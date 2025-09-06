FOTSI Indicator

FOTSI – Indice de Force Véritable du Forex

Découvrez la véritable force de chaque devise et tradez avec avantage.

L'indicateur FOTSI est un oscillateur multi-devises qui mesure le momentum réel de chaque devise principale (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) à travers tous ses paires.

Au lieu d’analyser un seul graphique, FOTSI combine les données de plusieurs paires, lisse les mouvements et applique l’algorithme True Strength Index (TSI) pour offrir une vision claire, stable et sans retard de la force relative de chaque devise.

Principales fonctionnalités

  • Oscillateur multi-devises : mesure la force de chaque devise de manière indépendante.
  • Niveaux de surachat et de survente :
    • +50 → Devise en surachat (forte probabilité de correction).
    • –50 → Devise en survente.
    • ±25 → Zone neutre.
  • Interprétation simple : courbes au-dessus ou en dessous de zéro = force/faiblesse.
  • Pas de repaint : tous les calculs sont en temps réel et restent stables.
  • Compatible avec toutes les paires et timeframes : recommandé sur H1, H4 et D1 pour plus de fiabilité.

Comment l’utiliser ?

  • Stratégie de retournement : rechercher des retournements lorsque la devise atteint +50 ou –50.
  • Confirmation des entrées : combiner avec Price Action ou supports/résistances.
  • Choix des paires les plus fortes/faibles : trader selon la devise la plus forte contre la plus faible.

Exemples pratiques

  • Si USD à +60 (suracheté) et EUR à –55 (survendu) → forte probabilité de rebond sur EURUSD.
  • Si plusieurs devises sont dans la zone neutre (±25) → éviter les entrées, marché sans force claire.

Avantages concurrentiels

  • Pas un simple RSI, combine plusieurs paires pour montrer la force réelle.
  • Identifie les opportunités aux extrêmes avant qu’elles ne soient évidentes sur le graphique.
  • Aide à éviter de trader dans des marchés latéraux sans tendance.

Informations supplémentaires

  • Plateforme : MetaTrader 5
  • Type : Oscillateurs, Multi-devises, Niveaux
  • Recommandé pour : Traders de retournement vers la moyenne, Swing traders, Analystes de force relative

 

Indicateur FOTSI – Voyez ce que les autres ne voient pas.

Transformez la force des devises en votre avantage concurrentiel.

