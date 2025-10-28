Three pyramids EA

Büyük Piramitlerin istikrarını ve simetrisini hayal edin: mükemmel dengelenmiş, sarsılmaz ve yüzyıllar boyunca dayanacak şekilde inşa edilmiş.
Three Pyramids EA, yatırım hesabınıza tam olarak bunu sunar: piyasa türbülanslarına dayanmak ve hisse senedini istikrarlı bir şekilde büyütmek için hedge, martingale hassasiyeti ve uyarlanabilir ölçeklemeyi bir araya getiren akıllı, istikrarlı ve stratejik bir sistem.

Temel Felsefe
Volatilite altında çöken sıradan grid veya martingale sistemlerinin aksine, Three Pyramids EA denge ve dayanıklılık üzerine tasarlanmıştır.
Tıpkı bir piramit gibi, her katmanın bir sonrakini desteklediği çift katmanlı bir yapı üzerinde çalışır:

Taban Katmanı (Hedge İstikrarı): Eşzamanlı alım ve satım girişleri, tek taraflı piyasa hareketlerine karşı koruma sağlar.

Orta Katman (Akıllı Martingale): Pozisyonlar, sabit adımlara değil, gerçek volatilite ve mesafeye göre kademeli olarak artar; bu da kontrolden çıkan lot riskini azaltır.

Üst Katman (Kâr Piramidi): Kontrollü sepet çıkışları, toplu bir hedefe ulaşıldığında kârı güvence altına alır.

Gelişmiş İşlem Mantığı
Uyarlanabilir Martingale: Lot büyüklükleri, aşırı maruziyeti önlemek için volatiliteye göre dinamik olarak ayarlanır.

Akıllı Sepet Yönetimi: Toplam kâr hedefinize ulaştığında tüm işlemler tek bir işlem olarak kapanır.

Spread ve Volatilite Filtreleri: Kaotik veya genişlemiş spread koşullarında işlem yapmayı engeller.

Hisse Senedi Koruması: Güçlü trendler sırasında aşırı kaldıraç kullanımını önlemek için yerleşik güvenlik kontrolleri.

Güvenlik ve Optimizasyon
Tüm önemli döviz çiftlerinde çalışır, EURUSD ve GBPUSD için optimize edilmiştir (H1/H4 döneminde daha iyi).

Birden fazla broker ve ECN ortamında test edilmiştir.

5 haneli ve 3 haneli fiyatlandırmayı destekler.

İndikatörlere gerek yok; tüm mantık yerleşik ve kendi kendine yeterlidir.

Önerilen Ayarlar

Parametre önerilen Değer Tanım
İlk Lot 0.01
 Başlangıç ​​taban arsası
Grid Adımı 200
 Martingale seviyeleri arasındaki mesafe
Kâr Al 100
 Sepet kar hedefi
Martingale Çarpanı 1.5
 Muhafazakar büyüme faktörü
Maksimum Yayılma 30 Yüksek spreadlere karşı koruma
Özet
Three Pyramids EA, sıradan bir grid veya martingale botu değil; yapılandırılmış büyümenin ve akıllı risk dengesinin bir sembolüdür.
Antik mühendislikten ilham alan ve modern ticaret için tasarlanan bu bot, diğer sistemler çöktüğünde bile sağlam durur.

Ticaret temelinizin piramitler kadar güçlü olmasına izin verin.
