⚡ Storm Algorithm (Fırtına Algoritması)

Genel Bakış:

Storm Algorithm, saf fiyat hareketine (Price Action) dayanan yeni nesil bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor - EA).

Yüksek hassasiyetli işlem sinyalleri üretmek için tasarlanmış olup, piyasa yapısı analizi, mum formasyonlarının yorumlanması ve adaptif sinyal filtresi bileşenlerini birleştirir.

Böylece işlem sıklığı ile güvenilirlik arasında olağanüstü bir denge sağlar.

Gecikmeli göstergelere dayanan klasik sistemlerden farklı olarak Storm Algorithm, tamamen gerçek fiyat hareketine odaklanır.

Piyasa gürültüsünü filtreleyerek, profesyonel trader’ların pozisyon aldığı yüksek olasılıklı bölgeleri tespit eder.

Her işlem, dinamik para yönetimi sistemi ve uyarlanabilir risk kontrolü sayesinde yönetilir;

böylece tüm piyasa koşullarında tutarlılık ve sermaye koruması sağlanır.

⚙️ Sistem Mimarisi

🧠 Fiyat Hareketi Motoru (Price Action Engine):

Yapısal kırılmaları, geri çekilmeleri ve tepki bölgelerini tespit ederek trend devamı veya dönüş ihtimali yüksek alanları belirler.

🎯 Akıllı Sinyal Filtresi (Smart Signal Filter):

Indicator Period = 36 parametresi, piyasa gürültüsünü azaltır ve girişleri ana trend ile senkronize eder.

💰 Çift Para Yönetimi Sistemi (Dual Money Management System): Sabit Lot Modu (Fixed Lot Mode): Manuel kontrol veya backtest için idealdir. Risk Yüzdesi Modu (Risk Percentage Mode): Her işlem için belirlenen risk oranına göre (varsayılan %1 ) pozisyon boyutunu otomatik ayarlar.

🛡️ Koruyucu Stop-Loss:

100 pip olarak ayarlanmıştır ve EUR/USD M15 zaman dilimi için optimize edilmiştir.

📊 Entegre Bilgi Paneli (Info Panel):

EA’nın durumu, aktif risk, kâr göstergeleri ve filtre koşulları gerçek zamanlı olarak görüntülenir.

🎨 Görsel Tasarım

Kare Rengi (Square Colour): Açık yeşil (LightGreen) — aktif bölgeleri net bir şekilde vurgular.

Kenar Rengi (Border Colour): Canlı pembe (HotPink) — sinyalleri öne çıkarır ancak grafiği karmaşık hale getirmez.

Temiz, minimalist bir arayüz — odak tamamen fiyat hareketinde.

💎 Temel Avantajlar

🚀 Yüksek doğruluk: Adaptif sinyal filtresi sayesinde kritik bölgelerde maksimum hassasiyet.

⚙️ Hızlı ve hafif: Backtest ve canlı işlem için optimize edilmiştir.

💰 Profesyonel risk yönetimi: Pozisyon boyutu otomatik olarak riske göre ayarlanır.

🌐 Tüm pariteler ve zaman dilimleriyle uyumlu,

ancak varsayılan ayarlar EUR/USD M15 için optimize edilmiştir.

🔄 Tam otomatik işlem sistemi, manuel izleme ve ince ayar olanağı sunar.

🧩 Varsayılan Parametreler