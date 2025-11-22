Squid Grid EA

SQUID'E BIRAKIN...





GRID'İNİZİ KONTROL EDİN!!





Squid Grid, Bay Squid işini hallederken kullanıcının sadece "Başlat"a tıklayıp arkanıza yaslanıp rahatlamasını sağlayan, kullanımı çok basit bir grid yatırımcı sistemidir!





Strateji, fiyat X puan hareket ettiğinde bir pozisyonun açılacağı kullanıcı tanımlı bir nokta mesafesi sistemine dayanmaktadır.





Koşullu mantık geçerli kalırken birden fazla pozisyon açılmaya devam edecektir. Pozisyon sayısı özelleştirilebilir.





Geri çekilme yüzdesine dayalı ve kullanıcı tanımlı bir kâr koruma sistemiyle birlikte gelir.





Performans için lütfen ilgili videolara ve ekran görüntülerine bakın.





Stratejinin doğası gereği, tüm zaman dilimlerinde aynı performans sonucu elde edilir!





Sharpe Oranı: 21,43!!





Kâr Faktörü: 1,66





Çekiş Yüzdesi: %1,45!!