MT5 to Telegram Repeater

### FTBP Telegram Paneli - Grafik Üzerindeki Bildirim Merkeziniz





**FTBP Telegram Paneli** sadece bir Uzman Danışman değil, aynı zamanda işlemler hakkında Telegram üzerinden anında bildirim almak ve terminalin görsel stilini yönetmek isteyen yatırımcılar için tam özellikli bir araçtır. Ürün tamamen ücretsizdir!





### Ana Özellikler





* **Anlık Telegram Bildirimleri:** Sembol, hacim ve finansal sonuç dahil olmak üzere her açılan ve kapanan işlem için uyarılar alın.

* **Etkileşimli Kontrol Paneli:** Standart `F7` ayarlar penceresini unutun. Tüm fonksiyonlar, doğrudan grafik üzerinde bulunan kullanışlı ve sezgisel bir panelden yönetilir.

* **Esnek Arayüz:** Panel, analizinizi engellememesi için tek bir düğmeye küçültülebilir ve grafik üzerinde serbestçe hareket ettirilebilir.

* **Grafik Özelleştirme:** "Renkler" sekmesinde, göz yorgunluğunu azaltmak için üç profesyonel renk şeması (Koyu, Açık, Mavi) arasında anında geçiş yapabilirsiniz.

* **Manuel Raporlar:** İstediğiniz zaman son 24 saatin veya geçen haftanın işlem raporlarını oluşturup Telegram'ınıza gönderin.

* **Çoklu Dil Desteği:** Panel arayüzü üç dile tamamen çevrilmiştir: **İngilizce, Rusça ve Almanca**.





### Nasıl Kullanılır





1. Uzman Danışmanı bir grafiğe ekleyin.

2. Standart ayarlar penceresinde (`Girdiler`), `Telegram Bot Token` ve `Telegram Sohbet ID`nizi girin.

3. Terminalinizde `Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar` bölümüne gidin.

4. `Aşağıdaki URL'ler için WebRequest'e izin ver:` kutusunu işaretleyin.

5. `+` simgesine tıklayın ve şu adresi ekleyin: ` https://api.telegram.org

6. Grafikte bir "Paneli Göster" düğmesi belirecektir. Kontrol panelini genişletmek için tıklayın.

7. Fonksiyonlar arasında gezinmek için sekmeleri kullanın.





Bu araç, ticaretinizi daha konforlu ve verimli hale getirmek için oluşturulmuştur.