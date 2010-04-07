Pending Orders EA Bot MT4

Pending Orders EA BOT MT4 – Seu Companheiro de Trading Definitivo

O Mais Poderoso EA de Grade (Grid) de Ordens Pendentes em Um Clique para MetaTrader 4 (Otimizado para XAUUSD, NAS100, GER40, BTCUSD, Volatility 75 e todos os principais pares)

Coloque 100–1000+ ordens Buy Limit/Buy Stop ou Sell Limit/Sell Stop perfeitamente estratificadas em segundos com dimensionamento de lote progressivo, trailing stop inteligente de 3 modos e controle total no gráfico. Sem menus complicados – apenas botões grandes e bonitos e um painel ao vivo. Este EA é perfeito para scalping com um intervalo de preço mínimo de 0.01, colocando centenas de negociações em minutos, ou para configurar sinais de trading de longo prazo. No futuro, planejamos fornecer sinais de trading através deste EA para tornar sua negociação ainda mais fácil. Para mais detalhes e suporte, entre em contato conosco.

Sinais Verificados ao Vivo e Provas Conta 1: tinyurl.com/3u3f4cjt Conta 2: tinyurl.com/4u6ukvzs

Por que escolher o Pending Orders EA BOT?

  • Trading Rápido: Coloque centenas de negociações em minutos com um intervalo de preço mínimo de 0.01, ideal para scalping ou negociação de alta velocidade.

  • Sinais de Longo Prazo: Configure estratégias de grade para trading de longo prazo para capturar grandes movimentos do mercado facilmente.

  • Amigável para Scalping: Negocie com pequenos intervalos de preço e Stop Loss/Take Profit precisos para lucros rápidos.

  • Painel Fácil: Controle tudo com uma interface simples e clicável que mostra atualizações em tempo real.

  • Trading de Grade Flexível: Crie múltiplas camadas com diferentes níveis de preço e tamanhos de lote para corresponder ao seu estilo de negociação.

  • Negociação Segura: Só negocia quando o mercado está aberto e verifica as configurações da corretora para evitar erros.

Recursos Principais – Tudo o que Traders Profissionais Exigem

  • Implantação de Grade em Um Clique – Pressione o botão verde/vermelho → a grade inteira é construída instantaneamente

  • Lotes Progressivos Multicamadas (ex: 0.01 → 0.02 → 0.05 → 0.12)

  • Preços Finais de Camada Personalizados – Você decide exatamente onde cada camada de tamanho de lote termina

  • Proteção Sólida contra Duplicatas – Nunca coloca a mesma ordem duas vezes

  • 3 Modos Avançados de Trailing Stop (incluindo Breakeven + Trail – o mais amado)

  • SL/TP Global em Pontos – Aplicar com um clique a todas as ordens (fixo e seguro para Ouro)

  • Botões de Emergência – Cancelar Pendentes | Fechar Tudo | Parar Grade

  • Painel Ao Vivo no Gráfico – Contagem de ordens em tempo real, status do trailing, informações da grade

  • Funciona perfeitamente em XAUUSD, NAS100, BTCUSD, EURUSD, todos os símbolos

  • Ultra-leve – usa quase zero de CPU/RAM

Regras de Colocação de Ordens (Exatamente como o EA funciona)

Ordens Buy Limit ou Buy Stop (Para baixo a partir do StartPrice):

  • O StartPrice é sempre mais alto do que todos os preços finais de camada (ex: StartPrice > Camada 1, Camada 2, Camada 3, etc.).

    • Exemplo: StartPrice = 3400 → Fins de camada = 3000, 2700, 2400

  • Coloque o preço de Stop Loss (SL) abaixo dos preços das ordens de compra.

  • Coloque o preço de Take Profit (TP) acima dos preços das ordens de compra.

Ordens Sell Limit ou Sell Stop (Para cima a partir do StartPrice):

  • O StartPrice é sempre mais baixo do que todos os preços finais de camada (ex: Startprice < Camada 1, Camada 2, Camada 3, etc.).

    • Exemplo: StartPrice = 3300 → Fins de camada = 3600, 3900, 4200

  • Coloque o preço de Stop Loss (SL) acima dos preços das ordens de venda.

  • Coloque o preço de Take Profit (TP) abaixo dos preços das ordens de venda.

Perfeito Para

  • Scalpers: Use pequenos intervalos de preço (tão baixos quanto 0.01) para obter lucros rápidos em mercados velozes.

  • Traders de Longo Prazo: Configure grades para sinais de longo prazo para lucrar com grandes tendências de mercado.

  • Traders de Notícias: Implante instantaneamente grades acima/abaixo do preço antes do NFP, FOMC, etc.

  • Traders de Mesa Proprietária (Prop Firm): Sistema limpo e baseado em regras com gerenciamento de ordens perfeito.

  • Traders Ocupados: Automatize centenas de negociações em minutos, economizando tempo e esforço.

  • Todos os Níveis de Habilidade: O painel simples é ótimo para iniciantes, enquanto os recursos avançados atendem aos traders profissionais.

Smart Trailing Stop (3 Modos Profissionais)

  1. Trailing de Distância Fixa

  2. Trailing Passo a Passo

  3. Breakeven Primeiro (buffer de +10 pontos) → depois trailing normal (recomendado e mais seguro)

As configurações padrão são para XAUUSD (Ouro) – altere os números e funciona perfeitamente em qualquer símbolo ou par.

Parâmetros de Entrada (Totalmente Personalizáveis)

  • StartPrice: Preço onde sua grade começa (exemplo: 3400.00).

  • PriceInterval: Distância entre cada ordem (exemplo: 1.0 = $1). Mínimo 0.01 para scalping. Por padrão é 1.

  • LayerEndPrices: Preços finais para cada camada, separados por vírgula (exemplo: 3000,2700,2400).

  • LayerLotSizes: Tamanho do lote para cada camada, separado por vírgula (exemplo: 0.01,0.03,0.08).

  • GlobalStopLoss: Distância comum de Stop Loss em pontos (0 = desativado, funciona perfeitamente em todos os símbolos).

  • GlobalTakeProfit: Distância comum de Take Profit em pontos (0 = desativado).

  • EnableTrailingStop: Ativar ou desativar o recurso de trailing stop.

  • SelectedTrailingMode: Escolha o estilo de trailing: Fixed (Fixo), Step (Passo) ou Breakeven + Trail.

  • TrailStartProfit: Lucro mínimo em pontos necessário antes do início do trailing.

  • TrailDistance: Distância em pontos entre o preço atual e o novo Stop Loss.

  • OrderComment: Texto personalizado que aparece em cada ordem (padrão: SNK_Grid).

  • MagicNumber: Número único para que o EA nunca toque em suas negociações manuais.

Segurança e Confiabilidade

  • Corrigidos todos os bugs conhecidos de SL/TP (agora 100% preciso em pontos)

  • Indexação de camadas corrigida – progressão de lote perfeita garantida

  • Testado em mais de 20 corretoras, incluindo IC Markets, FTMO, MyForexFunds

  • Funciona em contas de hedge e netting

Dicas para o Sucesso

  • Teste na Demo Primeiro: Experimente o EA em uma conta demo para se familiarizar com seus recursos e configurações.

  • Configuração de Scalping: Use um intervalo de preço pequeno (ex: 0.01) para scalping em mercados rápidos como XAUUSD.

  • Sinais de Longo Prazo: Defina intervalos de preços maiores para estratégias de swing ou position trading.

  • Monitore os Lucros: Verifique a exibição de lucro/perda em tempo real para gerenciar riscos de forma eficaz.

  • Use Símbolos Populares: Funciona muito bem com símbolos como XAUUSD, EURUSD ou qualquer símbolo com sufixo (ex: "m").

  • Verifique o Horário do Mercado: Certifique-se de que o mercado está aberto para o seu símbolo para evitar erros de negociação.

  • Defina SL/TP Corretamente: Siga as regras de ordens de compra/venda para colocar preços de stop loss e take profit para proteger suas negociações.

  • Use os Botões com Sabedoria: Use os botões Cancelar Ordens e Fechar Tudo para gerenciar suas negociações de forma eficiente.

  • Divulgação de Risco: Pode gerar lucros excepcionais em mercados laterais e de tendência, mas acarreta alto risco durante movimentos fortes unilaterais. Sempre use um gerenciamento de dinheiro adequado e teste extensivamente na demo primeiro.

Suporte e Atualizações Vitalícias

  • Atualizações vitalícias gratuitas

  • Suporte WhatsApp 24/7: +63 948 393 9410

  • Grupo privado para todos os compradores

  • atualizações em breve

Por que comprar este EA? O Pending Orders EA Bot MT4 é uma ferramenta rápida, flexível e fácil para todos os traders de MT5. Se você quer fazer scalping com centenas de negociações em minutos, configurar estratégias de grade de longo prazo ou gerenciar negociações abertas, este EA faz tudo isso. Seu painel simples, atualizações em tempo real e recursos personalizáveis, como botões fáceis de usar, tornam-no indispensável para sua jornada de trading. Comece hoje e leve sua negociação para o próximo nível! Painel simples + recursos poderosos = perfeito para iniciantes e profissionais.

Para suporte ou mais informações, entre em contato conosco.

Produtos recomendados
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilitários
Unlimited Binary Options Copier Remote is a powerful tool to copy binary options trades remotely between multiple accounts at different locations over internet. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his binary options trades with the others globally on his own rules. One provider can copy trades to unlimited receivers and one receiver can get trade from unlimited providers as well. The provider can set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will no
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
O indicador Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" é uma ótima ferramenta auxiliar na negociação! - O indicador calcula e coloca automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha). - Os níveis de Fibonacci indicam áreas-chave onde o preço pode reverter. - Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Pode utilizá-lo para scalping de reversão ou para negociação de grelha de zona. - Existem muitas oportunidades para melhorar o seu sistema atual u
ForexcopyLocalMT4
Wei Ming Ding
Utilitários
Instruções de uso: https://www.mql5.com/zh/blogs/post/754946 Versão MT4: https://www.mql5.com/zh/market/product/88205 Versão MT5: https://www.mql5.com/zh/market/product/88204 -------------------------------------------------- 1. Copiar pedidos, de 12 contas master para 100 contas slave. O número de contas slave pode ser personalizado, de 12 a 100. 2. Suporte MT4 a MT4, MT4 a MT5, MT5 a MT4, MT5 a MT5. 3. Identifique os sufixos de variedades de negociação em diferentes plataformas, como EURUSD,
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilitários
Angry Bull Option Binary     Este é um robô Binary Options, que contém 7 estratégias, você podetestá-lo para verificar quais são as melhores estratégias Configurações Valor inicial do lote Investimento Dinâmico = Se ativado, utilizará um lote automático de acordo com seu capital Saldo ($) c/ backtest - Saldo inicial para backtest PorcRiscoInvestment = Será o valor de % para o lote automático se for ativado Expiração (em minutos) = Será o tempo de vencimento das ordens em Opções Binárias Magi
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
Experts
Ele usa o modelo de uma estratégia famosa chamada Swinger (Pendulum, Cheburashka) - colocação alternada de pedidos pendentes com lote aumentado. A estratégia consiste em colocar duas ordens pendentes opostas. Quando o preço se move em uma determinada direção, uma ordem pendente é acionada, enquanto o tamanho do lote da outra ordem é aumentado. O EA oferece três tipos de abertura de pedidos pendentes (TypeofTrade) Abertura automática após a colocação (AutoTrade de abertura instantânea) Abertura
FREE
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalper for M5 timeframe. Trades on the GBPUSD currency pair. This robot has been specially developed by a company of professional traders for trading in the pound sterling. The robot approximately opens 5 to 15 trades every day. It is best to trade with brokers that have a low spread on GBPUSD up to 10 pips. The recommended minimum deposit to start is $500 or more. Advantages: does not use martingale. not a net. every trade has a stop loss. professional bot specifically for the GBPUSD p
TickStorm
Edouard Perchet
4 (4)
Experts
TickStorm is the result of a 6 months team research and integrates a new approach in the art of ticks analysis. The EA operation algorithm uses retracements velocity to decide if there is a trading opportunity or not. These retracements are spotted by analyzing several ticks matrices on different periods of time and confronting them together in order to gain an edge over the market. We developed new tools to efficiently detect any unusual activity and we created an original and adaptive closing
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
TSTrendLineSymbol
Salvatore Labriola
Utilitários
Utility, which draws buy or sell trendlines, which can also become support or resistances able to close any position on the screen Algorithm that calculates the gain of the position, at the touch closure of the line.   The benefits you get: Works on forex and CFD, timeframe from M1 to Weekly. Easy to use screen control panel. Audible warning messages at the touch of the line. Easy to use.
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de MT4 do indicador de seta Matrix com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O Matrix Arrow Indicator MT4 determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de conv
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experts
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Experts
HMA Trend robot for professional traders works with a set of Hull moving averages( HMA ). Advisor Parameters Use Trade Panel  — Use the visual panel to configure and trade robot. Lot  — Lot size for a market entry. Take Profit(points)  — Take Profit for an open order. Stop Loss(points)  — Stol Loss for an open order. Max Spread(0 - disabled)  — Maximum allowable spread at which you can enter the market. 0 - disabled. Magic number  — The magic number of the robot. EA Comment  — Comments of robot.
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
WaveX MT4
Sergei Ivanov
Experts
For feedback, free connect to signal, PARTNER PROGRAM and detailed information   :   Facebook Wavex  is an automated trading advisor for MetaTrader 4 that automatically opens Buy and Sell trades, sets profit targets and manages volumes. Key features: Automatic transactions   : Opens buys and sells when the buy grid price is below, for sell grid above the maximum opening price in the direction. Smart Profit   : Sets take profit (TP) based on the average price of your trades (VWAP), adding
Adaptive SF Pro Scalper EA mr
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SF PRO SCALPER EA   - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro e confiável, sem swaps! Este é um Expert Advisor "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 9 Set_files disponíveis para 9 pares! Baixe os arquivos EA Set_files para teste e negociação: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Características
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma “
Exotic Adv
Ivan Simonika
Experts
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
Utilitários
Ultimate Trade Assistant MT4 — Assistente de Negociação Multifuncional Mais de 66 recursos em uma única ferramenta profissional para análise, gestão e execução automatizada. Combina gestão de risco, controle de posições e análise de mercado em um painel prático e intuitivo. Ideal para Forex, ações, índices, criptomoedas e muito mais. Por que os traders escolhem Execução de ordens com um clique Cálculo automático de tamanho de lote e risco Ordens inteligentes: grid, OCO, ocultas e SL/TP virtuais
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilitários
Now, you have your very own   PROP FIRM AUTO-CLOSER   program! Once your account target or drawdown hits, all open orders will close automatically. ========================================== INPUTS: Account target (exact amount):   Put the exact account target. Once the equity hits your specied account balance target, all open orders will close. Make sure to add some buffer to consider slippage. Use fixed value or dynamic value:   Choose whether you will need a fixed value or dynamic value for
Navigator FX
Chantal Sala
5 (1)
Utilitários
The Navigator is a next-generation panel very easy to use. Apply this indicator on the chart to navigate very quickly through all the symbol and timeframes listed in input. The arrows manage the zoom and time frames. You can customize both the graphic colors and the list of symbols to display. A quick and easy tool that it will help to analyse the charts. Input Values Show_TF_Panel (true/false) it permits to show/hide panel with TF and Arrows 32 symbols COLORS AND SIZE SETTINGS BUTTON_WIDTH But
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilitários
Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
Project IG MT4
Ruslan Pishun
1.78 (9)
Experts
The EA is not a scalper. The EA uses a strategy based on the breakdown of local support and resistance levels, also uses the reverse and rebound from support and resistance levels.  The EA is based on the original author's strategy. Real monitoring:   https://www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql Detailed description of the strategy here:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 This is a link for general discussion of the EA:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Hidden Take profit,
Ppm manager
Samuel Asrat Nadew
Experts
Whether you’re a scalper, day trader, or swing trader, this tool gives you total control   directly from your chart. you can get all this features right on your trading chart .   Everything   is   color   coded.   equity and live P&L display in  Green   if   trades in profit   and   red   if   trades in drawdown.   Moveable panel -   double click on clock label and move panel anywhere on screen with it . Displays local time + candle countdown on the chart. Shows Balance, Equity & Daily Profit/
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experts
!! POR FAVOR, ATUALIZE PARA A ÚLTIMA VERSÃO 2.05 PARA UM DESEMPENHO AINDA MAIS RÁPIDO!! SMART FUNDED HFT ACABOU DE PASSAR NO DESAFIO DE 100K DA KORTANA FX NA ABERTURA DO MERCADO EM 29.01.2024, APESAR DA BAIXA VOLATILIDADE POR FAVOR, VERIFIQUE A SEÇÃO DE CAPTURAS DE TELA, COLOQUEI A PROVA LÁ IMPORTANTE NÃO PERCA O DESCONTO EXCLUSIVO DE 40% DA KORTANA FX PARA PAGAMENTOS EM CRIPTOMOEDAS ATÉ 29.01.2024.  Liberte o seu potencial de trading com o Smart Funded HFT EA!   SEM NECESSIDADE DE VPS / SEM ARQ
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor é um indicador que prevê o preço de fechamento de uma vela. O indicador destina-se principalmente ao uso em gráficos D1. Este indicador é adequado tanto para negociação forex tradicional quanto para negociação de opções binárias. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou pode atuar como um complemento ao seu sistema de negociação existente. Este indicador analisa a vela atual, calculando certos fatores de força dentro do próprio corpo da vela, be
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Os compradores deste produto também adquirem
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitários
Auxiliar de Média - Este tipo de instrumento auxiliar de negociação ajudará você a calcular a média de suas posições anteriormente não lucrativas usando duas técnicas: média padrão hedge com posterior abertura de posições conforme a tendência O utilitário tem a capacidade   de classificar várias posições abertas em diferentes direções ao mesmo tempo, tanto para compra quanto para venda. Por exemplo, você abriu uma posição para venda e a segunda para compra, e ambas não são lucrativas, ou uma est
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitários
Trade Copier Pro é uma ferramenta poderosa para copiar remotamente comércio entre multi-contas em diferentes locais mais internet. Esta é uma solução ideal para provedor de sinais, que querem compartilhar seu comércio com os outros no mundo todo em suas próprias regras. Um provedor pode copiar comércios de multi-receptores e um receptor pode obter comércio de multi-fornecedores também. Provedor e receptor pode gerenciar sua lista de parceiros com potência sistema de gestão de banco de dados buil
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitários
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitários
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitários
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilitários
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitários
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilitários
Christmas Trading Special –50% OFF ! Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance th
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitários
Copie sinais de qualquer canal do qual seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT4.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demonstração  | Versão MT5 | Versão Discord Se você quiser experime
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitários
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitários
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitários
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitários
Negocie o suporte e a resistência ou as zonas de oferta e procura automaticamente depois de identificar as áreas-chave nas quais pretende negociar. Este EA permite-lhe desenhar zonas de compra e venda com um único clique e, em seguida, colocá-las exatamente onde espera que o preço mude. O EA monitoriza então estas zonas e realizará automaticamente negociações com base na ação de preço que especificar para as zonas. Assim que a negociação inicial for realizada, o EA obterá lucro na zona oposta q
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilitários
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Utilitários
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 4! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version   here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatib
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitários
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitários
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilitários
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitários
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avançado de Gestão de Risco e Controle de Operações para MT4 Versão Gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Visão Geral Crystal Trade Manager PRO (CTM) é uma ferramenta profissional de execução de ordens e gestão de risco desenvolvida para MetaTrader 4. Foi projetada para traders que necessitam de disciplina, forte proteção de capital e automação inteligente dentro do MT4. O sistema controla o risco, protege o patrimônio da conta, aplica limite
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilitários
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Ultimate MT4 to Telegram
BLAKE STEVEN RODGER
Utilitários
Ultimate MT4 to Telegram (UMT) sends controlled trades (via symbol, magic, comment) to your telegram channel. It sends open and closed trades, including pending orders and TP/SL modifications, along with chart screenshots, to any telegram channel. Additionally, you can send trade reports of open trades and summary profit/pip reports for day, week, or month. You can customize the design of the trade actions or reports with variables and emoticons.  A beautiful panel allows you to visualize all t
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilitários
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilitários
Este é um painel de negociação visual que ajuda você a realizar e gerenciar operações facilmente, evitando erros humanos e aprimorando sua atividade comercial. Ele combina uma interface visual fácil de usar com uma abordagem sólida de gerenciamento de riscos e posições. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de usar Negocie facilmente a partir do gráfico Negocie com gerenciamento preciso de riscos, sem complicações
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitários
A ready-made multitimeframe trading system based on automatic plotting and tracking of Fibonacci levels for buying and selling any symbol. Advantages Determines the trend direction based on a complex of 14 indicators ( Cx ), extremums of ZigZag ( Z ), RSI ( R ), Impulse ( I ) Displaying the values of 14 indicators comprising the trend direction ( Cx ) Plotting horizontal levels, support and resistance lines, channels View the plotting option of Fibonacci levels on any timeframe, with the abilit
Mais do autor
Static Text display
Muhammad Saad Khan
Bibliotecas
Exibição de Texto Estático é um Expert Advisor (EA) leve e fácil de usar para MetaTrader 5, projetado para inspirar e educar traders exibindo dicas de trading motivacionais diretamente em seu gráfico. Com um fundo preto elegante e centralizado e texto branco em uma fonte monoespaçada, este EA oferece conselhos concisos e práticos em fragmentos rotativos para mantê-lo focado em um trading disciplinado. Perfeito para iniciantes e traders experientes, ele promove princípios-chave como gerenciamento
FREE
Pending Orders EA BOT
Muhammad Saad Khan
Utilitários
Pending Orders EA BOT - Seu Companheiro Definitivo para Trading no MetaTrader 5 O Pending Orders EA BOT é um Expert Advisor (EA) poderoso e fácil de usar para o MetaTrader 5 (MT5). Ele foi projetado para traders iniciantes e experientes, tornando o trading em grade simples, rápido e eficaz. Com seu painel amigável, você pode configurar negociações, gerenciar riscos e acompanhar lucros em tempo real. Este EA é perfeito para scalping com um intervalo de preço mínimo de 0.01, colocando centenas de
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário