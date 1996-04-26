Reflex Panel

🚀 CHART REVOLUTION EA - Una Rivoluzione nel Trading Semiautomatico!

Stanco della goffa interfaccia standard di MT5? Dimentica il continuo passaggio tra finestre e calcoli complessi!

Chart Revolution EA è un pannello di trading professionale di nuova generazione che trasformerà il tuo grafico in un centro di comando completo per il trader!

⚡ PERCHÉ SCEGLIERE CHART REVOLUTION?

Tutto su un unico schermo - niente più finestre extra
Esecuzione istantanea - apri operazioni in un clic
Calcolo intelligente del rischio - calcolo automatico del lotto in base alla % del capitale
Controllo visivo - tutti i livelli delle posizioni direttamente sul grafico
4 temi eleganti - da Cyberpunk a Matrix

🎯 FUNZIONALITÀ CHIAVE

📊 Pannello di Trading:

  • Apertura di posizioni BUY/SELL con un clic
  • Impostazione rapida di lotto, SL e TP
  • Pulsanti di selezione rapida (lotto 0.01 - 1.00)
  • Livelli di SL/TP preimpostati (25, 50, 100, 200 punti)
  • Chiusura di tutte le posizioni / solo di quelle in profitto
  • Pannello a scomparsa per risparmiare spazio

💰 Gestione del Capitale:

  • Money Management - calcolo automatico del lotto in base al rischio
  • Massima perdita giornaliera - protezione contro il "tilt"
  • Limite di operazioni giornaliere - controllo dell'attività
  • Rischio per operazione - dallo 0.1% al 10% del capitale

🔧 Funzioni Automatiche:

  • Trailing Stop - inseguimento automatico del profitto
  • Break Even - sposta lo stop a pareggio
  • Partial Close - chiusura parziale al raggiungimento di un obiettivo

⚙️ DESCRIZIONE DETTAGLIATA DI TUTTE LE IMPOSTAZIONI

🎨 STILE VISIVO (VISUAL STYLE)

▪️ Tema Visivo (Visual Theme)

Predefinito: Cyberpunk 2077
Scopo: Ti permette di scegliere uno schema di colori dell'interfaccia che sia confortevole per i tuoi occhi
Opzioni:

  • Cyberpunk 2077 - Sfondo blu scuro con elementi ciano e magenta brillanti. Un design elegante e futuristico.
  • Matrix - Classico tema nero e verde. Minimo affaticamento visivo durante lunghe ore di lavoro.
  • Neon - Colori al neon brillanti su sfondo scuro. Per chi ama il contrasto.
  • Dark Mode - Un tema scuro universale con toni di grigio. Adatto a qualsiasi momento della giornata.

💡 Raccomandazione: Scegli un tema a seconda dell'illuminazione e dell'orario di trading.

💼 IMPOSTAZIONI DI TRADING (TRADING SETTINGS)

▪️ Dimensione Lotto Predefinita (Default Lot Size)

Predefinito: 0.01
Intervallo: 0.01 - 100.00
Scopo: Imposta la dimensione del lotto iniziale che verrà visualizzata sul pannello all'avvio.
Come usarlo: Imposta il tuo lotto di lavoro abituale. Può essere modificato direttamente sul pannello durante l'operatività.
💡 Consiglio: Ai principianti si consiglia di iniziare con la dimensione minima del lotto di 0.01.

▪️ Stop Loss Predefinito (Default Stop Loss)

Predefinito: 50 punti
Intervallo: 0 - 1000 punti
Scopo: Imposta automaticamente uno stop-loss protettivo per tutte le nuove posizioni.
Caratteristiche: Per l'Oro, 50 punti = $5 di movimento del prezzo; per le coppie di valute = 5 pips.
💡 Consiglio: Imposta il valore in base alla tua strategia. 0 = nessuno stop-loss (sconsigliato).

▪️ Take Profit Predefinito (Default Take Profit)

Predefinito: 100 punti
Intervallo: 0 - 5000 punti
Scopo: Imposta automaticamente un obiettivo di profitto for tutte le nuove posizioni.
Caratteristiche: L'EA adatta automaticamente il calcolo allo strumento.
💡 Consiglio: Un rapporto TP/SL di 2:1 è considerato ottimale per la maggior parte delle strategie.

▪️ Numero Magico (Magic Number)

Predefinito: 12345
Intervallo: Qualsiasi numero intero
Scopo: Un identificatore unico per separare le operazioni di questo EA da altre.
Importante: Cambia questo numero se usi più copie dell'EA.
💡 Consiglio: Usa Numeri Magici diversi per strategie o strumenti diversi.

💰 GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT)

▪️ Usa Money Management (Use Money Management)

Predefinito: true (Abilitato)
Scopo: Abilita il calcolo automatico della dimensione del lotto in base al rischio specificato.
Come funziona: Quando è abilitato, l'EA ignora la Dimensione Lotto Predefinita e calcola il lotto in base al rischio %.
💡 Consiglio: Tienilo sempre abilitato per proteggere il tuo capitale.

▪️ Rischio per Operazione (Risk Per Trade)

Predefinito: 1.0%
Intervallo: 0.1% - 10.0%
Scopo: Determina quale percentuale del tuo capitale sei disposto a perdere in una singola operazione.
Esempio: Con un capitale di $1000 e un rischio dell'1%, la perdita massima = $10.
💡 Consiglio: I professionisti raramente rischiano più del 2% per operazione.

▪️ Massima Perdita Giornaliera (Max Daily Loss)

Predefinito: 5.0%
Intervallo: 1.0% - 20.0%
Scopo: Blocca automaticamente il trading al raggiungimento del limite di perdita giornaliero.
Protezione: Previene il trading emotivo e il "tilt".
💡 Consiglio: 5% è un valore ottimale per mantenere il comfort psicologico.

▪️ Massimo Operazioni Giornaliere (Max Daily Trades)

Predefinito: 10
Intervallo: 1 - 100
Scopo: Limita il numero di operazioni al giorno per prevenire l'overtrading.
Vantaggio: Ti costringe a scegliere i punti di ingresso con più attenzione.
💡 Consiglio: Per lo scalping, imposta 20-30; per il day trading, 5-10.

📈 TRAILING STOP

▪️ Usa Trailing Stop (Use Trailing Stop)

Predefinito: false (Disabilitato)
Scopo: Sposta automaticamente lo stop-loss per seguire il prezzo e proteggere i profitti.
Come funziona: Quando il prezzo si muove a tuo favore, lo stop viene trascinato automaticamente.
💡 Consiglio: Funziona alla grande nei mercati in tendenza.

▪️ Inizio Trailing (Trailing Start)

Predefinito: 30 punti
Intervallo: 10 - 500 punti
Scopo: Il profitto minimo in punti dopo il quale si attiva il trailing stop.
Esempio: Con un'impostazione di 30 punti, il trailing inizierà solo quando la posizione sarà in profitto di 30+ punti.
💡 Consiglio: Non impostare un valore troppo piccolo; dai alla posizione spazio per "respirare".

▪️ Passo Trailing (Trailing Step)

Predefinito: 10 punti
Intervallo: 5 - 100 punti
Scopo: La distanza dal prezzo attuale alla quale verrà impostato il trailing stop.
Esempio: Con un passo di 10, lo stop sarà sempre a 10 punti di distanza dal prezzo di picco.
💡 Consiglio: Più volatile è lo strumento, più grande dovrebbe essere il passo.

🔒 BREAK EVEN (PAREGGIO)

▪️ Usa Break Even (Use Break Even)

Predefinito: false (Disabilitato)
Scopo: Sposta automaticamente lo stop-loss al prezzo di entrata al raggiungimento di un certo profitto.
Vantaggio: Assicura che un'operazione profittevole non diventi una perdita.
💡 Consiglio: Usalo durante notizie importanti e quando mantieni posizioni durante la notte.

▪️ Inizio Break Even (Break Even Start)

Predefinito: 20 punti
Intervallo: 10 - 200 punti
Scopo: Il profitto minimo richiesto per spostare lo stop a pareggio.
Logica: Quando il profitto raggiunge questo valore, lo stop verrà spostato al livello di entrata.
💡 Consiglio: Impostalo a circa il 40-50% del tuo solito take-profit.

▪️ Profitto a Break Even (Break Even Profit)

Predefinito: 5 punti
Intervallo: 0 - 50 punti
Scopo: Profitto aggiuntivo che verrà bloccato quando scatta il break even.
Esempio: Con un valore di 5, lo stop verrà impostato 5 punti sopra il punto di entrata per una posizione BUY.
💡 Consiglio: Imposta un valore minimo per coprire commissioni e swap.

✂️ CHIUSURA PARZIALE (PARTIAL CLOSE)

▪️ Usa Chiusura Parziale (Use Partial Close)

Predefinito: false (Disabilitato)
Scopo: Chiude automaticamente una parte della posizione al raggiungimento del primo obiettivo.
Strategia: Ti permette di bloccare una parte del profitto e lasciare che il resto della posizione corra per un movimento più ampio.
💡 Consiglio: Un'eccellente funzione per le strategie di trend-following.

▪️ Percentuale Chiusura Parziale (Partial Close Percent)

Predefinito: 50%
Intervallo: 10% - 90%
Scopo: Determina quale porzione della posizione verrà chiusa.
Esempio: Al 50% con un lotto di 0.10, verrà chiuso 0.05 lotto.
💡 Consiglio: 50% è la via di mezzo ideale tra la messa in sicurezza del profitto e il potenziale.

▪️ Profitto Chiusura Parziale (Partial Close Profit)

Predefinito: 30 punti
Intervallo: 10 - 500 punti
Scopo: Il livello di profitto al quale avviene la chiusura parziale.
Logica: Di solito impostato al 30-50% dell'obiettivo di take-profit.
💡 Consiglio: Sperimenta con questo parametro per ottimizzare la tua strategia.

📊 FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE DEL PANNELLO

Il blocco informativo mostra:

  • Balance - saldo attuale del conto
  • Equity - patrimonio (saldo + profitto/perdita attuale)
  • Profit - profitto/perdita attuale sulle posizioni aperte
  • Daily P/L - profitto/perdita per la giornata in corso
  • Daily Trades - numero di operazioni di oggi / massimo
  • Risk Amount - importo del rischio nella valuta del capitale
  • Calculated Lot - dimensione del lotto calcolata automaticamente

Pulsanti di selezione rapida:

  • Quick Lot - impostazione istantanea del lotto (0.01, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00)
  • Quick SL - impostazione rapida dello stop-loss (25, 50, 100 punti)
  • Quick TP - impostazione rapida del take-profit (50, 100, 200 punti)

Gestione delle Posizioni:

  • BUY - apri una posizione lunga con un clic
  • SELL - apri una posizione corta con un clic
  • CLOSE ALL - chiudi tutte le posizioni (con conferma)
  • CLOSE IN PROFIT - chiudi solo le posizioni in profitto

🏆 SUPPORTO PER TUTTI GLI STRUMENTI

L'EA rileva automaticamente il tipo di strumento e calcola correttamente la dimensione del punto:

  • Oro (XAUUSD) - 1 punto = $0.10 di movimento del prezzo
  • Argento (XAGUSD) - 1 punto = $0.01 di movimento del prezzo
  • Petrolio (WTI/BRENT) - 1 punto = $0.01 di movimento del prezzo
  • Indici (US30, NAS100) - 1 punto = 1.0 punto indice
  • Forex 5 cifre - 1 punto = 0.1 pip
  • Forex 4 cifre - 1 punto = 1 pip
  • Criptovalute - adattamento automatico

🎯 PER CHI È QUESTO EA?

  • Per Scalper - apertura e chiusura istantanea delle posizioni
  • Per Day Trader - controllo totale sul trading giornaliero
  • Per Swing Trader - gestione automatica delle posizioni
  • Per Principianti - interfaccia semplice e protezione dagli errori
  • Per Professionisti - risparmio di tempo e convenienza

📱 INSTALLAZIONE E CONFIGURazione SEMPLICI

  1. Associa l'EA a un grafico - funziona su qualsiasi timeframe
  2. Scegli un tema visivo - seleziona quello più riposante per i tuoi occhi
  3. Configura la gestione del rischio - imposta il tuo rischio accettabile
  4. Imposta le dimensioni di SL/TP - in base alla tua strategia
  5. Abilita le funzioni desiderate - trailing stop, breakeven, chiusura parziale
  6. Inizia a fare trading! - tutto è pronto per l'uso

⚠️ INFORMAZIONI IMPORTANTI

Chart Revolution EA è un expert advisor semiautomatico che richiede la tua partecipazione nel prendere decisioni di trading. L'EA non apre operazioni da solo, ma fornisce un'interfaccia comoda e automatizza le operazioni di routine.

Requisiti di sistema:

  • MetaTrader 5 build 3000 o superiore
  • Capitale minimo: $100
  • Capitale raccomandato: $1000+
  • Leva raccomandata: 1:100 o superiore
  • VPS non richiesto (per trading manuale)

Avvertenza sul Rischio: Il trading sui mercati finanziari comporta un alto rischio di perdita di capitale. Le performance passate non garantiscono profitti futuri. Utilizza solo fondi che puoi permetterti di perdere. Assicurati di testare l'EA su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale.

🎁 COSA OTTIENI?

  • ✅ Expert advisor di trading completamente funzionante con codice sorgente
  • ✅ Licenza a vita per 5 attivazioni
  • ✅ Aggiornamenti gratuiti per sempre
  • ✅ Manuale dettagliato in russo e inglese
  • ✅ Supporto tecnico dallo sviluppatore
  • ✅ Accesso a una chat privata per gli utenti

❓ DOMANDE FREQUENTI

D: È un EA automatico?
R: No, è un assistente semiautomatico. La decisione di aprire le operazioni spetta a te.

D: Funziona su tutti gli strumenti?
R: Sì, l'EA si adatta automaticamente a qualsiasi strumento.

D: Posso usare più copie?
R: Sì, basta impostare un Numero Magico diverso per ogni copia.

D: È richiesto un VPS?
R: Solo se vuoi che le funzioni di trailing stop e breakeven funzionino 24/7.

📞 SUPPORTO E CONTATTI

✉️ Per qualsiasi domanda, contattaci tramite il sistema di messaggistica di MQL5
⏰ Risposta entro 24 ore
💬 Telegram @blueprint_support

🎯 Chart Revolution EA - Investi nella comodità, risparmia tempo e nervi!

Inizia a fare trading con comfort oggi stesso!

Prodotti consigliati
Exit Manager MT5
Victor Christiaanse
Utilità
Enhance Your Trading with the Exit Manager Elevate your trading strategy with the Exit Manager, designed to ensure optimal closure of your trades at precisely the right moments. Once you've placed an order, our Exit Manager steps in and starts monitoring the order based on YOUR predetermined conditions, and can even trail your stop loss to mitigate risk. Key Features: Set & Forget Functionality With the Exit Manager, simply place your trade and let the tool do the rest. It continuously monitors
PnL Calendar
Keni Chetankumar Gajanan -
Utilità
Monitoring your trades over time helps you build up your account balance and shows when you miss your goals. Viewing the closed trades of a symbol on the chart can help you adjust your strategy for better results. Maintaining a trade book allows you to record the applied strategy and note the reason for taking each trade. It helps you to evaluate and refine strategies based on its profitability. A possibility to download the Account history as a text file with delimited fields, allows upload to
HelloTrader
Aleksey Rodionov
Utilità
HelloTrader is a completely new product view for the MetaTrader platform. Immediately after launching, the utility displays randomly one of the lines of the phrase, quotes of famous people or an aphorism in the upper left corner of the terminal. Every 5 minutes the recording changes. The structure includes more than 1000 phrases, quotes and aphorism in Russian and English. In the input parameters, you can choose the Russian language display of records, the default is English. The utility star
Copy Trade
Zhang Yi
Utilità
Copy Trade EA (Expert Advisor) is an automatic trading software that can help investors automatically replicate the trading strategies and operations of other traders, thus obtaining trading results similar to those of other traders. The software is based on the MetaTrader platform and has the characteristics of easy-to-use, efficient, flexible, and adaptive, providing investors with a one-stop solution for automated trading. The software supports multiple trading varieties, including Forex, com
Daily PnL Notifier
Gabriel Paul Ange Perrin
Utilità
Daily PnL Notifier – Get Telegram alerts when your daily profit or loss target is reached! Looking for a simple, fast, and reliable way to monitor your daily performance on MetaTrader 5? Daily PnL Notifier is the tool you need. ️ Key features : Sends an instant Telegram notification when your account hits a custom profit or loss threshold . Fully customizable : you set your own daily gain or loss limits. Ultra simple: minimal interface , no useless settings. Works on all accounts (demo or li
Telegram to mt5 trade executor
Lawrence Chiiambb Mkandawi
Utilità
Telegram to MT5 Trade Executor The Telegram to MT5 Trade Executor is a reliable desktop application designed to automatically execute trade signals received from your Telegram channels or groups directly into your MetaTrader 5 platform. It streamlines your trading workflow by eliminating manual trade placement and ensures faster market execution. Key Features: Secure Telegram Integration: Seamlessly connects to your Telegram account using your API ID and API Hash. Automatic Trade Parsing: Detec
Reverse Copier for Prop Firms
Maziar Safaeinajafabadi
Utilità
Instructions for Using Reverse Copier EA Attach EA to Charts Open MetaTrader and attach the EA to any chart on both accounts (master & slave). Make sure AutoTrading is enabled. Master Account (Signal Sender) Set Mode = Master in EA settings. This account will send trade signals. Slave Account (Signal Receiver) Set Mode = Slave in EA settings. This account will receive trades in reverse (opposite direction). Lot Multiplier In Slave EA settings, set Multiplier to control lot size. Example: 1.0
Auranos Support EA
Hani Omar Ismail El Sheikh
Utilità
A very usefull EA helps you control Trailing Stop and Break even point for single order  it works seperately for Buy side and Sell side the EA displays some information useful when you load to your chart  all you need to do is to change the name of the pair you want to control TP and BEP it works with all pairs and all types of accounts  if you have any questions you can always write to us at info@auranos.me
Telegram Signals Hunter MT5
Abdelfettah El Menbahi
Utilità
Telegram Signals Hunter Bot is a Telegram bot which you can run on you PC, it's connected to your MT5 through the Expert Adviser. The main goal of this automated process is to track trading signals coming from Telegram channels/groups then execute orders on MT5. The Bot is powered by AI to analyze extract data from each signal, then execute orders automatically and safely on your MT5. We have developed the MT4 version before the MT5, you will notice that the demo video was recorded on the MT4, t
FTMO Risk Manager
Jimmy Peter Eriksson
5 (1)
Utilità
FTMO Risk Manager EA is designed to provide unparalleled protection for your trading account by securing you against common yet often overlooked drawdown risks that can result in account loss. This EA safeguards against three critical threats: Equity Drawdown Protection : The EA actively monitors your equity and ensures that if it falls below your set daily loss limit (e.g., 4% or 4.5%), it immediately closes all open positions. This prevents you from breaching FTMO's daily drawdown rules based
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Suggerimento: questo prodotto è meticolosamente progettato per la praticità, evitando la complessità teorica e basandosi esclusivamente sulla mente subconscia come riflesso di osservazione. Di conseguenza, il
Deals printscreen
Aleksandr Seredin
Utilità
Deals printscreen è uno script progettato per automatizzare il salvataggio di immagini con transazioni sul conto per analizzarle ulteriormente. Il pannello consente di ridurre significativamente il tempo per il lavoro Tecnico Associato alla ricerca di transazioni nella cronologia e al salvataggio di file in formato immagine con la visualizzazione e il disegno di tutti i parametri dell'operazione.  Quali compiti risolve questo script: Non è necessario cercare la transazione desiderata nella
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilità
Indicatore di sincronizzazione del grafico: progettato per sincronizzare gli oggetti grafici nelle finestre del terminale. Può essere utilizzato come aggiunta a TradePanel . Prima dell'acquisto, puoi testare la versione Demo su un account demo. Demo qui . Per funzionare, installa l'indicatore sul grafico da cui desideri copiare gli oggetti. Gli oggetti grafici creati su questo grafico verranno automaticamente copiati su tutti i grafici con lo stesso simbolo. L'indicatore copierà anche eventuali
MT5 Change All Chart TimeFrames
Lee Sullivan
5 (1)
Utilità
This script is for changing all open tabs/charts at once on MetaTrader 5 using the drop-down box once the script has been initialized. It has all the standard timeframes available to be selected for MetaTrader 5. This is an individual script for all timeframes. You will need to select the timeframe you want all charts to go. Please watch the video for the installation instructions. 
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicatori
L'indicatore costruisce le quotazioni attuali, che possono essere confrontate con quelle storiche e su questa base fanno una previsione del movimento dei prezzi. L'indicatore ha un campo di testo per una rapida navigazione fino alla data desiderata. Opzioni: Simbolo - selezione del simbolo che visualizzerà l'indicatore; SymbolPeriod - selezione del periodo da cui l'indicatore prenderà i dati; IndicatorColor - colore dell'indicatore; HorisontalShift - spostamento delle virgolette disegnate d
StopToProfit
Andrej Nikitin
Utilità
Expert Advisor to change the Stop Loss and Take Profit levels. It is possible to set stop levels according to the specified profit/loss. You can set the price level directly. Эксперт для изменения уровней Stop Loss и Take Profit открытой позиции. Есть возможность задавать уровни стопов в соответствии с заданной прибылью/убытком. Можно задать непосредственно ценовой уровень ордеров Stop Loss и Take Profit.
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilità
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
HelloTraderDemo
Aleksey Rodionov
Utilità
HelloTrader is a completely new product view for the MetaTrader platform. Immediately after launching, the utility displays randomly one of the lines of the phrase, quotes of famous people or an aphorism in the upper left corner of the terminal. Every 5 minutes the recording changes. The Demo version includes 32 phrases, quotes or aphorisms in English only. The utility starts working immediately after launch and no longer has any settings or functions. The only task is to randomly display quot
FREE
Supreme Edge MT5
Ng Chu En
5 (1)
Experts
<<Supreme Edge>> BUY ONE FREE ONE, contact me after purchase for your special gift.  Live Signal: https://www.fxblue.com/users/ncemt5_ea Supreme Edge, an advanced Expert Advisor meticulously designed for trading. Leveraging state-of-the-art trend identification algorithms, this system seamlessly adapts to complex market dynamics, capturing high-probability opportunities with precision and agility. The EA distinguishes itself with its proprietary trend detection mechanism, which analyses and in
Ava 3
Sveinn FRIDFINNSSON
5 (1)
Experts
AvA 3 SET files AvA 3 - HELLENIC: Dynamic Multi-Module Trading System AvA 3 - HELLENIC is a sophisticated Expert Advisor meticulously engineered for serious forex traders seeking exceptional versatility and precision in automated trading. This powerful EA integrates multiple trading modules within a flexible framework, delivering a complete trading solution adaptable to diverse market conditions. At its core, AvA 3 - HELLENIC features four specialized trading modules - ALPHA, BETA, GAMMA, and
ReverseTune
Konstantin Chernov
Utilità
A script for quick reversing positions and/or orders. If you need to reverse a position with the same volume, open an opposite position of a different volume or change the type of existing orders (for example, Buy Limit -> Sell Limit, Buy Stop -> Sell Limit, etc.) with the same or different take profit/stop loss, this script will make all the routine for you! Allow AutoTrading before running the script. Usage: Run the script on a chart. Input Parameters: Language of messages displayed (EN, RU, D
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilità
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their risk management. This utility provides a sleek interface for setting, modifying, and managing your Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop levels with just a few clicks. Key Features: Dual Mode Operation: Set values in pips or absolute price with a simple toggle Independent
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Golden Tiger EA
Keyan Goh Cheng Jun
5 (5)
Experts
Golden Tiger is an Expert Advisor for XAUUSD (Gold) that applies a daily high/low breakout method. It detects the previous day’s range and places pending buy or sell stop orders with defined risk parameters. The EA includes stop loss, take profit, and a trailing stop feature. It does not use grid or martingale approaches. Each trade is placed in one direction with predefined risk controls. Live Signal  |  Set Files  | Documentation !!! LIMITED TIME PROMOTION: $79.99 USD !!! USUAL PRICE: $99.99 U
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
SubWindow OnOff MT5
Fabrizio Malavasi
Utilità
The purpose   of this utility is to manage one or more subwindow in the same chart by opening and closing them through a button or the keyboard keys How it works: If you want to handle more than one subwindow you need to reinstall the indicator . In this case some setups has to be customized onlu in the last subwindow installed and others setups in the installed subwindow during the first time installation. They are denoted in the input rispectively as ' LW ' and ' IW '. First of all install
KopierMaschineMT5
Denis Nikolaev
Utilità
KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом. Направления копирования: MT4 --> MT5 MT4 --> MT4 MT5 --> MT5 MT5 --> MT4 для копирования между терминалами MetaTrader 4 и   MetaTrader   5 необходимо приобрести версию продукта   KopierMaschine  для    MetaTrader  4 Особенности Программа работает в двух режимах Master и Slave На один подчиненный счет можно копир
Telegram alerta
Henry Silva
Utilità
This MetaTrader 5 trading robot is designed for traders who want to receive instant notifications about their trades on Telegram. With easy setup, the robot monitors real-time trade openings and closings in your account, immediately notifying you of each important change. Key Features Real-Time Notifications : Receive instant alerts on Telegram for every trade opening and closing. Notifications include key details such as the symbol, trade type (buy or sell), price, volume, and trade outcome, al
MQLplus Charting
Dominik Egert
5 (2)
Utilità
MQLplus Charting  Inspired by good charting solutions available on the web, this utility finally brings some neat features to MT5 to make charting fun again. Current version supports following features: Free floating charts , similar to Tradingview A sophisticated Cross-Hair , with detailed data display Multi-Chart Cross-Hair  sync function Measurement tool , showing account currency, points and period count as results Speed-Scrolling  to move fast through markets history Snail-Scrolling  to p
SimpleKeys
Ryota Nomura
Utilità
SimpleKeys - Professional Hotkey-Driven Trading EA (Trade manager) Transform your trading with hotkey controls, automated risk management, and institutional-grade features. No complex panels, no distractions - just pure trading efficiency with enterprise-level capabilities. Quick Summary SimpleKeys is designed for traders who value precision and speed . Execute complete trades in seconds using intuitive visual lines controlled by hotkeys, with automatic lot sizing based on your preferred risk
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (105)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il   Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista,   Local Trade Copier EA MT5   offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Utilità
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è attualmente in versione beta. Alcune funzioni sono ancora in sviluppo e potrebbero esserci piccoli bug. Se riscontri problemi, segnalali — i tuoi feedback aiuteranno a migliorare il prodotto. Il prezzo aumenterà dopo il rilascio ufficiale. Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram al tuo account MetaTrader 5 . Supporta canali pubblici e privati e consente di collega
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilità
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (84)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (26)
Utilità
MT5 to Telegram Signal Provider è un'utilità facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali specificati a una chat, canale o gruppo Telegram, rendendo il tuo account un fornitore di segnali. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, non utilizza importazioni DLL. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configurazione Una guida utente passo-passo è disponibile. Nessuna cono
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilità
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilità
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Utilità
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e inver
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilità
Cerberus the Equity Watcher è uno strumento di gestione del rischio che monitora costantemente il valore della tua equity ed evita grosse perdite causate da EA difettosi o dall'emotivitá. È estremamente utile per i trader sistematici che si affidano a EA che potrebbero contenere bug o che potrebbero non funzionare bene in condizioni di mercato impreviste. Cerberus ti consente di impostare un valore minimo della equity e (opzionalmente) un valore massimo, se uno di questi valori viene raggiunto,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilità
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Utilità
Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilità
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.9 (21)
Utilità
Questo è uno strumento multifunzionale: ha più da 66 funzioni, tra cui possiamo citare alcuni come: calcolatrice della dimensione del Lot, azione sui prezzi, rapporto R/R, gestore commerciale, zone di domanda e offerta Versione demo   |   Manuale d'uso   |   MT4 L'utilità non funziona nel tester di strategia: puoi scaricare   la versione demo QUI   per testare il prodotto. Se hai qualsiasi domanda / idea di miglioramento o anche nel caso di trovare un bug, ti prego di   contattarmi   appena pos
Altri dall’autore
Burning Scalper
Stepan Sinic
Indicatori
Burning Scalper - Advanced MFI Trading System Indicator Description Burning Scalper is a comprehensive trading system based on an enhanced Money Flow Index (MFI) indicator, designed for precise identification of market entry and exit points. The indicator combines volume and price analysis, providing traders with a complete picture of market dynamics. Key Features Intelligent Trading Signals The indicator automatically identifies optimal market entry points by analyzing extre
FREE
MT5 to Telegram Repeater
Stepan Sinic
Utilità
### Pannello Telegram FTBP - Il Tuo Centro Notifiche sul Grafico Il **Pannello Telegram FTBP** non è solo un Expert Advisor, ma uno strumento completo per i trader che vogliono ricevere notifiche istantanee delle loro operazioni su Telegram e gestire lo stile visivo del loro terminale. Il prodotto è completamente gratuito! ### Caratteristiche Principali * **Notifiche istantanee su Telegram:** Ricevi avvisi per ogni operazione aperta e chiusa, inclusi ticker, volume e risultato finanziario. *
Veritas EA
Stepan Sinic
Experts
Veritas EA: Reinventare il Trading Algoritmico La Filosofia di Veritas Dopo molti anni nel settore, ci siamo convinti che i modelli statici non funzionano in questi mercati. Veritas — è la prova che solo un modello dinamico può vincere. Abbiamo costruito questo robot basandoci su due principi: totale trasparenza e nessuna logica statica. L'algoritmo si adatta costantemente alle condizioni di mercato, perché ogni giorno sul mercato è unico. Il nostro obiettivo non è solo vendere un prodotto in un
TrenderFlex PRO
Stepan Sinic
Indicatori
TrendFlex Pro - Sistema Professionale di Canali Adattivi TrendFlex Pro è un innovativo indicatore di nuova generazione che utilizza inviluppi gaussiani adattivi per identificare con precisione i livelli dinamici di supporto e resistenza. L'indicatore si adatta automaticamente alla volatilità del mercato e genera segnali di trading di alta precisione. Vantaggi Chiave: Tecnologia Adattiva - si adatta automaticamente a qualsiasi strumento e timeframe Due Modalità Operative - Dinamica (con
Chart Revolution EA
Stepan Sinic
Utilità
CHART REVOLUTION EA - Una Rivoluzione nel Trading Semiautomatico! Stanco della goffa interfaccia standard di MT5? Dimentica il continuo passaggio tra finestre e calcoli complessi! Chart Revolution EA è un pannello di trading professionale di nuova generazione che trasformerà il tuo grafico in un centro di comando completo per il trader! PERCHÉ SCEGLIERE CHART REVOLUTION? Tutto su un unico schermo - niente più finestre extra Esecuzione istantanea - apri operazioni in un clic Calcolo in
BluePrint Adaptive Trader
Stepan Sinic
Indicatori
BluePrint Adaptive Trader - Professional Trading System Advanced Channel Trading System based on our proprietary TrenderFlex PRO algorithm Learn more about TrenderFlex PRO KEY FEATURES • TrenderFlex PRO Channel Technology - Advanced channel calculation based on our proven algorithm • Adaptive Risk Management - Automatic TP/SL calculation based on channel width • Win Rate Statistics - Real-time tracking of TP1, TP2, TP3 success rates • Multi-Timeframe Analysis - Monitor 7 timeframes simultaneou
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione