Pending Orders EA BOT MT4 – Ihr ultimativer Trading-Begleiter

Der leistungsstärkste One-Click Pending Order Grid EA für MetaTrader 4 (Optimiert für XAUUSD, NAS100, GER40, BTCUSD, Volatility 75 & alle Hauptwährungspaare)

Platzieren Sie 100–1000+ perfekt geschichtete (layered) Buy Limit/Buy Stop oder Sell Limit/Sell Stop Orders in Sekunden mit progressiver Lot-Größe, intelligentem Trailing Stop mit 3 Modi und vollständiger Kontrolle auf dem Chart. Keine komplizierten Menüs – nur große, schöne Buttons und ein Live-Dashboard. Dieser EA ist perfekt für Scalping mit einem minimalen Preisintervall von 0.01 geeignet, platziert Hunderte von Trades in Minuten oder richtet langfristige Trading-Signale ein. In Zukunft planen wir, Trading-Signale über diesen EA bereitzustellen, um Ihr Trading noch einfacher zu machen. Für weitere Details und Support kontaktieren Sie uns.

Warum den Pending Orders EA BOT wählen?

Schnelles Trading: Platzieren Sie Hunderte von Trades in Minuten mit einem minimalen Preisintervall von 0.01, ideal für Scalping oder High-Speed-Trading.

Langfristige Signale: Richten Sie Grid-Strategien für langfristiges Trading ein, um große Marktbewegungen einfach zu erfassen.

Scalping-freundlich: Handeln Sie mit kleinen Preisintervallen und präzisem Stop Loss/Take Profit für schnelle Gewinne.

Einfaches Dashboard: Steuern Sie alles mit einer einfachen, klickbaren Oberfläche, die Updates in Echtzeit anzeigt.

Flexibles Grid-Trading: Erstellen Sie mehrere Ebenen (Layers) mit unterschiedlichen Preisniveaus und Lot-Größen, die zu Ihrem Trading-Stil passen.

Sicheres Trading: Handelt nur, wenn der Markt geöffnet ist, und überprüft die Broker-Einstellungen, um Fehler zu vermeiden.

Kernfunktionen – Alles, was professionelle Trader verlangen

One-Click Grid-Bereitstellung – Drücken Sie den grünen/roten Button → das gesamte Grid wird sofort aufgebaut

Mehrschichtige progressive Lots (z.B. 0.01 → 0.02 → 0.05 → 0.12)

Benutzerdefinierte Endpreise der Ebenen – Sie entscheiden genau, wo jede Lot-Größen-Ebene endet

Felsenfester Schutz vor Duplikaten – Platziert niemals dieselbe Order zweimal

3 fortschrittliche Trailing-Stop-Modi (einschließlich Breakeven + Trail – am beliebtesten)

Globaler SL/TP in Punkten – Mit einem Klick auf alle Orders anwenden (fixiert & sicher für Gold)

Notfall-Buttons – Pending abbrechen | Alle schließen | Grid stoppen

Live On-Chart Dashboard – Echtzeit-Orderanzahl, Trailing-Status, Grid-Infos

Funktioniert einwandfrei auf XAUUSD, NAS100, BTCUSD, EURUSD, allen Symbolen

Ultra-leichtgewichtig – verbraucht fast null CPU/RAM

Regeln zur Orderplatzierung (Genau so funktioniert der EA)

Buy Limit oder Buy Stop Orders (Abwärts vom StartPrice):

Der StartPrice ist immer höher als alle Endpreise der Ebenen (z.B. StartPrice > Layer 1, Layer 2, Layer 3 usw.). Beispiel: StartPrice = 3400 → Layer-Enden = 3000, 2700, 2400

Platzieren Sie den Stop Loss (SL) Preis unter den Kauforder-Preisen.

Platzieren Sie den Take Profit (TP) Preis über den Kauforder-Preisen.

Sell Limit oder Sell Stop Orders (Aufwärts vom StartPrice):

Der StartPrice ist immer niedriger als alle Endpreise der Ebenen (z.B. Startprice < Layer 1, Layer 2, Layer 3 usw.). Beispiel: StartPrice = 3300 → Layer-Enden = 3600, 3900, 4200

Platzieren Sie den Stop Loss (SL) Preis über den Verkaufsorder-Preisen.

Platzieren Sie den Take Profit (TP) Preis unter den Verkaufsorder-Preisen.

Perfekt für

Scalper: Nutzen Sie kleine Preisintervalle (bis zu 0.01), um schnelle Gewinne in schnellen Märkten zu erzielen.

Langzeit-Trader: Richten Sie Grids für langfristige Signale ein, um von großen Markttrends zu profitieren.

News-Trader: Setzen Sie Grids sofort über/unter dem Preis vor NFP, FOMC usw. ein.

Prop-Firm-Trader: Sauberes, regelbasiertes System mit perfektem Ordermanagement.

Vielbeschäftigte Trader: Automatisieren Sie Hunderte von Trades in Minuten und sparen Sie Zeit und Mühe.

Alle Kompetenzstufen: Das einfache Dashboard ist großartig für Anfänger, während fortgeschrittene Funktionen Profi-Trader zufriedenstellen.

Smart Trailing Stop (3 professionelle Modi)

Fester Abstand Trail (Fixed Distance Trail) Schritt-für-Schritt Trail (Step-by-Step Trail) Zuerst Breakeven (+10 Punkte Puffer) → dann normaler Trail (empfohlen & am sichersten)

Die Standardeinstellungen sind für XAUUSD (Gold) – ändern Sie die Zahlen und es funktioniert perfekt auf jedem Symbol oder Paar.

Eingabeparameter (Vollständig anpassbar)

StartPrice: Preis, bei dem Ihr Grid beginnt (Beispiel: 3400.00).

PriceInterval: Abstand zwischen jeder Order (Beispiel: 1.0 = $1). Minimum 0.01 für Scalping. Standardmäßig ist es 1.

LayerEndPrices: Endpreise für jede Ebene, durch Komma getrennt (Beispiel: 3000,2700,2400).

LayerLotSizes: Lot-Größe für jede Ebene, durch Komma getrennt (Beispiel: 0.01,0.03,0.08).

GlobalStopLoss: Gemeinsamer Stop-Loss-Abstand in Punkten (0 = deaktiviert, funktioniert perfekt auf allen Symbolen).

GlobalTakeProfit: Gemeinsamer Take-Profit-Abstand in Punkten (0 = deaktiviert).

EnableTrailingStop: Schalten Sie die Trailing-Stop-Funktion EIN oder AUS.

SelectedTrailingMode: Wählen Sie den Trailing-Stil: Fixed (Fest), Step (Schritt) oder Breakeven + Trail.

TrailStartProfit: Mindestgewinn in Punkten, der erforderlich ist, bevor das Trailing beginnt.

TrailDistance: Abstand in Punkten zwischen dem aktuellen Preis und dem neuen Stop Loss.

OrderComment: Benutzerdefinierter Text, der auf jeder Order erscheint (Standard: SNK_Grid).

MagicNumber: Eindeutige Nummer, damit der EA Ihre manuellen Trades niemals berührt.

Sicherheit & Zuverlässigkeit

Alle bekannten SL/TP-Bugs behoben (jetzt 100% genau in Punkten)

Layer-Indexierung behoben – perfekte Lot-Progression garantiert

Getestet bei 20+ Brokern inklusive IC Markets, FTMO, MyForexFunds

Funktioniert auf Hedge- & Netting-Konten

Tipps für den Erfolg

Zuerst auf Demo testen: Probieren Sie den EA auf einem Demokonto aus, um sich mit seinen Funktionen und Einstellungen vertraut zu machen.

Scalping-Setup: Verwenden Sie ein kleines Preisintervall (z.B. 0.01) für Scalping in schnellen Märkten wie XAUUSD.

Langfristige Signale: Legen Sie größere Preisintervalle für Swing- oder Positionstrading-Strategien fest.

Gewinne überwachen: Überprüfen Sie die Echtzeit-Gewinn/Verlust-Anzeige, um Risiken effektiv zu managen.

Beliebte Symbole verwenden: Funktioniert hervorragend mit Symbolen wie XAUUSD, EURUSD oder jedem Symbol mit einem Suffix (z.B. "m").

Marktzeiten prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Markt für Ihr Symbol geöffnet ist, um Trading-Fehler zu vermeiden.

SL/TP korrekt setzen: Befolgen Sie die Regeln für Kauf-/Verkaufsorders zum Platzieren von Stop-Loss- und Take-Profit-Preisen, um Ihre Trades zu schützen.

Buttons weise nutzen: Verwenden Sie die Buttons "Orders abbrechen" und "Alle schließen", um Ihre Trades effizient zu verwalten.

Risikoaufklärung: Es kann außergewöhnliche Gewinne in Seitwärts- und Trendmärkten generieren, birgt jedoch ein hohes Risiko bei starken einseitigen Bewegungen. Verwenden Sie immer ein ordnungsgemäßes Money-Management und testen Sie zuerst ausgiebig auf Demo.

Lebenslanger Support & Updates

Kostenlose lebenslange Updates

Private Gruppe für alle Käufer

Updates kommen bald

Warum diesen EA kaufen? Der Pending Orders EA Bot MT4 ist ein schnelles, flexibles und einfaches Tool für alle MT5-Trader. Egal, ob Sie mit Hunderten von Trades in Minuten scalpen, langfristige Grid-Strategien einrichten oder offene Trades verwalten möchten, dieser EA erledigt alles. Sein einfaches Dashboard, Echtzeit-Updates und anpassbare Funktionen wie einfach zu bedienende Buttons machen ihn zu einem Muss für Ihre Trading-Reise. Starten Sie heute und bringen Sie Ihr Trading auf das nächste Level! Einfaches Dashboard + leistungsstarke Funktionen = perfekt für Anfänger und Profis.

