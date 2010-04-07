Pending Orders EA Bot MT4
- Utilitys
- Muhammad Saad Khan
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Pending Orders EA BOT MT4 – Ihr ultimativer Trading-Begleiter
Der leistungsstärkste One-Click Pending Order Grid EA für MetaTrader 4 (Optimiert für XAUUSD, NAS100, GER40, BTCUSD, Volatility 75 & alle Hauptwährungspaare)
Platzieren Sie 100–1000+ perfekt geschichtete (layered) Buy Limit/Buy Stop oder Sell Limit/Sell Stop Orders in Sekunden mit progressiver Lot-Größe, intelligentem Trailing Stop mit 3 Modi und vollständiger Kontrolle auf dem Chart. Keine komplizierten Menüs – nur große, schöne Buttons und ein Live-Dashboard. Dieser EA ist perfekt für Scalping mit einem minimalen Preisintervall von 0.01 geeignet, platziert Hunderte von Trades in Minuten oder richtet langfristige Trading-Signale ein. In Zukunft planen wir, Trading-Signale über diesen EA bereitzustellen, um Ihr Trading noch einfacher zu machen. Für weitere Details und Support kontaktieren Sie uns.
Live verifizierte Signale & Beweise Konto 1: tinyurl.com/3u3f4cjt Konto 2: tinyurl.com/4u6ukvzs
Warum den Pending Orders EA BOT wählen?
-
Schnelles Trading: Platzieren Sie Hunderte von Trades in Minuten mit einem minimalen Preisintervall von 0.01, ideal für Scalping oder High-Speed-Trading.
-
Langfristige Signale: Richten Sie Grid-Strategien für langfristiges Trading ein, um große Marktbewegungen einfach zu erfassen.
-
Scalping-freundlich: Handeln Sie mit kleinen Preisintervallen und präzisem Stop Loss/Take Profit für schnelle Gewinne.
-
Einfaches Dashboard: Steuern Sie alles mit einer einfachen, klickbaren Oberfläche, die Updates in Echtzeit anzeigt.
-
Flexibles Grid-Trading: Erstellen Sie mehrere Ebenen (Layers) mit unterschiedlichen Preisniveaus und Lot-Größen, die zu Ihrem Trading-Stil passen.
-
Sicheres Trading: Handelt nur, wenn der Markt geöffnet ist, und überprüft die Broker-Einstellungen, um Fehler zu vermeiden.
Kernfunktionen – Alles, was professionelle Trader verlangen
-
One-Click Grid-Bereitstellung – Drücken Sie den grünen/roten Button → das gesamte Grid wird sofort aufgebaut
-
Mehrschichtige progressive Lots (z.B. 0.01 → 0.02 → 0.05 → 0.12)
-
Benutzerdefinierte Endpreise der Ebenen – Sie entscheiden genau, wo jede Lot-Größen-Ebene endet
-
Felsenfester Schutz vor Duplikaten – Platziert niemals dieselbe Order zweimal
-
3 fortschrittliche Trailing-Stop-Modi (einschließlich Breakeven + Trail – am beliebtesten)
-
Globaler SL/TP in Punkten – Mit einem Klick auf alle Orders anwenden (fixiert & sicher für Gold)
-
Notfall-Buttons – Pending abbrechen | Alle schließen | Grid stoppen
-
Live On-Chart Dashboard – Echtzeit-Orderanzahl, Trailing-Status, Grid-Infos
-
Funktioniert einwandfrei auf XAUUSD, NAS100, BTCUSD, EURUSD, allen Symbolen
-
Ultra-leichtgewichtig – verbraucht fast null CPU/RAM
Regeln zur Orderplatzierung (Genau so funktioniert der EA)
Buy Limit oder Buy Stop Orders (Abwärts vom StartPrice):
-
Der StartPrice ist immer höher als alle Endpreise der Ebenen (z.B. StartPrice > Layer 1, Layer 2, Layer 3 usw.).
-
Beispiel: StartPrice = 3400 → Layer-Enden = 3000, 2700, 2400
-
-
Platzieren Sie den Stop Loss (SL) Preis unter den Kauforder-Preisen.
-
Platzieren Sie den Take Profit (TP) Preis über den Kauforder-Preisen.
Sell Limit oder Sell Stop Orders (Aufwärts vom StartPrice):
-
Der StartPrice ist immer niedriger als alle Endpreise der Ebenen (z.B. Startprice < Layer 1, Layer 2, Layer 3 usw.).
-
Beispiel: StartPrice = 3300 → Layer-Enden = 3600, 3900, 4200
-
-
Platzieren Sie den Stop Loss (SL) Preis über den Verkaufsorder-Preisen.
-
Platzieren Sie den Take Profit (TP) Preis unter den Verkaufsorder-Preisen.
Perfekt für
-
Scalper: Nutzen Sie kleine Preisintervalle (bis zu 0.01), um schnelle Gewinne in schnellen Märkten zu erzielen.
-
Langzeit-Trader: Richten Sie Grids für langfristige Signale ein, um von großen Markttrends zu profitieren.
-
News-Trader: Setzen Sie Grids sofort über/unter dem Preis vor NFP, FOMC usw. ein.
-
Prop-Firm-Trader: Sauberes, regelbasiertes System mit perfektem Ordermanagement.
-
Vielbeschäftigte Trader: Automatisieren Sie Hunderte von Trades in Minuten und sparen Sie Zeit und Mühe.
-
Alle Kompetenzstufen: Das einfache Dashboard ist großartig für Anfänger, während fortgeschrittene Funktionen Profi-Trader zufriedenstellen.
Smart Trailing Stop (3 professionelle Modi)
-
Fester Abstand Trail (Fixed Distance Trail)
-
Schritt-für-Schritt Trail (Step-by-Step Trail)
-
Zuerst Breakeven (+10 Punkte Puffer) → dann normaler Trail (empfohlen & am sichersten)
Die Standardeinstellungen sind für XAUUSD (Gold) – ändern Sie die Zahlen und es funktioniert perfekt auf jedem Symbol oder Paar.
Eingabeparameter (Vollständig anpassbar)
-
StartPrice: Preis, bei dem Ihr Grid beginnt (Beispiel: 3400.00).
-
PriceInterval: Abstand zwischen jeder Order (Beispiel: 1.0 = $1). Minimum 0.01 für Scalping. Standardmäßig ist es 1.
-
LayerEndPrices: Endpreise für jede Ebene, durch Komma getrennt (Beispiel: 3000,2700,2400).
-
LayerLotSizes: Lot-Größe für jede Ebene, durch Komma getrennt (Beispiel: 0.01,0.03,0.08).
-
GlobalStopLoss: Gemeinsamer Stop-Loss-Abstand in Punkten (0 = deaktiviert, funktioniert perfekt auf allen Symbolen).
-
GlobalTakeProfit: Gemeinsamer Take-Profit-Abstand in Punkten (0 = deaktiviert).
-
EnableTrailingStop: Schalten Sie die Trailing-Stop-Funktion EIN oder AUS.
-
SelectedTrailingMode: Wählen Sie den Trailing-Stil: Fixed (Fest), Step (Schritt) oder Breakeven + Trail.
-
TrailStartProfit: Mindestgewinn in Punkten, der erforderlich ist, bevor das Trailing beginnt.
-
TrailDistance: Abstand in Punkten zwischen dem aktuellen Preis und dem neuen Stop Loss.
-
OrderComment: Benutzerdefinierter Text, der auf jeder Order erscheint (Standard: SNK_Grid).
-
MagicNumber: Eindeutige Nummer, damit der EA Ihre manuellen Trades niemals berührt.
Sicherheit & Zuverlässigkeit
-
Alle bekannten SL/TP-Bugs behoben (jetzt 100% genau in Punkten)
-
Layer-Indexierung behoben – perfekte Lot-Progression garantiert
-
Getestet bei 20+ Brokern inklusive IC Markets, FTMO, MyForexFunds
-
Funktioniert auf Hedge- & Netting-Konten
Tipps für den Erfolg
-
Zuerst auf Demo testen: Probieren Sie den EA auf einem Demokonto aus, um sich mit seinen Funktionen und Einstellungen vertraut zu machen.
-
Scalping-Setup: Verwenden Sie ein kleines Preisintervall (z.B. 0.01) für Scalping in schnellen Märkten wie XAUUSD.
-
Langfristige Signale: Legen Sie größere Preisintervalle für Swing- oder Positionstrading-Strategien fest.
-
Gewinne überwachen: Überprüfen Sie die Echtzeit-Gewinn/Verlust-Anzeige, um Risiken effektiv zu managen.
-
Beliebte Symbole verwenden: Funktioniert hervorragend mit Symbolen wie XAUUSD, EURUSD oder jedem Symbol mit einem Suffix (z.B. "m").
-
Marktzeiten prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Markt für Ihr Symbol geöffnet ist, um Trading-Fehler zu vermeiden.
-
SL/TP korrekt setzen: Befolgen Sie die Regeln für Kauf-/Verkaufsorders zum Platzieren von Stop-Loss- und Take-Profit-Preisen, um Ihre Trades zu schützen.
-
Buttons weise nutzen: Verwenden Sie die Buttons "Orders abbrechen" und "Alle schließen", um Ihre Trades effizient zu verwalten.
-
Risikoaufklärung: Es kann außergewöhnliche Gewinne in Seitwärts- und Trendmärkten generieren, birgt jedoch ein hohes Risiko bei starken einseitigen Bewegungen. Verwenden Sie immer ein ordnungsgemäßes Money-Management und testen Sie zuerst ausgiebig auf Demo.
Lebenslanger Support & Updates
-
Kostenlose lebenslange Updates
-
24/7 WhatsApp-Support: +63 948 393 9410
-
Private Gruppe für alle Käufer
-
Updates kommen bald
Warum diesen EA kaufen? Der Pending Orders EA Bot MT4 ist ein schnelles, flexibles und einfaches Tool für alle MT5-Trader. Egal, ob Sie mit Hunderten von Trades in Minuten scalpen, langfristige Grid-Strategien einrichten oder offene Trades verwalten möchten, dieser EA erledigt alles. Sein einfaches Dashboard, Echtzeit-Updates und anpassbare Funktionen wie einfach zu bedienende Buttons machen ihn zu einem Muss für Ihre Trading-Reise. Starten Sie heute und bringen Sie Ihr Trading auf das nächste Level! Einfaches Dashboard + leistungsstarke Funktionen = perfekt für Anfänger und Profis.
Für Support oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns.