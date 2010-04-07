Pending Orders EA Bot MT4

Pending Orders EA BOT MT4 – 당신의 최고의 트레이딩 파트너

MetaTrader 4를 위한 가장 강력한 원클릭 예약 주문(Pending Order) 그리드 EA (XAUUSD, NAS100, GER40, BTCUSD, Volatility 75 및 모든 주요 통화쌍에 최적화됨)

점진적 랏 사이징(lot sizing), 3가지 모드의 스마트 트레일링 스탑, 그리고 차트 내 완전 제어 기능을 통해 100~1000개 이상의 완벽하게 계층화된 Buy Limit/Buy Stop 또는 Sell Limit/Sell Stop 주문을 단 몇 초 만에 배치하세요. 복잡한 메뉴 없이 크고 아름다운 버튼과 라이브 대시보드만 있으면 됩니다. 이 EA는 최소 가격 간격 0.01로 스캘핑을 하여 몇 분 만에 수백 건의 거래를 배치하거나 장기 트레이딩 시그널을 설정하는 데 완벽합니다. 앞으로 당사는 이 EA를 통해 트레이딩 시그널을 제공하여 귀하의 거래를 더욱 쉽게 만들 계획입니다. 자세한 내용 및 지원은 당사에 문의해 주십시오.

라이브 검증된 시그널 및 증거 계좌 1: tinyurl.com/3u3f4cjt 계좌 2: tinyurl.com/4u6ukvzs

왜 Pending Orders EA BOT을 선택해야 할까요?

  • 빠른 거래: 최소 가격 간격 0.01로 몇 분 만에 수백 건의 거래를 배치할 수 있어 스캘핑이나 초고속 매매에 이상적입니다.

  • 장기 시그널: 장기 매매를 위한 그리드 전략을 설정하여 큰 시장 움직임을 쉽게 포착하세요.

  • 스캘핑 친화적: 작은 가격 간격과 정밀한 손절매(Stop Loss)/이익 실현(Take Profit)으로 빠른 수익을 내세요.

  • 간편한 대시보드: 실시간 업데이트를 보여주는 간단한 클릭형 인터페이스로 모든 것을 제어하세요.

  • 유연한 그리드 트레이딩: 귀하의 트레이딩 스타일에 맞춰 다양한 가격 레벨과 랏 사이즈로 여러 레이어(Layer)를 생성하세요.

  • 안전한 거래: 시장이 열려 있을 때만 거래하며 브로커 설정을 확인하여 실수를 방지합니다.

핵심 기능 – 전문 트레이더가 요구하는 모든 것

  • 원클릭 그리드 배포 – 녹색/빨간색 버튼 누름 → 전체 그리드가 즉시 구축됨

  • 다중 레이어 점진적 랏 (예: 0.01 → 0.02 → 0.05 → 0.12)

  • 사용자 지정 레이어 종료 가격 – 각 랏 사이즈 레이어가 끝나는 위치를 정확히 결정

  • 강력한 중복 주문 방지 – 동일한 주문을 두 번 배치하지 않음

  • 3가지 고급 트레일링 스탑 모드 (손익분기 + 트레일링 포함 – 가장 인기 있음)

  • 포인트 단위의 글로벌 SL/TP – 원클릭으로 모든 주문에 적용 (고정 및 골드 거래에 안전)

  • 비상 버튼 – 예약 주문 취소 | 모두 청산 | 그리드 중지

  • 라이브 온차트 대시보드 – 실시간 주문 수, 트레일링 상태, 그리드 정보

  • XAUUSD, NAS100, BTCUSD, EURUSD 및 모든 심볼에서 완벽하게 작동

  • 초경량 – CPU/RAM 사용량 거의 제로

주문 배치 규칙 (EA가 작동하는 정확한 원리)

Buy Limit 또는 Buy Stop 주문 (StartPrice에서 하향):

  • **StartPrice(시작가)**는 항상 모든 레이어 종료 가격보다 높아야 합니다 (예: StartPrice > Layer 1, Layer 2, Layer 3 등).

    • 예시: StartPrice = 3400 → 레이어 종료 = 3000, 2700, 2400

  • Stop Loss (SL) 가격을 매수 주문 가격 아래에 배치하세요.

  • Take Profit (TP) 가격을 매수 주문 가격 에 배치하세요.

Sell Limit 또는 Sell Stop 주문 (StartPrice에서 상향):

  • StartPrice(시작가)는 항상 모든 레이어 종료 가격보다 낮아야 합니다 (예: StartPrice < Layer 1, Layer 2, Layer 3 등).

    • 예시: StartPrice = 3300 → 레이어 종료 = 3600, 3900, 4200

  • Stop Loss (SL) 가격을 매도 주문 가격 에 배치하세요.

  • Take Profit (TP) 가격을 매도 주문 가격 아래에 배치하세요.

다음 분들에게 완벽합니다

  • 스캘퍼: 빠른 시장에서 빠른 수익을 얻기 위해 작은 가격 간격(최소 0.01)을 사용하세요.

  • 장기 트레이더: 큰 시장 추세에서 수익을 내기 위해 장기 시그널용 그리드를 설정하세요.

  • 뉴스 트레이더: NFP, FOMC 등 발표 전에 가격 위/아래에 즉시 그리드를 배포하세요.

  • 프롭 펌(Prop Firm) 트레이더: 완벽한 주문 관리가 포함된 깔끔하고 규칙 기반의 시스템입니다.

  • 바쁜 트레이더: 몇 분 만에 수백 건의 거래를 자동화하여 시간과 노력을 절약하세요.

  • 모든 숙련도: 간단한 대시보드는 초보자에게 좋고, 고급 기능은 프로 트레이더에게 적합합니다.

스마트 트레일링 스탑 (3가지 전문가 모드)

  1. 고정 거리 트레일링 (Fixed Distance Trail)

  2. 단계별 트레일링 (Step-by-Step Trail)

  3. 손익분기 우선 (+10 포인트 버퍼) → 이후 일반 트레일링 (권장 및 가장 안전함)

기본 설정은 **XAUUSD (골드)**용입니다 – 숫자를 변경하면 모든 심볼이나 통화쌍에서 완벽하게 작동합니다.

입력 변수 (완벽하게 사용자 지정 가능)

  • StartPrice: 그리드가 시작되는 가격 (예: 3400.00).

  • PriceInterval: 각 주문 간의 거리 (예: 1.0 = $1). 스캘핑의 경우 최소 0.01. 기본값은 1입니다.

  • LayerEndPrices: 각 레이어의 종료 가격, 쉼표로 구분 (예: 3000,2700,2400).

  • LayerLotSizes: 각 레이어의 랏 사이즈, 쉼표로 구분 (예: 0.01,0.03,0.08).

  • GlobalStopLoss: 공통 손절매(Stop Loss) 거리 (포인트 단위, 0 = 비활성화, 모든 심볼에서 완벽하게 작동).

  • GlobalTakeProfit: 공통 이익 실현(Take Profit) 거리 (포인트 단위, 0 = 비활성화).

  • EnableTrailingStop: 트레일링 스탑 기능을 켜거나 끕니다.

  • SelectedTrailingMode: 트레일링 스타일 선택: Fixed(고정), Step(단계), 또는 Breakeven + Trail(손익분기 + 트레일링).

  • TrailStartProfit: 트레일링이 시작되기 위해 필요한 최소 이익 (포인트 단위).

  • TrailDistance: 현재 가격과 새로운 손절매 사이의 거리 (포인트 단위).

  • OrderComment: 모든 주문에 표시되는 사용자 지정 텍스트 (기본값: SNK_Grid).

  • MagicNumber: EA가 수동 거래를 건드리지 않도록 하는 고유 번호.

안전성 및 신뢰성

  • 알려진 모든 SL/TP 버그 수정 (이제 포인트 단위로 100% 정확함)

  • 레이어 인덱싱 수정 – 완벽한 랏 진행 보장

  • IC Markets, FTMO, MyForexFunds를 포함한 20개 이상의 브로커에서 테스트됨

  • 헤지(Hedge) 및 네팅(Netting) 계좌에서 작동

성공을 위한 팁

  • 데모 먼저 테스트: 데모 계좌에서 EA를 사용하여 기능과 설정에 익숙해지세요.

  • 스캘핑 설정: XAUUSD와 같은 빠른 시장에서의 스캘핑에는 작은 가격 간격(예: 0.01)을 사용하세요.

  • 장기 시그널: 스윙 또는 포지션 트레이딩 전략을 위해 더 큰 가격 간격을 설정하세요.

  • 수익 모니터링: 실시간 수익/손실 표시를 확인하여 리스크를 효과적으로 관리하세요.

  • 인기 심볼 사용: XAUUSD, EURUSD 또는 접미사가 있는 심볼(예: "m")에서 매우 잘 작동합니다.

  • 시장 시간 확인: 거래 오류를 방지하기 위해 해당 심볼의 시장이 열려 있는지 확인하세요.

  • SL/TP 올바르게 설정: 거래를 보호하기 위해 매수/매도 주문 규칙에 따라 손절매 및 이익 실현 가격을 설정하세요.

  • 버튼을 현명하게 사용: '주문 취소' 및 '모두 청산' 버튼을 사용하여 거래를 효율적으로 관리하세요.

  • 리스크 고지: 횡보 및 추세 시장에서는 예외적인 수익을 낼 수 있지만, 강력한 일방향 움직임 중에는 높은 리스크를 수반합니다. 항상 적절한 자금 관리를 사용하고 먼저 데모에서 광범위하게 테스트하세요.

평생 지원 및 업데이트

  • 무료 평생 업데이트

  • 연중무휴 24/7 WhatsApp 지원: +63 948 393 9410

  • 모든 구매자를 위한 비공개 그룹

  • 업데이트 곧 출시 예정

왜 이 EA를 구매해야 할까요? Pending Orders EA Bot MT4는 모든 MT5 트레이더를 위한 빠르고 유연하며 쉬운 도구입니다. 몇 분 만에 수백 건의 거래로 스캘핑을 하든, 장기 그리드 전략을 설정하든, 오픈된 거래를 관리하든, 이 EA는 모든 것을 수행합니다. 간단한 대시보드, 실시간 업데이트, 사용하기 쉬운 버튼과 같은 사용자 지정 가능한 기능은 귀하의 트레이딩 여정에 필수적입니다. 오늘 시작하여 귀하의 트레이딩을 한 단계 업그레이드하세요! 간단한 대시보드 + 강력한 기능 = 초보자와 전문가 모두에게 완벽합니다.

지원이나 더 많은 정보를 원하시면 문의해 주세요.

제작자의 제품 더 보기
Pending Orders EA BOT
Muhammad Saad Khan
유틸리티
Pending Orders EA BOT - MetaTrader 5를 위한 최고의 트레이딩 파트너 Pending Orders EA BOT 은 MetaTrader 5(MT5)를 위한 강력하고 사용하기 쉬운 전문가 어드바이저(EA)입니다. 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계되었으며, 그리드 트레이딩을 간단하고 빠르며 효과적으로 만듭니다. 사용자 친화적인 대시보드를 통해 거래를 설정하고, 리스크를 관리하며, 실시간으로 수익을 추적할 수 있습니다. 이 EA는 최소 0.01의 가격 간격으로 스캘핑하거나, 몇 분 안에 수백 개의 거래를 배치하거나, 장기 트레이딩 신호를 설정하는 데 완벽합니다. 앞으로 이 EA를 통해 트레이딩 신호를 제공하여 트레이딩을 더 쉽게 만들 계획입니다. 자세한 내용과 지원은 문의해 주세요. 계정 1 : tinyurl.com/3u3f4cjt 계정 2 : tinyurl.com/4u6ukvzs Pending Orders EA BOT을 선택해야 하는 이유 빠른 트레이딩
Static Text display
Muhammad Saad Khan
라이브러리
정적 텍스트 디스플레이 는 MetaTrader 5용 경량화되고 사용자 친화적인 전문가 어드바이저(EA)로, 트레이더들에게 영감을 주고 교육하기 위해 차트에 직접 동기를 부여하는 거래 팁을 표시합니다. 세련된 중앙 정렬 검은색 배경과 고정폭 폰트의 흰색 텍스트로, 이 EA는 간결하고 실행 가능한 조언을 주기적으로 교체되는 조각으로 제공하여 규율 있는 거래에 집중하게 합니다. 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 이상적이며, 리스크 관리, 인내, 전략 개발과 같은 핵심 원칙을 장려합니다. 주요 기능: 동적 팁 표시 : 사용자 정의 거래 팁을 50~60자 단위로 읽기 쉽게 나누어 몇 초마다 순환(지속 시간 사용자 지정 가능). 전문적인 디자인 : 차트 상단 중앙에 검은색 배경으로 팁을 표시하여 가독성과 균일한 패딩을 보장. 반응형 위치 조정 : 차트 크기 조정 또는 전환 시 텍스트와 배경 정렬을 자동으로 조정. 사용자 지정 가능 설정 : 폰트 크기, 텍스트 색상, 배경 색상, 표시 지속 시간
FREE
