Pending Orders EA Bot MT4

Pending Orders EA BOT MT4 – 究極のトレードパートナー

MetaTrader 4用、最強のワンクリック予約注文（Pending Order）グリッドEA （XAUUSD、NAS100、GER40、BTCUSD、Volatility 75、およびすべての主要通貨ペアに最適化）

プログレッシブなロットサイジング、3つのモードを持つスマート・トレーリングストップ、そしてチャート上での完全なコントロール機能を備え、100～1000以上の完璧に階層化された Buy Limit/Buy Stop または Sell Limit/Sell Stop 注文を数秒で配置します。複雑なメニューはありません。大きくて美しいボタンとライブダッシュボードだけです。このEAは、最小価格間隔0.01でのスキャルピング（数分で数百のトレードを配置）や、長期的なトレードシグナルの設定に最適です。将来的には、このEAを通じてトレードシグナルを提供し、あなたのトレードをさらに簡単にする予定です。詳細とサポートについては、お問い合わせください。

リアル口座での検証済みシグナルと実績 口座 1: tinyurl.com/3u3f4cjt 口座 2: tinyurl.com/4u6ukvzs

なぜ Pending Orders EA BOT を選ぶのか？

  • 高速トレード: 最小価格間隔0.01で数分以内に数百のトレードを配置でき、スキャルピングや高速トレードに最適です。

  • 長期シグナル: 長期トレード用のグリッド戦略を設定し、市場の大きな動きを簡単に捉えることができます。

  • スキャルピングに最適: 小さな価格間隔と正確なストップロス/テイクプロフィットで、素早く利益を獲得できます。

  • 簡単なダッシュボード: リアルタイムの更新を表示するシンプルでクリック可能なインターフェースですべてを制御できます。

  • 柔軟なグリッドトレード: トレードスタイルに合わせて、異なる価格レベルとロットサイズを持つ複数のレイヤー（層）を作成できます。

  • 安全なトレード: 市場が開いている時のみトレードを行い、ブローカーの設定を確認してミスを防ぎます。

主な機能 – プロのトレーダーが求めるすべて

  • ワンクリック・グリッド展開 – 緑/赤のボタンを押す → グリッド全体が瞬時に構築されます

  • マルチレイヤー・プログレッシブ・ロット（例: 0.01 → 0.02 → 0.05 → 0.12）

  • カスタムレイヤー終了価格 – 各ロットサイズのレイヤーがどこで終わるかを正確に決定できます

  • 強固な重複注文防止機能 – 同じ注文を二度配置することはありません

  • 3つの高度なトレーリングストップモード（建値決済＋トレールを含む – 最も人気）

  • ポイント単位のグローバルSL/TP – ワンクリックで全注文に適用（固定値で、ゴールドにも安全）

  • 緊急ボタン – 予約注文のキャンセル | 全決済 | グリッド停止

  • ライブ・オンチャート・ダッシュボード – リアルタイムの注文数、トレーリング状態、グリッド情報

  • XAUUSD、NAS100、BTCUSD、EURUSD、全銘柄で完璧に動作

  • 超軽量 – CPU/RAMをほぼゼロで使用

注文配置ルール（EAの正確な動作の仕組み）

Buy Limit または Buy Stop 注文（StartPriceから下方向）:

  • StartPrice（開始価格）は常にすべてのレイヤー終了価格よりも高くなります（例: StartPrice > Layer 1, Layer 2, Layer 3 など）。

    • 例: StartPrice = 3400 → レイヤー終了 = 3000, 2700, 2400

  • Stop Loss (SL) 価格を買い注文価格のに配置します。

  • Take Profit (TP) 価格を買い注文価格のに配置します。

Sell Limit または Sell Stop 注文（StartPriceから上方向）:

  • StartPrice（開始価格）は常にすべてのレイヤー終了価格よりも低くなります（例: Startprice < Layer 1, Layer 2, Layer 3 など）。

    • 例: StartPrice = 3300 → レイヤー終了 = 3600, 3900, 4200

  • Stop Loss (SL) 価格を売り注文価格のに配置します。

  • Take Profit (TP) 価格を売り注文価格のに配置します。

こんな方に最適

  • スキャルパー: 小さな価格間隔（最小0.01）を使用して、動きの速い市場で素早く利益を得る。

  • 長期トレーダー: 長期シグナル用のグリッドを設定し、大きな市場トレンドから利益を得る。

  • 指標トレーダー（News Traders）: NFP（雇用統計）やFOMCなどの前に、価格の上下に瞬時にグリッドを展開する。

  • プロップファーム・トレーダー: 完璧な注文管理を備えた、クリーンでルールに基づいたシステム。

  • 多忙なトレーダー: 数分で数百のトレードを自動化し、時間と労力を節約する。

  • すべてのスキルレベル: シンプルなダッシュボードは初心者に最適で、高度な機能はプロのトレーダーも満足させます。

スマート・トレーリングストップ（3つのプロフェッショナルモード）

  1. 固定距離トレール (Fixed Distance Trail)

  2. ステップ・バイ・ステップ・トレール (Step-by-Step Trail)

  3. まず建値決済（+10ポイントのバッファ）→ その後通常のトレール（推奨＆最も安全）

デフォルト設定は XAUUSD (ゴールド) 用です – 数値を変更すれば、どの銘柄やペアでも完璧に動作します。

入力パラメーター（完全カスタマイズ可能）

  • StartPrice: グリッドが開始する価格（例: 3400.00）。

  • PriceInterval: 各注文間の距離（例: 1.0 = $1）。スキャルピングの場合は最小0.01。デフォルトは1。

  • LayerEndPrices: 各レイヤーの終了価格、カンマ区切り（例: 3000,2700,2400）。

  • LayerLotSizes: 各レイヤーのロットサイズ、カンマ区切り（例: 0.01,0.03,0.08）。

  • GlobalStopLoss: 共通のストップロス距離（ポイント単位、0 = 無効、全銘柄で完璧に動作）。

  • GlobalTakeProfit: 共通のテイクプロフィット距離（ポイント単位、0 = 無効）。

  • EnableTrailingStop: トレーリングストップ機能のON/OFF切り替え。

  • SelectedTrailingMode: トレールのスタイルを選択: Fixed（固定）、Step（ステップ）、または Breakeven + Trail（建値＋トレール）。

  • TrailStartProfit: トレール開始に必要な最小利益（ポイント単位）。

  • TrailDistance: 現在価格と新しいストップロスとの距離（ポイント単位）。

  • OrderComment: すべての注文に表示されるカスタムテキスト（デフォルト: SNK_Grid）。

  • MagicNumber: EAが手動トレードに干渉しないようにするための固有番号。

安全性と信頼性

  • 既知のSL/TPバグを全修正（ポイント単位で100%正確になりました）

  • レイヤーインデックス修正 – 完璧なロットプログレッションを保証

  • IC Markets、FTMO、MyForexFundsを含む20社以上のブローカーでテスト済み

  • ヘッジ口座およびネッティング口座で動作

成功のためのヒント

  • まずデモでテスト: デモ口座でEAを試し、機能と設定に慣れてください。

  • スキャルピング設定: XAUUSDのような動きの速い市場でのスキャルピングには、小さな価格間隔（例: 0.01）を使用してください。

  • 長期シグナル: スイングトレードやポジショントレード戦略には、より大きな価格間隔を設定してください。

  • 利益を監視: リアルタイムの損益表示を確認し、リスクを効果的に管理してください。

  • 人気のある銘柄を使用: XAUUSD、EURUSD、またはサフィックス付きの銘柄（例: "m"）で非常に良く動作します。

  • 市場時間を確認: トレードエラーを避けるため、その銘柄の市場が開いていることを確認してください。

  • SL/TPを正しく設定: 買い/売り注文のルールに従ってストップロスとテイクプロフィットの価格を設定し、トレードを保護してください。

  • ボタンを賢く使う: 「注文キャンセル」や「全決済」ボタンを使用して、トレードを効率的に管理してください。

  • リスク開示: レンジ相場やトレンド相場では並外れた利益を生み出す可能性がありますが、強力な一方向の動きの間は高いリスクを伴います。常に適切な資金管理を行い、まずはデモで広範囲にテストしてください。

生涯サポートとアップデート

  • 無料の生涯アップデート

  • 24時間365日 WhatsAppサポート: +63 948 393 9410

  • 購入者全員のためのプライベートグループ

  • アップデート近日公開

なぜこのEAを購入すべきか？ Pending Orders EA Bot MT4 は、すべてのMT5（※原文ママ、MT4の誤記の可能性ありですが原文通り翻訳）トレーダーにとって高速で柔軟、かつ簡単なツールです。数分で数百のトレードを行うスキャルピング、長期的なグリッド戦略の設定、または保有中のトレード管理など、このEAはすべてをこなします。シンプルなダッシュボード、リアルタイム更新、使いやすいボタンなどのカスタマイズ可能な機能により、あなたのトレードの旅に欠かせないものとなるでしょう。今日から始めて、トレードを次のレベルへ引き上げましょう！ シンプルなダッシュボード + 強力な機能 = 初心者にもプロにも最適。

サポートや詳細情報については、お問い合わせください。

作者のその他のプロダクト
Static Text display
Muhammad Saad Khan
ライブラリ
静的テキスト表示 は、MetaTrader 5用の軽量で使いやすいエキスパートアドバイザー（EA）で、トレーダーにインスピレーションを与え、教育するために、チャート上に直接モチベーションを高めるトレードのヒントを表示します。洗練された中央配置の黒い背景と等幅フォントの白いテキストで、このEAは簡潔で実際的なアドバイスをローテーションするチャンクで提供し、規律あるトレードに集中させます。初心者から経験豊富なトレーダーまで最適で、リスク管理、忍耐、戦略開発といった主要な原則を推進します。 主な機能： 動的ヒント表示 ：ユーザーが定義したトレードのヒントを50～60文字の読みやすいチャンクに分割し、数秒ごとにローテーション（期間はカスタマイズ可能）。 プロフェッショナルなデザイン ：チャートの中央上部に黒い背景でヒントを表示し、読みやすさと均等なパディングを保証。 レスポンシブな位置調整 ：チャートのサイズ変更や切り替え時にテキストと背景の配置を自動調整。 カスタマイズ可能な設定 ：フォントサイズ、テキストの色、背景の色、表示期間をお好みに合わせて調整可能。 オン/オフ切り替え ：EAを削除
FREE
Pending Orders EA BOT
Muhammad Saad Khan
ユーティリティ
Pending Orders EA BOT - MetaTrader 5のための究極のトレーディングパートナー Pending Orders EA BOT は、MetaTrader 5（MT5）向けの強力で使いやすいエキスパートアドバイザー（EA）です。初心者から経験豊富なトレーダーまで、グリッドトレーディングをシンプル、迅速、効果的に行えるよう設計されています。ユーザーフレンドリーなダッシュボードで、トレードの設定、リスク管理、利益のリアルタイム追跡が可能です。このEAは、最小0.01の価格間隔でのスキャルピング、数分間で数百のトレードを配置、または長期トレーディングシグナルの設定に最適です。将来、このEAを通じてトレーディングシグナルを提供し、トレードをさらに簡単にすることも計画しています。詳細やサポートについては、お問い合わせください。 アカウント1 : tinyurl.com/3u3f4cjt アカウント2 : tinyurl.com/4u6ukvzs Pending Orders EA BOTを選ぶ理由 高速トレーディング : 最小0.01の価格間隔で数分間に数百のトレードを
