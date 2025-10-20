Order Flow Strength
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Order Flow Strength (OFS)
Descrizione:
Indicatore che misura la forza del flusso di ordini analizzando dove si trova la chiusura all’interno del range di ogni candela, ponderata per il volume. Mostra pressione d’acquisto (verde) e pressione di vendita (rossa) in un pannello separato.
FormulaOrder Flow Strength = Close − Low High − Low × Volume \text{Order Flow Strength} = \frac{\text{Close} - \text{Low}}{\text{High} - \text{Low}} \times \text{Volume} Order Flow Strength=High−LowClose−Low×Volume
-
Close: prezzo di chiusura della candela
-
High: prezzo massimo della candela
-
Low: prezzo minimo della candela
-
Volume: volume scambiato durante la candela
La formula combina la posizione relativa della chiusura (vicino al massimo o al minimo) con il volume per misurare la forza del movimento di mercato.
Funzionalità
-
Modalità grezza (Raw Mode)
-
Mostra i valori assoluti ponderati per volume
-
Utile per osservare la pressione reale di compratori e venditori senza normalizzazione
-
-
Modalità normalizzata (Normalized Mode)
-
Converte i valori in z-score su un periodo configurabile
-
Permette di rilevare anomalie statistiche e confrontare le candele indipendentemente dalla volatilità
-
-
Interpretazione
-
OFS > 0,5: pressione d’acquisto (chiusura vicino al massimo)
-
OFS < 0,5: pressione di vendita (chiusura vicino al minimo)
-
Uso pratico
-
Identificare zone di accumulazione/distribuzione
-
Confermare movimenti direzionali
-
Rilevare divergenze tra prezzo e pressione di volume
-
Validare breakout e individuare possibili inversioni