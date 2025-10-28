Three pyramids EA

Immagina la stabilità e la simmetria delle Grandi Piramidi: perfettamente bilanciate, incrollabili e costruite per durare secoli.
Questo è esattamente ciò che l'EA Three Pyramids offre al tuo conto di trading: un sistema intelligente, stabile e strategico che combina copertura, precisione martingala e scalabilità adattiva per resistere alle turbolenze del mercato e far crescere il capitale in modo costante.

Filosofia di base
A differenza dei normali sistemi a griglia o martingala che crollano sotto la volatilità, l'EA Three Pyramids è progettato attorno all'equilibrio e alla resilienza.
Opera su una struttura a doppio strato, proprio come una piramide, in cui ogni strato supporta il successivo:

Strato di base (stabilità di copertura): le entrate simultanee di acquisto e vendita proteggono dai movimenti di mercato unilaterali.

Strato intermedio (Martingala intelligente): le posizioni aumentano gradualmente in base alla volatilità e alla distanza reali, non a intervalli fissi, riducendo il rischio di lotti in fuga.

Strato superiore (Piramide di profitto): le uscite controllate dal paniere garantiscono profitti una volta raggiunto un obiettivo collettivo.

Logica di trading avanzata
Martingala adattiva: le dimensioni dei lotti si adattano dinamicamente alla volatilità per evitare sovraesposizione.

Gestione intelligente del paniere: tutte le operazioni si chiudono come un'unica operazione quando il profitto complessivo raggiunge l'obiettivo.

Filtri spread e volatilità: impediscono il trading in condizioni caotiche o di spread elevato.

Protezione del capitale: controlli di sicurezza integrati per evitare un eccessivo effetto leva durante trend forti.

Sicurezza e ottimizzazione
Funziona su tutte le principali coppie forex, ottimizzato per EURUSD e GBPUSD (migliore con periodo H1/H4).

Testato su diversi broker e ambienti ECN.

Supporta prezzi a 5 e 3 cifre.

Non necessita di indicatori: tutta la logica è integrata e autosufficiente.

Impostazioni consigliate


Parametro valore suggerito Descrizione
Lotto iniziale 0.01
 Lotto base di partenza
Griglia passo 200
 Distanza tra i livelli di martingala
Prendi profitto 100
 Obiettivo di profitto del paniere
Moltiplicatore Martingala 1.5
 Fattore di crescita conservativo
Diffusione massima 30 Protezione contro spread elevati
Riepilogo
Three Pyramids EA non è solo un altro bot con griglia o martingala: è un simbolo di crescita strutturata e di un equilibrio intelligente del rischio. Ispirato all'ingegneria antica e progettato per il trading moderno, resiste quando altri sistemi crollano.

Fai in modo che le tue fondamenta di trading siano solide come le piramidi stesse.
