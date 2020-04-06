FVG Auto Master
- エキスパート
- Parth Sanjaykumar Patel
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
FVG Auto Masterは、著名なInner Circle Trader（ICT）手法に基づいた高度な自動取引システムです。このエキスパートアドバイザーは、Fair Value Gap（FVG）を自動的に識別し取引します。これらは機関投資家の価格不均衡であり、価格がこれらのギャップを埋めるために戻る際に高確率の取引機会を創出します。
主要機能
🎯 高度なFair Value Gap検出
- 複数の時間軸で強気と弱気のFair Value Gapを自動識別
- 精密なギャップ測定と検証アルゴリズム
- リアルタイムギャップ監視と取引実行
📊 包括的リスク管理
- カスタマイズ可能なストップロスバッファー: シンボル固有の最適化による調整可能なストップロス距離
- 高度なトレーリングストップシステム: 設定可能なトレーリング距離とステップサイズで利益を保護
- 損益分岐点保護: 指定された利益閾値に達すると自動的にストップロスを損益分岐点に移動
- ポジションサイジング: 口座残高とリスクパラメータに基づくインテリジェントなロットサイズ計算
📅 取引日制御
- 柔軟なスケジュール管理: 週の各日の取引をオン/オフ切り替え
- 月曜日から日曜日までの個別制御
- 低ボリュームまたは高リスク期間中の不要な取引を防止
🔧 シンボル固有の最適化
- マルチアセット互換性: 外国為替、指数（NAS100、SPX500）、商品（XAUUSD）に最適化
- 自動ポイント値調整: 金融商品の特性に基づくインテリジェントなスケーリング
- スプレッドとボラティリティの考慮: 異なる市場条件に適応
📈 プロフェッショナル取引管理
- インテリジェントエントリーロジック: 最適な価格行動の確認を待機
- 複数の出口戦略: 固定ターゲットとトレーリングストップを組み合わせ
- リアルタイムポジション監視: 継続的な取引管理と調整
🛠 ユーザーフレンドリーインターフェース
- 直感的な入力パラメータ: すべてのスキルレベルに対応した設定しやすい設定
- 包括的ログ記録: 詳細な取引情報とシステムステータス更新
- 視覚的チャート統合: 識別されたギャップと取引レベルの明確な表示
入力パラメータ
リスク管理
- ロットサイズ: 固定ポジションサイズまたは自動計算
- ストップロスバッファー: カスタマイズ可能なストップロス距離（ポイント）
- テイクプロフィット: ターゲット利益レベル
- トレーリング距離: トレーリングストップ活性化距離
- トレーリングステップ: ストップ調整のための最小価格移動
- 損益分岐点トリガー: 損益分岐点保護のための利益閾値
取引スケジュール
- 月曜日取引: 月曜日の取引を有効/無効
- 火曜日取引: 火曜日の取引を有効/無効
- 水曜日取引: 水曜日の取引を有効/無効
- 木曜日取引: 木曜日の取引を有効/無効
- 金曜日取引: 金曜日の取引を有効/無効
- 土曜日取引: 土曜日の取引を有効/無効
- 日曜日取引: 日曜日の取引を有効/無効
Fair Value Gap設定
- ギャップ検証: 最小ギャップサイズ要件
- 時間軸選択: 分析のための主要時間軸
- エントリー確認: 取引検証のための追加フィルター
サポート対象金融商品
- 通貨ペア: すべてのメジャー、マイナー、エキゾチック通貨ペア
- 指数: NAS100、SPX500、DAX30、FTSE100など
- 商品: XAUUSD、XAGUSD、石油、その他の貴金属
- 暗号通貨: ビットコイン、イーサリアム（ブローカー依存）
パフォーマンス特性
- 低レイテンシー実行: 高速市場参入/退出に最適化
- メモリ効率: 安定動作のための最小リソース使用
- バックテスト互換: 完全な履歴テスト機能
- VPSフレンドリー: 24/7自動取引用に設計
インストールと設定
- MT5プラットフォームにEAをダウンロードしてインストール
- 口座サイズに応じてリスクパラメータを設定
- 戦略に基づいて希望する取引日を設定
- 最適なパフォーマンスのためにシンボル固有の設定を調整
- 自動取引を有効にして初期取引を監視
リスク免責事項
取引には実質的な損失リスクが伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。ライブ取引前には必ずデモ口座でテストしてください。適切なリスク管理を使用し、失う余裕のある金額以上をリスクにさらさないでください。
バージョン: 2.0
互換性: MetaTrader 5
ライセンス: シングルアカウントライセンス
サポート: 完全なドキュメントとセットアップガイドが含まれています
機関レベルのFair Value Gap分析で取引を変革しましょう。一貫した市場機会のためにICT手法を使用する数千人のトレーダーに参加してください。