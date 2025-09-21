Satoshi Scalper





Satoshi Nakamoto – Expert Advisor BTCUSD M5





Satoshi Nakamoto est un Expert Advisor spécialisé, conçu exclusivement pour le BTCUSD sur l'unité de temps M5.

Il combine des entrées basées sur le RSI avec des sorties basées sur l'ADX, ainsi que de solides couches de gestion des risques.

L'objectif : capturer les micro-mouvements du Bitcoin tout en maintenant une protection stricte des comptes.





Principales fonctionnalités





Spécifique aux symboles et à l'unité de temps : Optimisé pour le BTCUSD et le M5.





Logique d'entrée :

• Les croisements RSI détectent les pointes de momentum.

• Période et niveaux configurables pour plus de flexibilité.





Logique de sortie :

• L'ADX confirme le moment opportun pour clôturer les positions.

• Conçu pour des sorties rapides et disciplinées.





Protections contre les risques :

• Spread, positions ouvertes maximales et lots.

• Protection contre les pertes et les pertes quotidiennes.

• Protection des capitaux propres au niveau du compte.





Filtre d'actualités :

• Suspension des transactions en cas d'actualités à fort/moyen impact (via le flux ForexSB).





Filtre de sessions :

• Sessions de trading entièrement personnalisables (options de clôture quotidienne et vendredi).





Superposition de statistiques :

• Statistiques de trading en temps réel, protections et actualités à venir affichées directement sur le graphique.





Exécution sécurisée :

• Conçu avec le moteur de trading MQL5 (mécanisme de relance et modes de remplissage dynamique).





Entrées





Lots et risque : Taille de lot fixe, nombre maximal de lots ouverts et nombre de positions.





Stop Loss / Take Profit : Configurables en pips, avec logique de suivi optionnelle.





Indicateurs : RSI (entrée) et ADX (sortie) avec niveaux personnalisables.





Protections : Réinitialisation quotidienne, capitaux propres min/max, DD journalier max, spread max.





Filtre d'actualités : Priorité, devises, tampons avant/après.





Visualisation : Activer/désactiver l'affichage des indicateurs.





Pourquoi choisir Satoshi Scalper ?





Spécialement conçu pour la volatilité du Bitcoin sur les graphiques à court terme.





Utilise une logique simple et transparente : pas de martingale, pas de grille, pas de pièges cachés.





Des mécanismes robustes de protection du capital vous permettent de trader le BTC en toute confiance.





Suivi facile grâce aux statistiques et aux alertes intégrées aux graphiques.





Recommandations





Symbole : BTCUSD





Période : M5





Type de compte : ECN ou spread brut, faible latence





Dépôt minimum : 500 $ et plus (ajustez la taille du lot en conséquence)





Avertissement :

Satoshi Nakamoto Expert Advisor ne garantit pas de profits. Le trading de cryptomonnaies comporte des risques élevés. Veuillez d'abord tester sur un compte démo et ajuster les paramètres aux conditions de votre courtier avant de vous lancer.