Pending Orders EA Bot MT4

Pending Orders EA BOT MT4 – 您终极的交易伴侣

MetaTrader 4 最强大的一键挂单网格 EA （针对 XAUUSD, NAS100, GER40, BTCUSD, Volatility 75 及所有主要货币对进行了优化）

在几秒钟内放置 100–1000+ 个完美分层的 Buy Limit/Buy Stop 或 Sell Limit/Sell Stop 订单，具有递增手数、3种模式的智能移动止损（Trailing Stop）和全图表控制功能。没有复杂的菜单——只有美观的大按钮和实时仪表板。此 EA 非常适合最小价格间隔为 0.01 的剥头皮交易（Scalping），能在几分钟内放置数百笔交易，或设置长期交易信号。未来，我们计划通过此 EA 提供交易信号，让您的交易更加轻松。如需更多详情和支持，请联系我们。

实时验证信号与证明 账户 1: tinyurl.com/3u3f4cjt 账户 2: tinyurl.com/4u6ukvzs

为什么要选择 Pending Orders EA BOT？

  • 快速交易： 以最小 0.01 的价格间隔在几分钟内放置数百笔交易，是剥头皮或高速交易的理想选择。

  • 长期信号： 设置网格策略进行长期交易，轻松捕捉市场的大趋势。

  • 适合剥头皮： 使用极小的价格间隔和精确的止损/止盈来获取快速利润。

  • 简易仪表板： 通过简单的可点击界面控制一切，界面显示实时更新。

  • 灵活的网格交易： 创建具有不同价格水平和手数大小的多个层级，以匹配您的交易风格。

  • 安全交易： 仅在市场开盘时交易，并检查经纪商设置以避免错误。

核心功能 – 专业交易者所需的一切

  • 一键网格部署 – 按下绿色/红色按钮 → 整个网格瞬间建立

  • 多层级递增手数（例如：0.01 → 0.02 → 0.05 → 0.12）

  • 自定义层级结束价格 – 您可以确切决定每个手数层级的结束位置

  • 坚如磐石的重复保护 – 绝不会重复放置相同的订单

  • 3 种高级移动止损模式（包括盈亏平衡 + 移动止损 – 最受欢迎）

  • 全局 SL/TP（以点数为单位） – 一键应用于所有订单（固定且对黄金交易安全）

  • 紧急按钮 – 取消挂单 | 全部平仓 | 停止网格

  • 图表实时仪表板 – 实时订单计数、移动止损状态、网格信息

  • 在 XAUUSD, NAS100, BTCUSD, EURUSD 及所有品种上完美运行

  • 超轻量级 – 几乎不占用 CPU/RAM

订单放置规则（EA 的具体工作原理）

Buy Limit 或 Buy Stop 订单（从 StartPrice 向下）：

  • StartPrice（起始价格） 始终高于所有层级结束价格（例如：StartPrice > Layer 1, Layer 2, Layer 3 等）。

    • 例如：StartPrice = 3400 → 层级结束 = 3000, 2700, 2400

  • Stop Loss (SL/止损) 价格放在买单价格下方

  • Take Profit (TP/止盈) 价格放在买单价格上方

Sell Limit 或 Sell Stop 订单（从 StartPrice 向上）：

  • StartPrice（起始价格）始终低于所有层级结束价格（例如：Startprice < Layer 1, Layer 2, Layer 3 等）。

    • 例如：StartPrice = 3300 → 层级结束 = 3600, 3900, 4200

  • Stop Loss (SL/止损) 价格放在卖单价格上方

  • Take Profit (TP/止盈) 价格放在卖单价格下方

完美适用于

  • 剥头皮交易者（Scalpers）： 使用小价格间隔（低至 0.01）在快速市场中获取快速利润。

  • 长期交易者： 为长期信号设置网格，从巨大的市场趋势中获利。

  • 新闻交易者： 在 NFP（非农）、FOMC 等数据发布前，即时在价格上方/下方部署网格。

  • 自营公司交易者（Prop Firm）： 干净、基于规则的系统，具有完美的订单管理。

  • 忙碌的交易者： 在几分钟内自动执行数百笔交易，节省时间和精力。

  • 所有技能水平： 简单的仪表板非常适合初学者，而高级功能则适合专业交易者。

智能移动止损（Smart Trailing Stop - 3 种专业模式）

  1. 固定距离移动 (Fixed Distance Trail)

  2. 步进式移动 (Step-by-Step Trail)

  3. 优先盈亏平衡（+10 点缓冲）→ 然后正常移动（推荐且最安全）

默认设置适用于 XAUUSD (黄金) – 更改数值后可在任何品种或货币对上完美运行。

输入参数（完全可自定义）

  • StartPrice: 网格开始的价格（例如：3400.00）。

  • PriceInterval: 每个订单之间的距离（例如：1.0 = $1）。剥头皮最小为 0.01。默认为 1。

  • LayerEndPrices: 每个层级的结束价格，用逗号分隔（例如：3000,2700,2400）。

  • LayerLotSizes: 每个层级的手数大小，用逗号分隔（例如：0.01,0.03,0.08）。

  • GlobalStopLoss: 通用止损距离，以点（Points）为单位（0 = 禁用，在所有品种上完美运行）。

  • GlobalTakeProfit: 通用止盈距离，以点（Points）为单位（0 = 禁用）。

  • EnableTrailingStop: 开启或关闭移动止损功能。

  • SelectedTrailingMode: 选择移动止损风格：Fixed（固定）、Step（步进）或 Breakeven + Trail（盈亏平衡 + 移动）。

  • TrailStartProfit: 启动移动止损所需的最小利润（以点为单位）。

  • TrailDistance: 当前价格与新止损之间的距离（以点为单位）。

  • OrderComment: 每个订单上显示的自定义文本（默认：SNK_Grid）。

  • MagicNumber: 唯一编号，确保 EA 绝不触碰您的手动交易。

安全性与可靠性

  • 修复了所有已知的 SL/TP 错误（现在点数 100% 准确）

  • 修复了层级索引 – 保证完美的手数递增

  • 在 20 多家经纪商上测试过，包括 IC Markets, FTMO, MyForexFunds

  • 适用于对冲（Hedge）和净额结算（Netting）账户

成功秘诀

  • 先在模拟账户测试： 在模拟账户上尝试使用 EA，以熟悉其功能和设置。

  • 剥头皮设置： 在 XAUUSD 等快速市场中，使用较小的价格间隔（例如 0.01）进行剥头皮。

  • 长期信号： 为波段或头寸交易策略设置较大的价格间隔。

  • 监控利润： 检查实时利润/亏损显示，以有效管理风险。

  • 使用热门品种： 在 XAUUSD, EURUSD 或任何带有后缀（例如 "m"）的品种上效果极佳。

  • 检查市场时间： 确保您的品种处于市场开盘时间，以避免交易错误。

  • 正确设置 SL/TP： 遵循买/卖订单规则设置止损和止盈价格，以保护您的交易。

  • 明智使用按钮： 使用“取消订单”和“全部平仓”按钮来高效管理您的交易。

  • 风险披露： 它可以在震荡和趋势市场中产生可观的利润，但在强烈的单边走势中具有高风险。请始终使用适当的资金管理，并先在模拟账户上进行广泛测试。

终身支持与更新

  • 免费终身更新

  • 24/7 WhatsApp 支持: +63 948 393 9410

  • 所有买家的专属群组

  • 更新即将推出

为什么要购买此 EA？ Pending Orders EA Bot MT4 是适合所有 MT5 交易者的快速、灵活且简单的工具。无论您是想在几分钟内通过数百笔交易进行剥头皮，设置长期网格策略，还是管理未平仓交易，此 EA 都能做到。其简单的仪表板、实时更新以及易于使用的按钮等可自定义功能，使其成为您交易之旅的必备工具。今天就开始，将您的交易提升到一个新的水平！简单的仪表板 + 强大的功能 = 初学者和专业人士的完美选择。

如需支持或更多信息，请联系我们。

