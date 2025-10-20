Order Flow Strength
Order Flow Strength (OFS)
Açıklama:
Bu gösterge, her mumun kapanış fiyatının aralıkta nerede olduğunu analiz ederek, hacim ile ağırlıklandırılmış şekilde sipariş akışının gücünü ölçer. Ayrı bir panelde alım baskısı (yeşil) ve satım baskısı (kırmızı) gösterir.
FormülOrder Flow Strength = Close − Low High − Low × Volume \text{Order Flow Strength} = \frac{\text{Close} - \text{Low}}{\text{High} - \text{Low}} \times \text{Volume} Order Flow Strength=High−LowClose−Low×Volume
Close: mum kapanış fiyatı
High: mum en yüksek fiyatı
Low: mum en düşük fiyatı
Volume: mum süresince işlem hacmi
Formül, kapanışın göreli konumunu (yüksek veya düşük yakınında) hacimle birleştirerek piyasa hareketinin gücünü ölçer.
Özellikler
Ham Mod (Raw Mode)
Hacim ağırlıklı mutlak değerleri gösterir
Normalizasyon olmadan gerçek alım/satım baskısını gözlemlemek için kullanılır
Normalleştirilmiş Mod (Normalized Mode)
Değerleri ayarlanabilir bir dönem üzerinden z-skoruna dönüştürür
İstatistiksel anomalileri tespit etmeyi ve volatiliteden bağımsız mumları karşılaştırmayı sağlar
Yorumlama
OFS > 0,5: alım baskısı (kapanış yüksek fiyat yakınında)
OFS < 0,5: satım baskısı (kapanış düşük fiyat yakınında)
Pratik Kullanım
Birikim / dağıtım bölgelerini tespit etme
Yönlü hareketleri onaylama
Fiyat ile hacim baskısı arasındaki uyumsuzlukları (divergence) tespit etme
Kopuşları doğrulama ve olası dönüşleri belirleme