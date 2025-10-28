Three pyramids EA

5

Представьте себе стабильность и симметрию Великих пирамид — идеально сбалансированных, непоколебимых и рассчитанных на века.

Именно это и обеспечивает вашему торговому счету советник «Три пирамиды» — интеллектуальную, стабильную и стратегическую систему, сочетающую хеджирование, точность мартингейла и адаптивное масштабирование, чтобы противостоять рыночной турбулентности и стабильно наращивать капитал.


Основная философия

В отличие от обычных систем с сеткой или мартингейлом, которые разрушаются под воздействием волатильности, советник «Три пирамиды» разработан с упором на баланс и устойчивость.


Он работает по двухслойной структуре — подобно пирамиде, — где каждый слой поддерживает следующий:


Базовый слой (Устойчивость хеджирования): Одновременные входы на покупку и продажу защищают от односторонних движений рынка.


Средний слой (Умный мартингейл): Позиции увеличиваются постепенно, основываясь на реальной волатильности и дистанции, а не на фиксированных шагах, что снижает риск неконтролируемого роста лотов.


Верхний уровень (пирамидирование прибыли): контролируемый выход из корзины обеспечивает гарантированную прибыль после достижения общей цели.


Расширенная торговая логика

Адаптивный мартингейл: размеры лотов динамически корректируются в зависимости от волатильности, чтобы избежать переэкспонирования.


Умное управление корзиной: все сделки закрываются как одна, когда общая прибыль достигает вашей цели.


Фильтры спреда и волатильности: предотвращают торговлю в условиях хаотичного или расширенного спреда.


Защита капитала: встроенные проверки безопасности для предотвращения чрезмерного кредитного плеча во время сильных трендов.


Безопасность и оптимизация

Работает на любой основной валютной паре, оптимизировано для EURUSD и GBPUSD (лучше с периодом H1/H4).


Протестировано на нескольких брокерах и в ECN-средах.


Поддерживает 5-значные и 3-значные котировки.


Индикаторы не требуются — вся логика встроена и самодостаточна.


Рекомендуемые настройки


Параметр Рекомендуемое значение Описание
Начальный лот 0.01
 Начальный базовый лот
Шаг сетки 200
 Расстояние между уровнями мартингейла
Тейк-профит 100
 Целевая прибыль корзины
Множитель мартингейла 1.5
 Консервативный фактор роста
Максимальный спред 30 Защита от высоких спредов

Резюме

Three Pyramids EA — это не просто очередной сеточный или мартингейл-бот, а символ структурированного роста и разумного баланса рисков.

Вдохновленный древней инженерией и созданный для современной торговли, он выстоит, когда другие системы рушатся.


Пусть ваш торговый фундамент будет таким же крепким, как сами пирамиды.


Вы можете посмотреть мой другой советник здесь https://www.mql5.com/en/market/product/148684 .. Я уверен, что он будет вам очень полезен.


Отзывы 5
lengendmt4
1099
lengendmt4 2025.12.18 13:46 
 

I have been testing this strategy for three days. The profit results are exceptionally high, which, in my view, may not be sustainable. The drawdowns are significant but still within manageable limits. Provided the drawdown does not become excessive, I plan to go live in mid-January. I also hope the author will keep this product freely available.

home11920622
30
home11920622 2025.12.17 04:58 
 

ショート時に動いてくれるので、ロング時のZodiacmaniacEAと二つ使ってます。とても感謝しております。

MustafaVolkanElibal
47
MustafaVolkanElibal 2025.12.09 13:47 
 

I started to try it in a nice EA demo. What parameters should we change for TP, SL and position number? Can you help me?

Рекомендуем также
PZ MA Crossover EA
PZ TRADING SLU
3.83 (24)
Эксперты
Этот советник торгует с использованием пересечения скользящих средних. Он предлагает полностью настраиваемые параметры, гибкие настройки управления позициями, а также множество полезных функций, таких как настраиваемые торговые сессии и режим мартингейла и обратного мартингейла. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | Часто задаваемые вопросы | Все продукты ] Простота использования и контроля Полностью настраиваемые параметры скользящей средней Он реализуе
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Эксперты
Данный советник анализирует движение цены по последним свечам и определяет, будет ли разворот, или большая коррекция тренда. Также, анализируются показания некоторых индикаторов (их параметры можно настраивать). Является бесплатной версией Proftrader . В отличии от полной версии, в бесплатной версии советника начальный лот не может быть выше 0.1, торговая пара только EURUSD, а также он имеет меньше настраиваемых параметров.  Входные параметры Lots  - размер лота (при 0 лот будет рассчитываться о
FREE
BBPlus Driver
Yuji Hiiragi
Эксперты
BB Plus Driverは BB Plus !インジケータ をフルに活用していただくためのEAです。 すべての通貨ペア、タイムフレームで利用できます。BB Plus !インディケーターが無い場合は、ボリンジャーバンドにタッチしてからのリバウンドでエントリーするEAとして稼働します。 10年間のバックテストでは、BB Plus ! インジケータを使用しAUDCAD_M15およびGBPNZD_M5に適用した場合に最も良い結果が得られました。スクリーンショットをご覧ください EAとしての基本的な機能を装備しながら、わかりにくい設定を排除し、初心者の方でも簡単にご利用いただけます BB Plus ! インジケータ は1分足から使える高精度のスキャルピング用逆張りサインツールです。 ・すべての通貨ペア、時間足で利用でき、絶好のタイミングでのエントリー・チャンスをお知らせします ・ ボリンジャーバンドにタッチしてからの反転を   基本戦略とし、 独自のアルゴリズムを加えることで、精度の高い反転ポイントでサインを発信します ・勝敗判定機能により 直近の相場環境に対するこのインディケータの
FREE
Root Diamond EA
Yevheniy Kopanitskyy
Эксперты
Полноценная автоматическая торговая платформа вобравшая в себя самые лучшие настройки BinaryMiner и Root-Diamond Встроенные конфигурации. 1. Автоматический расчёт абьёма от депозита. 2.Открытие  только одной позиции от расчётного уровня в Long или Short 3.Подстраховка для выхода в Без Убыток в случаи Контра тренда 4 бинарных индикатора фильтруют рынок и определяют близ лежащую волну в рыночном движении. Всё вобравшие конфигурации гарантируют долгосрочный доход //---------Настраиваемые параметры-
FREE
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
Эксперты
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when the SMAs cross and when the WPR has left overbought/oversold areas. The SMAs are also programmed to close the trades if the trend changes. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is NZDUSD and the recommended timeframe to operat
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Эксперты
Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA. Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком. Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора. Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Tre
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Индикаторы
Free automatic fibonacci - это индикатор, который автоматически строит коррекции Фибоначчи, основываясь на количестве баров, выбранных в параметре BarsToScan. Линии Фибоначчи автоматически обновляются в реальном времени при появлении новых максимальных и минимальных значений среди выбранных баров. В настройках индикатора можно выбрать уровни, значения которых будут отображены. Также можно выбрать цвет уровней, что позволяет трейдеру прикреплять индикатор несколько раз с разными настройками и цве
FREE
Vanexio
Sayan Vandenhout
Эксперты
VANEXIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 acco
FREE
Binary Options Advisor
Sergey Yashchenko
Эксперты
Полностью автоматический эксперт для торговли Бинарными опционами в MT4 у брокера Гранд Капитал  https://clck.ru/3GEm6E .  Все плюсы торговли Бинарными опционами в МТ4 думаю объяснять знающим людям не нужно, назову самые главные плюсы: 1) Отсутствие потери драгоценного времени при переключении с МТ4 на брокера в браузере; 2) Фиксированная комиссия брокера;  3) Возможность торговать в автоматическом режиме; 4)  Многообразие индикаторов и скриптов для МТ4. Советник в большинстве случаев закрывает
FREE
Rua TrailingStop BreakEven Little
PHAM KIM QUY RuaCoder
4.5 (2)
Эксперты
Rua TrailingStop BreakEven Little The EA not for Real Account. You can EA for Real Account with link:   https://www.mql5.com/en/market/product/47635 Uses of EA - Trailingstop: Move stoploss continuously. - Breakeven: Move the stoploss once. Custom parameters: All OrderOpenTime:     + true: acts on all order     + false: only affect the order opened since EA run All OrderType:     + true: acts on all order.     + false: only the order is running (Buy, Sell) TraillingStop: true (Use), false (do n
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Эксперты
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Эксперты
Полностью автоматизированный советник, торгующий по индикаторам MACD и Envelopes . Бесплатная версия имеет следующие ограничения. Нет панели взятия ордеров. Торговля ограничена только валютной парой EURUSD и им подобных. Возможно взятие только минимального лота, и не более 5 ордеров в одном направлении, общий максимум 10 ордеров. Пауза после закрытия всех ордеров составляет 6000 минут. При анализе в БД добавляется не более 50 ордеров и проверяется 15 бар. Ссылка на платную версию . Настройки Об
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Эксперты
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Эксперты
Доступна новая версия 8.00. В этой версии я постарался учесть пожелания пользователя. Каждый из вас также может принять участие в улучшении этого советника. В настройках по умолчанию советник открывает сделки при пробитии точки экстремума   стандартного индикатора   ЗигЗаг. При пробое верхней точки экстремума зигзага - открывает сделку на покупку, а при пробое нижней точки экстремума зигзага - открывает сделку на продажу. По мимо стандартного индикатора ЗигЗаг, который имеется в терминале, возм
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Эксперты
Описание эксперта Алгоритм оптимизирован для торговли Nasdaq Торговый эксперт основан на постоянном ведении длинных позиций с ежедневной фиксации прибыли, если такова имеется и временном прекращении работы при осуществлении длительных коррекций. Принцип торговли эксперта, основан на исторической волатильности, торгуемого актива. Значения Размера коррекции (InpMaxMinusForMarginCallShort) и Максимального падения (InpMaxMinusForMarginCallLong), задаются вручную. Рекомендации по эксплуатации Ра
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Эксперты
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Easy Bollinger Bands
Alexander Nikolaev
4.67 (3)
Эксперты
Данный советник торгует на основе индикатора Bollinger Bands. Совершает сделки после отскока цены от крайних линий индикатора. Он прост в использовании, имеет немного настроек, в которых несложно разобраться и является упрощённой версией советника Master Bollinger Bands . Для более лучшей торговли рекомендую использовать полную версию советника: https://www.mql5.com/ru/market/product/21788 В бесплатной версии нет возможности использовать несколько индикаторов, использовать расчёт лота от свободн
FREE
Nikkei Breakout Zones MT4
Tomas Vanek
Эксперты
The JP_15_861542546_S_BB_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on JP using the M15 timeframe from December 7, 2017, to June 2, 2023.   There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:  https://quantmonitor.net/nikkei-breakout-zones/ Key details are: MagicNumber: 861542546 Main Chart: Current symbol and
FREE
Comfort zone signal
Mariusz Piotr Rodacki
Индикаторы
The " Comfort Zone Signal " indicator identifies a daily zone that, when broken, has a high probability of the market continuing the established trend . Upon signal, the indicator calculates stop loss and take profit, which can be set by you. You can also set the trend. If the price is above the MA, it looks only for long positions, if below, it looks only for short positions. You can choose to ignore the moving average and display all signals. Additionally, you have the risk percentage displ
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Эксперты
Double Breakout  - автоматический торговый советник, ведущий торговлю сразу по двум стратегиям. Советник имеет полностью настраиваемый мартингейл. В качестве входов используется индикатор Macd c настраиваемыми параметрами для каждого потока сделок.  Для выхода из позиции используется задаваемый уровень тейкпрофита и стоплосса.  Общие рекомендации Минимальный рекомендуемый депозит 1000 центов. Спред рекомендуется не более 3 пунктов. Лучше использовать трендовые валютные пары. После сделки, котор
FREE
Panel of signals EA MT4
Mikhail Mitin
Эксперты
Данный эксперт из разряда: "Все в одном". Эксперт осуществляет сбор информации с различных сигналов (список ниже), по выбранным таймфреймам. У каждого сигнала есть свой вес. Если общий вес сигналов по таймфрейму выше мин веса, тогда происходит открытие сделки. По каждому выбранному таймфрейму идет независимая работа. Далее происходит ведение сделки по условиям Money Management. Возможность работать одновременно на до 6-ти периодов; до 31-ти популярных сигналов. Возможности Возможность смотреть
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Эксперты
Это последняя итерация моего известного скальпера, Goldfinch EA, впервые опубликованная почти десять лет назад. Он скальпирует рынок при внезапном увеличении волатильности, которое происходит в короткие промежутки времени: он предполагает и пытается извлечь выгоду из инерции движения цены после внезапного ускорения цены. Эта новая версия была упрощена, чтобы позволить трейдеру легко использовать функцию оптимизации тестера, чтобы найти лучшие торговые параметры. [ Руководство по установке | Руко
FREE
Binary options tester
Vladimir Korotkikh
Индикаторы
Binary options tester Торговая панель для тестирования своих стратегий по правилам бинарных опционов. Возможности: Выставлять время экспирации в секундах. Задавать размер ставки. Задавать размер депозита. Задавать процент прибыли с сделки. Заключать несколько сделок подряд. Отслеживать время до закрытия опциона. График тиков с уровнями сделок дублируется на дополнительное окно для точности. Позволяет работать как в режиме тестирования так и в режиме реальных котировок. Программа дает представлен
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Эксперты
Принцип работы аналогичен https://www.mql5.com/ru/market/product/25552 , но используется фиксированный лот 0.01 Советник ожидает ценового выброса в соответствии с определенной логикой и открывает позицию в направлении выброса со стоп-лоссом и тейк-профитом. Когда позиции в прибыли, они сопровождаются интеллектуальным трейлинг-стопом, основанном на прошедшем с момента открытия позиции времени. Работает с 5-значными и 4-значными котировками. Необходимо использовать на графике M1. Не нужны историч
FREE
ScalperTrailingEA
Aliaksandr Sych
Эксперты
ScalperTrailingEA — высокочастотный скальпирующий советник ScalperTrailingEA — это полностью автоматизированный скальпирующий робот, разработанный для краткосрочной торговли (M1–H1) с использованием отложенных ордеров (BuyStop и SellStop). Советник открывает сделки в начале нового бара, устанавливает жёсткий Stop Loss и активирует трейлинг-стоп при движении в прибыль. Для торговли с правильным исполнением стопа, используйте брокера tickmill_com с реферальным кодом IB92839672 Стратегия основа
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Эксперты
This EA trades using the Heiken Ashi Smoothed Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols T
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.03 (34)
Эксперты
SAAD TrendTracker - полностью автоматический эксперт. Он основан на математических алгоритмах индикатора Trend Tracker и SAADScalper. Советник совершает скальперские сделки благодаря мощной стратегии входа на основе SAADScalper. К неудачным скальперским сделкам советник применяет уникальную стратегию на основе индикатора Trend Tracker. Советник предназначен для работы на таймфреймах M1, M5, M15 и M30. Для большей точности эксперт анализирует дневные графики. Для работы с неудачными сделками по и
FREE
SuperMac Free
Agus Wahyu Pratomo
4 (1)
Эксперты
FREE VERSION ONLY USE LOT SIZE 0.01 TO UNLOCK IT GO HERE  https://www.mql5.com/en/market/product/61498 SuperMac EA is a trading robot  for the trading on forex and trades  Scalping  Strategy and Tren Follower. This is a Trend Following system that trades in all session.   It use Multi Complex Algorithm to determine tren behaviour.  EA optimized on EURUSD, GBPUSD and NZDUSD (Use together) but can be use on other pair  Use PAIR can use 3 pairs (recommended to maximize profit) at the same time (
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Эксперты
Автоматический торговый советник .Это бесплатная версия советника "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792 .В основу работы робота заложены 2 стратегии :на пересечении скользящих средних и индикатора Боллинджер Бандс .В платной версии доступны три стратегии,что увеличивает прибыльность в несколько раз .Предназначен для валютной пары EURUSD  H1.Возможно использовать и на других инструментах после оптимизации.Тестировать только на тиковых данных. **Не использует  таких опа
FREE
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Эксперты
Советник Game Change — это трендовая торговая система, основанная на индикаторе Game Changer. Он автоматически продаёт при появлении красной точки и продолжает движение в направлении продажи до появления жёлтого крестика, сигнализирующего о возможном завершении тренда. Та же логика применима и к покупкам. При появлении синей точки советник начинает покупать и закрывает цикл покупки, как только появляется жёлтый крестик. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако о
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Эксперты
Capybara EA – это усовершенствованная автоматизированная система отслеживания тренда, основанная на индикаторе Hama. Если рынок станет медвежьим и индикатор станет красным, советник будет продавать, если рынок станет бычьим, а индикатор станет синим, советник будет покупать. Советник может точно определить начало восходящего и нисходящего тренда и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как евроUSD; аудусд
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Эксперты
Советник Aurum Trader сочетает в себе стратегию прорыва и следования за трендом, позволяя совершать максимум две сделки в день.   Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить персональный бонус!  Вы можете бесплатно получить копию нашего индикатора Strong Support и Trend Scanner, пожалуйста, напишите мне в личку!  Пожалуйста, обратите внимание, что я не продаю свои советники или специальные наборы в telegram, они доступны только на Mql5, а файлы моих наборов доступны только в моем блог
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Эксперты
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Эксперты
- Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Другие продукты этого автора
Zodiac maniac EA
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
4.78 (9)
Эксперты
Представляем советника Zodiac Maniac — новаторский советник на MQL4, который меняет подход к торговле престижной парой EURUSD. Разработан командой опытных трейдеров с более чем 15-летним опытом торговли! Советник Zodiac Maniac выделяется среди других советников своим уникальным подходом к работе с убыточными сделками. В отличие от традиционных методов, которые ограничивают убытки исключительно с помощью стоп-лосс-ордеров, советник Zodiac Maniac использует сложную технику для эффективного управл
FREE
Smart Squid EA
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
Эксперты
Мы продаем товары только на рынке MQL, если вы видели где-то перепродать по более низкой цене, это должна быть   подделка.       и на 100% уверен, что производительность ненастоящая       . И не поддерживаются нами. Я рад присоединиться к нашей игре и не рискую ни копейкой на   поддельную версию   . Повышение производительности   разрешено. Свяжитесь со мной после покупки, чтобы узнать, как получить бесплатную версию индикатора и ежедневный анализ. Обновленная 4.0 ко всем парам тоже хороша в ис
FREE
Fast and quick
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
Эксперты
Этот советник — полностью автоматический, разработанный ТОЛЬКО для валютных пар EURUSD и GBPUSD. Этот советник не использует мартингейл и сетку. Этот советник тестировался в тестере стратегий более 10 лет. Этот советник торгует ТОЛЬКО на таймфрейме H1. - Прежде чем купить советник Matrix, обратите внимание на связанные с ним риски: Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности (советник также может нести убытки). Показанные тесты (например, на скриншотах) тщательно оптимизированы для п
Turtle fast movement
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
Индикаторы
This trend following system was designed by   Dennis Gartman   and   Bill Eckhart , and relies on breakouts of historical highs and lows to take and close trades: it is the complete opposite to the "buy low and sell high" approach. This trend following system was taught to a group of average and normal individuals, and almost everyone turned into a profitable trader. The main rule is   "Trade an N-day breakout and take profits when an M-day high or low is breached (N must me above M)" . Example
Keep It Short Simple
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
Эксперты
СКАЧАТЬ set-файл для таймфрейма H1 или D1. Set-файлы других клиентов можно найти в папке с файлами в чате личных клиентов. Этот советник разработан специально для торговли по EUR/USD и сеточной стратегии. Математическая сеточная стратегия позволяет оптимизировать торговлю, открывая новые ордера для усреднения прибыли, чтобы серия ордеров закрывалась последовательно с прибылью. Советник имеет мобильную торговую панель для управления функциями автоматической торговли и возможность открывать сдел
Einstein Is back
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
Эксперты
This EA is the advanced system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a  long-term stable growth . It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area. Nothing fancy here, no testing Holy Grails, no "risk-free martingale", only strict rule-based approach to trading, a
Conscious spirit oracle EA
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
Эксперты
Советник предназначен для обнаружения разворота тренда при торговле несколькими инструментами. Используемый здесь алгоритм точно определяет тренд на основе нейронной сети во всех основных символах на рынке и генерирует сигналы входа и выхода. Советник имеет агрессивные методы управления и торговли, что позволяет получать большую прибыль в короткие сроки. Настройки рассчитаны на минимальный депозит 1000$.. Желаемая сумма 2500$ Торговый таймфрейм M15/H1/H4/D1. • Минимальный депозит 1000$ (
Moonlight pro
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
Эксперты
Советник предназначен для обнаружения разворота тренда при торговле несколькими инструментами. Используемый здесь алгоритм точно определяет тренд на основе нейронной сети во всех основных символах на рынке и генерирует сигналы входа и выхода. Советник имеет агрессивные методы управления и торговли, что позволяет получать большую прибыль в короткие сроки. Настройки рассчитаны на минимальный депозит 1000$.. Желаемая сумма 2500$ Торговый таймфрейм M15/H1/H4/D1. • Минимальный депозит 1000$ (
Confident trader
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
Эксперты
Уверенный трейдер — это продвинутая автоматизированная торговая система, тщательно разработанная для работы с мультивалютной динамикой и полностью адаптируемая под ваши потребности. Используя передовой технический анализ, робот оценивает исторические и реальные данные для выявления потенциальных трендов, ключевых уровней поддержки и сопротивления, а также других важных рыночных сигналов. Робот открывает позиции каждый день с понедельника по пятницу, и все позиции защищены с помощью Take Profit,
Фильтр:
Valerusik
25
Valerusik 2025.12.20 13:24 
 

Здравствуйте. ЕА неплохой. Но открывает только 20 ордеров, что ограничивает его реакцию на изменения цены. Думаю, вы знаете как это исправить. Могу предложить свой вариант. А может у вас уже есть улучшенная версия ?

lengendmt4
1099
lengendmt4 2025.12.18 13:46 
 

I have been testing this strategy for three days. The profit results are exceptionally high, which, in my view, may not be sustainable. The drawdowns are significant but still within manageable limits. Provided the drawdown does not become excessive, I plan to go live in mid-January. I also hope the author will keep this product freely available.

home11920622
30
home11920622 2025.12.17 04:58 
 

ショート時に動いてくれるので、ロング時のZodiacmaniacEAと二つ使ってます。とても感謝しております。

MustafaVolkanElibal
47
MustafaVolkanElibal 2025.12.09 13:47 
 

I started to try it in a nice EA demo. What parameters should we change for TP, SL and position number? Can you help me?

193123
21
193123 2025.11.22 15:06 
 

Excelent

Ответ на отзыв