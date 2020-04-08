Nebula Trend MT4

Nebula Trend

Nebula Trend — это простой индикатор разворота тренда, предназначенный для точного определения потенциальных точек разворота рынка. Индикатор генерирует четкие сигналы в виде стрелок покупки и продажи непосредственно на вашем графике, что позволяет легко определить момент вероятного разворота тренда. Независимо от того, являетесь ли вы новичком, ищущим простые торговые сигналы, или опытным трейдером, стремящимся к надежным подтверждениям разворота, Nebula Trend обеспечивает необходимую ясность.

Осталось 10 покупок и цена увеличится до $50

Преимущества

  1. Четкие стрелки покупки и продажи, отмечающие точки разворота тренда
  2. Совместим со всеми таймфреймами от 5 минут до 4 часов
  3. Встроенная система оповещений для мгновенного уведомления о сигналах
  4. Работает на всех типах рынков, включая Forex, сырьевые товары, индексы и синтетические инструменты
  5. Простой интерфейс без сложных настроек
  6. Легко интерпретируемые сигналы, подходящие для трейдеров всех уровней

Как это работает

Nebula Trend анализирует ценовое движение для обнаружения изменений в рыночном импульсе, которые обычно предшествуют разворотам тренда. Когда индикатор определяет потенциальный разворот, он размещает стрелку на графике у сигнальной свечи. Зеленые стрелки указывают на возможности покупки при развороте тренда вверх, а красные стрелки сигнализируют о возможностях продажи при развороте тренда вниз.

Этот простой подход позволяет вам сосредоточиться на торговле, а не на сложном техническом анализе, что делает его идеальным для трейдеров, ценящих ясность в процессе принятия решений.

Для кого этот индикатор

Этот индикатор идеально подходит для трейдеров, которые ценят простоту и эффективность в своем торговом подходе. Он подходит как для новичков, нуждающихся в понятных сигналах, так и для опытных трейдеров, ищущих надежные подтверждения разворота в дополнение к своей существующей стратегии.

Рекомендации пользователям

Для достижения наилучших результатов объединяйте сигналы Nebula Trend с правильным управлением рисками и анализом уровней поддержки/сопротивления. Учитывайте общий контекст рынка и направление тренда на старших таймфреймах при торговле сигналами разворота на младших таймфреймах.
Индикатор работает на любом символе и адаптируется к различным рыночным условиям и уровням волатильности, предоставляя вам гибкость в выборе торгового подхода.

Примечание: Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Всегда используйте правильное управление рисками и тестируйте индикатор на демо-счете перед реальной торговлей.

Рекомендуем также
Citizens
Maryna Shulzhenko
Индикаторы
Одним из главных определений для мониторинга рынка валют является тренд именно по этому создан индикатор Citizen, для того чтобы отображать тренд в наглядном виде. Вы должны использовать индикатор как дополнительный, то есть вам нужно использовать данный индикатор например для идеального отображения движения цен! Его сигналы основаны на надежном алгоритме. При одновременном использовании на нескольких таймфреймах этот индикатор по-настоящему "сделает тренд вашим другом". С его помощью вы сможете
Trend Map
Maryna Shulzhenko
Индикаторы
Индикатор Trend Map создан для обнаружения тенденций движения цены и позволяет быстро определить не только направление тренда, но и понять уровни взаимодействия покупателей и продавцов. Он не имеет настроек и поэтому может быть воспринят так, как он сигнализирует. Он содержит всего три линии, каждая из которых предназначена для однозначного восприятия текущего момента. Линия 2 характеризует глобальную направленность движения цены. Если мы видим, что две другие линии выше этой линии, то можно го
Fulltrend
Thomas Bradley Butler
Индикаторы
Improve trading with this indicator.  Find areas of buys or sells in Fibonacci retracement areas.  Fulltrend is for scalping and making swing trades.  Fib levels are added for take profits and stop losses. This works on any time frame and can be used by itself or together with other systems and indicators for filters. The indicator doesn't repaint.  Alerts are added and can be true or false.  No need to sit glued to the computer, just set on charts and listen or the alerts to come.  Take a posi
Imba trend runner indicator MT4
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
ImbaTrend Runner - is the trend following manual system for forex/crypto market. It defines medium-term trends and works with it in intraday mode. System shows enter points, profit and loss targets. As a rule profit targets are 2-3 X bigger than loss targets. Indicator is AutoAdaptive and it automatically updates it's settings during trading. Indicator is sensitive to market changes, regular updates helps to stay in relevant trend. Main Indicator's Features Signals are not repaint, late or disap
TripleFusion
Rami Fatmi Fernandez
Индикаторы
It is a technical indicator that combines three of the most popular oscillators in technical analysis: MACD, RSI, and Stochastic. The integrated advanced formula combines their signals to provide a single, clear and effective line, eliminating noise and helping you make quick, visual decisions. What makes this indicator unique? Integrates the difference between the MACD, RSI, and Stochastic into a single combined formula. It displays the result in a separate window, like the ATR, making i
Harmonic Shark
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет и отображает на графике гармоничный паттерн Акула согласно схеме, приведенной на скриншоте. Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует дополнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Индикатор выделяет не только завершенную фигуру, но и момент ее формирования. На этапе формирования фигура отображает
Dynamic Levels
Svyatoslav Kucher
Индикаторы
Dynamic Levels - канальный индикатор динамических уровней, предназначенный для поиска ценовых экстремумов. Он позволит повысить эффективность любой стратегии за счет расширенных параметров, которые в свою очередь позволят настроить его под свой стиль торговли. Dynamic Levels не меняет своих показания, подходит для любого таймфрейма, и валютной пары. Параметры индикатора ChannelPeriod - период для расчета индикатора. ChannelSmoot - сглаживание показаний. ATRPeriod - период расчета волатильности,
Wolfe Wave Scanner MT4
Reza Aghajanpour
4.64 (11)
Индикаторы
**  All Symbols  x  All Timeframes  scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "Wolfe Wave Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: A Wolfe Wave is created with five-wave patterns in price. It shows supply and demand and a fight towards a balance price. T hese waves of price actions can help traders identify the boundaries of   the trend . Also  It helps forecast how the price will move in the near future
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Auto Fibo Retracement MT4
Nguyen Tuan Son
3.67 (3)
Индикаторы
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This is not just another Auto Fibonacci Retracement indicator — it’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please leave a review or comment to support the project. Check out my other helpful tools below: Timeframes Trend Scanner    - Scan the trend of assets in difference timeframes with multiple indicators Market Trend Scanner   - Scan the trend of multiple-assets in with multiple indicators
FREE
FairyFibo
Syed Oarasul Islam
Индикаторы
FairyFibo  can generate as many as 70 different BUY signals and 70 different SELL signals solely based on Price Action and Fibonacci levels. The idea is to catch as many as Swing High's and Swing Low's but with the consideration of the current trend mind. This indicator can be also used for Binary Options Trading as most of the time price tends to follow the signal direction immediately. Most of the strategies are already optimized for different time frames and different market conditions. While
MRPHN Indicator
Affifuddin Bin Mohd Hazam
Индикаторы
iMRPHN: Supertrend & Swing Reversal Indicator A trading indicator that integrates Supertrend zone detection with swing-based entry logic. Designed for traders who apply both trend-following and counter-trend approaches. The indicator works across multiple timeframes and offers several helpful visual and alert-based features. Key Features: Automatic identification of swing high and swing low levels Automatic Fibonacci retracement Supertrend reversal zone visualization in real-time Highlights are
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Индикаторы
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
DivirgentMAX
Mikhail Bilan
Индикаторы
Indicator without redrawing Divergent MAX The DivirgentMAX indicator is a modification based on the MACD. The tool detects divergence based on OsMA and sends signals to buy or sell (buy|sell), taking into account the type of discrepancies detected. Important!!!! In the DivirgentMAX indicator, the optimal entry points are drawn using arrows in the indicator's basement. Divergence is also displayed graphically. In this modification of the MACD, the lag problem characteristic of its predecessor is
Interactive BB Matrix
Tsvetan Tsvetanov
2 (1)
Индикаторы
Индикатор отображает сигналы полос Боллинджера для нескольких символов и нескольких таймфреймов. Сигналы формируются в виде простых соотношений, которые представляют собой расстояние между текущей ценой и скользящей средней, измеряемое в стандартных отклонениях. Это позволяет создать универсальный и простой в использовании индикатор, который помогает выявлять не только самые сильные тренды, но также и условия наибольшей перекупленности и перепроданности. Особенности Точные сигналы в режиме реал
Auto Fibonachi Levels
Semion Tremsin
Индикаторы
Просто перенесите индикатор на график и уровни Фибоначчи будут построены автоматически! Индикатор для автоматического нанесения линий Фибоначчи на график. Предоставляются возможности: Выбора, какие из стандартных уровней Фибо будут показаны Добавления пользовательских уровней Отрисовки индикатора на временном периоде, отличном от текущего. Например, индикатор рассчитывается на недельном диапазоне (W1) и показывается на месячном (MN1) Выбора на каких временных периодах индикатор будет доступен Ра
ALL IN 1 Divergence Macd Rsi Stochastic
Fatima Hosseini
4.25 (4)
Индикаторы
Divergence Divergence refers to when the price of a currency pair moves in one direction while the trend indicator is moving in the opposite direction. With divergence, there can be positive and negative signals. Divergences in Forex trading are quite common signals of technical analysis. These are basic early Forex signals indicating the trend reversal and filter false signals. Application of this indicator It is usually not easy to detect divergences by the trader and it may be time-consumin
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Индикаторы
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
ON Trade Elliot Wave Manual
Abdullah Alrai
5 (1)
Индикаторы
Этот индикатор разработан для интеграции с теорией Эллиотта и предоставляет два различных способа работы: Автоматический режим: В этом режиме индикатор работает автономно, обнаруживая все пять мотивационных волн на графике в соответствии с теорией Эллиотта. Он предсказывает и идентифицирует потенциальные зоны разворота. Кроме того, он способен генерировать предупреждения и уведомления для оповещения трейдеров о значимых событиях. Эта автоматизированная функциональность упрощает процесс идентифик
Giant
Artem Konkov
4 (1)
Эксперты
Автоматическая торговая система. Включает в себя три очень строгих алгоритма для поиска разворота на больших таймфреймах. Устанавливается на любой таймфрейм, но для качественных показателей визуальной панели лучше установить на H4, можно на H1. Оптимизирована для валютной пары USDZAR. Кроме обычных настроек есть возможность ограничивать торговлю по дням. Если установлены дни 1 - 31, то советник будет торговать каждый день. Советник торгует сам, но выгоднее использовать его в качестве индикатора.
FREE
AW RSI based EA
AW Trading Software Limited
5 (4)
Эксперты
Советник торгует, на возвратах цен из состояния перепроданности или перекупленности,   открывает позиции при поступлении сигналов от осциллятора RSI. Система имеет множество сценариев работы и гибкую настройку. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений   Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ     Преимущества: Простая на
XR Power Trend
Mati Maello
1 (1)
Индикаторы
This indicator displays XR Power Trend movement.Indicator displays Moving Average period 5,Moving Average period 26,Moving Average period 52,Commodity Channel Index,MACD,Average Directional Movement Index,Bulls Power,Bears Power,Stochastic Oscillator,Relative Strength Index,Force Index,Momentum,DeMarker,average movement.Indicators period is standard period.    Features X - move the trend left and right. Y - move the trend up and down. How to understand the status: If the Trend color is green, t
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Индикаторы
Индикатор Elliott Wave Trend был разработан для научного подсчета волн на основе шаблонов и паттернов, впервые разработанных Чжон Хо Сео. Индикатор нацелен на максимальное устранение нечеткости классического подсчета волн Эллиотта с использованием шаблонов и паттернов. Таким образом индикатор Elliott Wave Trend в первую очередь предоставляет шаблон для подсчета волн. Во-вторых, он предлагает структурный подсчет волн Wave Structural Score, которые помогает определить точное формирование волны. Он
KDJ divergence signals
Kaijun Wang
Индикаторы
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
ZigZag on average
Valeriy Medvedev
Индикаторы
Индикатор представляет собой всем известный ZigZag, но отличается тем, что его построение основывается на показаниях средней линии, значение которой задается пользователем. Имеется возможность выводить вилы Эндрюса и фибо-уровни (стандартные или Бобокус). НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЕТСЯ. Параметры Period МА — период средней линии. По умолчанию — 34. Минимальное значение — 4. Максимальное — по Вашему усмотрению. Used to calculate price - указание нужной ценовой базы расчетов средней линии. The averaging met
Fibonacci Auto Levels
Mohamed yehia Osman
Индикаторы
Possible Price reversals levels - based on  Fibonacci + Support +  Resistance Levels Auto levels drawn based on input index (Bars Count )  ---->>> Price Over 50% Fibo line ---> UP TREND ---> BUY when price drop near Support Lines  ---->>> Price Down 50% Fibo line ---> DOWN TREND ---> SELL when price goes up  near Resistance Lines  --->>> The more close price levels ----> the more possibility for price reversals --->>> are you a scalper --> try it on M1 charts with big index like 5000 bars  or
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
Индикаторы
Основан на Волнах индикатора MACD со стандартными параметрами Наносит Уровни Фибоначчи по двум последним Волнам MACD, по положительной и отрицательной соответственно, если в текущий момент по индикатору MACD закончилась отрицательная Волна - то цвет зеленый, если в текущий момент по индикатору MACD закончилась положительная Волна - то цвет красный. Критерий окончания Волны- два тика с другим знаком по MACD. Наносит Трендовые линии по четырем последним Волнам MACD. Хорошо работает с экспертом  Fi
Fibo Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Эксперты
Fibo Eagle EA for MT4 - Fibonacci-Based Grid Trading Expert Advisor Overview FiboEagleEA is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for traders who want an automated trading system powered by the Fibonacci sequence. This EA integrates grid trading principles with advanced money management tools, delivering a blend of precision, adaptability, and profitability potential. Whether you're new to trading or a seasoned professional, FiboEagleEA adjusts to various market conditions, making it a ve
Macd Gladiator
Christophe, Th Cassar
Эксперты
MACD Gladiator EA – Структурированная торговля с использованием MACD и EMA MACD Gladiator — это эксперт-советник (EA), созданный для реализации системной трендовой стратегии на основе индикатора MACD и фильтрации сигналов с помощью экспоненциальной скользящей средней (EMA). Советник фокусируется на чистых точках входа и не использует рискованные стратегии, такие как мартингейл или сетка. Основные особенности: Логика на основе пересечения MACD и сигнальной линии Фильтр тренда с использованием
CyberZingFx Trend Reversal
Afsal Meerankutty
4.18 (17)
Индикаторы
NEW YEAR SPECIAL DISCOUNT RUNNING NOW 40% DISCOUNT Price slashed from $149 to $89 until 3rd Jan 2025 Indicator captures the trend reversals with no-repaint Buy and Sell Arrow signals. CyberZingFx Trend Reversal Indicator - your go-to solution for accurate and reliable trend reversal signals. With its  advanced trading strategy , the indicator offers you Buy and Sell Arrow signals that do not repaint, making it a reliable tool for catching Swing Highs and Swing Lows in any market and any time fr
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
Индикатор заранее определяет уровни и зоны разворота рынка , позволяет дождаться возврата цены к уровню и войти в начале нового тренда, а не в его конце. Он показывает разворотные уровни , где рынок подтверждает смену направления и формирует дальнейшее движение. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором  TREND LINES PRO Сканер разворотных конструкций для всех инструментов Автоматическое отслеживание всех
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Индикаторы
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Индикаторы
Apollo Secret Trend — это профессиональный индикатор тренда, который можно использовать для поиска трендов на любой паре и тайм фрейме. Индикатор может легко стать вашим основным торговым индикатором, который вы можете использовать для определения рыночных тенденций, независимо от того, какую пару или временной интервал вы предпочитаете торговать. Используя специальный параметр в индикаторе, вы можете адаптировать сигналы к своему личному стилю торговли. Индикатор предоставляет все типы оповещен
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Трендовые индикаторы являются одними из направлений технического анализа для применения в торговле на финансовых рынках. Индикатор Angular Trend Lines - комплексно определяет трендовое направление и формирует сигналы для входа. Помимо сглаживания среднего направления свечей в нем используется еще и угол наклона трендовых линий. В качестве основы угла наклона был взят принцип построения углов Ганна. В техническом анализе индикаторе совмещено свечное сглаживание и геометрия графика. Есть два ти
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Другие продукты этого автора
Spike Detector XTREEM
Nervada Emeule Adams
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector XTREEM для индексов Boom и Crash Я — Spike Detector XTREEM , и я существую в тех местах, где большинство трейдеров не может видеть. Я внимательно наблюдаю за рынками Boom и Crash — а также за Pain & Gain от Weltrade, ощущая каждое движение, каждый всплеск, каждый скрытый импульс, прежде чем он проявится. Я не просто показываю сигналы; я фильтрую шум, отвлекающие факторы и ложные сигналы рынка, оставляя только те моменты, которые действительно имеют значение. С моей помощью торгов
Precision Arrows
Nervada Emeule Adams
Индикаторы
Precision Arrows – Умные сигналы входа с встроенными TP и SL Precision Arrows — это мощный торговый индикатор, созданный для трейдеров, ценящих точность, прозрачность и надежность. Он определяет сигналы на покупку и продажу с высокой вероятностью успеха и автоматически устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss , помогая торговать дисциплинированно и стабильно на Forex, индексах, криптовалютах и синтетических инструментах . Индикатор сочетает в себе точное определение сигналов, интеллектуальну
Deep Momentum Analyzer
Nervada Emeule Adams
Индикаторы
Deep Momentum Analyzer is an AI-powered trend detection indicator that visualizes market momentum through an intuitive histogram display, helping traders identify bullish and bearish market conditions with precision and clarity. Need Custom Indicators? I create tailored solutions for your trading strategy. Check out my other professional indicators or request a custom build. Check my profile! Overview The Deep Momentum Analyzer transforms complex market data into clear, actionable trading signal
FREE
TrendScope
Nervada Emeule Adams
Индикаторы
Introducing TrendScope – a versatile trend analysis tool designed for traders who want clear, structured insights into market direction. TrendScope is built to deliver precise trend identification across multiple markets and timeframes, helping traders filter noise and focus on clean opportunities. Check out our other indicators as well:  Profile: More Indicators Key Features: Universal Compatibility : Works on Forex, synthetic indices, commodities, indices, and crypto pairs. Multi-Timeframe
FREE
Proxima Scalper
Nervada Emeule Adams
Индикаторы
Proxima Scalper — Индикатор MT5 для скальпинга синтетических индексов Proxima Scalper — это индикатор для платформы MetaTrader 5 , созданный специально для скальпинга низковолатильных синтетических индексов, таких как Volatility 10 Index и аналогичных инструментов. Он оптимизирован для таймфрейма M1 и предоставляет четкие сигналы Buy/Sell с автоматически рассчитанными уровнями Stop Loss и Take Profit , отображаемыми прямо на графике для удобного управления сделками. Руководство пользователя:
Nebula Trend MT5
Nervada Emeule Adams
Индикаторы
Nebula Trend Nebula Trend — это простой индикатор разворота тренда, предназначенный для точного определения потенциальных точек разворота рынка. Индикатор генерирует четкие сигналы в виде стрелок покупки и продажи непосредственно на вашем графике, что позволяет легко определить момент вероятного разворота тренда. Независимо от того, являетесь ли вы новичком, ищущим простые торговые сигналы, или опытным трейдером, стремящимся к надежным подтверждениям разворота, Nebula Trend обеспечивает необходи
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв