O FVG Auto Master é um sistema de trading automatizado sofisticado baseado na renomada metodologia Inner Circle Trader (ICT). Este Expert Advisor identifica e negocia automaticamente Fair Value Gaps (FVGs) - desequilíbrios de preços institucionais que criam oportunidades de trading de alta probabilidade quando o preço retorna para preencher esses gaps.
Características Principais
🎯 Detecção Avançada de Fair Value Gap
- Identifica automaticamente Fair Value Gaps de alta e baixa em múltiplos timeframes
- Algoritmos precisos de medição e validação de gaps
- Monitoramento de gaps em tempo real e execução de negociações
📊 Gestão Abrangente de Riscos
- Buffer de Stop Loss Personalizável: Distância de stop loss ajustável com otimização específica por símbolo
- Sistema Avançado de Trailing Stop: Protege lucros com distância de trailing e tamanho de passo configuráveis
- Proteção de Ponto de Equilíbrio: Move automaticamente o stop loss para o ponto de equilíbrio quando o limite de lucro especificado é atingido
- Dimensionamento de Posição: Cálculo inteligente do tamanho do lote baseado no saldo da conta e parâmetros de risco
📅 Controle de Dias de Trading
- Gestão Flexível de Cronograma: Ativar/desativar trading para cada dia da semana
- Controles individuais de segunda a domingo
- Previne negociações indesejadas durante períodos de baixo volume ou alto risco
🔧 Otimização Específica por Símbolo
- Compatibilidade Multi-Ativo: Otimizado para Forex, Índices (NAS100, SPX500) e Commodities (XAUUSD)
- Ajuste Automático do Valor do Ponto: Escalonamento inteligente baseado nas características do instrumento
- Considerações de Spread e Volatilidade: Adapta-se a diferentes condições de mercado
📈 Gestão Profissional de Negociações
- Lógica de Entrada Inteligente: Aguarda confirmação ótima da ação do preço
- Múltiplas Estratégias de Saída: Combina alvos fixos com trailing stops
- Monitoramento de Posições em Tempo Real: Gestão e ajuste contínuo de negociações
🛠 Interface Amigável ao Usuário
- Parâmetros de Entrada Intuitivos: Configurações fáceis de ajustar para todos os níveis de habilidade
- Registro Abrangente: Informações detalhadas de negociações e atualizações de status do sistema
- Integração Visual com Gráficos: Exibição clara de gaps identificados e níveis de trading
Parâmetros de Entrada
Gestão de Riscos
- Tamanho do Lote: Tamanho de posição fixo ou cálculo automático
- Buffer de Stop Loss: Distância personalizável do stop loss (pontos)
- Take Profit: Nível alvo de lucro
- Distância de Trailing: Distância para ativação do trailing stop
- Passo de Trailing: Movimento mínimo do preço para ajuste do stop
- Gatilho de Ponto de Equilíbrio: Limite de lucro para proteção de ponto de equilíbrio
Cronograma de Trading
- Trading Segunda-feira: Habilitar/desabilitar negociações na segunda-feira
- Trading Terça-feira: Habilitar/desabilitar negociações na terça-feira
- Trading Quarta-feira: Habilitar/desabilitar negociações na quarta-feira
- Trading Quinta-feira: Habilitar/desabilitar negociações na quinta-feira
- Trading Sexta-feira: Habilitar/desabilitar negociações na sexta-feira
- Trading Sábado: Habilitar/desabilitar negociações no sábado
- Trading Domingo: Habilitar/desabilitar negociações no domingo
Configurações de Fair Value Gap
- Validação de Gap: Requisitos de tamanho mínimo do gap
- Seleção de Timeframe: Timeframe principal para análise
- Confirmação de Entrada: Filtros adicionais para validação de negociações
Instrumentos Suportados
- Pares de Moedas: Todos os pares principais, menores e exóticos
- Índices: NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100 e mais
- Commodities: XAUUSD, XAGUSD, Petróleo e outros metais preciosos
- Criptomoedas: Bitcoin, Ethereum (dependente da corretora)
Características de Performance
- Execução de Baixa Latência: Otimizado para entrada/saída rápida do mercado
- Eficiente em Memória: Uso mínimo de recursos para operação estável
- Compatível com Backtesting: Capacidades completas de testes históricos
- Amigável para VPS: Projetado para trading automatizado 24/7
Instalação e Configuração
- Baixe e instale o EA em sua plataforma MT5
- Configure os parâmetros de risco de acordo com o tamanho da sua conta
- Defina os dias de trading preferidos baseados na sua estratégia
- Ajuste as configurações específicas por símbolo para performance ótima
- Habilite o AutoTrading e monitore as negociações iniciais
Aviso de Risco
O trading envolve risco substancial de perdas. Performance passada não garante resultados futuros. Sempre teste em contas demo antes do trading ao vivo. Use gestão de risco apropriada e nunca arrisque mais do que pode se permitir perder.
