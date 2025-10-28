Three pyramids EA

Imaginez la stabilité et la symétrie des Grandes Pyramides : parfaitement équilibrées, inébranlables et conçues pour durer des siècles.

C’est exactement ce que l’EA Trois Pyramides offre à votre compte de trading : un système intelligent, stable et stratégique qui combine couverture, précision de la martingale et évolutivité adaptative pour résister aux turbulences du marché et accroître régulièrement vos capitaux propres.





Philosophie fondamentale

Contrairement aux systèmes classiques de grille ou de martingale qui s’effondrent sous l’effet de la volatilité, l’EA Trois Pyramides est conçu autour de l’équilibre et de la résilience.

Il fonctionne sur une structure à deux niveaux, à l’image d’une pyramide, où chaque niveau soutient le suivant :





Niveau de base (Stabilité de la couverture) : Les entrées d’achat et de vente simultanées protègent contre les fluctuations unilatérales du marché.





Niveau intermédiaire (Martingale intelligente) : Les positions augmentent progressivement en fonction de la volatilité et de la distance réelles, et non par paliers fixes, réduisant ainsi le risque d’emballement des lots.





Niveau supérieur (Pyramide des profits) : Des sorties de panier contrôlées garantissent les profits une fois l’objectif collectif atteint.





Logique de trading avancée

Martingale adaptative : La taille des lots s’ajuste dynamiquement à la volatilité pour éviter la surexposition.





Gestion intelligente du panier : Toutes les transactions sont clôturées en une seule fois lorsque le profit global atteint votre objectif.





Filtres de spread et de volatilité : Empêche les transactions dans des conditions chaotiques ou d’élargissement des spreads.





Protection des capitaux propres : Contrôles de sécurité intégrés pour éviter le surendettement en cas de forte tendance.





Sécurité et optimisation

Fonctionne sur toutes les paires de devises majeures, optimisé pour l’EUR/USD et la GBP/USD (optimal avec les périodes H1/H4).





Testé auprès de plusieurs courtiers et environnements ECN.





Prise en charge des prix à 5 et 3 chiffres.





Aucun indicateur requis : toute la logique est intégrée et autonome.





Paramètres recommandés





Paramètre Valeur suggérée Description

Parameter suggested Value Description Lot initial 0.01

Lot de base de départ Pas de grille 200

Distance entre les niveaux de martingale Prendre des bénéfices 100

Objectif de profit du panier Multiplicateur de Martingale 1.5

Facteur de croissance conservateur Spread maximum 30 Protection contre les spreads élevés

Résumé

Three Pyramids EA n'est pas un simple bot de grille ou de martingale : c'est un symbole de croissance structurée et d'équilibre intelligent des risques.

Inspiré par l'ingénierie ancienne et conçu pour le trading moderne, il résiste lorsque d'autres systèmes s'effondrent.





Faites en sorte que vos bases de trading soient aussi solides que les pyramides elles-mêmes.



