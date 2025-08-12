Gangorra Risk EURUSD

📄 EURUSD_Gangorra_Risk Açıklaması

EURUSD_Gangorra_Risk – M30 karşı trend robotu, konfluans filtreleri ve % risk yönetimi ile

Genel Bakış

EURUSD_Gangorra_Risk, EURUSD M30 için tasarlanmış profesyonel bir mean-reversion (karşı trend) EA’dır (parametre ayarları ile diğer pariteler/ZF’lerde de kullanılabilir).
Fiyatın destek/direnç bölgelerine (Donchian/Bollinger) yaklaşmasını veya dokunmasını algılar ve girişleri ayarlanabilir konfluanslarla (RSI, EMA’ya ATR bazlı uzaklık, H1 karşı trend filtresi) doğrular.
Yönetim eksiksizdir: “sermaye”nin %’ine göre risk (Balance/Equity/Free Margin), ATR tabanlı SL/TP, Break-Even/Trailing, sepet hedefi (USD/%), kısa grid recovery ve kontrollü martingale.
Disiplin, zaman aşımı, karşı sinyalde kapatma/tersine dönme, cooldown ve günlük max. DD sınırı ile sağlanır.

Ana Özellikler

Sinyal Çekirdeği (M30 karşı trend)

  • Desteklerde alım (Donchian Low / Bollinger Lower), dirençlerde satış (Donchian High / Bollinger Upper).

  • Pip buffer ve wick-touch (fitil teması kabul edilir).

  • Konfluanslar (minimum skor ayarlanabilir):

    • Bollinger bandına yeniden giriş (dışarıdan içeriye dönüş)

    • RSI aşırı seviyeleri (alış ≤ RSIBuyMax; satış ≥ RSISellMin)

    • ATR ile ölçülen EMA uzaklığı

    • H1 karşı trend bias (EMA50)

% Risk Yönetimi

  • Ayarlanabilir kaynak (Balance / Equity / Free Margin).

  • Trade başına risk limiti ve lot kısıtlamaları (min/max/step).

  • Mikro hesap kuralı (ör: Equity < $100 ⇒ min lot 0.01).

Stoplar ve Koruma

  • ATR tabanlı SL/TP (bağımsız katsayılar) veya sabit pip.

  • Break-Even (kilitli) ve Trailing (başlangıç/adım ayarlanabilir).

Sepet, Recovery ve Kontrollü Martingale

  • Sepet hedefi USD ve/veya % olarak, ulaşınca tüm pozisyonları kapatır.

  • Recovery (kısa grid): GridStepPips aralıklı ek giriş, cooldown ve max order sınırı.

  • Kontrollü martingale (faktör & max çarpan), opsiyonel kârda sıfırlama.

Disiplin & Güvenlik

  • DailyMaxDrawdownPct: günlük DD limitine ulaşıldığında 12 saat otomatik duraklatma.

  • Seri kayıplardan sonra cooldown, spread kontrolü, hafta sonu blokajı.

  • Sadece yeni bar (varsayılan) veya intrabar giriş (min delay ile).

Akıllı Çıkışlar (Lifecycle)

  • Timeout (bar sayısı veya dakika ile).

  • CloseOnOpposite: karşı sinyalde pozisyon kapatma.

  • FlipOnOpposite: opsiyonel ters giriş, SL/risk yeniden hesaplanır.

Açık Loglar

  • Giriş/çıkış nedenleri, hangi konfluansların sağlandığı ve hangi korumaların tetiklendiği net mesajlarla gösterilir.

Nasıl Kullanılır

  1. EA’yı EURUSD M30 grafiğine ekleyin (her sembol için 1 grafik).

  2. Temel parametreleri ayarlayın: minimum konfluans, ATR (SL/TP), RSI aşırı seviyeler, trade başına risk, grid ve sepet hedefi.

  3. “Sermaye” kaynağını ve risk limitini tanımlayın.

  4. Opsiyonel: FlipOnOpposite, Recovery ve/veya Martingale’i risk profilinize göre açın.

  5. Strategy Tester’da test edin (çok yıllık veri, %20–30 forward, broker’ın gerçek maliyetleri ile).

Önerilen Başlangıç Parametreleri (EURUSD M30)

  • Minimum konfluans: 2

  • RSI: Periyot 14 | RSIBuyMax 35 | RSISellMin 65

  • EMA: 20 | HTF: H1 EMA50

  • ATR: Periyot 14 | SL_ATR 1.6 | TP_ATR 2.0

  • Trade başına risk: %1.0–1.5 (hard cap %3)

  • Recovery: GridStep 15 pip | max 2 işlem | cooldown 120s

  • Koruma: BreakEven 8 / lock 2 pip | Trailing start 10 / step 5 pip
    (Broker koşullarına göre ayarlayın).

Dahil Edilen Dosyalar

  • EA EURUSD_Gangorra_Risk.mq5

  • Varsayılan .set dosyası (EURUSD M30 için hızlı başlangıç)

⚠️ Notlar

  • Karşı trend stratejisi: yatay piyasalarda daha fazla işlem, güçlü trendlerde daha az.

  • Martingale/Recovery riski artırır – dikkatli kullanın ve günlük limit koyun.

  • Geçmiş sonuçlar geleceği garanti etmez; önce demo hesapta test edin.

  • Hedging ve Netting hesaplarla uyumlu; MagicNumber kullanır.

EURUSD_Gangorra_Risk ile EURUSD M30’da güçlü konfluans filtreleri ve profesyonel risk yönetimiyle karşı trend girişlerini otomatikleştirin.


Yazarın diğer ürünleri
IBOV Dip Buyer EA
Willian Roberto Silva Klafke
Uzman Danışmanlar
IBOV Dip Buyer EA Açıklaması IBOV Dip Buyer EA – B3 (Brezilya) hisseleri için akıllı alım satım robotu Genel Bakış IBOV Dip Buyer EA, özellikle Brezilya borsası (B3 – IBOVESPA) için geliştirilmiş profesyonel bir otomatik işlem robotudur. EA, hisselerdeki günlük düşüşleri tespit eder ve iki kanıtlanmış kurulum (setup) temelinde işlemleri gerçekleştirir. Tüm ayarlar basit bir CSV dosyası aracılığıyla yapılır; böylece her bir hisse senedi için kişiselleştirilmiş parametrelerle kolayca yönetim
