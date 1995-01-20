NovaFlow EA Zentra Quant

在交易世界里，很多人渴望“一夜暴富”的刺激，但往往最终败在了市场的残酷波动中。真正能走得长远的策略，从来不是追求短期爆发，而是能在 时间与复利 的维度里，稳健地穿越牛熊。

NovaFlow EA 由 Zentra Quant 团队研发，它的核心理念只有八个字：

👉 顺势而为，稳中取胜。

本金起点：10,000

当前净值：22,907

总收益：+129.1%

周期：629 天（约 2 年）

年化收益率：≈ 61.7%

月均复利：≈ 4.09%

📊 数据证明一切

风险控制表现：

最大结余回撤：16.18%（2,017.02）

最大净值回撤：18.88%（2,138.96）

收益/回撤比：≈ 6.03

Calmar 比率：≈ 3.27

这些数字背后意味着：

在近两年的时间里，NovaFlow EA 不仅让资金实现了 翻倍以上的增长，更重要的是，它始终把风险控制在合理范围内，最大回撤不足 20%，远低于大多数高收益 EA 的风险暴露。

⚙️ 核心逻辑

NovaFlow EA 的交易逻辑，并不是追求极端的短线爆发，而是通过：

趋势流动性识别 → 捕捉市场的核心脉动

系统化资金管理 → 在顺势中逐步放大收益

严格的风险防护 → 限制亏损、控制回撤

在这种平衡下，它能做到 “盈利远超回撤”，让资金在市场中稳定增长，而不是依赖单次暴利。

💡 我们的哲学

在交易的世界里，真正的力量不是快，而是稳。

短期暴利可能带来一时的兴奋，但真正的自由来自 复利的积累 与 风险的克制。

NovaFlow EA 的使命，就是让你的资金能像水一样，随着市场的趋势脉动，持续流动，不急不躁，却源源不断。

寻求 中长期稳定增长 的交易者

想要 风险控制优先，而不是盲目追求暴利的投资者

希望在 趋势交易 + 资金管理 之间找到平衡的用户

🌌 适合谁？

✨NovaFlow EA —— 让你的资金，在市场的脉动中顺势流动。

NovaFlow EA 内置 Signal Mode 功能，用于对市场信号进行多维度过滤，避免无效或低概率的进场：

趋势一致性过滤

波动性过滤

强度过滤

在市场条件不佳时减少无效交易。

自动设置止盈止损





🔹 推荐经纪商

首选 ：VT Markets、VantageFX

可兼容：任意提供 ECN / RAW / LOW 点差 账户类型的经纪商

⚠️ 注意：Flow Core EA 仅支持黄金价格 小数点后 2 位报价。若经纪商采用 小数点后 3 位报价，则 不兼容。

🔹 账户与资金配置

最低初始存款 ：500 美元 杠杆： 1:500 （或至少 1:100 ）

建议初始存款 ：1000 美元以上 杠杆： 1:500 – 1:1000



🔹 账户类型

趋势型账户 （Trend-based）

点差低、执行速度快的账户更能发挥 EA 效果

🔹 运行环境

必须使用 VPS（虚拟专用服务器） 确保 EA 24小时连续运行 网络延迟低，保证交易信号执行效率



👉 简单来说：

只要选择 低点差、2位报价的黄金账户，配合 500–1000 美元起始资金，并且 全时运行 VPS，NovaFlow EA 才能保持稳定发挥，最大化趋势捕捉与资金管理的平衡。

Zentra Quant 是 Zentra 品牌旗下的 量化与策略研发中心，专注于把 数据、科技与市场洞察 转化为可执行的交易系统。

我们聚焦三大核心：

策略研发：基于统计学与市场结构，开发跨市场的量化策略

智能指标：提供可落地的交易工具，辅助投资者判断趋势与风险

自动化交易：从信号生成到执行，打造完整的量化解决方案

Zentra Quant 的目标不仅是捕捉市场机会，更是让交易者能以 系统化、纪律化 的方式长期成长。

无论是外汇、股票、加密还是期货，Zentra Quant 均以 严谨的数据驱动 为基础，结合前沿科技，探索交易与投资的新边界。

Zentra Quant —— Data. Strategy. Discipline.