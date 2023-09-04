Savius Zone Indicator

Attraverso l'indicatore Savius Zone potrai finalmente:
  • Definire delle zone oggettive da attenzionare
  • Ridurre la discrezionalità
  • Filtrare i tuoi pattern operativi
  • Avvalerti di un metodo comprovato

Qui di seguito alcune funzioni dell'indicatore Savius Zone:

Zone Buy & Sell

L’indicatore fornisce delle zone buy e sell ogni giorno dopo l’apertura del mercato cash sui seguenti mercati:
DAX, S&P500, Nasdaq, Russel2000, Dow Jones


Occasioni giornaliere

Savius Zone fornisce occasioni di trading tutti i giorni, evita che il trader vada in over trading, aiutandolo a selezionare i suoi setup operativi, offrendo delle zone con alte % di inversione del trend di breve periodo.


Logiche di Mercato Intelligenti

Savius Zone permette di entrare a mercato seguendo precise logiche di rischio rendimento, le zone compaiono automaticamente all’apertura delle borse di riferimento. Inoltre le zone non testate dal prezzo nei giorni precedenti, rimangono valide e indicate sul chart con colorazioni differenti.


Personalizzazione

Savius Zone è personalizzabile, infatti è possibile configurare quanti giorni di storico caricare sul grafico con le relative zone, i colori delle zone odierne e quelle passate e infine è possibile impostare un pop-up e un allarme sonoro quando il prezzo entra in contatto con le zone dell’indicatore.



Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Göstergeler
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
UTBot with HTS filter
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Göstergeler
Advanced UT Bot & HTS Indicator This indicator is an advanced technical analysis tool that combines two methods: UT Bot and HTS (Higher Timeframe Smoothing) , to generate accurate buy and sell signals. 1. Indicator Structure Works within the main chart window and utilizes 11 buffers to store various data points, including arrows (buy/sell signals) and bands from both UT Bot and HTS systems. Uses colored arrows to represent different trading conditions: Blue arrows : Normal buy signals. Red arro
Rira Renko
Vitor Palmeira Abbehusen
Göstergeler
RENKO on Time Chart This indicator is an enhanced Renko, so you can watch the Renko bricks on the chart to understand price movement more clearly the other improvement is automated box size according to ATR (Average True Range) period you can set the ATR number as you want and the box size of Renko changes automatically based on price movement Inputs Mode: Box size is the input to specify the size of the Renko box you want to print on the chart. This input lets you choose the fixed box siz
StarSwing
Gabriele Tedeschi
Göstergeler
StarSwing è un indicatore NO REPAINT che unisce in un unico strumento oscillatori e indicatori di forza.  I parametri esterni permettono di bilanciare il peso delle componenti e di regolare a proprio piacimento l'indicatore stesso. StarSwing, graficamente, è composto da segmenti di 2 colori: uno rappresentante il rialzo e uno il ribasso. Il colore non dipende dalla pura direzione del segmento ma dal trend di fondo calcolato dall'indicatore stesso. Sul grafico, si può far disegnare una media mobi
Find and fill Gaps
Leandro Oliveira
Göstergeler
This indicator shows the gaps on the current chart with a rectangle shape and indicates when the gap is filled by closing the shape. Gaps are considered over the shadows. Allows sending alerts by e-mail or push notifications when a gap is found. Parameters SizeGAP - Size of the gap that you want to indicate; HGcolor1 - Color of the gap in an upward movement; HGcolor2 - Color of the gap in a downward movement; HGstyle - The style of rectangle to be drawn; StartCalculationFromBar - How many candl
Enlarged Chart labels
Abraham Correa
Göstergeler
Bigger chart labels would allow the user to be entirely aware of which chart he/she is on. Each chart window is unique, containing different patterns and economic motives so acknowledging the chart window would be absolutely essential! There are well known Economic Time Zones included in clear view, by choice!    Simple does it! Use your computing mouse scroller, clicking with the right finger on the label, in order to customize the label properties. From there, choose your preferred color, f
FREE
MTF Heiken Ashi MA
Brian Lillard
Göstergeler
MTF Heiken Ashi MA is a multiple timeframe Heiken Ashi & Moving Average indicator. Fully customizable for advanced & unique Heiken Ashi & Moving Average calculations. Key Features Modified appearance and appeal from the traditional using only H eiken Ashi MA bodies. MTF Higher or lower timeframes available making this it great for trends and scalping. There are many settings that can be non-repaint for signals at a new bar and at bar 0. Inputs Timeframe  = PERIOD_CURRENT - timeframe of Moving
FREE
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
Black Zone Premium Indicator
Elias Mtwenge
Göstergeler
The BLACK ZONE PREMIUM INDICATOR is a powerful all-in-one trading assistant built to bring clarity, precision, and consistency to forex trading. It combines multi-timeframe market structure, trade forecasting, risk management, and live monitoring into one professional-grade tool. From planning trades to managing them with discipline, this indicator equips traders with everything they need to make informed and confident decisions. If you’ve been looking for a professional solution that simplifies
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Göstergeler
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Göstergeler
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Göstergeler
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar.    Easy switching, easy setup, all in one window.        Place the Custom Chart indicator and view Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar charts in real time at real chart.    Position the offline chart window so that the indicator control panel is visible.    Switch the chart mode by click of a button.    Connect to the output chart any indicator, expert advisor without any restrictions.    No, it doesn't work in the tester.    Yes, you can use an
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Göstergeler
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Order Closer Manager
Kapil Sehrawat
Yardımcı programlar
Order Closer Manager Order Closer Manager Order Closer Manager is a powerful and easy-to-use MetaTrader 4 (MT4) Expert Advisor designed to help traders efficiently manage their open orders. This EA is ideal for traders who want precise control over their trades with minimal manual intervention. Key Features: Close Orders by Percentage: Automatically close a specified percentage of your total open lot size with a single click. Breakeven Management: Apply breakeven levels to buy, sell, or all open
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Göstergeler
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Renko Chart Profile
Makarii Gubaydullin
Göstergeler
Küçük fiyat hareketlerini filtreleyin ve büyük trendlere odaklanın . Renko grafik göstergesi, küçük fiyat hareketlerini filtreleyerek genel trende odaklanmanıza yardımcı olur. Fiyat, bir Renko bloğu oluşturmak için belirli bir miktar hareket etmelidir. Bu, fiyatın hareket ettiği mevcut trend yönünü kolayca tespit etmenizi sağlar. Çok işlevli araç : 66+ özellik içerir  |   Sorularınız varsa bana ulaşın   |    MT5 sürümü Göstergenin ayarlarında şunları yapılandırabilirsiniz: Hesaplama Ayarları: B
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF Ichimoku MT4 için. - Ichimoku göstergesi en güçlü trend göstergelerinden biridir. HTF - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi anlamına gelir. - Bu gösterge Trend Yatırımcıları için mükemmeldir ve Fiyat Hareketi girişleriyle birleştirilebilir. - HTF Ichimoku Göstergesi, daha yüksek zaman çerçevesinden Ichimoku'yu mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar. - Yukarı trend - mavi olanın üzerindeki kırmızı çizgi (ve her iki çizgi de bulutun üzerindedir) / Aşağı trend - mavi olanın altı
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Göstergeler
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
ADM Multiframe
Dmitriy Susloparov
Göstergeler
ADM Oscillator Multiframe Unlike the classic indicator " Average Direction Movement index ", this indicator shows directly the difference between the +DI and -DI values. When +DI is greater than -DI results above zero and vice versa. This is more visual and, in addition, allows you to clearly see the interaction of indicator readings for different timeframes. It also uses a proprietary technology that allows you to see different timeframes simultaneously on a single time scale. For example, fo
FX Flow
Eva Stella Conti
Göstergeler
FX Flow   indicator can be used as an anticipator of the next trend, preferably confirmed by Price Action or another oscillator (RSi, Stochastic ..). It takes the money flows of the major currencies USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY into account, and processes them. Excellent tool for indices, but also for correlations between currencies. Works on each timeframes.  Blue line: Bull market Yellow line: Bear market Note : if the indicator opens the window, but does not draw lines, load the historie
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Göstergeler
Xmaster göstergesinin yeni, daha doğru versiyonu. Dünyanın dört bir yanından 200'den fazla tüccar, en etkili ve doğru formülü elde etmek için bu göstergenin farklı kombinasyonlarının 15.000'den fazla testini bilgisayarlarında gerçekleştirdi. Ve burada size doğru sinyalleri gösteren ve yeniden boyamayan "Xmaster formül göstergesi forex yeniden boyama yok" göstergesini sunuyoruz. Bu gösterge aynı zamanda tüccara e-posta ve push yoluyla sinyaller gönderir. Her yeni tick'in gelmesiyle birlikte, 75'
Chaser
Thebo Junior Mahlangu
Göstergeler
Introduction  This Indicator Is Based On Average Price/Maximum Price Moves, And Using Moving Bollinger Bands And Moving Averages. The Advantage Of Using It With YOUR own Analysis Will Confirm Potential Supports And Resistances While it Compliments With Your Analysis  The Indicator Is Non-Repainting AND Along With Our Special Trend METRE that Changes With The Conditions OF A Bullish Or Bearish Trend....  Recommend Time-Frames: H1  H4 M15 Usage: The Indicator Is Very Profitable If Use
FREE
FRB Time MT4
Fernando Baratieri
Göstergeler
FRB Time - FRB Trader Indicator that shows the server's time of operation. You can edit the font color and size of the timetable. Settings font color Font size Background color To move the Timetable, just click on it and move the mouse to where you want to leave it. After placing the Time where you want it, click again or press "ESC" and the time will stay where you left it.
FREE
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "WPR ve 2 Hareketli Ortalama", Yeniden Çizilme Yok. - WPR, scalping için en iyi osilatörlerden biridir. - "WPR ve 2 Hareketli Ortalama" Göstergesi, WPR osilatörünün Hızlı ve Yavaş Hareketli Ortalamalarını görmenizi sağlar. - Gösterge, fiyat düzeltmelerini çok erken görme fırsatı sunar. - Bu göstergeyi parametreler aracılığıyla ayarlamak çok kolaydır, herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir. - Resimlerde Alış ve Satış giriş koşullarını görebilirsiniz. - Alış
TrendMaster MT4
Giacomo Donati
Göstergeler
How TrendMaster Works TrendMaster is a trading indicator designed to streamline and enhance your chart analysis. Using algorithmic logic, it reviews historical price data to generate a dynamic reference line. When price action crosses this line, a "BUY" or "SELL" signal is displayed on your chart. The goal is to assist in identifying potential shifts in price behavior with a clear and user-friendly visual approach. Why Use TrendMaster? The TrendMaster MT4 Indicator helps highlight potential tre
RenkoChannelSignals
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator displays Renko bars on the chart, plots a channel based on that data and generates buy/sell signals. Renko is a non-trivial price display method, in which a bar within a time interval is shown on the chart only if the price has moved a certain number of points. Renko bars do not depend on a time interval, therefore the indicator works on any timeframe without losing its efficiency. The channel is defined as the upper and lower boundaries of the price movement over the specified per
Renko Bars 3in1
Yuriy Shatsckiy
5 (2)
Göstergeler
The Renko_Bars_3in1 is designed for plotting 3 types of Offline Renko charts. Standard Renko Bar (the reversal bar is twice the size of the bar). Renko Range Bar (the size of all bars is the same). Renko Bars with the ability to adjust the size of the reversal bar. Attention : The demo version for review and testing can be downloaded here . Note . A chart with the M1 period is necessary to build an offline chart. When the indicator is attached to a chart, the offline chart is opened automaticall
Smart algoritmik destek direnc kanal indikatoru
Omer Turkmen
Göstergeler
Teknolojide ki yüksek gelişim, üretim, e ticaret, lojistik vb tüm sektörlerde kullanıma başlandığı gibi artık finansal piyasalarda da “ yapay zeka ve algoritma” kullanılmaya başlandı. Smart Algoritma indikatörü; kaynak kodu içinde yer alan algoritma ve yapay zekası ile hiçbir analize ihtiyaç duyulmadan gün içi bütün forex enstrümanları için size buy ve sell sinyalleri yanında hedef kanal (gün içi en yüksek ve en düşük seviyeler) verir. İndikatör texti aşağıda ki bölümlerden oluşur ve herkesin a
