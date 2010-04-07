Pending Orders EA Bot MT4

Pending Orders EA BOT MT4 – Il tuo compagno di trading definitivo
L’EA a griglia di ordini pendenti più potente per MetaTrader 4
(Ottimizzato per XAUUSD, NAS100, GER40, BTCUSD, Volatility 75 e tutte le major)

Posiziona in pochi secondi da 100 a oltre 1000 ordini perfettamente stratificati (Buy Limit/Buy Stop o Sell Limit/Sell Stop) con lotti progressivi, trailing stop intelligente a 3 modalità e controllo totale sul grafico. Niente menu complicati – solo grandi pulsanti e dashboard live.

Caratteristiche principali
- Griglia completa con un solo clic
- Lotti progressivi per layer (es. 0.01 → 0.02 → 0.05 → 0.12)
- Prezzi di fine layer personalizzabili
- Protezione 100% dai duplicati
- 3 modalità avanzate di Trailing Stop (incluso Breakeven + Trail – la più amata)
- SL/TP globale in punti – applicabile a tutti gli ordini con un clic (corretti e sicuri per l’oro)
- Pulsanti di emergenza: Cancella pendenti | Chiudi tutto | Stop griglia
- Dashboard live sul grafico
- Funziona perfettamente su XAUUSD, NAS100, BTCUSD, EURUSD e tutti i simboli
- Leggerissimo – quasi zero consumo CPU

Regole di piazzamento
Griglia Buy (discendente da StartPrice): StartPrice > tutti i prezzi finali layer
Griglia Sell (ascendente da StartPrice): StartPrice < tutti i prezzi finali layer

Perfetto per scalper, trader a lungo termine, news trader, prop firm, trader impegnati e tutti i livelli.

Assistenza a vita + aggiornamenti gratuiti
WhatsApp 24/7: +63 948 393 9410
