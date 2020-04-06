O FVG Auto Master é um sistema de trading automatizado sofisticado baseado na renomada metodologia Inner Circle Trader (ICT). Este Expert Advisor identifica e negocia automaticamente Fair Value Gaps (FVGs) - desequilíbrios de preços institucionais que criam oportunidades de trading de alta probabilidade quando o preço retorna para preencher esses gaps.

Características Principais

🎯 Detecção Avançada de Fair Value Gap

Identifica automaticamente Fair Value Gaps de alta e baixa em múltiplos timeframes

Algoritmos precisos de medição e validação de gaps

Monitoramento de gaps em tempo real e execução de negociações

📊 Gestão Abrangente de Riscos

Buffer de Stop Loss Personalizável : Distância de stop loss ajustável com otimização específica por símbolo

: Distância de stop loss ajustável com otimização específica por símbolo Sistema Avançado de Trailing Stop : Protege lucros com distância de trailing e tamanho de passo configuráveis

: Protege lucros com distância de trailing e tamanho de passo configuráveis Proteção de Ponto de Equilíbrio : Move automaticamente o stop loss para o ponto de equilíbrio quando o limite de lucro especificado é atingido

: Move automaticamente o stop loss para o ponto de equilíbrio quando o limite de lucro especificado é atingido Dimensionamento de Posição: Cálculo inteligente do tamanho do lote baseado no saldo da conta e parâmetros de risco

📅 Controle de Dias de Trading

Gestão Flexível de Cronograma : Ativar/desativar trading para cada dia da semana

: Ativar/desativar trading para cada dia da semana Controles individuais de segunda a domingo

Previne negociações indesejadas durante períodos de baixo volume ou alto risco

🔧 Otimização Específica por Símbolo

Compatibilidade Multi-Ativo : Otimizado para Forex, Índices (NAS100, SPX500) e Commodities (XAUUSD)

: Otimizado para Forex, Índices (NAS100, SPX500) e Commodities (XAUUSD) Ajuste Automático do Valor do Ponto : Escalonamento inteligente baseado nas características do instrumento

: Escalonamento inteligente baseado nas características do instrumento Considerações de Spread e Volatilidade: Adapta-se a diferentes condições de mercado

📈 Gestão Profissional de Negociações

Lógica de Entrada Inteligente : Aguarda confirmação ótima da ação do preço

: Aguarda confirmação ótima da ação do preço Múltiplas Estratégias de Saída : Combina alvos fixos com trailing stops

: Combina alvos fixos com trailing stops Monitoramento de Posições em Tempo Real: Gestão e ajuste contínuo de negociações

🛠 Interface Amigável ao Usuário

Parâmetros de Entrada Intuitivos : Configurações fáceis de ajustar para todos os níveis de habilidade

: Configurações fáceis de ajustar para todos os níveis de habilidade Registro Abrangente : Informações detalhadas de negociações e atualizações de status do sistema

: Informações detalhadas de negociações e atualizações de status do sistema Integração Visual com Gráficos: Exibição clara de gaps identificados e níveis de trading

Parâmetros de Entrada

Gestão de Riscos

Tamanho do Lote : Tamanho de posição fixo ou cálculo automático

: Tamanho de posição fixo ou cálculo automático Buffer de Stop Loss : Distância personalizável do stop loss (pontos)

: Distância personalizável do stop loss (pontos) Take Profit : Nível alvo de lucro

: Nível alvo de lucro Distância de Trailing : Distância para ativação do trailing stop

: Distância para ativação do trailing stop Passo de Trailing : Movimento mínimo do preço para ajuste do stop

: Movimento mínimo do preço para ajuste do stop Gatilho de Ponto de Equilíbrio: Limite de lucro para proteção de ponto de equilíbrio

Cronograma de Trading

Trading Segunda-feira : Habilitar/desabilitar negociações na segunda-feira

: Habilitar/desabilitar negociações na segunda-feira Trading Terça-feira : Habilitar/desabilitar negociações na terça-feira

: Habilitar/desabilitar negociações na terça-feira Trading Quarta-feira : Habilitar/desabilitar negociações na quarta-feira

: Habilitar/desabilitar negociações na quarta-feira Trading Quinta-feira : Habilitar/desabilitar negociações na quinta-feira

: Habilitar/desabilitar negociações na quinta-feira Trading Sexta-feira : Habilitar/desabilitar negociações na sexta-feira

: Habilitar/desabilitar negociações na sexta-feira Trading Sábado : Habilitar/desabilitar negociações no sábado

: Habilitar/desabilitar negociações no sábado Trading Domingo: Habilitar/desabilitar negociações no domingo

Configurações de Fair Value Gap

Validação de Gap : Requisitos de tamanho mínimo do gap

: Requisitos de tamanho mínimo do gap Seleção de Timeframe : Timeframe principal para análise

: Timeframe principal para análise Confirmação de Entrada: Filtros adicionais para validação de negociações

Instrumentos Suportados

Pares de Moedas : Todos os pares principais, menores e exóticos

: Todos os pares principais, menores e exóticos Índices : NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100 e mais

: NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100 e mais Commodities : XAUUSD, XAGUSD, Petróleo e outros metais preciosos

: XAUUSD, XAGUSD, Petróleo e outros metais preciosos Criptomoedas: Bitcoin, Ethereum (dependente da corretora)

Características de Performance

Execução de Baixa Latência : Otimizado para entrada/saída rápida do mercado

: Otimizado para entrada/saída rápida do mercado Eficiente em Memória : Uso mínimo de recursos para operação estável

: Uso mínimo de recursos para operação estável Compatível com Backtesting : Capacidades completas de testes históricos

: Capacidades completas de testes históricos Amigável para VPS: Projetado para trading automatizado 24/7

Instalação e Configuração

Baixe e instale o EA em sua plataforma MT5 Configure os parâmetros de risco de acordo com o tamanho da sua conta Defina os dias de trading preferidos baseados na sua estratégia Ajuste as configurações específicas por símbolo para performance ótima Habilite o AutoTrading e monitore as negociações iniciais

Aviso de Risco

O trading envolve risco substancial de perdas. Performance passada não garante resultados futuros. Sempre teste em contas demo antes do trading ao vivo. Use gestão de risco apropriada e nunca arrisque mais do que pode se permitir perder.

Versão: 2.0

Compatibilidade: MetaTrader 5

Licença: Licença de Conta Única

Suporte: Documentação completa e guia de configuração incluídos

Transforme seu trading com análise de Fair Value Gap de nível institucional. Junte-se a milhares de traders usando a metodologia ICT para oportunidades de mercado consistentes.



