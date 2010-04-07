Pending Orders EA BOT MT4 – Votre compagnon de trading ultime

L’EA de grille d’ordres en attente le plus puissant pour MetaTrader 4

(Optimisé pour XAUUSD, NAS100, GER40, BTCUSD, Volatility 75 et tous les majors)





Placez en quelques secondes 100 à plus de 1000 ordres parfaitement structurés (Buy Limit/Buy Stop ou Sell Limit/Sell Stop) avec taille de lot progressive, trailing stop intelligent à 3 modes et contrôle total sur le graphique. Aucun menu compliqué – seulement de gros boutons colorés et un tableau de bord en direct.





Fonctionnalités principales

- Déploiement complet de la grille en un clic

- Lots progressifs par couche (ex : 0.01 → 0.02 → 0.05 → 0.12)

- Prix de fin de couche personnalisables

- Protection 100 % contre les doublons

- 3 modes de Trailing Stop avancés (dont Breakeven + Trail – le plus apprécié)

- SL/TP global en points – appliqué en un clic à toutes les positions (corrigé et sûr pour l’or)

- Boutons d’urgence : Annuler les pendings | Tout fermer | Stopper la grille

- Tableau de bord en direct sur le graphique

- Fonctionne parfaitement sur XAUUSD, NAS100, BTCUSD, EURUSD – tous les symboles

- Ultra-léger – consomme presque 0 CPU





Règles de placement

Grille d’achat (descendante depuis StartPrice) :

- StartPrice toujours supérieur aux prix de fin de couche (ex : 3400 → 3000,2700,2400)

- SL sous le prix d’achat | TP au-dessus





Grille de vente (ascendante depuis StartPrice) :

- StartPrice toujours inférieur aux prix de fin de couche (ex : 3300 → 3600,3900,4200)

- SL au-dessus du prix de vente | TP en dessous





Parfait pour les scalpers, traders long terme, news traders, prop firms, traders occupés et tous niveaux.





Support à vie + mises à jour gratuites

WhatsApp 24/7 : +63 948 393 9410