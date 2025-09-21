Satoshi Scalper


Satoshi Nakamoto est un Expert Advisor spécialisé, conçu exclusivement pour le BTCUSD sur l'unité de temps M5.
Il combine des entrées basées sur le RSI avec des sorties basées sur l'ADX, ainsi que de solides couches de gestion des risques.
L'objectif : capturer les micro-mouvements du Bitcoin tout en maintenant une protection stricte des comptes.

Principales fonctionnalités

Spécifique aux symboles et à l'unité de temps : Optimisé pour le BTCUSD et le M5.

Logique d'entrée :
• Les croisements RSI détectent les pointes de momentum.
• Période et niveaux configurables pour plus de flexibilité.

Logique de sortie :
• L'ADX confirme le moment opportun pour clôturer les positions.
• Conçu pour des sorties rapides et disciplinées.

Protections contre les risques :
• Spread, positions ouvertes maximales et lots.
• Protection contre les pertes et les pertes quotidiennes.
• Protection des capitaux propres au niveau du compte.

Filtre d'actualités :
• Suspension des transactions en cas d'actualités à fort/moyen impact (via le flux ForexSB).

Filtre de sessions :
• Sessions de trading entièrement personnalisables (options de clôture quotidienne et vendredi).

Superposition de statistiques :
• Statistiques de trading en temps réel, protections et actualités à venir affichées directement sur le graphique.

Exécution sécurisée :
• Conçu avec le moteur de trading MQL5 (mécanisme de relance et modes de remplissage dynamique).

Entrées

Lots et risque : Taille de lot fixe, nombre maximal de lots ouverts et nombre de positions.

Stop Loss / Take Profit : Configurables en pips, avec logique de suivi optionnelle.

Indicateurs : RSI (entrée) et ADX (sortie) avec niveaux personnalisables.

Protections : Réinitialisation quotidienne, capitaux propres min/max, DD journalier max, spread max.

Filtre d'actualités : Priorité, devises, tampons avant/après.

Visualisation : Activer/désactiver l'affichage des indicateurs.

Pourquoi choisir Satoshi Scalper ?

Spécialement conçu pour la volatilité du Bitcoin sur les graphiques à court terme.

Utilise une logique simple et transparente : pas de martingale, pas de grille, pas de pièges cachés.

Des mécanismes robustes de protection du capital vous permettent de trader le BTC en toute confiance.

Suivi facile grâce aux statistiques et aux alertes intégrées aux graphiques.

Recommandations

Symbole : BTCUSD

Période : M5

Type de compte : ECN ou spread brut, faible latence

Dépôt minimum : 500 $ et plus (ajustez la taille du lot en conséquence)

Avertissement :
Satoshi Nakamoto Expert Advisor ne garantit pas de profits. Le trading de cryptomonnaies comporte des risques élevés. Veuillez d'abord tester sur un compte démo et ajuster les paramètres aux conditions de votre courtier avant de vous lancer.
Video Satoshi Scalper
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.17 (6)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dark Algo
Marco Solito
4.65 (60)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 3 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, nécessite une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Golden Scalper PRO a été développé précisément pour intégrer
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Total Lock MT4
Vadim Zotov
5 (2)
Experts
Lock is a powerful tool for saving a trader's money. Instead of the traditional stop loss, you can now use this robot. The robot will place a pending lock — a counter order. When the price moves sharply against the trader, the lock becomes a market one, and therefore the loss does not increase, but freezes at the same level. The main position is saved and will bring profit as soon as the lock closes. Each position is locked by a separate lock. The number of positions is not limited. The robot c
