Three pyramids EA
- Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
Immagina la stabilità e la simmetria delle Grandi Piramidi: perfettamente bilanciate, incrollabili e costruite per durare secoli.
Questo è esattamente ciò che l'EA Three Pyramids offre al tuo conto di trading: un sistema intelligente, stabile e strategico che combina copertura, precisione martingala e scalabilità adattiva per resistere alle turbolenze del mercato e far crescere il capitale in modo costante.
Filosofia di base
A differenza dei normali sistemi a griglia o martingala che crollano sotto la volatilità, l'EA Three Pyramids è progettato attorno all'equilibrio e alla resilienza.
Opera su una struttura a doppio strato, proprio come una piramide, in cui ogni strato supporta il successivo:
Strato di base (stabilità di copertura): le entrate simultanee di acquisto e vendita proteggono dai movimenti di mercato unilaterali.
Strato intermedio (Martingala intelligente): le posizioni aumentano gradualmente in base alla volatilità e alla distanza reali, non a intervalli fissi, riducendo il rischio di lotti in fuga.
Strato superiore (Piramide di profitto): le uscite controllate dal paniere garantiscono profitti una volta raggiunto un obiettivo collettivo.
Logica di trading avanzata
Martingala adattiva: le dimensioni dei lotti si adattano dinamicamente alla volatilità per evitare sovraesposizione.
Gestione intelligente del paniere: tutte le operazioni si chiudono come un'unica operazione quando il profitto complessivo raggiunge l'obiettivo.
Filtri spread e volatilità: impediscono il trading in condizioni caotiche o di spread elevato.
Protezione del capitale: controlli di sicurezza integrati per evitare un eccessivo effetto leva durante trend forti.
Sicurezza e ottimizzazione
Funziona su tutte le principali coppie forex, ottimizzato per EURUSD e GBPUSD (migliore con periodo H1/H4).
Testato su diversi broker e ambienti ECN.
Supporta prezzi a 5 e 3 cifre.
Non necessita di indicatori: tutta la logica è integrata e autosufficiente.
Impostazioni consigliate
|Parametro
|valore suggerito
|Descrizione
|Lotto iniziale
|0.01
|Lotto base di partenza
|Griglia passo
|200
|Distanza tra i livelli di martingala
|Prendi profitto
|100
|Obiettivo di profitto del paniere
|Moltiplicatore Martingala
|1.5
|Fattore di crescita conservativo
|Diffusione massima
|30
|Protezione contro spread elevati
Riepilogo
Three Pyramids EA non è solo un altro bot con griglia o martingala: è un simbolo di crescita strutturata e di un equilibrio intelligente del rischio. Ispirato all'ingegneria antica e progettato per il trading moderno, resiste quando altri sistemi crollano.
Fai in modo che le tue fondamenta di trading siano solide come le piramidi stesse.