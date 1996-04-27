MT5 to Telegram Repeater

### FTBP Telegram Paneli - Grafik Üzerindeki Bildirim Merkeziniz

**FTBP Telegram Paneli** sadece bir Uzman Danışman değil, aynı zamanda işlemler hakkında Telegram üzerinden anında bildirim almak ve terminalin görsel stilini yönetmek isteyen yatırımcılar için tam özellikli bir araçtır. Ürün tamamen ücretsizdir!

### Ana Özellikler

* **Anlık Telegram Bildirimleri:** Sembol, hacim ve finansal sonuç dahil olmak üzere her açılan ve kapanan işlem için uyarılar alın.
* **Etkileşimli Kontrol Paneli:** Standart `F7` ayarlar penceresini unutun. Tüm fonksiyonlar, doğrudan grafik üzerinde bulunan kullanışlı ve sezgisel bir panelden yönetilir.
* **Esnek Arayüz:** Panel, analizinizi engellememesi için tek bir düğmeye küçültülebilir ve grafik üzerinde serbestçe hareket ettirilebilir.
* **Grafik Özelleştirme:** "Renkler" sekmesinde, göz yorgunluğunu azaltmak için üç profesyonel renk şeması (Koyu, Açık, Mavi) arasında anında geçiş yapabilirsiniz.
* **Manuel Raporlar:** İstediğiniz zaman son 24 saatin veya geçen haftanın işlem raporlarını oluşturup Telegram'ınıza gönderin.
* **Çoklu Dil Desteği:** Panel arayüzü üç dile tamamen çevrilmiştir: **İngilizce, Rusça ve Almanca**.

### Nasıl Kullanılır

1.  Uzman Danışmanı bir grafiğe ekleyin.
2.  Standart ayarlar penceresinde (`Girdiler`), `Telegram Bot Token` ve `Telegram Sohbet ID`nizi girin.
3.  Terminalinizde `Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar` bölümüne gidin.
4.  `Aşağıdaki URL'ler için WebRequest'e izin ver:` kutusunu işaretleyin.
5.  `+` simgesine tıklayın ve şu adresi ekleyin: `https://api.telegram.org`
6.  Grafikte bir "Paneli Göster" düğmesi belirecektir. Kontrol panelini genişletmek için tıklayın.
7.  Fonksiyonlar arasında gezinmek için sekmeleri kullanın.

Bu araç, ticaretinizi daha konforlu ve verimli hale getirmek için oluşturulmuştur.
