Reflex Panel

🚀 CHART REVOLUTION EA - Une Révolution dans le Trading Semi-Automatique !

Fatigué de l'interface standard et peu pratique de MT5 ? Oubliez le passage constant d'une fenêtre à l'autre et les calculs complexes !

Chart Revolution EA est un panneau de trading professionnel de nouvelle génération qui transformera votre graphique en un centre de commande complet pour le trader !

⚡ POURQUOI CHOISIR CHART REVOLUTION ?

Tout sur un seul écran - plus de fenêtres superflues
Exécution instantanée - ouvrez des transactions en un clic
Calcul de risque intelligent - calcul automatique du lot en fonction du % du capital
Contrôle visuel - tous les niveaux de position directement sur le graphique
4 thèmes élégants - de Cyberpunk à Matrix

🎯 FONCTIONNALITÉS CLÉS

📊 Panneau de Trading :

  • Ouverture de positions BUY/SELL en un clic
  • Réglage rapide de la taille du lot, du SL et du TP
  • Boutons de sélection rapide (lot de 0.01 à 1.00)
  • Niveaux de SL/TP prédéfinis (25, 50, 100, 200 points)
  • Fermeture de toutes les positions / uniquement les positions rentables
  • Panneau rétractable pour économiser de l'espace

💰 Gestion du Capital :

  • Money Management - calcul automatique du lot basé sur le risque
  • Perte journalière maximale - protection contre le "tilt"
  • Limite de transactions journalières - contrôle de l'activité
  • Risque par transaction - de 0.1% à 10% du capital

🔧 Fonctions Automatiques :

  • Trailing Stop (Stop Suiveur) - suivi automatique des profits
  • Break Even (Seuil de Rentabilité) - déplace le stop au point mort
  • Partial Close (Clôture Partielle) - clôture d'une partie de la position lorsqu'une cible est atteinte

⚙️ DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE TOUS LES PARAMÈTRES

🎨 STYLE VISUEL (VISUAL STYLE)

▪️ Thème Visuel (Visual Theme)

Par défaut : Cyberpunk 2077
Objectif : Vous permet de choisir un schéma de couleurs d'interface confortable pour vos yeux
Options :

  • Cyberpunk 2077 - Fond bleu foncé avec des éléments cyan et magenta vifs. Un design élégant et futuriste.
  • Matrix - Thème classique noir et vert. Fatigue oculaire minimale pendant les longues heures de travail.
  • Neon - Couleurs néon vives sur fond sombre. Pour ceux qui aiment le contraste.
  • Dark Mode - Un thème sombre universel avec des tons de gris. Adapté à tout moment de la journée.

💡 Recommandation : Choisissez un thème en fonction de votre éclairage et de vos heures de trading.

💼 PARAMÈTRES DE TRADING (TRADING SETTINGS)

▪️ Taille de Lot par Défaut (Default Lot Size)

Par défaut : 0.01
Plage : 0.01 - 100.00
Objectif : Définit la taille de lot initiale qui sera affichée sur le panneau au démarrage.
Comment l'utiliser : Définissez votre lot de travail habituel. Il peut être modifié directement sur le panneau pendant l'utilisation.
💡 Conseil : Il est recommandé aux débutants de commencer avec la taille de lot minimale de 0.01.

▪️ Stop Loss par Défaut (Default Stop Loss)

Par défaut : 50 points
Plage : 0 - 1000 points
Objectif : Définit automatiquement un stop-loss de protection pour toutes les nouvelles positions.
Spécificités : Pour l'Or, 50 points = 5 $ de mouvement de prix ; pour les paires de devises = 5 pips.
💡 Conseil : Définissez la valeur en fonction de votre stratégie. 0 = pas de stop-loss (non recommandé).

▪️ Take Profit par Défaut (Default Take Profit)

Par défaut : 100 points
Plage : 0 - 5000 points
Objectif : Définit automatiquement un objectif de profit pour toutes les nouvelles positions.
Spécificités : L'EA adapte automatiquement le calcul à l'instrument.
💡 Conseil : Un ratio TP/SL de 2:1 est considéré comme optimal pour la plupart des stratégies.

▪️ Numéro Magique (Magic Number)

Par défaut : 12345
Plage : N'importe quel nombre entier
Objectif : Un identifiant unique pour séparer les transactions de cet EA des autres.
Important : Changez ce numéro si vous utilisez plusieurs copies de l'EA.
💡 Conseil : Utilisez des Numéros Magiques différents pour différentes stratégies ou instruments.

💰 GESTION DES RISQUES (RISK MANAGEMENT)

▪️ Utiliser le Money Management (Use Money Management)

Par défaut : true (Activé)
Objectif : Active le calcul automatique de la taille du lot en fonction du risque spécifié.
Comment ça marche : Lorsqu'il est activé, l'EA ignore la Taille de Lot par Défaut et calcule le lot en fonction du % de risque.
💡 Conseil : Laissez-le toujours activé pour protéger votre capital.

▪️ Risque par Transaction (Risk Per Trade)

Par défaut : 1.0%
Plage : 0.1% - 10.0%
Objectif : Détermine le pourcentage de votre capital que vous êtes prêt à perdre en une seule transaction.
Exemple : Avec un capital de 1000 etunrisquede1.
💡 Conseil : Les professionnels risquent rarement plus de 2% par transaction.

▪️ Perte Journalière Maximale (Max Daily Loss)

Par défaut : 5.0%
Plage : 1.0% - 20.0%
Objectif : Bloque automatiquement le trading lorsque la limite de perte journalière est atteinte.
Protection : Prévient le trading émotionnel et le "tilt".
💡 Conseil : 5% est une valeur optimale pour maintenir un confort psychologique.

▪️ Transactions Journalières Max (Max Daily Trades)

Par défaut : 10
Plage : 1 - 100
Objectif : Limite le nombre de transactions par jour pour éviter le sur-trading.
Avantage : Vous oblige à choisir les points d'entrée plus soigneusement.
💡 Conseil : Pour le scalping, réglez sur 20-30 ; pour le day trading, sur 5-10.

📈 STOP SUIVEUR (TRAILING STOP)

▪️ Utiliser le Stop Suiveur (Use Trailing Stop)

Par défaut : false (Désactivé)
Objectif : Déplace automatiquement le stop-loss pour suivre le prix afin de protéger les profits.
Comment ça marche : Lorsque le prix évolue en votre faveur, le stop est automatiquement ajusté.
💡 Conseil : Fonctionne très bien dans les marchés en tendance.

▪️ Début du Suivi (Trailing Start)

Par défaut : 30 points
Plage : 10 - 500 points
Objectif : Le profit minimum en points après lequel le stop suiveur s'active.
Exemple : Avec un réglage de 30 points, le suivi ne commencera que lorsque la position sera en profit de 30+ points.
💡 Conseil : Ne réglez pas la valeur trop bas ; laissez à la position de l'espace pour "respirer".

▪️ Pas du Suivi (Trailing Step)

Par défaut : 10 points
Plage : 5 - 100 points
Objectif : La distance par rapport au prix actuel à laquelle le stop suiveur sera placé.
Exemple : Avec un pas de 10, le stop sera toujours à 10 points du prix le plus haut atteint.
💡 Conseil : Plus l'instrument est volatil, plus le pas doit être grand.

🔒 SEUIL DE RENTABILITÉ (BREAK EVEN)

▪️ Utiliser le Seuil de Rentabilité (Use Break Even)

Par défaut : false (Désactivé)
Objectif : Déplace automatiquement le stop-loss au prix d'entrée après avoir atteint un certain profit.
Avantage : Garantit qu'une transaction rentable не deviendra pas perdante.
💡 Conseil : Utilisez-le lors d'annonces de nouvelles importantes et lorsque vous maintenez des positions pendant la nuit.

▪️ Activation du Seuil de Rentabilité (Break Even Start)

Par défaut : 20 points
Plage : 10 - 200 points
Objectif : Le profit minimum requis pour déplacer le stop au seuil de rentabilité.
Logique : Lorsque le profit atteint cette valeur, le stop est déplacé au niveau d'entrée.
💡 Conseil : Réglez-le à environ 40-50% de votre take-profit habituel.

▪️ Profit au Seuil de Rentabilité (Break Even Profit)

Par défaut : 5 points
Plage : 0 - 50 points
Objectif : Profit supplémentaire qui sera verrouillé lorsque le seuil de rentabilité est déclenché.
Exemple : Avec une valeur de 5, le stop sera placé 5 points au-dessus du point d'entrée pour une position d'ACHAT.
💡 Conseil : Définissez une valeur minimale pour couvrir les commissions et les swaps.

✂️ CLÔTURE PARTIELLE (PARTIAL CLOSE)

▪️ Utiliser la Clôture Partielle (Use Partial Close)

Par défaut : false (Désactivé)
Objectif : Clôture automatiquement une partie de la position après avoir atteint la première cible.
Stratégie : Vous permet de sécuriser une partie des profits et de laisser le reste de la position courir pour un mouvement plus important.
💡 Conseil : Une excellente fonctionnalité pour les stratégies de suivi de tendance.

▪️ Pourcentage de Clôture Partielle (Partial Close Percent)

Par défaut : 50%
Plage : 10% - 90%
Objectif : Détermine la portion de la position qui sera clôturée.
Exemple : À 50% avec un lot de 0.10, 0.05 lot sera clôturé.
💡 Conseil : 50% est le juste milieu entre la sécurisation des profits et le potentiel.

▪️ Profit pour Clôture Partielle (Partial Close Profit)

Par défaut : 30 points
Plage : 10 - 500 points
Objectif : Le niveau de profit auquel la clôture partielle se produit.
Logique : Généralement réglé à 30-50% de l'objectif de take-profit.
💡 Conseil : Expérimentez avec ce paramètre pour optimiser votre stratégie.

📊 FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES DU PANNEAU

Le bloc d'informations affiche :

  • Balance - solde actuel du compte
  • Equity - capitaux propres (solde + profit/perte actuel)
  • Profit - profit/perte actuel sur les positions ouvertes
  • Daily P/L - profit/perte pour la journée en cours
  • Daily Trades - nombre de transactions aujourd'hui / maximum
  • Risk Amount - montant du risque dans la devise du dépôt
  • Calculated Lot - taille de lot calculée automatiquement

Boutons de sélection rapide :

  • Quick Lot - réglage instantané du lot (0.01, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00)
  • Quick SL - réglage rapide du stop-loss (25, 50, 100 points)
  • Quick TP - réglage rapide du take-profit (50, 100, 200 points)

Gestion des Positions :

  • BUY - ouvrir une position longue en un clic
  • SELL - ouvrir une position courte en un clic
  • CLOSE ALL - fermer toutes les positions (avec confirmation)
  • CLOSE IN PROFIT - fermer uniquement les positions rentables

🏆 PRISE EN CHARGE DE TOUS LES INSTRUMENTS

L'EA détecte automatiquement le type d'instrument et calcule correctement la taille du point :

  • Or (XAUUSD) - 1 point = 0,10 $ de mouvement de prix
  • Argent (XAGUSD) - 1 point = 0,01 $ de mouvement de prix
  • Pétrole (WTI/BRENT) - 1 point = 0,01 $ de mouvement de prix
  • Indices (US30, NAS100) - 1 point = 1,0 point d'indice
  • Forex 5 décimales - 1 point = 0.1 pips
  • Forex 4 décimales - 1 point = 1 pip
  • Cryptomonnaies - adaptation automatique

🎯 À QUI S'ADRESSE CET EA ?

  • Pour les Scalpers - ouverture et fermeture instantanées des positions
  • Pour les Day Traders - contrôle total sur le trading journalier
  • Pour les Swing Traders - gestion automatique des positions
  • Pour les Débutants - interface simple et protection contre les erreurs
  • Pour les Professionnels - gain de temps et commodité

📱 INSTALLATION ET CONFIGURATION SIMPLES

  1. Attachez l'EA à un graphique - fonctionne sur n'importe quelle unité de temps
  2. Choisissez un thème visuel - sélectionnez celui qui est agréable pour vos yeux
  3. Configurez la gestion des risques - définissez votre risque acceptable
  4. Définissez vos tailles de SL/TP - selon votre stratégie
  5. Activez les fonctions souhaitées - stop suiveur, seuil de rentabilité, clôture partielle
  6. Commencez à trader ! - tout est prêt à l'emploi

⚠️ INFORMATIONS IMPORTANTES

Chart Revolution EA est un expert advisor semi-automatique qui nécessite votre participation dans la prise de décisions de trading. L'EA n'ouvre pas de transactions de lui-même, mais fournit une interface pratique et automatise les opérations de routine.

Configuration requise :

  • MetaTrader 5 build 3000 ou supérieur
  • Dépôt minimum : 100 $
  • Dépôt recommandé : 1000 $+
  • Effet de levier recommandé : 1:100 ou supérieur
  • Un VPS n'est pas requis (pour le trading manuel)

Avertissement sur les risques : Le trading sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte de capital. Les performances passées ne garantissent pas les profits futurs. N'utilisez que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre. Assurez-vous de tester l'EA sur un compte de démonstration avant de l'utiliser sur un compte réel.

🎁 CE QUE VOUS OBTENEZ

  • ✅ Expert advisor de trading entièrement fonctionnel avec le code source
  • ✅ Licence à vie pour 5 activations
  • ✅ Mises à jour gratuites à vie
  • ✅ Manuel détaillé en russe et en anglais
  • ✅ Support technique du développeur
  • ✅ Accès à un chat privé pour les utilisateurs

❓ FOIRE AUX QUESTIONS

Q : Est-ce un EA automatique ?
R : Non, c'est un assistant semi-automatique. C'est vous qui prenez la décision d'ouvrir les transactions.

Q : Fonctionne-t-il sur tous les instruments ?
R : Oui, l'EA s'adapte automatiquement à n'importe quel instrument.

Q : Puis-je utiliser plusieurs copies ?
R : Oui, il suffit de définir un Numéro Magique différent pour chaque copie.

Q : Un VPS est-il nécessaire ?
R : Uniquement si vous voulez que les fonctions de stop suiveur et de seuil de rentabilité fonctionnent 24h/24 et 7j/7.

📞 SUPPORT ET CONTACTS

✉️ Pour toutes questions, veuillez nous contacter via le système de messagerie MQL5
⏰ Réponse sous 24 heures
💬 Telegram @blueprint_support

🎯 Chart Revolution EA - Investissez dans la commodité, économisez du temps et de l'énergie !

Commencez à trader confortablement dès aujourd'hui !

