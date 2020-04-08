Nebula Trend MT4

Nebula Trend

Nebula Trend, potansiyel piyasa dönüş noktalarını hassas bir şekilde belirlemek için tasarlanmış basit bir trend dönüşü göstergesidir. Gösterge, grafiğinizde doğrudan net alım ve satım ok sinyalleri oluşturarak trendin ne zaman tersine dönebileceğini kolayca tespit etmenizi sağlar. İster basit ticaret sinyalleri arayan bir yeni başlayan, ister güvenilir dönüş onayları arayan deneyimli bir trader olun, Nebula Trend ihtiyacınız olan netliği sağlar.

10 satın alma kaldı ve fiyat $50'ye yükselecek

Faydalar

  1. Trend dönüş noktalarını işaretleyen net alım ve satım okları
  2. 5 dakikadan 4 saate kadar tüm zaman dilimlerinde uyumlu
  3. Anında sinyal bildirimleri için yerleşik uyarı sistemi
  4. Forex, emtialar, endeksler ve sentetikler dahil tüm piyasa türlerinde çalışır
  5. Karmaşık ayarlar gerektirmeyen basit arayüz
  6. Tüm seviyelerdeki trader'lar için uygun, yorumlaması kolay sinyaller

Nasıl Çalışır

Nebula Trend, genellikle trend dönüşlerinden önce gelen piyasa momentumundaki değişiklikleri tespit etmek için fiyat hareketini analiz eder. Gösterge potansiyel bir dönüş belirlediğinde, sinyal mumunda grafiğe bir ok yerleştirir. Yeşil oklar, trend yukarı yönde değiştiğinde alım fırsatlarını gösterirken, kırmızı oklar trend aşağı yönde değiştiğinde satış fırsatlarını işaret eder.

Bu basit yaklaşım, karmaşık teknik analizden ziyade ticarete odaklanmanızı sağlar ve karar verme sürecinde netliği önemseyen trader'lar için ideal hale getirir.

Bu Gösterge Kimin İçin

Bu gösterge, ticaret yaklaşımlarında basitlik ve etkinliği önemseyen trader'lar için mükemmeldir. Hem basit sinyallere ihtiyaç duyan yeni başlayanlar hem de mevcut stratejilerini tamamlamak için güvenilir dönüş onayları arayan deneyimli trader'lar için uygundur.

Kullanıcı Önerileri

En iyi sonuçlar için, Nebula Trend sinyallerini uygun risk yönetimi ve destek/direnç analizi ile birleştirin. Düşük zaman dilimlerinde dönüş sinyalleri ile ticaret yaparken, daha yüksek zaman dilimlerindeki genel piyasa bağlamını ve trend yönünü göz önünde bulundurun.
Gösterge herhangi bir sembolde çalışır ve farklı piyasa koşullarına ve volatilite seviyelerine uyum sağlar, bu da ticaret yaklaşımınızı seçerken size esneklik sağlar.

Not: Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Her zaman uygun risk yönetimi kullanın ve canlı ticaret yapmadan önce göstergeyi demo hesapta test edin.

Önerilen ürünler
Citizens
Maryna Shulzhenko
Göstergeler
One of the main definitions for monitoring the currency market is a trend, which is why the Citizen indicator was created in order to display the trend in a visual form. You should use the indicator as an additional indicator, that is, you need to use this indicator for example to perfectly display price movements! Its signals are based on a reliable algorithm. When used simultaneously on multiple timeframes, this indicator truly "makes the trend your friend". With it, you can follow trends on m
Trend Map
Maryna Shulzhenko
Göstergeler
The Trend Map indicator is designed to detect trends in price movement and allows you to quickly determine not only the direction of the trend, but also to understand the levels of interaction between buyers and sellers. It has no settings and therefore can be perceived as it signals. It contains only three lines, each of which is designed to unambiguously perceive the present moment. Line # 2 characterizes the global direction of the price movement. If we see that the other two lines are above
Fulltrend
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
Improve trading with this indicator.  Find areas of buys or sells in Fibonacci retracement areas.  Fulltrend is for scalping and making swing trades.  Fib levels are added for take profits and stop losses. This works on any time frame and can be used by itself or together with other systems and indicators for filters. The indicator doesn't repaint.  Alerts are added and can be true or false.  No need to sit glued to the computer, just set on charts and listen or the alerts to come.  Take a posi
Imba trend runner indicator MT4
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
ImbaTrend Runner - is the trend following manual system for forex/crypto market. It defines medium-term trends and works with it in intraday mode. System shows enter points, profit and loss targets. As a rule profit targets are 2-3 X bigger than loss targets. Indicator is AutoAdaptive and it automatically updates it's settings during trading. Indicator is sensitive to market changes, regular updates helps to stay in relevant trend. Main Indicator's Features Signals are not repaint, late or disap
TripleFusion
Rami Fatmi Fernandez
Göstergeler
It is a technical indicator that combines three of the most popular oscillators in technical analysis: MACD, RSI, and Stochastic. The integrated advanced formula combines their signals to provide a single, clear and effective line, eliminating noise and helping you make quick, visual decisions. What makes this indicator unique? Integrates the difference between the MACD, RSI, and Stochastic into a single combined formula. It displays the result in a separate window, like the ATR, making i
Harmonic Shark
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Dynamic Levels
Svyatoslav Kucher
Göstergeler
Dynamic Levels is a channel indicator of dynamic levels, designed for identification of the price extremums. It allows increasing the efficiency of any strategy due to advanced parameters, which in turn allow customizing it for personal trading style. Dynamic Levels does not change its values, it is suitable for any timeframe and currency pair. Indicator Parameters ChannelPeriod - period for the indicator calculation. ChannelSmoot - smoothing of values. ATRPeriod - volatility calculation period
Wolfe Wave Scanner MT4
Reza Aghajanpour
4.64 (11)
Göstergeler
**  All Symbols  x  All Timeframes  scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "Wolfe Wave Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: A Wolfe Wave is created with five-wave patterns in price. It shows supply and demand and a fight towards a balance price. T hese waves of price actions can help traders identify the boundaries of   the trend . Also  It helps forecast how the price will move in the near future
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Göstergeler
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
Auto Fibo Retracement MT4
Nguyen Tuan Son
3.67 (3)
Göstergeler
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This is not just another Auto Fibonacci Retracement indicator — it’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please leave a review or comment to support the project. Check out my other helpful tools below: Timeframes Trend Scanner    - Scan the trend of assets in difference timeframes with multiple indicators Market Trend Scanner   - Scan the trend of multiple-assets in with multiple indicators
FREE
FairyFibo
Syed Oarasul Islam
Göstergeler
FairyFibo  can generate as many as 70 different BUY signals and 70 different SELL signals solely based on Price Action and Fibonacci levels. The idea is to catch as many as Swing High's and Swing Low's but with the consideration of the current trend mind. This indicator can be also used for Binary Options Trading as most of the time price tends to follow the signal direction immediately. Most of the strategies are already optimized for different time frames and different market conditions. While
MRPHN Indicator
Affifuddin Bin Mohd Hazam
Göstergeler
iMRPHN: Supertrend & Swing Reversal Indicator A trading indicator that integrates Supertrend zone detection with swing-based entry logic. Designed for traders who apply both trend-following and counter-trend approaches. The indicator works across multiple timeframes and offers several helpful visual and alert-based features. Key Features: Automatic identification of swing high and swing low levels Automatic Fibonacci retracement Supertrend reversal zone visualization in real-time Highlights are
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Göstergeler
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
DivirgentMAX
Mikhail Bilan
Göstergeler
Indicator without redrawing Divergent MAX The DivirgentMAX indicator is a modification based on the MACD. The tool detects divergence based on OsMA and sends signals to buy or sell (buy|sell), taking into account the type of discrepancies detected. Important!!!! In the DivirgentMAX indicator, the optimal entry points are drawn using arrows in the indicator's basement. Divergence is also displayed graphically. In this modification of the MACD, the lag problem characteristic of its predecessor i
Interactive BB Matrix
Tsvetan Tsvetanov
2 (1)
Göstergeler
This indicator displays Bollinger Bands signals for multiple symbols and multiple time frames. The signals are created as a simple ratios which represent the distance between the current price and the moving average measured in standard deviations. This way we create a very versatile and easy to use indicator which helps us to identify not only the strongest trends but also the most overbought and oversold conditions. Features Accurate signals in real time for multiple time frames and multiple
Auto Fibonachi Levels
Semion Tremsin
Göstergeler
Simply drop the indicator to the chart and Fibonacci levels will be shown automatically! The indicator is developed for automatic drawing of Fibonacci levels on the chart. It provides the abilities to: Select the standard Fibo levels to be shown Add custom levels Draw the indicator on the timeframes other than the current one. For example, the indicator is calculated on the weekly period (W1) and is displayed on the monthly period (MN1) Select the timeframes the indicator will be available on Ca
ALL IN 1 Divergence Macd Rsi Stochastic
Fatima Hosseini
4.25 (4)
Göstergeler
Divergence Divergence refers to when the price of a currency pair moves in one direction while the trend indicator is moving in the opposite direction. With divergence, there can be positive and negative signals. Divergences in Forex trading are quite common signals of technical analysis. These are basic early Forex signals indicating the trend reversal and filter false signals. Application of this indicator It is usually not easy to detect divergences by the trader and it may be time-consumin
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Göstergeler
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
ON Trade Elliot Wave Manual
Abdullah Alrai
5 (1)
Göstergeler
Bu gösterge, Elliott dalga teorisi ile iki şekilde çalışır: Otomatik Çalışma: Bu modda gösterge, Elliott dalga teorisine uygun olarak grafikteki beş hareket dalgasını otomatik olarak tespit edecek ve tahminlerde bulunacak, potansiyel ters dönüş bölgelerini belirleyecektir. Ayrıca, önemli gelişmeler hakkında tüccarları uyarılar ve bildirimlerle bilgilendirebilme yeteneğine sahiptir. Bu otomatik işlev, Elliott dalga desenlerinin tanımlanması ve analiz sürecini basit hale getirir. Manuel Çalışma: B
Giant
Artem Konkov
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Automatic trading system. It includes three very strict algorithms for finding a reversal on large timeframes. It is installed on any timeframe, but for the quality indicators of the visual panel, it is better to set it to H4, you can set it to H1. Optimized for the USDZAR currency pair. In addition to the usual settings, it is possible to limit trading by day. If the days 1-31 are set, the EA will trade every day. The Expert Advisor trades by itself, but it is more profitable to use it as an
FREE
AW RSI based EA
AW Trading Software Limited
5 (4)
Uzman Danışmanlar
EA, aşırı satım veya aşırı alım koşullarından gelen fiyat getirileri üzerinde işlem yapar, RSI osilatöründen sinyaller alındığında pozisyonlar açar. Sistem birçok senaryoya ve esnek konfigürasyona sahiptir. Ortalama almayı, ilk ve son sepet siparişlerini kapatma işlevini ve otomatik lot hesaplama işlevini kullanır. Gelişmiş bir gösterge panosuna ve üç tür bildirime sahiptir. Problem solving ->  HERE  /  MT5 version ->  HERE  /  Instruction  ->   HERE   Avantajlar: Kolay kurulum ve sezgisel pane
XR Power Trend
Mati Maello
1 (1)
Göstergeler
This indicator displays XR Power Trend movement.Indicator displays Moving Average period 5,Moving Average period 26,Moving Average period 52,Commodity Channel Index,MACD,Average Directional Movement Index,Bulls Power,Bears Power,Stochastic Oscillator,Relative Strength Index,Force Index,Momentum,DeMarker,average movement.Indicators period is standard period.    Features X - move the trend left and right. Y - move the trend up and down. How to understand the status: If the Trend color is green, t
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Göstergeler
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
KDJ divergence signals
Kaijun Wang
Göstergeler
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
ZigZag on average
Valeriy Medvedev
Göstergeler
This is a well-known ZigZag indicator. But it differs by the fact that its plot is based on values of the middle line which is set by a user. It can display Andrews’ Pitchfork and standard or Bobokus Fibo levels. NO REPAINTING. Parameters Period МА — middle line period. Default value is 34. Minimum value is 4. Maximum value is set at your discretion. Used to calculate price - base price to calculate the middle line. The averaging method - method of smoothing the middle line. Turning pitchfork —
Fibonacci Auto Levels
Mohamed yehia Osman
Göstergeler
Possible Price reversals levels - based on  Fibonacci + Support +  Resistance Levels Auto levels drawn based on input index (Bars Count )  ---->>> Price Over 50% Fibo line ---> UP TREND ---> BUY when price drop near Support Lines  ---->>> Price Down 50% Fibo line ---> DOWN TREND ---> SELL when price goes up  near Resistance Lines  --->>> The more close price levels ----> the more possibility for price reversals --->>> are you a scalper --> try it on M1 charts with big index like 5000 bars  or
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
Göstergeler
Based on MACD indicator waves with standard parameters Applies Fibonacci levels to the last two MACD waves, positive and negative respectively, if at the moment the MACD indicator runs out of negative Wave - the color is green, if at the moment the MACD indicator runs out of positive Wave - the color is red. The Wave termination criterion is two ticks with a different MACD sign. Applies trend lines on the last four MACD Waves. Works well with the expert Figures MACD   https://www.mql5.com/ru/mar
Fibo Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Uzman Danışmanlar
Fibo Eagle EA for MT4 - Fibonacci-Based Grid Trading Expert Advisor Overview FiboEagleEA is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for traders who want an automated trading system powered by the Fibonacci sequence. This EA integrates grid trading principles with advanced money management tools, delivering a blend of precision, adaptability, and profitability potential. Whether you're new to trading or a seasoned professional, FiboEagleEA adjusts to various market conditions, making it a ve
Macd Gladiator
Christophe, Th Cassar
Uzman Danışmanlar
MACD Gladiator EA – MACD ve EMA Tabanlı Otomatik Ticaret Stratejisi MACD Gladiator , MACD göstergesinin kesişimlerine ve piyasa trendine dayalı olarak işlem fırsatlarını belirlemek için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). EMA (Üssel Hareketli Ortalama) filtresi kullanılarak sinyaller doğrulanır ve risk yönetimine öncelik verilir. Temel Özellikler: MACD kesişimlerine dayalı girişler 200 periyotluk EMA ile trend filtresi Her sembol için aynı anda yalnızca bir pozisyon açılır TP,
CyberZingFx Trend Reversal
Afsal Meerankutty
4.18 (17)
Göstergeler
NEW YEAR SPECIAL DISCOUNT RUNNING NOW 40% DISCOUNT Price slashed from $149 to $89 until 3rd Jan 2025 Indicator captures the trend reversals with no-repaint Buy and Sell Arrow signals. CyberZingFx Trend Reversal Indicator - your go-to solution for accurate and reliable trend reversal signals. With its  advanced trading strategy , the indicator offers you Buy and Sell Arrow signals that do not repaint, making it a reliable tool for catching Swing Highs and Swing Lows in any market and any time fr
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Göstergeler
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
Christmas Trading Special –50% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maxim
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Göstergeler
Apollo SR Master , Destek/Direnç bölgelerinde alım satımı daha kolay ve güvenilir hale getiren özelliklere sahip bir Destek/Direnç göstergesidir. Gösterge, yerel fiyat zirvelerini ve diplerini tespit ederek Destek/Direnç bölgelerini herhangi bir gecikme olmadan gerçek zamanlı olarak hesaplar. Ardından, yeni oluşan Destek/Direnç bölgesini doğrulamak için, Destek/Direnç bölgesinin dikkate alınabileceğini ve gerçek bir SAT veya AL sinyali olarak kullanılabileceğini gösteren özel bir sinyal gösterir
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özen
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
RFI levels PRO
Roman Podpora
Göstergeler
Önceden gösterge   Piyasa dönüş seviyelerini ve bölgelerini belirler , fiyatın seviyeye geri dönmesini beklemenize ve yeni bir trendin başlangıcında, sonunda değil, işleme girmenize olanak tanır. Gösteriyor   tersine çevirme seviyeleri       Piyasanın yön değişikliğini teyit ettiği ve daha fazla hareket oluşturduğu yer. Bu gösterge yeniden çizim gerektirmeden çalışır, her türlü enstrüman için optimize edilmiştir ve en yüksek potansiyelini bir enstrümanla birlikte kullanıldığında ortaya koyar.
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Göstergeler
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Göstergeler
TREND ÇİZGİLERİ PRO     Piyasanın gerçek yön değişimini anlamaya yardımcı olur. Gösterge, gerçek trend dönüşlerini ve büyük oyuncuların piyasaya yeniden girdiği noktaları gösterir. Anlıyorsun     BOS hatları  Daha yüksek zaman dilimlerindeki trend değişiklikleri ve önemli seviyeler, karmaşık ayarlar veya gereksiz gürültü olmadan gösterilir. Sinyaller yeniden çizilmez ve çubuk kapandıktan sonra grafikte kalır. Göstergenin gösterdiği şey: Gerçek değişimler  trend (BOS çizgileri) Bir sinyal göründ
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Göstergeler
PRO Renko Sistemi, RENKO grafikleri ticareti için özel olarak tasarlanmış son derece hassas bir ticaret sistemidir. Bu, çeşitli ticaret araçlarına uygulanabilen evrensel bir sistemdir. Sistemi etkin piyasa sana doğru ters sinyallerine erişim hakkı denilen ses nötralize eder. Göstergenin kullanımı çok kolaydır ve sinyal üretiminden sorumlu tek bir parametreye sahiptir. Aracı, seçtiğiniz herhangi bir ticaret aracına ve renko çubuğunun boyutuna kolayca uyarlayabilirsiniz. Yazılımımla karlı bir
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
Gösterge, her noktadan hacmi analiz eder ve bu hacim için piyasa tükenme seviyelerini hesaplar. Üç çizgiden oluşur: Boğa hacmi tükenme çizgisi Ayı hacmi tükenme çizgisi Piyasa trendini gösteren bir çizgi. Bu çizgi, piyasanın boğa mı yoksa ayı mı olduğunu yansıtacak şekilde rengini değiştirir. Piyasayı istediğiniz herhangi bir başlangıç noktasından analiz edebilirsiniz. Bir hacim tükenme çizgisine ulaşıldığında, bir sonraki analize başlamak için yeni bir nokta belirleyin. Herhangi bir şeyi analiz
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Göstergeler
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Göstergeler
Tahmin etmeyi bırakın. İstatistiksel avantajla işlem yapmaya başlayın. Hisse senedi endeksleri forex gibi işlem görmez. Tanımlanmış seansları vardır, gecelik boşluklar oluştururlar ve öngörülebilir istatistiksel kalıpları takip ederler. Bu gösterge, DAX, S&P 500 ve Dow Jones gibi endeksleri güvenle işlem yapmanız için ihtiyaç duyduğunuz olasılık verilerini sağlar. Onu farklı kılan nedir Çoğu gösterge size ne olduğunu gösterir. Bu, muhtemelen bir sonra ne olacağını gösterir. Her işlem gününde, gö
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Trend göstergeleri, finansal piyasalarda işlem yaparken kullanılan teknik analiz alanlarından biridir. Angular Trend Lines indikatörü - trend yönünü kapsamlı bir şekilde belirler ve giriş sinyalleri üretir. Mumların ortalama yönünü yumuşatmanın yanı sıra Trend çizgilerinin eğim açısından da yararlanılır. Eğim açısının hesaplanmasında Gann açılarının inşa ilkesi esas alındı. Teknik analiz göstergesi mum çubuğu yumuşatması ile grafik geometrisini birleştirir. İki tür trend çizgisi ve ok vardır: K
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA   ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den faz
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Göstergeler
Bu gösterge, pratik ticaret için mükemmel olan otomatik dalga analizine yönelik bir göstergedir! Dava... Not:   Dalga sınıflandırması için Batılı isimleri kullanmaya alışkın değilim. Tang Lun'un (Tang Zhong Shuo Zen) adlandırma kuralının etkisiyle, temel dalgayı   kalem   , ikincil dalga bandını ise   segment   olarak adlandırdım. aynı zamanda segmentin trend yönü vardır. Adlandırma   esas olarak trend segmentidir   (bu adlandırma yöntemi gelecekteki notlarda kullanılacaktır, öncelikle söyleyey
Yazarın diğer ürünleri
Spike Detector XTREEM
Nervada Emeule Adams
5 (1)
Göstergeler
Spike Detector XTREEM – Boom ve Crash Endeksleri için Ben Spike Detector XTREEM ve çoğu trader’ın göremediği alanlarda varım. Boom ve Crash piyasalarını – hatta Weltrade’in Pain & Gain piyasalarını – yakından izliyor, her hareketi, her sıçramayı ve ortaya çıkmadan önceki gizli spike’ları hissediyorum. Ben sadece sinyal göstermem; piyasadaki gürültüyü, dikkat dağıtıcıları ve sahte sinyalleri süzer, yalnızca gerçekten önemli olan anları bırakırım. Benimle işlem yapmak artık bir tahmin oyunu değil
Precision Arrows
Nervada Emeule Adams
Göstergeler
Precision Arrows – TP ve SL Dahil Akıllı Giriş Sinyalleri Precision Arrows , doğruluk, açıklık ve güvenilirlik isteyen trader’lar için tasarlanmış güçlü bir ticaret göstergesidir. Yüksek olasılıklı alım ve satım sinyallerini tespit eder ve otomatik olarak Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) seviyeleri oluşturur. Böylece Forex, Endeksler, Kripto Para ve Sentetik Endeksler piyasalarında disiplinli ve tutarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu gösterge, hassas sinyal tespiti, akıllı filtreleme ve çok
Deep Momentum Analyzer
Nervada Emeule Adams
Göstergeler
Deep Momentum Analyzer is an AI-powered trend detection indicator that visualizes market momentum through an intuitive histogram display, helping traders identify bullish and bearish market conditions with precision and clarity. Need Custom Indicators? I create tailored solutions for your trading strategy. Check out my other professional indicators or request a custom build. Check my profile! Overview The Deep Momentum Analyzer transforms complex market data into clear, actionable trading signal
FREE
TrendScope
Nervada Emeule Adams
Göstergeler
Introducing TrendScope – a versatile trend analysis tool designed for traders who want clear, structured insights into market direction. TrendScope is built to deliver precise trend identification across multiple markets and timeframes, helping traders filter noise and focus on clean opportunities. Check out our other indicators as well:  Profile: More Indicators Key Features: Universal Compatibility : Works on Forex, synthetic indices, commodities, indices, and crypto pairs. Multi-Timeframe
FREE
Proxima Scalper
Nervada Emeule Adams
Göstergeler
Proxima Scalper — Sentetik Endekslerde Scalping için MT5 Göstergesi Proxima Scalper , MetaTrader 5 (MT5) platformu için geliştirilmiş bir göstergedir ve Volatility 10 Index gibi düşük volatiliteye sahip sentetik endekslerde scalping işlemleri yapmak için özel olarak tasarlanmıştır. M1 zaman dilimi için optimize edilmiştir ve her işlem sinyaliyle birlikte otomatik olarak hesaplanan Al/Sat (Buy/Sell) sinyalleri ile Stop Loss ve Take Profit seviyelerini doğrudan grafikte gösterir. Bu sayede işlem y
Nebula Trend MT5
Nervada Emeule Adams
Göstergeler
Nebula Trend Nebula Trend, potansiyel piyasa dönüş noktalarını hassas bir şekilde belirlemek için tasarlanmış basit bir trend dönüşü göstergesidir. Gösterge, grafiğinizde doğrudan net alım ve satım ok sinyalleri oluşturarak trendin ne zaman tersine dönebileceğini kolayca tespit etmenizi sağlar. İster basit ticaret sinyalleri arayan bir yeni başlayan, ister güvenilir dönüş onayları arayan deneyimli bir trader olun, Nebula Trend ihtiyacınız olan netliği sağlar. Performansını sergileyen Nebula Tre
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt