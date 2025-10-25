Simple Delta – 클라이언트 설명

Simple Delta는 MetaTrader 5용 깨끗하고 효율적인 거래량 델타 지표로, 각 캔들 위에 정규화된 매수 및 매도 압력을 표시합니다.

제공 내용

이 지표는 실시간 틱 데이터를 분석하여 델타(매수량 − 매도량)를 계산하고, 각 캔들 위에 단일 정규화 값(-10에서 +10)을 표시합니다. 양수 값은 매수 우위를 나타내며(선택한 매수 색상으로 표시), 음수 값은 매도 압력을 나타냅니다(선택한 매도 색상으로 표시).

주요 특징

즉각적인 시각적 명확성: 캔들당 하나의 숫자 — 복잡함 없이 바로 활용 가능한 데이터 제공

6가지 전문 색상 테마 + 완전히 사용자 정의 가능

현재 캔들 2초마다 실시간 업데이트

차트 레이아웃에 맞게 텍스트 위치 조정 가능

M5 및 M15 시간 프레임에 최적화

복잡한 지표로 차트를 혼잡하게 만들지 않고, 깔끔하고 집중할 수 있는 주문 흐름 분석을 원하는 트레이더에게 완벽합니다.