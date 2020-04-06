FVG Auto Master

FVG Auto Master 是一个基于著名的内圈交易者(ICT)方法论的复杂自动化交易系统。该专家顾问自动识别并交易公允价值缺口(FVG) - 机构价格失衡，当价格回归填补这些缺口时创造高概率交易机会。

核心功能

🎯 高级公允价值缺口检测

  • 自动识别多个时间框架内的看涨和看跌公允价值缺口
  • 精确的缺口测量和验证算法
  • 实时缺口监控和交易执行

📊 全面风险管理

  • 可定制止损缓冲区: 可调节止损距离，针对特定品种优化
  • 高级追踪止损系统: 通过可配置的追踪距离和步长保护利润
  • 保本保护: 当达到指定利润阈值时自动将止损移至保本位
  • 仓位规模: 基于账户余额和风险参数的智能手数计算

📅 交易日控制

  • 灵活的时间表管理: 为每周的每一天开启/关闭交易
  • 周一至周日的独立控制
  • 防止在低成交量或高风险期间进行不必要的交易

🔧 品种特定优化

  • 多资产兼容性: 针对外汇、指数(NAS100, SPX500)和商品(XAUUSD)优化
  • 自动点值调整: 基于工具特性的智能缩放
  • 点差和波动性考虑: 适应不同的市场条件

📈 专业交易管理

  • 智能入场逻辑: 等待最佳价格行为确认
  • 多重退出策略: 结合固定目标和追踪止损
  • 实时仓位监控: 持续的交易管理和调整

🛠 用户友好界面

  • 直观输入参数: 适合所有技能水平的易配置设置
  • 全面日志记录: 详细的交易信息和系统状态更新
  • 可视化图表集成: 清晰显示识别的缺口和交易水平

输入参数

风险管理

  • 手数大小: 固定仓位大小或自动计算
  • 止损缓冲区: 可定制止损距离(点数)
  • 止盈: 目标利润水平
  • 追踪距离: 追踪止损激活距离
  • 追踪步长: 止损调整的最小价格移动
  • 保本触发: 保本保护的利润阈值

交易时间表

  • 周一交易: 启用/禁用周一交易
  • 周二交易: 启用/禁用周二交易
  • 周三交易: 启用/禁用周三交易
  • 周四交易: 启用/禁用周四交易
  • 周五交易: 启用/禁用周五交易
  • 周六交易: 启用/禁用周六交易
  • 周日交易: 启用/禁用周日交易

公允价值缺口设置

  • 缺口验证: 最小缺口大小要求
  • 时间框架选择: 主要分析时间框架
  • 入场确认: 交易验证的附加过滤器

支持的工具

  • 外汇货币对: 所有主要、次要和异国货币对
  • 指数: NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100等
  • 商品: XAUUSD, XAGUSD, 石油和其他贵金属
  • 加密货币: 比特币、以太坊(取决于经纪商)

性能特征

  • 低延迟执行: 针对快速市场进入/退出优化
  • 内存高效: 最小资源使用以确保稳定运行
  • 回测兼容: 完整的历史测试功能
  • VPS友好: 专为24/7自动交易设计

安装和设置

  1. 下载并在您的MT5平台中安装EA
  2. 根据您的账户规模配置风险参数
  3. 根据您的策略设置首选交易日
  4. 调整品种特定设置以获得最佳性能
  5. 启用自动交易并监控初始交易

风险免责声明

交易涉及重大损失风险。过往表现不保证未来结果。在实盘交易前请务必在模拟账户上测试。使用适当的风险管理，永远不要冒险超过您能承受的损失。

版本: 2.0
兼容性: MetaTrader 5
许可证: 单账户许可证
支持: 包含完整文档和设置指南

通过机构级公允价值缺口分析改变您的交易。加入数千名使用ICT方法论获得一致市场机会的交易者行列。


