FVG Auto Master

O FVG Auto Master é um sistema de trading automatizado sofisticado baseado na renomada metodologia Inner Circle Trader (ICT). Este Expert Advisor identifica e negocia automaticamente Fair Value Gaps (FVGs) - desequilíbrios de preços institucionais que criam oportunidades de trading de alta probabilidade quando o preço retorna para preencher esses gaps.

Características Principais

🎯 Detecção Avançada de Fair Value Gap

  • Identifica automaticamente Fair Value Gaps de alta e baixa em múltiplos timeframes
  • Algoritmos precisos de medição e validação de gaps
  • Monitoramento de gaps em tempo real e execução de negociações

📊 Gestão Abrangente de Riscos

  • Buffer de Stop Loss Personalizável: Distância de stop loss ajustável com otimização específica por símbolo
  • Sistema Avançado de Trailing Stop: Protege lucros com distância de trailing e tamanho de passo configuráveis
  • Proteção de Ponto de Equilíbrio: Move automaticamente o stop loss para o ponto de equilíbrio quando o limite de lucro especificado é atingido
  • Dimensionamento de Posição: Cálculo inteligente do tamanho do lote baseado no saldo da conta e parâmetros de risco

📅 Controle de Dias de Trading

  • Gestão Flexível de Cronograma: Ativar/desativar trading para cada dia da semana
  • Controles individuais de segunda a domingo
  • Previne negociações indesejadas durante períodos de baixo volume ou alto risco

🔧 Otimização Específica por Símbolo

  • Compatibilidade Multi-Ativo: Otimizado para Forex, Índices (NAS100, SPX500) e Commodities (XAUUSD)
  • Ajuste Automático do Valor do Ponto: Escalonamento inteligente baseado nas características do instrumento
  • Considerações de Spread e Volatilidade: Adapta-se a diferentes condições de mercado

📈 Gestão Profissional de Negociações

  • Lógica de Entrada Inteligente: Aguarda confirmação ótima da ação do preço
  • Múltiplas Estratégias de Saída: Combina alvos fixos com trailing stops
  • Monitoramento de Posições em Tempo Real: Gestão e ajuste contínuo de negociações

🛠 Interface Amigável ao Usuário

  • Parâmetros de Entrada Intuitivos: Configurações fáceis de ajustar para todos os níveis de habilidade
  • Registro Abrangente: Informações detalhadas de negociações e atualizações de status do sistema
  • Integração Visual com Gráficos: Exibição clara de gaps identificados e níveis de trading

Parâmetros de Entrada

Gestão de Riscos

  • Tamanho do Lote: Tamanho de posição fixo ou cálculo automático
  • Buffer de Stop Loss: Distância personalizável do stop loss (pontos)
  • Take Profit: Nível alvo de lucro
  • Distância de Trailing: Distância para ativação do trailing stop
  • Passo de Trailing: Movimento mínimo do preço para ajuste do stop
  • Gatilho de Ponto de Equilíbrio: Limite de lucro para proteção de ponto de equilíbrio

Cronograma de Trading

  • Trading Segunda-feira: Habilitar/desabilitar negociações na segunda-feira
  • Trading Terça-feira: Habilitar/desabilitar negociações na terça-feira
  • Trading Quarta-feira: Habilitar/desabilitar negociações na quarta-feira
  • Trading Quinta-feira: Habilitar/desabilitar negociações na quinta-feira
  • Trading Sexta-feira: Habilitar/desabilitar negociações na sexta-feira
  • Trading Sábado: Habilitar/desabilitar negociações no sábado
  • Trading Domingo: Habilitar/desabilitar negociações no domingo

Configurações de Fair Value Gap

  • Validação de Gap: Requisitos de tamanho mínimo do gap
  • Seleção de Timeframe: Timeframe principal para análise
  • Confirmação de Entrada: Filtros adicionais para validação de negociações

Instrumentos Suportados

  • Pares de Moedas: Todos os pares principais, menores e exóticos
  • Índices: NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100 e mais
  • Commodities: XAUUSD, XAGUSD, Petróleo e outros metais preciosos
  • Criptomoedas: Bitcoin, Ethereum (dependente da corretora)

Características de Performance

  • Execução de Baixa Latência: Otimizado para entrada/saída rápida do mercado
  • Eficiente em Memória: Uso mínimo de recursos para operação estável
  • Compatível com Backtesting: Capacidades completas de testes históricos
  • Amigável para VPS: Projetado para trading automatizado 24/7

Instalação e Configuração

  1. Baixe e instale o EA em sua plataforma MT5
  2. Configure os parâmetros de risco de acordo com o tamanho da sua conta
  3. Defina os dias de trading preferidos baseados na sua estratégia
  4. Ajuste as configurações específicas por símbolo para performance ótima
  5. Habilite o AutoTrading e monitore as negociações iniciais

Aviso de Risco

O trading envolve risco substancial de perdas. Performance passada não garante resultados futuros. Sempre teste em contas demo antes do trading ao vivo. Use gestão de risco apropriada e nunca arrisque mais do que pode se permitir perder.

Versão: 2.0
Compatibilidade: MetaTrader 5
Licença: Licença de Conta Única
Suporte: Documentação completa e guia de configuração incluídos

Transforme seu trading com análise de Fair Value Gap de nível institucional. Junte-se a milhares de traders usando a metodologia ICT para oportunidades de mercado consistentes.


