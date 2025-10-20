Order Flow Strength (OFS)

Description :

Indicateur mesurant la force du flux d’ordres en analysant la position de la clôture dans la plage de chaque bougie, pondérée par le volume. Permet de visualiser la pression acheteuse (vert) et vendeuse (rouge) dans une fenêtre séparée.

Formule

Order Flow Strength = Close − Low High − Low × Volume \text{Order Flow Strength} = \frac{\text{Close} - \text{Low}}{\text{High} - \text{Low}} \times \text{Volume} Order Flow Strength = High − Low Close − Low ​ × Volume

Close : prix de clôture de la bougie

High : prix le plus haut

Low : prix le plus bas

Volume : volume échangé pendant la bougie

La formule combine la position relative de la clôture (proximité du high ou du low) avec l’intensité du volume pour mesurer la force du mouvement.

Fonctionnalités

Mode brut Affiche les valeurs absolues de volume pondéré .

Idéal pour observer la pression réelle des acheteurs et des vendeurs sans normalisation. Mode normalisé Convertit les valeurs en z-scores sur une période configurable.

Permet de détecter les anomalies statistiques et de comparer les bougies indépendamment de la volatilité. Interprétation OFS > 0.5 : pression acheteuse (clôture proche du high)

OFS < 0.5 : pression vendeuse (clôture proche du low)

Utilisation pratique

Identifier zones d’accumulation / distribution .

Confirmer les mouvements directionnels .

Détecter les divergences entre le prix et la pression du volume.

Valider les breakouts et repérer les retournements potentiels.

Cet indicateur est particulièrement utile pour les traders qui veulent combiner analyse des prix et flux d’ordres réel, donnant un aperçu plus précis de la dynamique du marché.



