AEgis FX
- Experts
- Peter Robert Grange
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 13
AEGIS FX rappresenta la nuova fase nell’evoluzione dei sistemi di trading algoritmico, sviluppato sulla base della serie Dynamics. Unendo i punti di forza di Neuro Dynamics, ZeroPoint Dynamics e DeepLayer Dynamics, AEGIS FX introduce un esclusivo framework di protezione del capitale, progettato per le esigenze del trading moderno.
Segnale Live & Performance
Come gli altri advisor della serie Dynamics, AEGIS FX viene monitorato su conti reali per mostrare come il sistema operi nelle condizioni attuali di mercato.
Il segnale riflette il modo in cui l’architettura risponde alla volatilità, agli eventi macroeconomici e ai cambiamenti di liquidità. Non si tratta di un semplice backtest statico, ma di una registrazione delle prestazioni in tempo reale che illustra la capacità del sistema di adattarsi al mercato.
AEGIS FX è progettato per i trader che apprezzano un approccio strutturato al trading automatizzato: con enfasi sulla preservazione del capitale, una partecipazione equilibrata al mercato e uno sviluppo strategico sostenibile nel tempo.
Concetto
La parola Aegis simboleggia uno scudo — protezione unita a forza. AEGIS FX riflette questo principio: filtra le condizioni di mercato instabili con una logica difensiva rigorosa e, allo stesso tempo, coglie le opportunità ad alta probabilità grazie al suo nucleo predittivo di trading.
Tecnologia
-
Dual-Phase Market Framework: la prima fase agisce come filtro difensivo, analizzando volatilità e liquidità; la seconda attiva un modulo di ingresso preciso basato su analisi predittiva vettoriale.
-
Capital Preservation Shield: logica proprietaria progettata per minimizzare i drawdown non necessari mantenendo l’esposizione a scenari redditizi.
-
Adaptive Neural Calibration: regolazioni in tempo reale ai cambiamenti di momentum, volatilità e liquidità.
-
Prop-Firm Ready: pienamente conforme agli standard professionali — senza martingala, senza grid, senza hedging.
Condizioni di Trading
-
Strumenti: principali coppie FX e metalli
-
Timeframe: H1
-
Tipo di conto: ECN / Raw Spread
-
Logica SL/TP: dinamica e sensibile al contesto
-
Modalità: completamente automatizzata
-
Leva consigliata: 1:30 – 1:500
Vantaggi Chiave
-
Logica orientata alla protezione con allocazione intelligente del capitale
-
Motore di segnali basato su IA, ottimizzato per mercati ad alta volatilità
-
Compatibile con la maggior parte dei broker e delle infrastrutture di trading
-
Adatto sia per ambienti prop-firm sia per conti privati
-
Progettato per la stabilità a lungo termine, non per la speculazione a breve termine
Conclusione
AEGIS FX non è solo un altro Expert Advisor, ma la consolidazione di architetture comprovate in un unico motore di trading robusto. È allo stesso tempo scudo e lancia: protegge il capitale sotto stress e agisce con decisione quando emergono opportunità chiare.
Disclaimer
Il trading algoritmico comporta rischi. I risultati passati non garantiscono rendimenti futuri. Si raccomanda agli utenti di valutare attentamente la propria tolleranza al rischio e di utilizzare solo capitale la cui eventuale perdita non comprometta la propria stabilità finanziaria.