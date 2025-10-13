TimeRangeTrading TRT

Aperçu

Time Range Trading EA v4.2 - Description pour le Marché MQL5

Time Range Trading EA v4.2 est un Expert Advisor (EA) avancé et hautement personnalisable conçu pour MetaTrader 5, permettant aux traders de tirer profit des mouvements de prix dans une plage horaire définie. Cet EA excelle dans le trading d'actifs à forte tendance, tels que les indices (par exemple, US30, DAX, NASDAQ), en exploitant une analyse technique avancée et des fonctionnalités robustes de gestion des trades. Avec des filtres de moyennes mobiles et Ichimoku, des limites quotidiennes de trades et un suivi dynamique des stop-loss, il est parfait pour les traders à la recherche d'une solution automatisée fiable pour les stratégies basées sur des plages horaires dans les marchés à tendance.

Caractéristiques principales

Trading basé sur des plages horaires : Identifie et trade automatiquement dans des plages horaires définies par l'utilisateur, capturant les breakouts ou les retournements de prix, idéal pour les actifs à forte tendance comme les indices.

: Identifie et trade automatiquement dans des plages horaires définies par l'utilisateur, capturant les breakouts ou les retournements de prix, idéal pour les actifs à forte tendance comme les indices. Styles de trading flexibles : Choisissez entre des stratégies de breakout (With_Break) ou de retour à la moyenne (Opposite_to_Break) selon les conditions du marché.

: Choisissez entre des stratégies de breakout (With_Break) ou de retour à la moyenne (Opposite_to_Break) selon les conditions du marché. Filtres techniques avancés : Filtre de moyennes mobiles : Utilise des moyennes mobiles rapides et lentes (par défaut : 50 et 200 périodes) pour confirmer la direction des trades, en phase avec les fortes tendances des indices. Filtre de nuage Ichimoku : Prend en charge plusieurs conditions basées sur Ichimoku (par exemple, prix au-dessus du nuage, Tenkan-sen au-dessus de Kijun-sen) pour des signaux d'entrée précis sur les marchés à tendance.

: Dimensionnement dynamique des lots : Offre un dimensionnement fixe ou basé sur un pourcentage de risque du solde du compte, ajustable à votre tolérance au risque.

: Offre un dimensionnement fixe ou basé sur un pourcentage de risque du solde du compte, ajustable à votre tolérance au risque. Limites quotidiennes de trades : Définissez le nombre maximum d'ordres BUY et SELL par jour pour contrôler l'exposition et éviter le surtrading.

: Définissez le nombre maximum d'ordres BUY et SELL par jour pour contrôler l'exposition et éviter le surtrading. Suivi de stop-loss : Trois méthodes de suivi (pourcentage de plage, High/Low, pips fixes) pour sécuriser les profits dynamiquement, particulièrement efficace pour les indices volatils.

: Trois méthodes de suivi (pourcentage de plage, High/Low, pips fixes) pour sécuriser les profits dynamiquement, particulièrement efficace pour les indices volatils. Filtre de nouvelles : Évite de trader pendant les événements de nouvelles à fort impact (par exemple, NFP, PMI, PIB) pour des devises spécifiques, réduisant les risques de volatilité.

: Évite de trader pendant les événements de nouvelles à fort impact (par exemple, NFP, PMI, PIB) pour des devises spécifiques, réduisant les risques de volatilité. Tableau de bord visuel : Affiche en temps réel l'état de la plage, les prix hauts/bas, le nombre de trades, et plus encore, avec des couleurs et une mise en page personnalisables.

: Affiche en temps réel l'état de la plage, les prix hauts/bas, le nombre de trades, et plus encore, avec des couleurs et une mise en page personnalisables. Cadres temporels personnalisables : Fonctionne sur n'importe quel cadre temporel MT5, avec des cadres temporels indépendants pour les filtres MA et Ichimoku.

Fonctionnement

Détection de plage : Identifie le plus hauts et le plus bas dans une fenêtre horaire spécifiée par l'utilisateur (par exemple, 00:00–12:00), parfait pour capturer la dynamique des plages sur les actifs à tendance, comme les indices. Configuration des trades : Place des ordres Buy/Sell Stop ou Limit en fonction du style de trading choisi, avec des entrées déclenchées lorsque le prix répond aux conditions prédéfinies. Gestion des trades : Applique des niveaux dynamiques de stop-loss et de take-profit, avec un suivi optionnel de stop-loss pour sécuriser les profits pendant les tendances fortes. Filtres : Assure que les trades sont alignés sur les signaux des moyennes mobiles et Ichimoku, évitant les configurations à faible probabilité sur les marchés volatils. Protection contre les nouvelles : Met en pause le trading pendant les événements de nouvelles importants pour minimiser les risques. Réinitialisation quotidienne : Ferme toutes les positions et ordres à une heure spécifiée, réinitialisant pour le jour de trading suivant.

Paramètres d'entrée

Paramètres de l'EA : Numéro magique : Identifiant unique pour les trades. Style de trading : Breakout ou retour à la moyenne. Côtés de trading : Unilatéral ou bilatéral.

: Paramètres de plage : Heures/minutes de début/fin : Définissent la fenêtre de détection de plage. Heure de clôture des trades : Heure de fermeture de tous les trades et réinitialisation. Taille minimale/maximale de la plage : Assure des plages valides (par défaut : 15–300 pips).

: Gestion des trades : Type de taille de lot : Fixe ou basé sur le risque (% du compte). Pourcentages SL/TP : Niveaux de stop-loss et take-profit personnalisables.

: Gestion du stop-loss : Type de suivi : Pourcentage de plage, High/Low ou pips fixes. Paramètres de suivi : Ajustement précis du comportement de suivi pour les actifs à tendance.

: Filtre de nouvelles : Activer/Désactiver : Active/désactive le filtre de nouvelles. Nouvelles clés : Spécifiez les événements à éviter (par exemple, NFP, PIB). Devises des nouvelles : Filtre par devise (par exemple, USD).

: Filtres MA et Ichimoku : Activer/Désactiver : Active/désactive chaque filtre. Cadres temporels et périodes : Personnalisez les paramètres de MA et Ichimoku. Type de filtre Ichimoku : Choisissez parmi 9 conditions pour la confirmation des signaux.

:

Avantages

Optimisé pour les actifs à tendance : Excelle dans le trading d'indices et autres instruments à tendance grâce à ses filtres robustes de suivi de tendance et mécanismes de stop-loss.

: Excelle dans le trading d'indices et autres instruments à tendance grâce à ses filtres robustes de suivi de tendance et mécanismes de stop-loss. Automatisation : Trading entièrement automatisé avec une intervention manuelle minimale.

: Trading entièrement automatisé avec une intervention manuelle minimale. Gestion des risques : Limites quotidiennes de trades, filtres de nouvelles et dimensionnement dynamique des lots protègent votre capital.

: Limites quotidiennes de trades, filtres de nouvelles et dimensionnement dynamique des lots protègent votre capital. Polyvalence : S'adapte à diverses conditions de marché, cadres temporels et styles de trading, avec un focus sur les marchés à tendance.

: S'adapte à diverses conditions de marché, cadres temporels et styles de trading, avec un focus sur les marchés à tendance. Interface conviviale : Tableau de bord intuitif fournissant des informations en temps réel sur l'activité de trading.

: Tableau de bord intuitif fournissant des informations en temps réel sur l'activité de trading. Filtres robustes : Combine les indicateurs MA et Ichimoku pour des configurations de trading à haute probabilité dans des environnements à tendance.

Paramètres recommandés

Cadre temporel : M5 ou supérieur pour une performance optimale sur les indices.

: M5 ou supérieur pour une performance optimale sur les indices. Actifs : Idéal pour les marchés à tendance comme les indices (par exemple, US30, DAX, NASDAQ) et les paires de devises majeures avec des spreads faibles.

: Idéal pour les marchés à tendance comme les indices (par exemple, US30, DAX, NASDAQ) et les paires de devises majeures avec des spreads faibles. Type de compte : Comptes ECN ou standard avec des courtiers fiables.

: Comptes ECN ou standard avec des courtiers fiables. VPS : Recommandé pour un fonctionnement ininterrompu et une faible latence.

Pourquoi choisir Time Range Trading EA v4.2 ?

Cet EA est conçu pour les traders souhaitant exploiter la force des actifs à tendance comme les indices, en combinant précision, flexibilité et gestion des risques. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, ses fonctionnalités personnalisables et ses filtres robustes en font un outil puissant pour automatiser les stratégies de trading basées sur des plages dans les marchés à tendance. Testé et optimisé pour la fiabilité, il est prêt à améliorer vos performances de trading.

Commencez dès aujourd'hui et prenez le contrôle de votre trading avec Time Range Trading EA v4.2, disponible exclusivement sur le Marché MQL5 !