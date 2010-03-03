FVG Auto Master

Il FVG Auto Master è un sistema di trading automatizzato sofisticato basato sulla rinomata metodologia Inner Circle Trader (ICT). Questo Expert Advisor identifica e negozia automaticamente i Fair Value Gap (FVG) - squilibri di prezzo istituzionali che creano opportunità di trading ad alta probabilità quando il prezzo ritorna per riempire questi gap.

Caratteristiche Principali

🎯 Rilevamento Avanzato dei Fair Value Gap

  • Identifica automaticamente Fair Value Gap rialzisti e ribassisti su più timeframe
  • Algoritmi precisi di misurazione e validazione dei gap
  • Monitoraggio dei gap in tempo reale ed esecuzione delle operazioni

📊 Gestione Completa del Rischio

  • Buffer Stop Loss Personalizzabile: Distanza stop loss regolabile con ottimizzazione specifica per simbolo
  • Sistema Avanzato di Trailing Stop: Protegge i profitti con distanza di trailing e dimensione del passo configurabili
  • Protezione del Pareggio: Sposta automaticamente lo stop loss al pareggio quando viene raggiunta la soglia di profitto specificata
  • Dimensionamento della Posizione: Calcolo intelligente della dimensione del lotto basato sul saldo del conto e sui parametri di rischio

📅 Controllo dei Giorni di Trading

  • Gestione Flessibile degli Orari: Attivare/disattivare il trading per ogni giorno della settimana
  • Controlli individuali da lunedì a domenica
  • Previene operazioni indesiderate durante periodi di basso volume o alto rischio

🔧 Ottimizzazione Specifica per Simbolo

  • Compatibilità Multi-Asset: Ottimizzato per Forex, Indici (NAS100, SPX500) e Materie Prime (XAUUSD)
  • Regolazione Automatica del Valore del Punto: Scalatura intelligente basata sulle caratteristiche dello strumento
  • Considerazioni su Spread e Volatilità: Si adatta a diverse condizioni di mercato

📈 Gestione Professionale delle Operazioni

  • Logica di Ingresso Intelligente: Attende la conferma ottimale dell'azione del prezzo
  • Strategie di Uscita Multiple: Combina obiettivi fissi con trailing stop
  • Monitoraggio delle Posizioni in Tempo Reale: Gestione e regolazione continua delle operazioni

🛠 Interfaccia User-Friendly

  • Parametri di Input Intuitivi: Impostazioni facili da configurare per tutti i livelli di competenza
  • Logging Completo: Informazioni dettagliate sulle operazioni e aggiornamenti dello stato del sistema
  • Integrazione Visiva dei Grafici: Visualizzazione chiara dei gap identificati e dei livelli di trading

Parametri di Input

Gestione del Rischio

  • Dimensione del Lotto: Dimensione della posizione fissa o calcolo automatico
  • Buffer Stop Loss: Distanza stop loss personalizzabile (punti)
  • Take Profit: Livello di profitto target
  • Distanza di Trailing: Distanza per l'attivazione del trailing stop
  • Passo di Trailing: Movimento minimo del prezzo per la regolazione dello stop
  • Trigger del Pareggio: Soglia di profitto per la protezione del pareggio

Programma di Trading

  • Trading Lunedì: Abilitare/disabilitare le operazioni del lunedì
  • Trading Martedì: Abilitare/disabilitare le operazioni del martedì
  • Trading Mercoledì: Abilitare/disabilitare le operazioni del mercoledì
  • Trading Giovedì: Abilitare/disabilitare le operazioni del giovedì
  • Trading Venerdì: Abilitare/disabilitare le operazioni del venerdì
  • Trading Sabato: Abilitare/disabilitare le operazioni del sabato
  • Trading Domenica: Abilitare/disabilitare le operazioni della domenica

Impostazioni Fair Value Gap

  • Validazione Gap: Requisiti di dimensione minima del gap
  • Selezione Timeframe: Timeframe principale per l'analisi
  • Conferma di Ingresso: Filtri aggiuntivi per la validazione delle operazioni

Strumenti Supportati

  • Coppie di Valute: Tutte le coppie major, minor ed esotiche
  • Indici: NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100 e altri
  • Materie Prime: XAUUSD, XAGUSD, Petrolio e altri metalli preziosi
  • Criptovalute: Bitcoin, Ethereum (dipendente dal broker)

Caratteristiche di Performance

  • Esecuzione a Bassa Latenza: Ottimizzato per ingresso/uscita rapida dal mercato
  • Efficiente in Memoria: Uso minimo delle risorse per un funzionamento stabile
  • Compatibile con Backtesting: Capacità complete di test storici
  • VPS Friendly: Progettato per il trading automatizzato 24/7

Installazione e Configurazione

  1. Scarica e installa l'EA nella tua piattaforma MT5
  2. Configura i parametri di rischio secondo la dimensione del tuo conto
  3. Imposta i giorni di trading preferiti basati sulla tua strategia
  4. Regola le impostazioni specifiche per simbolo per prestazioni ottimali
  5. Abilita l'AutoTrading e monitora le operazioni iniziali

Disclaimer sui Rischi

Il trading comporta un rischio sostanziale di perdite. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Testa sempre su conti demo prima del trading dal vivo. Usa una gestione del rischio appropriata e non rischiare mai più di quanto puoi permetterti di perdere.

Versione: 2.0
Compatibilità: MetaTrader 5
Licenza: Licenza Conto Singolo
Supporto: Documentazione completa e guida alla configurazione incluse

Trasforma il tuo trading con analisi dei Fair Value Gap di livello istituzionale. Unisciti a migliaia di trader che utilizzano la metodologia ICT per opportunità di mercato consistenti.


