Three pyramids EA
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
Версия: 1.0
Представьте себе стабильность и симметрию Великих пирамид — идеально сбалансированных, непоколебимых и рассчитанных на века.
Именно это и обеспечивает вашему торговому счету советник «Три пирамиды» — интеллектуальную, стабильную и стратегическую систему, сочетающую хеджирование, точность мартингейла и адаптивное масштабирование, чтобы противостоять рыночной турбулентности и стабильно наращивать капитал.
Основная философия
В отличие от обычных систем с сеткой или мартингейлом, которые разрушаются под воздействием волатильности, советник «Три пирамиды» разработан с упором на баланс и устойчивость.
Он работает по двухслойной структуре — подобно пирамиде, — где каждый слой поддерживает следующий:
Базовый слой (Устойчивость хеджирования): Одновременные входы на покупку и продажу защищают от односторонних движений рынка.
Средний слой (Умный мартингейл): Позиции увеличиваются постепенно, основываясь на реальной волатильности и дистанции, а не на фиксированных шагах, что снижает риск неконтролируемого роста лотов.
Верхний уровень (пирамидирование прибыли): контролируемый выход из корзины обеспечивает гарантированную прибыль после достижения общей цели.
Расширенная торговая логика
Адаптивный мартингейл: размеры лотов динамически корректируются в зависимости от волатильности, чтобы избежать переэкспонирования.
Умное управление корзиной: все сделки закрываются как одна, когда общая прибыль достигает вашей цели.
Фильтры спреда и волатильности: предотвращают торговлю в условиях хаотичного или расширенного спреда.
Защита капитала: встроенные проверки безопасности для предотвращения чрезмерного кредитного плеча во время сильных трендов.
Безопасность и оптимизация
Работает на любой основной валютной паре, оптимизировано для EURUSD и GBPUSD (лучше с периодом H1/H4).
Протестировано на нескольких брокерах и в ECN-средах.
Поддерживает 5-значные и 3-значные котировки.
Индикаторы не требуются — вся логика встроена и самодостаточна.
Рекомендуемые настройки
|Параметр
|Рекомендуемое значение
|Описание
|Начальный лот
|0.01
|Начальный базовый лот
|Шаг сетки
|200
|Расстояние между уровнями мартингейла
|Тейк-профит
|100
|Целевая прибыль корзины
|Множитель мартингейла
|1.5
|Консервативный фактор роста
|Максимальный спред
|30
|Защита от высоких спредов
Резюме
Three Pyramids EA — это не просто очередной сеточный или мартингейл-бот, а символ структурированного роста и разумного баланса рисков.
Вдохновленный древней инженерией и созданный для современной торговли, он выстоит, когда другие системы рушатся.
Пусть ваш торговый фундамент будет таким же крепким, как сами пирамиды.
I have been testing this strategy for three days. The profit results are exceptionally high, which, in my view, may not be sustainable. The drawdowns are significant but still within manageable limits. Provided the drawdown does not become excessive, I plan to go live in mid-January. I also hope the author will keep this product freely available.