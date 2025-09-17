Le FVG Auto Master est un système de trading automatisé sophistiqué basé sur la méthodologie renommée Inner Circle Trader (ICT). Cet Expert Advisor identifie et trade automatiquement les Fair Value Gaps (FVG) - des déséquilibres de prix institutionnels qui créent des opportunités de trading à haute probabilité lorsque le prix revient pour combler ces gaps.

Caractéristiques Principales

🎯 Détection Avancée des Fair Value Gap

Identifie automatiquement les Fair Value Gaps haussiers et baissiers sur plusieurs timeframes

Algorithmes précis de mesure et de validation des gaps

Surveillance des gaps en temps réel et exécution des trades

📊 Gestion Complète des Risques

Tampon de Stop Loss Personnalisable : Distance de stop loss ajustable avec optimisation spécifique par symbole

: Distance de stop loss ajustable avec optimisation spécifique par symbole Système Avancé de Trailing Stop : Protège les profits avec une distance de trailing et une taille de pas configurables

: Protège les profits avec une distance de trailing et une taille de pas configurables Protection du Point Mort : Déplace automatiquement le stop loss au point mort lorsque le seuil de profit spécifié est atteint

: Déplace automatiquement le stop loss au point mort lorsque le seuil de profit spécifié est atteint Dimensionnement de Position : Calcul intelligent de la taille du lot basé sur le solde du compte et les paramètres de risque

📅 Contrôle des Jours de Trading

Gestion Flexible des Horaires : Activer/désactiver le trading pour chaque jour de la semaine

: Activer/désactiver le trading pour chaque jour de la semaine Contrôles individuels du lundi au dimanche

Prévient les trades indésirables pendant les périodes de faible volume ou de haut risque

🔧 Optimisation Spécifique par Symbole

Compatibilité Multi-Actifs : Optimisé pour le Forex, les Indices (NAS100, SPX500) et les Matières Premières (XAUUSD)

: Optimisé pour le Forex, les Indices (NAS100, SPX500) et les Matières Premières (XAUUSD) Ajustement Automatique de la Valeur du Point : Mise à l'échelle intelligente basée sur les caractéristiques de l'instrument

: Mise à l'échelle intelligente basée sur les caractéristiques de l'instrument Considérations de Spread et de Volatilité : S'adapte aux différentes conditions de marché

📈 Gestion Professionnelle des Trades

Logique d'Entrée Intelligente : Attend une confirmation optimale de l'action des prix

: Attend une confirmation optimale de l'action des prix Stratégies de Sortie Multiples : Combine des objectifs fixes avec des trailing stops

: Combine des objectifs fixes avec des trailing stops Surveillance des Positions en Temps Réel : Gestion et ajustement continus des trades

🛠 Interface Conviviale

Paramètres d'Entrée Intuitifs : Paramètres faciles à configurer pour tous les niveaux de compétence

: Paramètres faciles à configurer pour tous les niveaux de compétence Journalisation Complète : Informations détaillées sur les trades et mises à jour du statut du système

: Informations détaillées sur les trades et mises à jour du statut du système Intégration Visuelle des Graphiques : Affichage clair des gaps identifiés et des niveaux de trading

Paramètres d'Entrée

Gestion des Risques

Taille du Lot : Taille de position fixe ou calcul automatique

: Taille de position fixe ou calcul automatique Tampon de Stop Loss : Distance de stop loss personnalisable (points)

: Distance de stop loss personnalisable (points) Take Profit : Niveau de profit cible

: Niveau de profit cible Distance de Trailing : Distance pour l'activation du trailing stop

: Distance pour l'activation du trailing stop Pas de Trailing : Mouvement de prix minimum pour l'ajustement du stop

: Mouvement de prix minimum pour l'ajustement du stop Déclencheur du Point Mort : Seuil de profit pour la protection du point mort

Horaire de Trading

Trading Lundi : Activer/désactiver les trades du lundi

: Activer/désactiver les trades du lundi Trading Mardi : Activer/désactiver les trades du mardi

: Activer/désactiver les trades du mardi Trading Mercredi : Activer/désactiver les trades du mercredi

: Activer/désactiver les trades du mercredi Trading Jeudi : Activer/désactiver les trades du jeudi

: Activer/désactiver les trades du jeudi Trading Vendredi : Activer/désactiver les trades du vendredi

: Activer/désactiver les trades du vendredi Trading Samedi : Activer/désactiver les trades du samedi

: Activer/désactiver les trades du samedi Trading Dimanche : Activer/désactiver les trades du dimanche

Paramètres des Fair Value Gap

Validation des Gaps : Exigences de taille minimale des gaps

: Exigences de taille minimale des gaps Sélection du Timeframe : Timeframe principal pour l'analyse

: Timeframe principal pour l'analyse Confirmation d'Entrée : Filtres additionnels pour la validation des trades

Instruments Supportés

Paires de Devises : Toutes les paires majeures, mineures et exotiques

: Toutes les paires majeures, mineures et exotiques Indices : NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100 et plus

: NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100 et plus Matières Premières : XAUUSD, XAGUSD, Pétrole et autres métaux précieux

: XAUUSD, XAGUSD, Pétrole et autres métaux précieux Cryptomonnaies : Bitcoin, Ethereum (dépendant du courtier)

Caractéristiques de Performance

Exécution à Faible Latence : Optimisé pour une entrée/sortie rapide du marché

: Optimisé pour une entrée/sortie rapide du marché Efficace en Mémoire : Utilisation minimale des ressources pour un fonctionnement stable

: Utilisation minimale des ressources pour un fonctionnement stable Compatible Backtesting : Capacités complètes de tests historiques

: Capacités complètes de tests historiques Adapté aux VPS : Conçu pour le trading automatisé 24/7

Installation et Configuration

Téléchargez et installez l'EA dans votre plateforme MT5 Configurez les paramètres de risque selon la taille de votre compte Définissez les jours de trading préférés basés sur votre stratégie Ajustez les paramètres spécifiques par symbole pour une performance optimale Activez l'AutoTrading et surveillez les trades initiaux

Avertissement sur les Risques

Le trading implique un risque substantiel de pertes. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez toujours sur des comptes de démonstration avant le trading en direct. Utilisez une gestion des risques appropriée et ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Version : 2.0

Compatibilité : MetaTrader 5

Licence : Licence de Compte Unique

Support : Documentation complète et guide de configuration inclus

Transformez votre trading avec une analyse des Fair Value Gap de niveau institutionnel. Rejoignez des milliers de traders utilisant la méthodologie ICT pour des opportunités de marché cohérentes.



