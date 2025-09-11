Reflex Panel

🚀 CHART REVOLUTION EA - Yarı Otomatik Ticarette Bir Devrim!

MT5'in kullanışsız standart arayüzünden sıkıldınız mı? Sürekli pencereler arasında geçiş yapmayı ve karmaşık hesaplamaları unutun!

Chart Revolution EA, grafiğinizi tam teşekküllü bir yatırımcı komuta merkezine dönüştürecek yeni nesil profesyonel bir işlem panelidir!

⚡ NEDEN CHART REVOLUTION'U SEÇMELİSİNİZ?

✅ Her şey tek ekranda - artık ekstra pencere yok

✅ Anında işlem gerçekleştirme - tek tıkla işlem açma

✅ Akıllı risk hesaplaması - bakiye yüzdesine göre otomatik lot hesaplama

✅ Görsel kontrol - tüm pozisyon seviyeleri doğrudan grafikte

✅ 4 şık tema - Cyberpunk'tan Matrix'e

🎯 TEMEL ÖZELLİKLER

📊 İşlem Paneli:

Tek tıkla AL/SAT pozisyonları açma

Lot, SL ve TP'nin hızlı ayarlanması

Hızlı seçim düğmeleri (0.01 - 1.00 lot)

Önceden ayarlanmış SL/TP seviyeleri (25, 50, 100, 200 puan)

Tüm pozisyonları kapat / sadece kârlı olanları kapat

Yerden tasarruf için katlanabilir panel

💰 Sermaye Yönetimi:

Para Yönetimi - riske dayalı otomatik lot hesaplaması

- riske dayalı otomatik lot hesaplaması Maksimum günlük zarar - "tilt"e karşı koruma

- "tilt"e karşı koruma Günlük işlem limiti - aktivite kontrolü

- aktivite kontrolü İşlem başına risk - bakiyenin %0.1'i ila %10'u

🔧 Otomatik Fonksiyonlar:

Takip Eden Zarar Durdur (Trailing Stop) - kârın otomatik takibi

- kârın otomatik takibi Başa Baş (Break Even) - zararı durdur seviyesini başa baş noktasına taşıma

- zararı durdur seviyesini başa baş noktasına taşıma Kısmi Kapatma (Partial Close) - hedefe ulaşıldığında kısmi kapatma

⚙️ TÜM AYARLARIN DETAYLI AÇIKLAMASI

🎨 GÖRSEL STİL (VISUAL STYLE)

▪️ Görsel Tema (Visual Theme)

Varsayılan: Cyberpunk 2077

Amaç: Gözleriniz için rahat bir arayüz renk şeması seçmenizi sağlar

Seçenekler:

Cyberpunk 2077 - Parlak camgöbeği ve macenta unsurlara sahip koyu mavi arka plan. Şık, fütüristik bir tasarım.

- Parlak camgöbeği ve macenta unsurlara sahip koyu mavi arka plan. Şık, fütüristik bir tasarım. Matrix - Klasik siyah ve yeşil tema. Uzun çalışma saatleri boyunca minimum göz yorgunluğu.

- Klasik siyah ve yeşil tema. Uzun çalışma saatleri boyunca minimum göz yorgunluğu. Neon - Koyu bir arka plan üzerinde parlak neon renkler. Kontrastı sevenler için. - Dark Mode - Gri tonlarında evrensel bir koyu tema. Günün her saati için uygundur.

💡 Tavsiye: Işıklandırma ve işlem saatinize bağlı olarak bir tema seçin.

💼 İŞLEM AYARLARI (TRADING SETTINGS)

▪️ Varsayılan Lot Büyüklüğü (Default Lot Size)

Varsayılan: 0.01

Aralık: 0.01 - 100.00

Amaç: Başlangıçta panelde görüntülenecek olan başlangıç lot büyüklüğünü ayarlar.

Nasıl kullanılır: Normal çalışma lotunuzu ayarlayın. Çalışma sırasında doğrudan panelden değiştirilebilir.

💡 İpucu: Yeni başlayanların minimum lot büyüklüğü olan 0.01 ile başlamaları önerilir.

▪️ Varsayılan Zarar Durdur (Default Stop Loss)

Varsayılan: 50 puan

Aralık: 0 - 1000 puan

Amaç: Tüm yeni pozisyonlar için otomatik olarak koruyucu bir zarar durdurma seviyesi ayarlar.

Özellikler: Altın için 50 puan = 5$ fiyat hareketi; döviz çiftleri için = 5 pip.

💡 İpucu: Değeri stratejinize göre ayarlayın. 0 = zarar durdurma yok (önerilmez).

▪️ Varsayılan Kâr Al (Default Take Profit)

Varsayılan: 100 puan

Aralık: 0 - 5000 puan

Amaç: Tüm yeni pozisyonlar için otomatik olarak bir hedef kâr seviyesi ayarlar.

Özellikler: EA, hesaplamayı enstrümana göre otomatik olarak uyarlar.

💡 İpucu: 2:1'lik bir TP/SL oranı çoğu strateji için optimal kabul edilir.

▪️ Sihirli Numara (Magic Number)

Varsayılan: 12345

Aralık: Herhangi bir tam sayı

Amaç: Bu EA'nın işlemlerini diğerlerinden ayırmak için benzersiz bir tanımlayıcıdır.

Önemli: EA'nın birden fazla kopyasını kullanıyorsanız bu numarayı değiştirin.

💡 İpucu: Farklı stratejiler veya enstrümanlar için farklı Sihirli Numaralar kullanın.

💰 RİSK YÖNETİMİ (RISK MANAGEMENT)

▪️ Para Yönetimini Kullan (Use Money Management)

Varsayılan: true (Etkin)

Amaç: Belirtilen riske göre otomatik lot büyüklüğü hesaplamasını etkinleştirir.

Nasıl çalışır: Etkinleştirildiğinde, EA Varsayılan Lot Büyüklüğünü yok sayar ve lotu % riskine göre hesaplar.

💡 İpucu: Bakiyenizi korumak için daima etkin tutun.

▪️ İşlem Başına Risk (Risk Per Trade)

Varsayılan: 1.0%

Aralık: 0.1% - 10.0%

Amaç: Tek bir işlemde bakiyenizin yüzde kaçını kaybetmeye hazır olduğunuzu belirler.

Örnek: 1000$ bakiye ve %1 risk ile maksimum kayıp = 10$.

💡 İpucu: Profesyoneller nadiren işlem başına %2'den fazla risk alır.

▪️ Maksimum Günlük Kayıp (Max Daily Loss)

Varsayılan: 5.0%

Aralık: 1.0% - 20.0%

Amaç: Günlük kayıp limitine ulaşıldığında işlemi otomatik olarak engeller.

Koruma: Duygusal işlemleri ve "tilt"i önler.

💡 İpucu: %5, psikolojik rahatlığı korumak için optimal bir değerdir.

▪️ Maksimum Günlük İşlem (Max Daily Trades)

Varsayılan: 10

Aralık: 1 - 100

Amaç: Aşırı işlemi önlemek için günlük işlem sayısını sınırlar.

Fayda: Giriş noktalarını daha dikkatli seçmenizi sağlar.

💡 İpucu: Scalping için 20-30; gün içi işlem için 5-10 olarak ayarlayın.

📈 TAKİP EDEN ZARAR DURDUR (TRAILING STOP)

▪️ Takip Eden Zarar Durdurucuyu Kullan (Use Trailing Stop)

Varsayılan: false (Devre Dışı)

Amaç: Kârı korumak için fiyatı takip ederek zarar durdurma seviyesini otomatik olarak taşır.

Nasıl çalışır: Fiyat lehinize hareket ettiğinde, stop otomatik olarak izler.

💡 İpucu: Trendli piyasalarda harika çalışır.

▪️ Takip Başlangıcı (Trailing Start)

Varsayılan: 30 puan

Aralık: 10 - 500 puan

Amaç: Takip eden zararın etkinleşeceği minimum kâr (puan olarak).

Örnek: 30 puanlık bir ayarla, takip sadece pozisyon 30+ puan kârda olduğunda başlayacaktır.

💡 İpucu: Değeri çok küçük ayarlamayın; pozisyonun "nefes almasına" izin verin.

▪️ Takip Adımı (Trailing Step)

Varsayılan: 10 puan

Aralık: 5 - 100 puan

Amaç: Takip eden zararın ayarlanacağı mevcut fiyattan olan uzaklıktır.

Örnek: 10'luk bir adımla, stop her zaman en yüksek fiyattan 10 puan uzakta olacaktır.

💡 İpucu: Enstrüman ne kadar volatil ise, adım o kadar büyük olmalıdır.

🔒 BAŞA BAŞ (BREAK EVEN)

▪️ Başa Baş Kullan (Use Break Even)

Varsayılan: false (Devre Dışı)

Amaç: Belirli bir kâra ulaşıldığında zararı durdur seviyesini otomatik olarak giriş fiyatına taşır.

Avantaj: Kârlı bir işlemin zararla sonuçlanmamasını sağlar.

💡 İpucu: Önemli haberler sırasında ve pozisyonları gece boyunca tutarken kullanın.

▪️ Başa Baş Başlangıcı (Break Even Start)

Varsayılan: 20 puan

Aralık: 10 - 200 puan

Amaç: Zararı başa baş noktasına taşımak için gereken minimum kârdır.

Mantık: Kâr bu değere ulaştığında, stop giriş seviyesine taşınacaktır.

💡 İpucu: Normal kâr al hedefinizin yaklaşık %40-50'sine ayarlayın.

▪️ Başa Baş Kârı (Break Even Profit)

Varsayılan: 5 puan

Aralık: 0 - 50 puan

Amaç: Başa baş tetiklendiğinde kilitlenecek ek kârdır.

Örnek: 5 değeri ile, stop AL pozisyonu için giriş noktasının 5 puan üzerine ayarlanacaktır.

💡 İpucu: Komisyonları ve swapları karşılamak için minimum bir değer belirleyin.

✂️ KISMİ KAPATMA (PARTIAL CLOSE)

▪️ Kısmi Kapatmayı Kullan (Use Partial Close)

Varsayılan: false (Devre Dışı)

Amaç: İlk hedefe ulaşıldığında pozisyonun bir kısmını otomatik olarak kapatır.

Strateji: Kârın bir kısmını kilitlemenize ve pozisyonun geri kalanını daha büyük bir hareket için bırakmanıza olanak tanır.

💡 İpucu: Trend takip eden stratejiler için mükemmel bir özelliktir.

▪️ Kısmi Kapatma Yüzdesi (Partial Close Percent)

Varsayılan: 50%

Aralık: 10% - 90%

Amaç: Pozisyonun hangi bölümünün kapatılacağını belirler.

Örnek: 0.10 lotta %50'de, 0.05 lot kapatılacaktır.

💡 İpucu: %50, kârı güvenceye almak ile potansiyel arasında altın bir ortalamadır.

▪️ Kısmi Kapatma Kârı (Partial Close Profit)

Varsayılan: 30 puan

Aralık: 10 - 500 puan

Amaç: Kısmi kapatmanın gerçekleştiği kâr seviyesidir.

Mantık: Genellikle kâr al hedefinin %30-50'sine ayarlanır.

💡 İpucu: Stratejinizi optimize etmek için bu parametreyle denemeler yapın.

📊 EK PANEL ÖZELLİKLERİ

Bilgi bloğu şunları gösterir:

Balance - mevcut hesap bakiyesi

- mevcut hesap bakiyesi Equity - varlık (bakiye + mevcut kâr/zarar)

- varlık (bakiye + mevcut kâr/zarar) Profit - açık pozisyonlardaki mevcut kâr/zarar

- açık pozisyonlardaki mevcut kâr/zarar Daily P/L - güncel gün için kâr/zarar

- güncel gün için kâr/zarar Daily Trades - bugünkü işlem sayısı / maksimum

- bugünkü işlem sayısı / maksimum Risk Amount - bakiye para birimindeki risk miktarı

- bakiye para birimindeki risk miktarı Calculated Lot - otomatik olarak hesaplanan lot büyüklüğü

Hızlı seçim düğmeleri:

Quick Lot - anında lot ayarı (0.01, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00)

- anında lot ayarı (0.01, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00) Quick SL - hızlı zarar durdurma ayarı (25, 50, 100 puan)

- hızlı zarar durdurma ayarı (25, 50, 100 puan) Quick TP - hızlı kâr al ayarı (50, 100, 200 puan)

Pozisyon Yönetimi:

BUY - tek tıkla uzun pozisyon aç

- tek tıkla uzun pozisyon aç SELL - tek tıkla kısa pozisyon aç

- tek tıkla kısa pozisyon aç CLOSE ALL - tüm pozisyonları kapat (onay ile)

- tüm pozisyonları kapat (onay ile) CLOSE IN PROFIT - sadece kârlı pozisyonları kapat

🏆 TÜM ENSTRÜMANLAR İÇİN DESTEK

EA, enstrüman türünü otomatik olarak algılar ve puan büyüklüğünü doğru bir şekilde hesaplar:

Altın (XAUUSD) - 1 puan = 0.10$ fiyat hareketi

- 1 puan = 0.10$ fiyat hareketi Gümüş (XAGUSD) - 1 puan = 0.01$ fiyat hareketi

- 1 puan = 0.01$ fiyat hareketi Petrol (WTI/BRENT) - 1 puan = 0.01$ fiyat hareketi

- 1 puan = 0.01$ fiyat hareketi Endeksler (US30, NAS100) - 1 puan = 1.0 endeks puanı

- 1 puan = 1.0 endeks puanı Forex 5 haneli - 1 puan = 0.1 pip

- 1 puan = 0.1 pip Forex 4 haneli - 1 puan = 1 pip

- 1 puan = 1 pip Kripto paralar - otomatik uyarlama

🎯 BU EA KİMLER İÇİN?

✅ Scalper'lar İçin - anında pozisyon açma ve kapama

- anında pozisyon açma ve kapama ✅ Gün İçi Yatırımcılar İçin - günlük işlemler üzerinde tam kontrol

- günlük işlemler üzerinde tam kontrol ✅ Swing Yatırımcıları İçin - otomatik pozisyon yönetimi

- otomatik pozisyon yönetimi ✅ Yeni Başlayanlar İçin - basit arayüz ve hata koruması

- basit arayüz ve hata koruması ✅ Profesyoneller İçin - zaman tasarrufu ve kolaylık

📱 BASİT KURULUM VE AYARLAMA

EA'yı bir grafiğe ekleyin - herhangi bir zaman diliminde çalışır Bir görsel tema seçin - gözünüze hoş gelen birini seçin Risk yönetimini yapılandırın - kabul edilebilir riskinizi ayarlayın SL/TP boyutlarınızı ayarlayın - stratejinize göre İstenen fonksiyonları etkinleştirin - takip eden zarar durdur, başa baş, kısmi kapatma İşlem yapmaya başlayın! - her şey hazır

⚠️ ÖNEMLİ BİLGİLER

Chart Revolution EA, işlem kararları vermede sizin katılımınızı gerektiren yarı otomatik bir uzman danışmandır. EA kendi başına işlem açmaz, ancak kullanışlı bir arayüz sağlar ve rutin işlemleri otomatikleştirir.

Sistem Gereksinimleri:

MetaTrader 5 build 3000 veya üstü

Minimum bakiye: 100$

Önerilen bakiye: 1000$+

Önerilen kaldıraç: 1:100 veya üstü

VPS gerekli değildir (manuel işlem için)

Risk Uyarısı: Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek sermaye kaybı riski içerir. Geçmiş performans gelecekteki kârları garanti etmez. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonları kullanın. Gerçek bir hesapta kullanmadan önce EA'yı mutlaka bir demo hesapta test edin.

🎁 NE ELDE EDECEKSİNİZ?

✅ Kaynak koduyla birlikte tam fonksiyonel işlem uzman danışmanı

✅ 5 aktivasyon için ömür boyu lisans

✅ Sonsuza dek ücretsiz güncellemeler

✅ Rusça ve İngilizce detaylı kullanım kılavuzu

✅ Geliştiriciden teknik destek

✅ Özel kullanıcı sohbet grubuna erişim

❓ SIKÇA SORULAN SORULAR

S: Bu otomatik bir EA mı?

C: Hayır, bu yarı otomatik bir yardımcıdır. İşlem açma kararını siz verirsiniz.

S: Tüm enstrümanlarda çalışır mı?

C: Evet, EA herhangi bir enstrümana otomatik olarak uyum sağlar.

S: Birden fazla kopya kullanabilir miyim?

C: Evet, her kopya için farklı bir Sihirli Numara ayarlamanız yeterlidir.

S: Bir VPS gerekli mi?

C: Sadece takip eden zarar durdurma ve başa baş fonksiyonlarının 7/24 çalışmasını istiyorsanız gereklidir.

📞 DESTEK VE İLETİŞİM

✉️ Tüm sorularınız için lütfen MQL5 mesajlaşma sistemi üzerinden bizimle iletişime geçin

⏰ 24 saat içinde yanıt

💬 Telegram @blueprint_support

🎯 Chart Revolution EA - Kolaylığa yatırım yapın, zaman ve sinirlerinizden tasarruf edin!

Bugün konforla işlem yapmaya başlayın!