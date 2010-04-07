Pending Orders EA BOT MT4 – Seu Companheiro de Trading Definitivo

O Mais Poderoso EA de Grade (Grid) de Ordens Pendentes em Um Clique para MetaTrader 4 (Otimizado para XAUUSD, NAS100, GER40, BTCUSD, Volatility 75 e todos os principais pares)

Coloque 100–1000+ ordens Buy Limit/Buy Stop ou Sell Limit/Sell Stop perfeitamente estratificadas em segundos com dimensionamento de lote progressivo, trailing stop inteligente de 3 modos e controle total no gráfico. Sem menus complicados – apenas botões grandes e bonitos e um painel ao vivo. Este EA é perfeito para scalping com um intervalo de preço mínimo de 0.01, colocando centenas de negociações em minutos, ou para configurar sinais de trading de longo prazo. No futuro, planejamos fornecer sinais de trading através deste EA para tornar sua negociação ainda mais fácil. Para mais detalhes e suporte, entre em contato conosco.

Sinais Verificados ao Vivo e Provas Conta 1: tinyurl.com/3u3f4cjt Conta 2: tinyurl.com/4u6ukvzs

Por que escolher o Pending Orders EA BOT?

Trading Rápido: Coloque centenas de negociações em minutos com um intervalo de preço mínimo de 0.01, ideal para scalping ou negociação de alta velocidade.

Sinais de Longo Prazo: Configure estratégias de grade para trading de longo prazo para capturar grandes movimentos do mercado facilmente.

Amigável para Scalping: Negocie com pequenos intervalos de preço e Stop Loss/Take Profit precisos para lucros rápidos.

Painel Fácil: Controle tudo com uma interface simples e clicável que mostra atualizações em tempo real.

Trading de Grade Flexível: Crie múltiplas camadas com diferentes níveis de preço e tamanhos de lote para corresponder ao seu estilo de negociação.

Negociação Segura: Só negocia quando o mercado está aberto e verifica as configurações da corretora para evitar erros.

Recursos Principais – Tudo o que Traders Profissionais Exigem

Implantação de Grade em Um Clique – Pressione o botão verde/vermelho → a grade inteira é construída instantaneamente

Lotes Progressivos Multicamadas (ex: 0.01 → 0.02 → 0.05 → 0.12)

Preços Finais de Camada Personalizados – Você decide exatamente onde cada camada de tamanho de lote termina

Proteção Sólida contra Duplicatas – Nunca coloca a mesma ordem duas vezes

3 Modos Avançados de Trailing Stop (incluindo Breakeven + Trail – o mais amado)

SL/TP Global em Pontos – Aplicar com um clique a todas as ordens (fixo e seguro para Ouro)

Botões de Emergência – Cancelar Pendentes | Fechar Tudo | Parar Grade

Painel Ao Vivo no Gráfico – Contagem de ordens em tempo real, status do trailing, informações da grade

Funciona perfeitamente em XAUUSD, NAS100, BTCUSD, EURUSD, todos os símbolos

Ultra-leve – usa quase zero de CPU/RAM

Regras de Colocação de Ordens (Exatamente como o EA funciona)

Ordens Buy Limit ou Buy Stop (Para baixo a partir do StartPrice):

O StartPrice é sempre mais alto do que todos os preços finais de camada (ex: StartPrice > Camada 1, Camada 2, Camada 3, etc.). Exemplo: StartPrice = 3400 → Fins de camada = 3000, 2700, 2400

Coloque o preço de Stop Loss (SL) abaixo dos preços das ordens de compra.

Coloque o preço de Take Profit (TP) acima dos preços das ordens de compra.

Ordens Sell Limit ou Sell Stop (Para cima a partir do StartPrice):

O StartPrice é sempre mais baixo do que todos os preços finais de camada (ex: Startprice < Camada 1, Camada 2, Camada 3, etc.). Exemplo: StartPrice = 3300 → Fins de camada = 3600, 3900, 4200

Coloque o preço de Stop Loss (SL) acima dos preços das ordens de venda.

Coloque o preço de Take Profit (TP) abaixo dos preços das ordens de venda.

Perfeito Para

Scalpers: Use pequenos intervalos de preço (tão baixos quanto 0.01) para obter lucros rápidos em mercados velozes.

Traders de Longo Prazo: Configure grades para sinais de longo prazo para lucrar com grandes tendências de mercado.

Traders de Notícias: Implante instantaneamente grades acima/abaixo do preço antes do NFP, FOMC, etc.

Traders de Mesa Proprietária (Prop Firm): Sistema limpo e baseado em regras com gerenciamento de ordens perfeito.

Traders Ocupados: Automatize centenas de negociações em minutos, economizando tempo e esforço.

Todos os Níveis de Habilidade: O painel simples é ótimo para iniciantes, enquanto os recursos avançados atendem aos traders profissionais.

Smart Trailing Stop (3 Modos Profissionais)

Trailing de Distância Fixa Trailing Passo a Passo Breakeven Primeiro (buffer de +10 pontos) → depois trailing normal (recomendado e mais seguro)

As configurações padrão são para XAUUSD (Ouro) – altere os números e funciona perfeitamente em qualquer símbolo ou par.

Parâmetros de Entrada (Totalmente Personalizáveis)

StartPrice: Preço onde sua grade começa (exemplo: 3400.00).

PriceInterval: Distância entre cada ordem (exemplo: 1.0 = $1). Mínimo 0.01 para scalping. Por padrão é 1.

LayerEndPrices: Preços finais para cada camada, separados por vírgula (exemplo: 3000,2700,2400).

LayerLotSizes: Tamanho do lote para cada camada, separado por vírgula (exemplo: 0.01,0.03,0.08).

GlobalStopLoss: Distância comum de Stop Loss em pontos (0 = desativado, funciona perfeitamente em todos os símbolos).

GlobalTakeProfit: Distância comum de Take Profit em pontos (0 = desativado).

EnableTrailingStop: Ativar ou desativar o recurso de trailing stop.

SelectedTrailingMode: Escolha o estilo de trailing: Fixed (Fixo), Step (Passo) ou Breakeven + Trail.

TrailStartProfit: Lucro mínimo em pontos necessário antes do início do trailing.

TrailDistance: Distância em pontos entre o preço atual e o novo Stop Loss.

OrderComment: Texto personalizado que aparece em cada ordem (padrão: SNK_Grid).

MagicNumber: Número único para que o EA nunca toque em suas negociações manuais.

Segurança e Confiabilidade

Corrigidos todos os bugs conhecidos de SL/TP (agora 100% preciso em pontos)

Indexação de camadas corrigida – progressão de lote perfeita garantida

Testado em mais de 20 corretoras, incluindo IC Markets, FTMO, MyForexFunds

Funciona em contas de hedge e netting

Dicas para o Sucesso

Teste na Demo Primeiro: Experimente o EA em uma conta demo para se familiarizar com seus recursos e configurações.

Configuração de Scalping: Use um intervalo de preço pequeno (ex: 0.01) para scalping em mercados rápidos como XAUUSD.

Sinais de Longo Prazo: Defina intervalos de preços maiores para estratégias de swing ou position trading.

Monitore os Lucros: Verifique a exibição de lucro/perda em tempo real para gerenciar riscos de forma eficaz.

Use Símbolos Populares: Funciona muito bem com símbolos como XAUUSD, EURUSD ou qualquer símbolo com sufixo (ex: "m").

Verifique o Horário do Mercado: Certifique-se de que o mercado está aberto para o seu símbolo para evitar erros de negociação.

Defina SL/TP Corretamente: Siga as regras de ordens de compra/venda para colocar preços de stop loss e take profit para proteger suas negociações.

Use os Botões com Sabedoria: Use os botões Cancelar Ordens e Fechar Tudo para gerenciar suas negociações de forma eficiente.

Divulgação de Risco: Pode gerar lucros excepcionais em mercados laterais e de tendência, mas acarreta alto risco durante movimentos fortes unilaterais. Sempre use um gerenciamento de dinheiro adequado e teste extensivamente na demo primeiro.

Suporte e Atualizações Vitalícias

Atualizações vitalícias gratuitas

Suporte WhatsApp 24/7: +63 948 393 9410

Grupo privado para todos os compradores

atualizações em breve

Por que comprar este EA? O Pending Orders EA Bot MT4 é uma ferramenta rápida, flexível e fácil para todos os traders de MT5. Se você quer fazer scalping com centenas de negociações em minutos, configurar estratégias de grade de longo prazo ou gerenciar negociações abertas, este EA faz tudo isso. Seu painel simples, atualizações em tempo real e recursos personalizáveis, como botões fáceis de usar, tornam-no indispensável para sua jornada de trading. Comece hoje e leve sua negociação para o próximo nível! Painel simples + recursos poderosos = perfeito para iniciantes e profissionais.

Para suporte ou mais informações, entre em contato conosco.