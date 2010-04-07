Pending Orders EA BOT MT4 – 당신의 최고의 트레이딩 파트너

MetaTrader 4를 위한 가장 강력한 원클릭 예약 주문(Pending Order) 그리드 EA (XAUUSD, NAS100, GER40, BTCUSD, Volatility 75 및 모든 주요 통화쌍에 최적화됨)

점진적 랏 사이징(lot sizing), 3가지 모드의 스마트 트레일링 스탑, 그리고 차트 내 완전 제어 기능을 통해 100~1000개 이상의 완벽하게 계층화된 Buy Limit/Buy Stop 또는 Sell Limit/Sell Stop 주문을 단 몇 초 만에 배치하세요. 복잡한 메뉴 없이 크고 아름다운 버튼과 라이브 대시보드만 있으면 됩니다. 이 EA는 최소 가격 간격 0.01로 스캘핑을 하여 몇 분 만에 수백 건의 거래를 배치하거나 장기 트레이딩 시그널을 설정하는 데 완벽합니다. 앞으로 당사는 이 EA를 통해 트레이딩 시그널을 제공하여 귀하의 거래를 더욱 쉽게 만들 계획입니다. 자세한 내용 및 지원은 당사에 문의해 주십시오.

라이브 검증된 시그널 및 증거 계좌 1: tinyurl.com/3u3f4cjt 계좌 2: tinyurl.com/4u6ukvzs

왜 Pending Orders EA BOT을 선택해야 할까요?

빠른 거래: 최소 가격 간격 0.01로 몇 분 만에 수백 건의 거래를 배치할 수 있어 스캘핑이나 초고속 매매에 이상적입니다.

장기 시그널: 장기 매매를 위한 그리드 전략을 설정하여 큰 시장 움직임을 쉽게 포착하세요.

스캘핑 친화적: 작은 가격 간격과 정밀한 손절매(Stop Loss)/이익 실현(Take Profit)으로 빠른 수익을 내세요.

간편한 대시보드: 실시간 업데이트를 보여주는 간단한 클릭형 인터페이스로 모든 것을 제어하세요.

유연한 그리드 트레이딩: 귀하의 트레이딩 스타일에 맞춰 다양한 가격 레벨과 랏 사이즈로 여러 레이어(Layer)를 생성하세요.

안전한 거래: 시장이 열려 있을 때만 거래하며 브로커 설정을 확인하여 실수를 방지합니다.

핵심 기능 – 전문 트레이더가 요구하는 모든 것

원클릭 그리드 배포 – 녹색/빨간색 버튼 누름 → 전체 그리드가 즉시 구축됨

다중 레이어 점진적 랏 (예: 0.01 → 0.02 → 0.05 → 0.12)

사용자 지정 레이어 종료 가격 – 각 랏 사이즈 레이어가 끝나는 위치를 정확히 결정

강력한 중복 주문 방지 – 동일한 주문을 두 번 배치하지 않음

3가지 고급 트레일링 스탑 모드 (손익분기 + 트레일링 포함 – 가장 인기 있음)

포인트 단위의 글로벌 SL/TP – 원클릭으로 모든 주문에 적용 (고정 및 골드 거래에 안전)

비상 버튼 – 예약 주문 취소 | 모두 청산 | 그리드 중지

라이브 온차트 대시보드 – 실시간 주문 수, 트레일링 상태, 그리드 정보

XAUUSD, NAS100, BTCUSD, EURUSD 및 모든 심볼에서 완벽하게 작동

초경량 – CPU/RAM 사용량 거의 제로

주문 배치 규칙 (EA가 작동하는 정확한 원리)

Buy Limit 또는 Buy Stop 주문 (StartPrice에서 하향):

**StartPrice(시작가)**는 항상 모든 레이어 종료 가격 보다 높아야 합니다 (예: StartPrice > Layer 1, Layer 2, Layer 3 등). 예시: StartPrice = 3400 → 레이어 종료 = 3000, 2700, 2400

Stop Loss (SL) 가격을 매수 주문 가격 아래 에 배치하세요.

Take Profit (TP) 가격을 매수 주문 가격 위에 배치하세요.

Sell Limit 또는 Sell Stop 주문 (StartPrice에서 상향):

StartPrice(시작가)는 항상 모든 레이어 종료 가격보다 낮아야 합니다 (예: StartPrice < Layer 1, Layer 2, Layer 3 등). 예시: StartPrice = 3300 → 레이어 종료 = 3600, 3900, 4200

Stop Loss (SL) 가격을 매도 주문 가격 위 에 배치하세요.

Take Profit (TP) 가격을 매도 주문 가격 아래에 배치하세요.

다음 분들에게 완벽합니다

스캘퍼: 빠른 시장에서 빠른 수익을 얻기 위해 작은 가격 간격(최소 0.01)을 사용하세요.

장기 트레이더: 큰 시장 추세에서 수익을 내기 위해 장기 시그널용 그리드를 설정하세요.

뉴스 트레이더: NFP, FOMC 등 발표 전에 가격 위/아래에 즉시 그리드를 배포하세요.

프롭 펌(Prop Firm) 트레이더: 완벽한 주문 관리가 포함된 깔끔하고 규칙 기반의 시스템입니다.

바쁜 트레이더: 몇 분 만에 수백 건의 거래를 자동화하여 시간과 노력을 절약하세요.

모든 숙련도: 간단한 대시보드는 초보자에게 좋고, 고급 기능은 프로 트레이더에게 적합합니다.

스마트 트레일링 스탑 (3가지 전문가 모드)

고정 거리 트레일링 (Fixed Distance Trail) 단계별 트레일링 (Step-by-Step Trail) 손익분기 우선 (+10 포인트 버퍼) → 이후 일반 트레일링 (권장 및 가장 안전함)

기본 설정은 **XAUUSD (골드)**용입니다 – 숫자를 변경하면 모든 심볼이나 통화쌍에서 완벽하게 작동합니다.

입력 변수 (완벽하게 사용자 지정 가능)

StartPrice: 그리드가 시작되는 가격 (예: 3400.00).

PriceInterval: 각 주문 간의 거리 (예: 1.0 = $1). 스캘핑의 경우 최소 0.01. 기본값은 1입니다.

LayerEndPrices: 각 레이어의 종료 가격, 쉼표로 구분 (예: 3000,2700,2400).

LayerLotSizes: 각 레이어의 랏 사이즈, 쉼표로 구분 (예: 0.01,0.03,0.08).

GlobalStopLoss: 공통 손절매(Stop Loss) 거리 (포인트 단위, 0 = 비활성화, 모든 심볼에서 완벽하게 작동).

GlobalTakeProfit: 공통 이익 실현(Take Profit) 거리 (포인트 단위, 0 = 비활성화).

EnableTrailingStop: 트레일링 스탑 기능을 켜거나 끕니다.

SelectedTrailingMode: 트레일링 스타일 선택: Fixed(고정), Step(단계), 또는 Breakeven + Trail(손익분기 + 트레일링).

TrailStartProfit: 트레일링이 시작되기 위해 필요한 최소 이익 (포인트 단위).

TrailDistance: 현재 가격과 새로운 손절매 사이의 거리 (포인트 단위).

OrderComment: 모든 주문에 표시되는 사용자 지정 텍스트 (기본값: SNK_Grid).

MagicNumber: EA가 수동 거래를 건드리지 않도록 하는 고유 번호.

안전성 및 신뢰성

알려진 모든 SL/TP 버그 수정 (이제 포인트 단위로 100% 정확함)

레이어 인덱싱 수정 – 완벽한 랏 진행 보장

IC Markets, FTMO, MyForexFunds를 포함한 20개 이상의 브로커에서 테스트됨

헤지(Hedge) 및 네팅(Netting) 계좌에서 작동

성공을 위한 팁

데모 먼저 테스트: 데모 계좌에서 EA를 사용하여 기능과 설정에 익숙해지세요.

스캘핑 설정: XAUUSD와 같은 빠른 시장에서의 스캘핑에는 작은 가격 간격(예: 0.01)을 사용하세요.

장기 시그널: 스윙 또는 포지션 트레이딩 전략을 위해 더 큰 가격 간격을 설정하세요.

수익 모니터링: 실시간 수익/손실 표시를 확인하여 리스크를 효과적으로 관리하세요.

인기 심볼 사용: XAUUSD, EURUSD 또는 접미사가 있는 심볼(예: "m")에서 매우 잘 작동합니다.

시장 시간 확인: 거래 오류를 방지하기 위해 해당 심볼의 시장이 열려 있는지 확인하세요.

SL/TP 올바르게 설정: 거래를 보호하기 위해 매수/매도 주문 규칙에 따라 손절매 및 이익 실현 가격을 설정하세요.

버튼을 현명하게 사용: '주문 취소' 및 '모두 청산' 버튼을 사용하여 거래를 효율적으로 관리하세요.

리스크 고지: 횡보 및 추세 시장에서는 예외적인 수익을 낼 수 있지만, 강력한 일방향 움직임 중에는 높은 리스크를 수반합니다. 항상 적절한 자금 관리를 사용하고 먼저 데모에서 광범위하게 테스트하세요.

평생 지원 및 업데이트

무료 평생 업데이트

연중무휴 24/7 WhatsApp 지원: +63 948 393 9410

모든 구매자를 위한 비공개 그룹

업데이트 곧 출시 예정

왜 이 EA를 구매해야 할까요? Pending Orders EA Bot MT4는 모든 MT5 트레이더를 위한 빠르고 유연하며 쉬운 도구입니다. 몇 분 만에 수백 건의 거래로 스캘핑을 하든, 장기 그리드 전략을 설정하든, 오픈된 거래를 관리하든, 이 EA는 모든 것을 수행합니다. 간단한 대시보드, 실시간 업데이트, 사용하기 쉬운 버튼과 같은 사용자 지정 가능한 기능은 귀하의 트레이딩 여정에 필수적입니다. 오늘 시작하여 귀하의 트레이딩을 한 단계 업그레이드하세요! 간단한 대시보드 + 강력한 기능 = 초보자와 전문가 모두에게 완벽합니다.

지원이나 더 많은 정보를 원하시면 문의해 주세요.