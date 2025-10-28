Three pyramids EA

Представьте себе стабильность и симметрию Великих пирамид — идеально сбалансированных, непоколебимых и рассчитанных на века.

Именно это и обеспечивает вашему торговому счету советник «Три пирамиды» — интеллектуальную, стабильную и стратегическую систему, сочетающую хеджирование, точность мартингейла и адаптивное масштабирование, чтобы противостоять рыночной турбулентности и стабильно наращивать капитал.





Основная философия

В отличие от обычных систем с сеткой или мартингейлом, которые разрушаются под воздействием волатильности, советник «Три пирамиды» разработан с упором на баланс и устойчивость.





Он работает по двухслойной структуре — подобно пирамиде, — где каждый слой поддерживает следующий:





Базовый слой (Устойчивость хеджирования): Одновременные входы на покупку и продажу защищают от односторонних движений рынка.





Средний слой (Умный мартингейл): Позиции увеличиваются постепенно, основываясь на реальной волатильности и дистанции, а не на фиксированных шагах, что снижает риск неконтролируемого роста лотов.





Верхний уровень (пирамидирование прибыли): контролируемый выход из корзины обеспечивает гарантированную прибыль после достижения общей цели.





Расширенная торговая логика

Адаптивный мартингейл: размеры лотов динамически корректируются в зависимости от волатильности, чтобы избежать переэкспонирования.





Умное управление корзиной: все сделки закрываются как одна, когда общая прибыль достигает вашей цели.





Фильтры спреда и волатильности: предотвращают торговлю в условиях хаотичного или расширенного спреда.





Защита капитала: встроенные проверки безопасности для предотвращения чрезмерного кредитного плеча во время сильных трендов.





Безопасность и оптимизация

Работает на любой основной валютной паре, оптимизировано для EURUSD и GBPUSD (лучше с периодом H1/H4).





Протестировано на нескольких брокерах и в ECN-средах.





Поддерживает 5-значные и 3-значные котировки.





Индикаторы не требуются — вся логика встроена и самодостаточна.





Рекомендуемые настройки



Параметр Рекомендуемое значение Описание Начальный лот 0.01

Начальный базовый лот Шаг сетки 200

Расстояние между уровнями мартингейла Тейк-профит 100

Целевая прибыль корзины Множитель мартингейла 1.5

Консервативный фактор роста Максимальный спред 30 Защита от высоких спредов

Резюме

Three Pyramids EA — это не просто очередной сеточный или мартингейл-бот, а символ структурированного роста и разумного баланса рисков.

Вдохновленный древней инженерией и созданный для современной торговли, он выстоит, когда другие системы рушатся.





Пусть ваш торговый фундамент будет таким же крепким, как сами пирамиды.





