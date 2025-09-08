TrenderFlex PRO
- Göstergeler
- Stepan Sinic
- Sürüm: 1.10
- Güncellendi: 8 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
🎯 TrendFlex Pro - Profesyonel Adaptif Kanal Sistemi
TrendFlex Pro, dinamik destek ve direnç seviyelerini doğru bir şekilde belirlemek için adaptif Gauss zarflarını kullanan yenilikçi yeni nesil bir göstergedir. Gösterge, piyasa volatilitesine otomatik olarak uyum sağlar ve yüksek hassasiyetli alım satım sinyalleri üretir.
⚡ Temel Avantajlar:
- ✅ Adaptif Teknoloji - her enstrümana ve zaman dilimine otomatik olarak uyum sağlar
- ✅ İki Çalışma Modu - Dinamik (yeniden çizen) ve Statik (yeniden çizmeyen)
- ✅ Akıllı Sinyaller - teyit ile hatalı kırılımları filtreler
- ✅ Görsel İstatistikler - dahili sinyal başarı oranı paneli
- ✅ Çok Yönlülük - Forex, endeksler, kripto paralar, hisse senetlerinde çalışır
- ✅ Optimize Edilmiş - terminal üzerinde minimum yük
📊 Nasıl Çalışır?
Gösterge, fiyat etrafında adaptif bir kanal oluşturmak için Gauss ağırlıklandırması kullanır. Standart kanalların aksine, TrendFlex Pro, piyasa volatilitesine bağlı olarak bantların genişliğini dinamik olarak değiştirir, bu da şunları sağlar:
- 📈 Aşırı alım/aşırı satım anlarını doğru bir şekilde belirleme
- 🎯 Uç noktalarda trend dönüşlerini yakalama
- 💰 Hareketin devam etme olasılığı yüksek olan kırılımlarda piyasaya girme
🚀 Alım Satım Sinyalleri:
ALIM SİNYALİ (BUY):
- 🟢 Fiyat, alt kanal bandının ALTINDA kapandığında ortaya çıkar
- 🟢 Mumun altında yeşil bir ok belirir
- 🟢 Mantık: Piyasa aşırı satımda, yukarı yönlü bir sıçrama bekleniyor
SATIM SİNYALİ (SELL):
- 🔴 Fiyat, üst kanal bandının ÜSTÜNDE kapandığında ortaya çıkar
- 🔴 Mumun üstünde kırmızı bir ok belirir
- 🔴 Mantık: Piyasa aşırı alımda, aşağı yönlü bir düzeltme bekleniyor
⚙️ Girdi Parametreleri:
Ana TrendFlex Ayarları:
|Parametre
|Varsayılan
|Açıklama
|Flex Bandwidth
|8.0
|Gauss penceresinin genişliği. Değer ne kadar yüksekse, çizgiler o kadar pürüzsüz olur
|Flex Multiplier
|3.0
|Kanal çarpanı. Ne kadar yüksekse, kanal o kadar geniş olur
|Price Source
|PRICE_CLOSE
|Hesaplama için fiyat kaynağı (Close/Open/High/Low/Median/Typical)
Sinyal Ayarları:
|Parametre
|Varsayılan
|Açıklama
|Show Trading Signals
|true
|Sinyal oklarını göster
|Signal Arrow Size
|3
|Okların boyutu (1-5)
|Alert on New Signals
|false
|Yeni sinyallerde sesli uyarılar
Görünüm Ayarları:
|Parametre
|Varsayılan
|Açıklama
|Dynamic Repainting Mode
|true
|Dinamik mod (true) veya statik mod (false)
|Upper Band Color
|Turquoise
|Üst bandın rengi
|Lower Band Color
|Red
|Alt bandın rengi
📈 Çalışma Modları:
1. Dinamik Mod (Dynamic Mode)
- ✨ Kanalı gerçek zamanlı olarak yeniden çizer
- ✨ Mevcut durum için maksimum doğruluk
- ✨ Analiz yapmak ve giriş noktaları bulmak için idealdir
2. Statik Mod (Static Mode)
- 🔒 Geçmiş değerleri yeniden çizmez
- 🔒 Strateji testi için uygundur
- 🔒 Sinyaller kalıcı olarak sabitlenir
💡 Kullanım Önerileri:
Farklı Stiller için Optimal Ayarlar:
Scalping (M1-M15):
Flex Bandwidth: 5-7 Flex Multiplier: 2.0-2.5 Dynamic Mode: true
Gün İçi Alım Satım (M30-H4):
Flex Bandwidth: 8-10 Flex Multiplier: 3.0-3.5 Dynamic Mode: true
Uzun Vadeli Alım Satım (D1-W1):
Flex Bandwidth: 12-15 Flex Multiplier: 3.5-4.0 Dynamic Mode: true
🎯 Alım Satım Stratejileri:
Strateji 1: Sınırlardan Sekme
- Bir ALIM sinyalinde alın, kanalın ortasını hedefleyin
- Bir SATIM sinyalinde satın, kanalın ortasını hedefleyin
- Zarar durdurma (Stop-loss): kanal sınırının 10-20 puan ötesinde
Strateji 2: Devam Eden Kırılım
- Ana trend yönünde bir sinyal ile girin
- Karşı sınıra ulaşılana kadar pozisyonu tutun
- Kilit seviyelerde kısmi kar alın
📊 İstatistik paneli şunları içerir:
- 📈 Alım/satım sinyallerinin sayısı
- 📊 Toplam sinyal sayısı
- ✅ Başarı Oranı - başarılı sinyallerin yüzdesi
- 🕐 Mevcut zaman dilimi ve sembol
⚠️ Önemli Bilgiler:
- ⚡ Gösterge sinyalleri (okları) YENİDEN ÇİZMEZ
- ⚡ Tüm hesap türlerinde (ECN, Standard, Cent) çalışır
- ⚡ MT5 build 2000 ve üstü ile uyumludur
- ⚡ Tüm döviz çiftlerini ve CFD'leri destekler
🚀 TrendFlex Pro'nun Avantajları:
- Matematiksel Hassasiyet - düzeltme için bir Gauss fonksiyonu kullanır
- Uyarlanabilirlik - volatiliteye otomatik uyum
- Çok Yönlülük - her türlü enstrüman ve zaman dilimi
- Görselleştirme - Canvas teknolojisi ile güzel görüntüleme
- Performans - optimize edilmiş kod
- Destek - düzenli güncellemeler ve iyileştirmeler
💬 Destek ve Güncellemeler:
✉️ Yorumlar bölümünde teknik destek ve sorulara yanıtlar
🔄 Tüm alıcılar için ücretsiz güncellemeler
📚 Ayrıntılı dokümantasyon ve kullanım örnekleri
