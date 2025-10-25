Simple Delta – Müşteri Açıklaması

Simple Delta, MetaTrader 5 için temiz ve verimli bir hacim delta göstergesidir ve her mum çubuğunun üzerinde normalize edilmiş alım ve satım baskısını gösterir.

Sunduğu Özellikler

Göstergeler, delta’yı (alım hacmi eksi satış hacmi) hesaplamak için gerçek zamanlı tick verilerini analiz eder ve her mum çubuğunun üzerinde tek bir normalize değer (-10 ila +10) gösterir. Pozitif değerler alıcı baskısını gösterir (seçtiğiniz alım rengiyle), negatif değerler ise satıcı baskısını gösterir (seçtiğiniz satış rengiyle).

Öne Çıkan Özellikler

Anında görsel netlik: her mum için bir sayı — karmaşa yok, sadece uygulanabilir veriler

6 profesyonel renk teması + tamamen özelleştirilebilir renkler

Mevcut mumda her 2 saniyede bir gerçek zamanlı güncelleme

Grafik düzeninize uyacak şekilde metin konumu ayarlanabilir

M5 ve M15 zaman dilimleri için optimize edilmiştir

Karmaşık göstergelerle grafikleri doldurmadan, temiz ve dikkat dağıtmayan emir akışı analizi yapmak isteyen trader’lar için mükemmeldir.