FVG Auto Master
- 专家
- Parth Sanjaykumar Patel
- 版本: 1.0
- 激活: 5
FVG Auto Master 是一个基于著名的内圈交易者(ICT)方法论的复杂自动化交易系统。该专家顾问自动识别并交易公允价值缺口(FVG) - 机构价格失衡，当价格回归填补这些缺口时创造高概率交易机会。
核心功能
🎯 高级公允价值缺口检测
- 自动识别多个时间框架内的看涨和看跌公允价值缺口
- 精确的缺口测量和验证算法
- 实时缺口监控和交易执行
📊 全面风险管理
- 可定制止损缓冲区: 可调节止损距离，针对特定品种优化
- 高级追踪止损系统: 通过可配置的追踪距离和步长保护利润
- 保本保护: 当达到指定利润阈值时自动将止损移至保本位
- 仓位规模: 基于账户余额和风险参数的智能手数计算
📅 交易日控制
- 灵活的时间表管理: 为每周的每一天开启/关闭交易
- 周一至周日的独立控制
- 防止在低成交量或高风险期间进行不必要的交易
🔧 品种特定优化
- 多资产兼容性: 针对外汇、指数(NAS100, SPX500)和商品(XAUUSD)优化
- 自动点值调整: 基于工具特性的智能缩放
- 点差和波动性考虑: 适应不同的市场条件
📈 专业交易管理
- 智能入场逻辑: 等待最佳价格行为确认
- 多重退出策略: 结合固定目标和追踪止损
- 实时仓位监控: 持续的交易管理和调整
🛠 用户友好界面
- 直观输入参数: 适合所有技能水平的易配置设置
- 全面日志记录: 详细的交易信息和系统状态更新
- 可视化图表集成: 清晰显示识别的缺口和交易水平
输入参数
风险管理
- 手数大小: 固定仓位大小或自动计算
- 止损缓冲区: 可定制止损距离(点数)
- 止盈: 目标利润水平
- 追踪距离: 追踪止损激活距离
- 追踪步长: 止损调整的最小价格移动
- 保本触发: 保本保护的利润阈值
交易时间表
- 周一交易: 启用/禁用周一交易
- 周二交易: 启用/禁用周二交易
- 周三交易: 启用/禁用周三交易
- 周四交易: 启用/禁用周四交易
- 周五交易: 启用/禁用周五交易
- 周六交易: 启用/禁用周六交易
- 周日交易: 启用/禁用周日交易
公允价值缺口设置
- 缺口验证: 最小缺口大小要求
- 时间框架选择: 主要分析时间框架
- 入场确认: 交易验证的附加过滤器
支持的工具
- 外汇货币对: 所有主要、次要和异国货币对
- 指数: NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100等
- 商品: XAUUSD, XAGUSD, 石油和其他贵金属
- 加密货币: 比特币、以太坊(取决于经纪商)
性能特征
- 低延迟执行: 针对快速市场进入/退出优化
- 内存高效: 最小资源使用以确保稳定运行
- 回测兼容: 完整的历史测试功能
- VPS友好: 专为24/7自动交易设计
安装和设置
- 下载并在您的MT5平台中安装EA
- 根据您的账户规模配置风险参数
- 根据您的策略设置首选交易日
- 调整品种特定设置以获得最佳性能
- 启用自动交易并监控初始交易
风险免责声明
交易涉及重大损失风险。过往表现不保证未来结果。在实盘交易前请务必在模拟账户上测试。使用适当的风险管理，永远不要冒险超过您能承受的损失。
版本: 2.0
兼容性: MetaTrader 5
许可证: 单账户许可证
支持: 包含完整文档和设置指南
通过机构级公允价值缺口分析改变您的交易。加入数千名使用ICT方法论获得一致市场机会的交易者行列。