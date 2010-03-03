🚀 Quant Kelly Trader EA, hassas piyasa yapısı sinyallerini matematiksel temellere dayanan Kelly risk yönetimi ile birleştirir.

Özellikle S&P500 (US500), M15 için geliştirilmiştir ve hızlı sermaye büyümesini kontrollü risk ile birleştirir – dünyanın önde gelen quants ve yatırımcılarından ilham alan bir yaklaşımdır.

Birikim aşamalarına net bir şekilde odaklanarak ve uyarlanmış bir Kelly formülü uygulayarak, EA büyüme potansiyelinden yararlanırken riskleri kontrol altında tutmak isteyen traderlar için profesyonel bir araç sunar.

Strateji

📊 Quant Kelly Trader EA, kurumsal yatırımcıların pozisyon oluşturduğu birikim aşamalarını belirler. EA bu bölgelerde işleme girer ve ardından hakim trende uyar. Açık işlemler sistematik olarak korunur, böylece drawdownlar sınırlanır ve karlar verimli şekilde devam eder. Seanslar, hafta günleri ve bir trend filtresi yalnızca yüksek kaliteli sinyallerin işlem görmesini sağlar. Entegre takip eden stop karları daha da artırırken kayıpları sürekli sınırlar.

Kelly Formülüne Dayalı Risk Yönetimi

📈 Kelly formülü, hızlı ve verimli sermaye büyümesi için kanıtlanmış bir araçtır – matematiksel temellere dayanır ve en iyi yatırımcılar tarafından uygulanır:

John L. Kelly Jr. – 1950’lerde formülü geliştirdi (Bell Labs, bilgi teorisi).

Edward O. Thorp – Kelly’yi rulet ve blackjack’te kazandı, daha sonra hedge fonlarında uyguladı.

Warren Buffett & Charlie Munger – erken dönem yatırımlarında Kelly tarzı yaklaşımları uyguladı.

Peter Thiel – PayPal ve Founders Fund’un kurucu ortağı; Kelly’yi risk yönetimi için kilit olarak görüyor.

Citadel & Renaissance Technologies – Kelly ilkelerini milyarlarca dolarlık portföyleri yönetmek için kullanıyor.

William Poundstone – yöntemi Fortune’s Formula kitabıyla popüler hale getirdi.

⚖️ Orijinal Kelly formülü, sermayeyi maksimum verimle büyütmesi ile ünlüdür – matematiksel olarak en uygun çözüm olarak kabul edilir. Ancak, saf haliyle fazla agresif olabilir ve büyük drawdownlara yol açabilir.

Bu nedenle Quant Kelly Trader EA, değiştirilmiş bir sürüm uygular; Kelly’nin hızlı büyüme avantajlarını korurken aynı anda riski sınırlar ve drawdownları kontrol eder.

📌 Önemli Notlar

⚠️ InpValidationMode her zaman FALSE olarak ayarlanmalıdır.

🖼️ Adım adım kılavuz ekli ekran görüntülerinde bulunabilir.

💹 Optimize edildi: S&P500 (US500), M15 .

💰 Minimum sermaye: 50 USD. Önerilen: 250–500 USD.

🌍 Tüm büyük brokerlarla uyumlu.



