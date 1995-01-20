NovaFlow EA Zentra Quant

在交易世界里，很多人渴望“一夜暴富”的刺激，但往往最终败在了市场的残酷波动中。真正能走得长远的策略，从来不是追求短期爆发，而是能在 时间与复利 的维度里，稳健地穿越牛熊。

NovaFlow EA 由 Zentra Quant 团队研发，它的核心理念只有八个字：
👉 顺势而为，稳中取胜。

📊 数据证明一切

  • 本金起点：10,000

  • 当前净值：22,907

  • 总收益：+129.1%

  • 周期：629 天（约 2 年）

  • 年化收益率：≈ 61.7%

  • 月均复利：≈ 4.09%

风险控制表现：

  • 最大结余回撤：16.18%（2,017.02）

  • 最大净值回撤：18.88%（2,138.96）

  • 收益/回撤比：≈ 6.03

  • Calmar 比率：≈ 3.27

这些数字背后意味着：
在近两年的时间里，NovaFlow EA 不仅让资金实现了 翻倍以上的增长，更重要的是，它始终把风险控制在合理范围内，最大回撤不足 20%，远低于大多数高收益 EA 的风险暴露。

⚙️ 核心逻辑

NovaFlow EA 的交易逻辑，并不是追求极端的短线爆发，而是通过：

  • 趋势流动性识别 → 捕捉市场的核心脉动

  • 系统化资金管理 → 在顺势中逐步放大收益

  • 严格的风险防护 → 限制亏损、控制回撤

在这种平衡下，它能做到 “盈利远超回撤”，让资金在市场中稳定增长，而不是依赖单次暴利。

💡 我们的哲学

在交易的世界里，真正的力量不是快，而是稳。
短期暴利可能带来一时的兴奋，但真正的自由来自 复利的积累 与 风险的克制。

NovaFlow  EA 的使命，就是让你的资金能像水一样，随着市场的趋势脉动，持续流动，不急不躁，却源源不断。

🌌 适合谁？

  • 寻求 中长期稳定增长 的交易者

  • 想要 风险控制优先，而不是盲目追求暴利的投资者

  • 希望在 趋势交易 + 资金管理 之间找到平衡的用户

NovaFlow EA —— 让你的资金，在市场的脉动中顺势流动。

强调 趋势流动性与资金管理 的平衡。 它不是短期暴利型 EA，而是通过 系统化的趋势捕捉 + 严格的风险管理，在中长期内实现 稳定增长。 在交易的世界里，真正的力量不是快，而是稳。 NovaFlow，让资金在市场的脉动中顺势流动。

NovaFlow EA 内置 Signal Mode 功能，用于对市场信号进行多维度过滤，避免无效或低概率的进场：

  • 趋势一致性过滤

  • 波动性过滤

  • 强度过滤 

SmartMode：智能模式，

  • 在市场条件不佳时减少无效交易。

  • 自动设置止盈止损


🔹 推荐经纪商

  • 首选：VT Markets、VantageFX

  • 可兼容：任意提供 ECN / RAW / LOW 点差 账户类型的经纪商
    ⚠️ 注意：Flow Core EA 仅支持黄金价格 小数点后 2 位报价。若经纪商采用 小数点后 3 位报价，则 不兼容

🔹 账户与资金配置

  • 最低初始存款：500 美元

    • 杠杆：1:500（或至少 1:100

  • 建议初始存款：1000 美元以上

    • 杠杆：1:500 – 1:1000

🔹 账户类型

  • 趋势型账户（Trend-based）

  • 点差低、执行速度快的账户更能发挥 EA 效果

🔹 运行环境

  • 必须使用 VPS（虚拟专用服务器）

    • 确保 EA 24小时连续运行

    • 网络延迟低，保证交易信号执行效率

👉 简单来说：
只要选择 低点差、2位报价的黄金账户，配合 500–1000 美元起始资金，并且 全时运行 VPSNovaFlow EA 才能保持稳定发挥，最大化趋势捕捉与资金管理的平衡。

Zentra Quant 是 Zentra 品牌旗下的 量化与策略研发中心，专注于把 数据、科技与市场洞察 转化为可执行的交易系统。

我们聚焦三大核心：

  • 策略研发：基于统计学与市场结构，开发跨市场的量化策略

  • 智能指标：提供可落地的交易工具，辅助投资者判断趋势与风险

  • 自动化交易：从信号生成到执行，打造完整的量化解决方案

Zentra Quant 的目标不仅是捕捉市场机会，更是让交易者能以 系统化、纪律化 的方式长期成长。
无论是外汇、股票、加密还是期货，Zentra Quant 均以 严谨的数据驱动 为基础，结合前沿科技，探索交易与投资的新边界。

Zentra Quant —— Data. Strategy. Discipline.


Önerilen ürünler
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Uzman Danışmanlar
Investopedia FIVE EA bu ​​makaleye dayanmaktadır: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/beş-dakika-momo.asp TİCARET KOŞULLARI - Negatif bölgede olmak için X dönemi EMA ve MACD'nin altında döviz çifti ticareti arayın. - Fiyatın X dönemi EMA'sının üzerine çıkmasını bekleyin, ardından MACD'nin negatiften pozitife geçiş sürecinde olduğundan veya beş çubuk içinde pozitif bölgeye geçtiğinden emin olun. - 20 dönemlik EMA'nın 10 pip üzerinde uzun gidin. - Girişteki pozisyonun X'ini artı r
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Uzman Danışmanlar
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Uzman Danışmanlar
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
BTC Scalper X
Aleksandr Makarov
Uzman Danışmanlar
BTC Scalper X   - Your best assistant in trading with Bitcoin. A fully automatic advisor that does not require additional settings, designed for trading on the Bitcoin currency pair. (BTCUSD) M5 Does not use dangerous trading methods, no grid, martingale, etc.The strategy is based on breaking through important levels. (fast scalping). Monitoring -  Soon Bonus: when you buy you get M1 Goldx X as a gift, write in a private message. Recommendations: Trading pair:   Bitcoin (BTCUSD) Timeframe:   M5
Crush
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
The Beta Trader
Dmitriy Nechaev
2.75 (4)
Uzman Danışmanlar
Otomatik alım satımın geleceğini etkilemeye hazır mısınız? Size büyük karlar vaat eden ancak işe yaramayan "kara kutulardan" bıktınız mı? Biz de! İşte bu yüzden, sadece satmakla kalmayıp sizinle birlikte geliştirdiğimiz bir forex botu olan "The Beta Trader" 'ı yarattık. Bunun mükemmel bir ürün olduğunu iddia etmiyoruz. Bunun, mükemmel bir ürün yaratmanın en iyi yolu olduğunu söylüyoruz. "Beta" adı tesadüfi değil; sizi ekibimizin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Test edin, deneyimlerinizi payl
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Uzman Danışmanlar
DİĞER EA'ları ÜCRETSİZ EDİNİN!!! DİĞER EA'ları ÜCRETSİZ EDİNİN!!! DİĞER EA'ları ÜCRETSİZ EDİNİN!!! DİĞER EA'ları ÜCRETSİZ EDİNİN!!! DİĞER EA'ları ÜCRETSİZ EDİNİN!!! RSI Izgarası, RSI aşırı alım ve aşırı satım koşullarına dayanır ve ticaret piyasanın kaybeden tarafında olduğunda bir ızgara açar. RSI, teknik tüccarlara yükseliş ve düşüş fiyat momentumu hakkında sinyaller sağlar ve genellikle bir varlığın fiyat grafiğinin altında çizilir. Bir varlık genellikle RSI %70'in üzerinde olduğunda aşırı
Dollar Yen Killer
Jestoni Santiago
Uzman Danışmanlar
Dollar Yen Killer is a confirmation-based breakout EA designed for USDJPY. It waits for layered technical validations before triggering entries and adapts dynamically to current market behavior, broker type, and execution environment.  Unlike systems that act on single triggers, this EA uses multiple filters and a scoring system to determine when to place trades. You can customize how many filters must be satisfied before execution. Core System Logic: Detects breakout zones by scanning historic
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
Uzman Danışmanlar
LarryTrader EA is a fully automated trading system developed for XAUUSD on the 5-minute timeframe. The algorithm is built around a dynamic breakout and momentum model, designed to capitalize on intraday price movements with strict risk control. It intelligently adapts to market conditions using volume confirmation, volatility filters, and adaptive stop-loss management. The EA includes advanced risk tools such as partial profit-taking, customizable trailing stops, and break-even logic to protect
Form Designer Assistant
Maryna Shulzhenko
Uzman Danışmanlar
Form Designer : Advanced Trading Bot for Forex and Cryptocurrency Markets Form Designer represents the latest advancement in automated trading technology designed to perform optimally in both the Forex and Cryptocurrency markets (with supported brokers). This highly effective tool has unique capabilities, making it an indispensable assistant for traders. Key features and benefits: Multi-currency: Form Designer supports a wide range of currency pairs, providing flexibility and versatility in t
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT5 , Matrix Arrow Göstergesinin MT5 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareketli ortalama Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (M
GCA Scalping Ranges EA
James Peyton Jr Page
Uzman Danışmanlar
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. Join the conversation over at our Discord channel  -  https://discord.gg/ScsdkTnwyA I will do my best to be around to answer any questions and help set up. If you want to add your settings screenshots its more than welcome! The EA looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long an
Xauron
Roberto Liguoro
5 (2)
Uzman Danışmanlar
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
Uzman Danışmanlar
Introducing the ultimate news trading robot for forex MetaTrader 5 - designed specifically for traders who want to profit from market volatility during news events. With this robot, you can easily set up two pending orders - buy stop and sell stop - just 10 minutes before the news release. Simply set the time on the robot to 10 minutes prior to the news release time (for example, if the news is scheduled for 6:30, set the time on the robot to 6:20), and the robot will take care of the rest. But
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
AlphaEdge
Carl Alexander Lundin
Uzman Danışmanlar
Introducing AlphaEdge , an advanced Expert Advisor (EA) designed to maximize profits through precise pullback entries in both bull and bear markets. How does AlphaEdge work? AlphaEdge is built on a 2-Period RSI strategy , a proven method that identifies overbought and oversold levels to time the market’s most profitable reversals. RSI (Relative Strength Index) is a momentum indicator that analyzes price movements and volatility patterns to optimize buy and sell signals. Only 10 spots left at
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Uzman Danışmanlar
“İki Uzman Danışman, Tek Fiyat: Başarınızı Artırmak!” Brent Petrol Ayırma Uzmanı + Brent Petrol Swingy Uzmanı tek bir Uzman Danışmanda   Live signal Bu fiyat promosyon süresince geçicidir ve kısa sürede artırılacaktır. Nihai Fiyat: 5000 $ Şu anki fiyatla sadece birkaç kopya kaldı, sonraki fiyat -->> 1120 $ Brent Oil'e hoş geldiniz Brent Oil uzman danışmanı, değişken enerji piyasalarına hassasiyet ve çeviklikle hakim olmak için tasarlanmış bir güç merkezidir. Brent Petrol sadece bir sistem de
Gold Algonomics
Max Dong Sen Zhou
Uzman Danışmanlar
New Release Promotion! Gold Algonomics is launching with a limited-time discount : Starting Price: $600 Price Increases: +$100 every 8 purchases (to preserve exclusivity and maintain a market edge) Final Price: $2,000 After your purchase, please contact me directly — I will personally provide the set files and a list of the trusted brokers that helped me achieve financial independence and early retirement. Special Giveaway: Every buyer during the release promotion automatically partic
Straddle Scalper
Remi Passanello
Uzman Danışmanlar
genel bakış: Çatallı yüzücü, belirli saat ve/veya günlerde bir EA açılış çiftliğidir. Kâr Al, ATR oranı kullanılarak dinamik olarak oluşturulur. Gereksinimler: Straddle'ları açmak için bir riskten korunma hesabına ihtiyaç vardır. Sıkı bir optimizasyon (açık fiyatlarla) zorunludur. straddle nedir? Bir straddle, aynı anda bir Alış ve Satış açma eylemidir. Bu EA nasıl çalışır? Başarılı bir şekilde optimize edildikten sonra EA, optimizasyon tarafından belirlenen her yeni çubukta (H1 Zaman Çe
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Uzman Danışmanlar
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
Virtual Grid Mart Dual Sides
Yoann Eugene Legrand
Uzman Danışmanlar
GridMartDualSide EA , MT5 için bir Uzman Danışman (EA) olup, çift yönlü Grid & Martingale stratejisi, ileri düzey risk yönetimi ve çoklu varlık uyumluluğu (Forex, kripto, endeksler) sunar. Gerçek işlem öncesi sanal pozisyonlara girerek sinyalleri filtreleyin ve entegre koruma mekanizmaları ile sermayenizi güvence altına alın. 1. GridMartDualSide EA’yı benzersiz yapan özellikler Bağımsız çift yönlü grid — BUY ve SELL işlemlerini aynı anda, farklı ayarlarla yapabilirsiniz. Sanal işlemler (VTT) —
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
AI Impetus EA
Michael Schuster
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AI Impetus EA - Nihai Çok-AI Forex İşlem Robotu Gelişmiş Grid Teknolojisi ile Devrimci 9-AI Model İşlem Sistemi Deneyimli tüccarlar ve AI uzmanları tarafından geliştirilen AI Impetus EA, otomatik forex işlemlerinin yeni nesli temsil eder. Bu çığır açan Expert Advisor, eşsiz piyasa analizi ve işlem kararları sunmak için yedi premium AI modelini (Claude 4, GPT-4o, Grok-3, DeepSeek, Mistral, Llama 3.1, Gemini 1.5) entegre eder. Canlı Performans: Canlı Sinyali Görüntüle Tam Dokümantasyon: Kullanıcı
Master Bollinger MT5
Alexander Nikolaev
Uzman Danışmanlar
This adviser trades on the signal of the Bollinger Bands indicators: it buys at the lower levels when the price rebounds, and sells at the upper. Has the ability to close positions on the return signal, take profit or stop loss. Many traders use the Bollinger Bands indicator, and some use several Bollinger indicators on the same chart. In this adviser, you can use up to 3 of these indicators. When using the first and second indicators, the transaction will be carried out between the lines of the
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (294)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.11 (19)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.84 (25)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaş
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (33)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (478)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buray
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.92 (119)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (119)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
SGear
Olesia Kusmenko
4.2 (5)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin.
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Remstone
Remstone
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 6 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Am
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
HTTP EA (How To Trade Pro) — martingale ve ızgara kullanmayan, pozisyonları her gün kapatılan bir MT5 ticaret danışmanıdır. 25 yılı aşkın deneyime profesyonel trader göstergesinin yaratıcısı tarafından. Geçerli fiyatla son kopya! Bundan sonra fiyat 100 $ artacak. Danışman, bekleyen emirler kullanır, her araç için yalnızca bir işlem yapar, her zaman stop-loss ve take-profit kullanır ve pozisyonları her gün kapatır. Aşağıdaki finansal araçlarda çalışır: Döviz çiftleri Kripto paralar Metaller Endek
Hephaestus EA
Evgenii Aksenov
2.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Hephaestus is the god of artisans and blacksmiths from ancient Greek mythology. The advisor created for trading on the XAUEUR pair (gold/euro) corresponds to its image, it is hardworking and reliable as a god The strategy is based on patterns. This is a unique technology for entering a transaction when special conditions occur that are invisible to most ordinary traders and robots Hephaestus does not use dangerous trading systems (grid, martingale, doubling, etc.) The price of 450 USD is a promo
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.54 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on MQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
AI Neuro Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.73 (15)
Uzman Danışmanlar
AI Neuro Dynamics EA XAU/USD | H1 için Uyarlanabilir Sinyal Mimarisi AI Neuro Dynamics , yalnızca bir Expert Advisor (Uzman Danışman) değildir — bu sistem, XAU/USD (Altın) paritesi için geliştirilmiş modüler ve bilişsel bir işlem sistemidir . Yüksek volatiliteye sahip piyasa koşulları için tasarlanmıştır ve prop firm (değerlendirme şirketleri) tarafından belirlenen katı risk ve performans standartlarına tam uyumluluk gösterir. EA, özel olarak geliştirilmiş nöro-kuantum karar mimarisi ile çalışır
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Lux Oro
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
1.95 (20)
Uzman Danışmanlar
Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe Send a private message to me after purchase; Screenshot tutorials are in the comment section of the EA   [LINK] Lux Oro , H1 zaman diliminde Altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış, size özel, güçlü bir Uzman Danışman (EA)'dır. Abartılı yapay zeka veya sinir ağı modalarına güvenen EA'ların aksine, Lux Oro saf, disiplinli teknik analiz temelinde inşa edilmiştir ve ciddi yatırımcılar için şeffaf ve güvenilir bir strateji sunar. Bu
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt