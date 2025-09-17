FVG Auto Master
- Uzman Danışmanlar
- Parth Sanjaykumar Patel
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
FVG Auto Master, ünlü Inner Circle Trader (ICT) metodolojisine dayanan sofistike bir otomatik trading sistemidir. Bu Expert Advisor, Fair Value Gap'leri (FVG) otomatik olarak tanımlar ve işlem yapar - fiyat bu boşlukları doldurmak için geri döndüğünde yüksek olasılıklı trading fırsatları yaratan kurumsal fiyat dengesizlikleridir.
Ana Özellikler
🎯 Gelişmiş Fair Value Gap Tespiti
- Birden fazla zaman diliminde boğa ve ayı Fair Value Gap'lerini otomatik olarak tanımlar
- Hassas gap ölçümü ve doğrulama algoritmaları
- Gerçek zamanlı gap izleme ve işlem gerçekleştirme
📊 Kapsamlı Risk Yönetimi
- Özelleştirilebilir Stop Loss Tamponu: Sembol özel optimizasyonu ile ayarlanabilir stop loss mesafesi
- Gelişmiş Trailing Stop Sistemi: Yapılandırılabilir trailing mesafesi ve adım boyutu ile karları korur
- Başabaş Koruması: Belirtilen kar eşiğine ulaşıldığında stop loss'u otomatik olarak başabaş noktasına taşır
- Pozisyon Boyutlandırma: Hesap bakiyesi ve risk parametrelerine dayalı akıllı lot boyutu hesaplama
📅 Trading Günleri Kontrolü
- Esnek Zamanlama Yönetimi: Haftanın her günü için trading'i açma/kapama
- Pazartesi'den Pazar'a kadar bireysel kontroller
- Düşük hacim veya yüksek risk dönemlerinde istenmeyen işlemleri önler
🔧 Sembol Özel Optimizasyon
- Çoklu Varlık Uyumluluğu: Forex, Endeksler (NAS100, SPX500) ve Emtialar (XAUUSD) için optimize edilmiş
- Otomatik Nokta Değeri Ayarlaması: Enstrüman özelliklerine dayalı akıllı ölçeklendirme
- Spread ve Volatilite Değerlendirmeleri: Farklı piyasa koşullarına uyum sağlar
📈 Profesyonel İşlem Yönetimi
- Akıllı Giriş Mantığı: Optimal fiyat hareketi onayını bekler
- Çoklu Çıkış Stratejileri: Sabit hedefleri trailing stop'larla birleştirir
- Gerçek Zamanlı Pozisyon İzleme: Sürekli işlem yönetimi ve ayarlama
🛠 Kullanıcı Dostu Arayüz
- Sezgisel Giriş Parametreleri: Tüm beceri seviyeleri için kolay yapılandırılabilir ayarlar
- Kapsamlı Kayıt Tutma: Detaylı işlem bilgileri ve sistem durumu güncellemeleri
- Görsel Grafik Entegrasyonu: Tanımlanan gap'lerin ve trading seviyelerinin net görüntülenmesi
Giriş Parametreleri
Risk Yönetimi
- Lot Boyutu: Sabit pozisyon boyutu veya otomatik hesaplama
- Stop Loss Tamponu: Özelleştirilebilir stop loss mesafesi (puan)
- Take Profit: Hedef kar seviyesi
- Trailing Mesafesi: Trailing stop aktivasyonu için mesafe
- Trailing Adımı: Stop ayarlaması için minimum fiyat hareketi
- Başabaş Tetikleyicisi: Başabaş koruması için kar eşiği
Trading Programı
- Pazartesi Trading: Pazartesi işlemlerini etkinleştir/devre dışı bırak
- Salı Trading: Salı işlemlerini etkinleştir/devre dışı bırak
- Çarşamba Trading: Çarşamba işlemlerini etkinleştir/devre dışı bırak
- Perşembe Trading: Perşembe işlemlerini etkinleştir/devre dışı bırak
- Cuma Trading: Cuma işlemlerini etkinleştir/devre dışı bırak
- Cumartesi Trading: Cumartesi işlemlerini etkinleştir/devre dışı bırak
- Pazar Trading: Pazar işlemlerini etkinleştir/devre dışı bırak
Fair Value Gap Ayarları
- Gap Doğrulaması: Minimum gap boyutu gereksinimleri
- Zaman Dilimi Seçimi: Analiz için birincil zaman dilimi
- Giriş Onayı: İşlem doğrulaması için ek filtreler
Desteklenen Enstrümanlar
- Döviz Çiftleri: Tüm majör, minör ve egzotik döviz çiftleri
- Endeksler: NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100 ve daha fazlası
- Emtialar: XAUUSD, XAGUSD, Petrol ve diğer değerli metaller
- Kripto Paralar: Bitcoin, Ethereum (broker bağımlı)
Performans Özellikleri
- Düşük Gecikme Süreli Gerçekleştirme: Hızlı piyasa girişi/çıkışı için optimize edilmiş
- Bellek Verimli: Kararlı çalışma için minimum kaynak kullanımı
- Backtest Uyumlu: Tam tarihsel test yetenekleri
- VPS Dostu: 7/24 otomatik trading için tasarlanmış
Kurulum ve Ayarlama
- EA'yı MT5 platformunuza indirin ve kurun
- Hesap boyutunuza göre risk parametrelerini yapılandırın
- Stratejinize dayalı tercih edilen trading günlerini ayarlayın
- Optimal performans için sembol özel ayarları düzenleyin
- AutoTrading'i etkinleştirin ve ilk işlemleri izleyin
Risk Uyarısı
Trading önemli kayıp riski içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Canlı trading öncesinde her zaman demo hesaplarda test yapın. Uygun risk yönetimi kullanın ve asla kaybetmeyi göze alamayacağınızdan fazlasını riske atmayın.
Versiyon: 2.0
Uyumluluk: MetaTrader 5
Lisans: Tek Hesap Lisansı
Destek: Tam dokümantasyon ve kurulum kılavuzu dahil
Kurumsal seviye Fair Value Gap analizi ile trading'inizi dönüştürün. Tutarlı piyasa fırsatları için ICT metodolojisini kullanan binlerce trader'a katılın.