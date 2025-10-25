Simple Delta
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Simple Delta – Descrizione per il cliente
Simple Delta è un indicatore delta di volume pulito ed efficiente per MetaTrader 5, che mostra la pressione di acquisto e vendita normalizzata sopra ogni candela.
Cosa ottieni
L’indicatore analizza i dati tick in tempo reale per calcolare il delta (volume di acquisto meno volume di vendita) e mostra un unico valore normalizzato (-10 a +10) sopra ogni candela. I valori positivi indicano il predominio degli acquirenti (visualizzati nel colore di acquisto scelto), mentre i valori negativi mostrano la pressione dei venditori (visualizzati nel colore di vendita scelto).
Caratteristiche principali
-
Chiarezza visiva immediata: un numero per candela — nessun ingombro, solo dati utili
-
6 temi di colore professionali + colori completamente personalizzabili
-
Aggiornamenti in tempo reale ogni 2 secondi sulla candela corrente
-
Posizione del testo regolabile per adattarsi al layout del grafico
-
Ottimizzato per i timeframe M5 e M15
Perfetto per i trader che desiderano un’analisi del flusso degli ordini pulita e senza distrazioni, senza sovraccaricare i grafici con indicatori complessi.