con diferentes niveles de precios y tamaños de lotes para adaptarse a su estilo de trading.

Trading seguro: Solo opera cuando el mercado está abierto y verifica la configuración del broker para evitar errores.

Características principales – Todo lo que los traders profesionales exigen

Despliegue de cuadrícula en un clic – Presione el botón verde/rojo → toda la cuadrícula se construye al instante

Lotes progresivos multicapa (ej. 0.01 → 0.02 → 0.05 → 0.12)

Precios finales de capa personalizados – Usted decide exactamente dónde termina cada capa de tamaño de lote

Protección sólida contra duplicados – Nunca coloca la misma orden dos veces

3 modos avanzados de Trailing Stop (incluyendo Breakeven + Trail – el más querido)

SL/TP global en puntos – Aplicar con un clic a todas las órdenes (fijo y seguro para Oro)

Botones de emergencia – Cancelar Pendientes | Cerrar Todo | Detener Cuadrícula

Panel en vivo en el gráfico – Recuento de órdenes en tiempo real, estado del trailing, información de la cuadrícula

Funciona perfectamente en XAUUSD, NAS100, BTCUSD, EURUSD, todos los símbolos

Ultraligero – usa casi cero CPU/RAM

Reglas de colocación de órdenes (Exactamente cómo funciona el EA)

Órdenes Buy Limit o Buy Stop (Hacia abajo desde StartPrice):

El StartPrice es siempre más alto que todos los precios finales de capa (ej. StartPrice > Capa 1, Capa 2, Capa 3, etc.). Ejemplo: StartPrice = 3400 → Finales de capa = 3000, 2700, 2400

Coloque el precio de Stop Loss (SL) por debajo de los precios de las órdenes de compra.

Coloque el precio de Take Profit (TP) por encima de los precios de las órdenes de compra.

Órdenes Sell Limit o Sell Stop (Hacia arriba desde StartPrice):

El StartPrice es siempre más bajo que todos los precios finales de capa (ej. Startprice < Capa 1, Capa 2, Capa 3, etc.). Ejemplo: StartPrice = 3300 → Finales de capa = 3600, 3900, 4200

Coloque el precio de Stop Loss (SL) por encima de los precios de las órdenes de venta.

Coloque el precio de Take Profit (TP) por debajo de los precios de las órdenes de venta.

Perfecto para

Scalpers: Usen pequeños intervalos de precios (tan bajos como 0.01) para obtener ganancias rápidas en mercados veloces.

Traders a largo plazo: Configuren cuadrículas para señales a largo plazo para beneficiarse de grandes tendencias del mercado.

Traders de noticias: Desplieguen instantáneamente cuadrículas por encima/debajo del precio antes de NFP, FOMC, etc.

Traders de cuentas de fondeo (Prop Firm): Sistema limpio y basado en reglas con una gestión de órdenes perfecta.

Traders ocupados: Automatice cientos de operaciones en minutos, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Todos los niveles de habilidad: El panel simple es genial para principiantes, mientras que las características avanzadas satisfacen a los traders profesionales.

Smart Trailing Stop (3 modos profesionales)

Trailing de distancia fija Trailing paso a paso Breakeven primero (búfer de +10 puntos) → luego trailing normal (recomendado y más seguro)

La configuración predeterminada es para XAUUSD (Oro) – cambie los números y funcionará perfectamente en cualquier símbolo o par.

Parámetros de entrada (Totalmente personalizables)

StartPrice: Precio donde comienza su cuadrícula (ejemplo: 3400.00).

PriceInterval: Distancia entre cada orden (ejemplo: 1.0 = $1). Mínimo 0.01 para scalping. Por defecto es 1.

LayerEndPrices: Precios finales para cada capa, separados por comas (ejemplo: 3000,2700,2400).

LayerLotSizes: Tamaño del lote para cada capa, separado por comas (ejemplo: 0.01,0.03,0.08).

GlobalStopLoss: Distancia común de Stop Loss en puntos (0 = deshabilitado, funciona perfectamente en todos los símbolos).

GlobalTakeProfit: Distancia común de Take Profit en puntos (0 = deshabilitado).

EnableTrailingStop: Activar o desactivar la función de trailing stop.

SelectedTrailingMode: Elija el estilo de trailing: Fixed (Fijo), Step (Paso) o Breakeven + Trail.

TrailStartProfit: Beneficio mínimo en puntos necesario antes de que comience el trailing.

TrailDistance: Distancia en puntos entre el precio actual y el nuevo Stop Loss.

OrderComment: Texto personalizado que aparece en cada orden (predeterminado: SNK_Grid).

MagicNumber: Número único para que el EA nunca toque sus operaciones manuales.

Seguridad y fiabilidad

Corregidos todos los errores conocidos de SL/TP (ahora 100% preciso en puntos)

Indexación de capas corregida – progresión de lotes perfecta garantizada

Probado en más de 20 brokers, incluidos IC Markets, FTMO, MyForexFunds

Funciona en cuentas de cobertura (hedge) y compensación (netting)

Consejos para el éxito

Pruebe en Demo primero: Pruebe el EA en una cuenta demo para familiarizarse con sus características y configuraciones.

Configuración de Scalping: Use un intervalo de precio pequeño (ej. 0.01) para scalping en mercados rápidos como XAUUSD.

Señales a largo plazo: Establezca intervalos de precios más grandes para estrategias de trading swing o de posición.

Monitoree las ganancias: Verifique la visualización de ganancias/pérdidas en tiempo real para gestionar los riesgos de manera efectiva.

Use símbolos populares: Funciona muy bien con símbolos como XAUUSD, EURUSD o cualquier símbolo con un sufijo (ej. "m").

Verifique el horario del mercado: Asegúrese de que el mercado esté abierto para su símbolo para evitar errores de trading.

Establezca SL/TP correctamente: Siga las reglas de órdenes de compra/venta para colocar precios de stop loss y take profit para proteger sus operaciones.

Use los botones sabiamente: Use los botones Cancelar Órdenes y Cerrar Todo para gestionar sus operaciones de manera eficiente.

Divulgación de riesgos: Puede generar ganancias excepcionales en mercados laterales y de tendencia, pero conlleva un alto riesgo durante movimientos fuertes unilaterales. Siempre use una gestión monetaria adecuada y pruebe extensamente en demo primero.

Soporte y actualizaciones de por vida

Actualizaciones gratuitas de por vida

Soporte de WhatsApp 24/7: +63 948 393 9410

Grupo privado para todos los compradores

actualizaciones próximamente

¿Por qué comprar este EA? El Pending Orders EA Bot MT4 es una herramienta rápida, flexible y fácil para todos los traders de MT5. Ya sea que desee hacer scalping con cientos de operaciones en minutos, configurar estrategias de cuadrícula a largo plazo o gestionar operaciones abiertas, este EA lo hace todo. Su panel simple, actualizaciones en tiempo real y características personalizables como botones fáciles de usar lo convierten en una herramienta imprescindible para su viaje de trading. ¡Comience hoy y lleve su trading al siguiente nivel! Panel simple + características potentes = perfecto para principiantes y profesionales.

Para soporte o más información, contáctenos.