Gangorra Risk EURUSD
- Uzman Danışmanlar
- Willian Roberto Silva Klafke
- Sürüm: 1.4
- Etkinleştirmeler: 5
📄 EURUSD_Gangorra_Risk Açıklaması
EURUSD_Gangorra_Risk – M30 karşı trend robotu, konfluans filtreleri ve % risk yönetimi ile
Genel Bakış
EURUSD_Gangorra_Risk, EURUSD M30 için tasarlanmış profesyonel bir mean-reversion (karşı trend) EA’dır (parametre ayarları ile diğer pariteler/ZF’lerde de kullanılabilir).
Fiyatın destek/direnç bölgelerine (Donchian/Bollinger) yaklaşmasını veya dokunmasını algılar ve girişleri ayarlanabilir konfluanslarla (RSI, EMA’ya ATR bazlı uzaklık, H1 karşı trend filtresi) doğrular.
Yönetim eksiksizdir: “sermaye”nin %’ine göre risk (Balance/Equity/Free Margin), ATR tabanlı SL/TP, Break-Even/Trailing, sepet hedefi (USD/%), kısa grid recovery ve kontrollü martingale.
Disiplin, zaman aşımı, karşı sinyalde kapatma/tersine dönme, cooldown ve günlük max. DD sınırı ile sağlanır.
Ana Özellikler
✅ Sinyal Çekirdeği (M30 karşı trend)
-
Desteklerde alım (Donchian Low / Bollinger Lower), dirençlerde satış (Donchian High / Bollinger Upper).
-
Pip buffer ve wick-touch (fitil teması kabul edilir).
-
Konfluanslar (minimum skor ayarlanabilir):
-
Bollinger bandına yeniden giriş (dışarıdan içeriye dönüş)
-
RSI aşırı seviyeleri (alış ≤ RSIBuyMax; satış ≥ RSISellMin)
-
ATR ile ölçülen EMA uzaklığı
-
H1 karşı trend bias (EMA50)
-
✅ % Risk Yönetimi
-
Ayarlanabilir kaynak (Balance / Equity / Free Margin).
-
Trade başına risk limiti ve lot kısıtlamaları (min/max/step).
-
Mikro hesap kuralı (ör: Equity < $100 ⇒ min lot 0.01).
✅ Stoplar ve Koruma
-
ATR tabanlı SL/TP (bağımsız katsayılar) veya sabit pip.
-
Break-Even (kilitli) ve Trailing (başlangıç/adım ayarlanabilir).
✅ Sepet, Recovery ve Kontrollü Martingale
-
Sepet hedefi USD ve/veya % olarak, ulaşınca tüm pozisyonları kapatır.
-
Recovery (kısa grid): GridStepPips aralıklı ek giriş, cooldown ve max order sınırı.
-
Kontrollü martingale (faktör & max çarpan), opsiyonel kârda sıfırlama.
✅ Disiplin & Güvenlik
-
DailyMaxDrawdownPct: günlük DD limitine ulaşıldığında 12 saat otomatik duraklatma.
-
Seri kayıplardan sonra cooldown, spread kontrolü, hafta sonu blokajı.
-
Sadece yeni bar (varsayılan) veya intrabar giriş (min delay ile).
✅ Akıllı Çıkışlar (Lifecycle)
-
Timeout (bar sayısı veya dakika ile).
-
CloseOnOpposite: karşı sinyalde pozisyon kapatma.
-
FlipOnOpposite: opsiyonel ters giriş, SL/risk yeniden hesaplanır.
✅ Açık Loglar
-
Giriş/çıkış nedenleri, hangi konfluansların sağlandığı ve hangi korumaların tetiklendiği net mesajlarla gösterilir.
Nasıl Kullanılır
-
EA’yı EURUSD M30 grafiğine ekleyin (her sembol için 1 grafik).
-
Temel parametreleri ayarlayın: minimum konfluans, ATR (SL/TP), RSI aşırı seviyeler, trade başına risk, grid ve sepet hedefi.
-
“Sermaye” kaynağını ve risk limitini tanımlayın.
-
Opsiyonel: FlipOnOpposite, Recovery ve/veya Martingale’i risk profilinize göre açın.
-
Strategy Tester’da test edin (çok yıllık veri, %20–30 forward, broker’ın gerçek maliyetleri ile).
Önerilen Başlangıç Parametreleri (EURUSD M30)
-
Minimum konfluans: 2
-
RSI: Periyot 14 | RSIBuyMax 35 | RSISellMin 65
-
EMA: 20 | HTF: H1 EMA50
-
ATR: Periyot 14 | SL_ATR 1.6 | TP_ATR 2.0
-
Trade başına risk: %1.0–1.5 (hard cap %3)
-
Recovery: GridStep 15 pip | max 2 işlem | cooldown 120s
-
Koruma: BreakEven 8 / lock 2 pip | Trailing start 10 / step 5 pip
(Broker koşullarına göre ayarlayın).
Dahil Edilen Dosyalar
-
EA EURUSD_Gangorra_Risk.mq5
-
Varsayılan .set dosyası (EURUSD M30 için hızlı başlangıç)
⚠️ Notlar
-
Karşı trend stratejisi: yatay piyasalarda daha fazla işlem, güçlü trendlerde daha az.
-
Martingale/Recovery riski artırır – dikkatli kullanın ve günlük limit koyun.
-
Geçmiş sonuçlar geleceği garanti etmez; önce demo hesapta test edin.
-
Hedging ve Netting hesaplarla uyumlu; MagicNumber kullanır.
✨ EURUSD_Gangorra_Risk ile EURUSD M30’da güçlü konfluans filtreleri ve profesyonel risk yönetimiyle karşı trend girişlerini otomatikleştirin.