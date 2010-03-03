Quant Kelly Trader

🚀 Quant Kelly Trader EA, hassas piyasa yapısı sinyallerini matematiksel temellere dayanan Kelly risk yönetimi ile birleştirir.
Özellikle S&P500 (US500), M15 için geliştirilmiştir ve hızlı sermaye büyümesini kontrollü risk ile birleştirir – dünyanın önde gelen quants ve yatırımcılarından ilham alan bir yaklaşımdır.

Birikim aşamalarına net bir şekilde odaklanarak ve uyarlanmış bir Kelly formülü uygulayarak, EA büyüme potansiyelinden yararlanırken riskleri kontrol altında tutmak isteyen traderlar için profesyonel bir araç sunar.

Strateji

📊 Quant Kelly Trader EA, kurumsal yatırımcıların pozisyon oluşturduğu birikim aşamalarını belirler. EA bu bölgelerde işleme girer ve ardından hakim trende uyar. Açık işlemler sistematik olarak korunur, böylece drawdownlar sınırlanır ve karlar verimli şekilde devam eder. Seanslar, hafta günleri ve bir trend filtresi yalnızca yüksek kaliteli sinyallerin işlem görmesini sağlar. Entegre takip eden stop karları daha da artırırken kayıpları sürekli sınırlar.

Kelly Formülüne Dayalı Risk Yönetimi

📈 Kelly formülü, hızlı ve verimli sermaye büyümesi için kanıtlanmış bir araçtır – matematiksel temellere dayanır ve en iyi yatırımcılar tarafından uygulanır:

  • John L. Kelly Jr. – 1950’lerde formülü geliştirdi (Bell Labs, bilgi teorisi).

  • Edward O. Thorp – Kelly’yi rulet ve blackjack’te kazandı, daha sonra hedge fonlarında uyguladı.

  • Warren Buffett & Charlie Munger – erken dönem yatırımlarında Kelly tarzı yaklaşımları uyguladı.

  • Peter Thiel – PayPal ve Founders Fund’un kurucu ortağı; Kelly’yi risk yönetimi için kilit olarak görüyor.

  • Citadel & Renaissance Technologies – Kelly ilkelerini milyarlarca dolarlık portföyleri yönetmek için kullanıyor.

  • William Poundstone – yöntemi Fortune’s Formula kitabıyla popüler hale getirdi.

⚖️ Orijinal Kelly formülü, sermayeyi maksimum verimle büyütmesi ile ünlüdür – matematiksel olarak en uygun çözüm olarak kabul edilir. Ancak, saf haliyle fazla agresif olabilir ve büyük drawdownlara yol açabilir.

Bu nedenle Quant Kelly Trader EA, değiştirilmiş bir sürüm uygular; Kelly’nin hızlı büyüme avantajlarını korurken aynı anda riski sınırlar ve drawdownları kontrol eder.

📌 Önemli Notlar

  • ⚠️ InpValidationMode her zaman FALSE olarak ayarlanmalıdır.

  • 🖼️ Adım adım kılavuz ekli ekran görüntülerinde bulunabilir.

  • 💹 Optimize edildi: S&P500 (US500), M15.

  • 💰 Minimum sermaye: 50 USD. Önerilen: 250–500 USD.

  • 🌍 Tüm büyük brokerlarla uyumlu.


Önerilen ürünler
The Gold Sniper
Sachin Gautam
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing  The Gold Sniper EA . It is a Gold Breakout System. Price Rise in 1  day to $249 as Fundednext passed with this EA  No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI Live Signal   https://www.mql5.com/en/signals/2333366 ******* FEATURES ******* Buy only and Sell only Settings  Individual TSL and SL settings for Buy and Sell Orders Trading on XAUUSD Pair This is a Daily Breakout Strategy. Each order is always protected by Stop-Loss and Trailing SL. Easy to use with Default settings. 1 T
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Uzman Danışmanlar
After years of perfecting breakout trading strategies I am ready to share my latest development. A breakout system that uses machine learning (ML) to constantly adapt to the current market behavior and scan for the highest probability setups.  Breakout trading is a tried and tested strategy, but as anything in trading, it does come with several challanges. The challenge as a manual trader is to locate the correct swing points, where the probability of a break out is the highest. It is subjectiv
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
Uzman Danışmanlar
Vision AGI is the result of over a year of development to create this expert. Equipped with an advanced algorithm and a combination of personalized indicators, this new version is even more powerful, making it one of the most complete robots of its generation. With its intelligent real-time technology and trading strategy inspired by the best traders, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see b
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Uzman Danışmanlar
Savage Capital Max Scaling Pro, en iyi ölçeklenebilir EA, CANLI PİYASA KOŞULLARINDA kullanılabilen herhangi bir piyasa için kullanılabilir. Otomatik Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) yerleştirme ile birlikte, bir Trail Stop (TS) tekniği ve çalışan bir ticaretten para toplamak için aç gözlü bir para toplayıcı modu uygulanmıştır, hatta TP ulaşılmamış olsa bile. Bu Uzman Danışman, birçok yıl EA-Geliştirme-Deneyimi ve yüksek becerilere sahip bir ticaret uzmanlığının bir sonucudur. Kendi tarafımdan
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Uzman Danışmanlar
Explosive Breakout Hunter , güçlü breakout'ları yakalayarak karı maksimize etmeyi hedefleyen bir Uzman Danışman (EA)'dır. Başarı oranı yaklaşık %50'dir ve ayda sadece birkaç işlem yapar. Ancak miktardan ziyade kaliteye odaklanır. Sabırla fırsatları bekler ve istikrarlı bir şekilde büyük kazançlar biriktirir. Bu EA ile ne kadar kazanç sağlayabileceğinizi görmek için ekran görüntülerindeki backtest sonuçlarını inceleyin. Ayrıca, ücretsiz bir demo sürümünü denemeyi unutmayın. Kurulum son derece kol
Libim
Tai Fung Pontus To
Uzman Danışmanlar
Libim - Breakout Trading Robot for MetaTrader 5 Unlock the power of breakout trading with   Libim , a cutting-edge Forex trading robot designed for MetaTrader 5 platform. Libim specializes in identifying and capitalizing on breakout opportunities, ensuring you never miss a potential market move. Whether you're a seasoned trader or just starting, Libim offers a reliable, automated solution to enhance your trading performance. Key Features: Breakout Trading Strategy:   Libim is engineered to detec
Gold News and Swing Trading
Kashif Peter
Uzman Danışmanlar
Önemli – Satın Almadan Önce Lütfen Okuyun Bu EA, farklı önerilen zaman dilimleri ve ayarlarla hem Haber İşlemleri hem de Salınım İşlemleri için kullanılabilir. Lütfen dikkat: 1 dakikalık işlem stratejisi yalnızca belirli yüksek etkili haber olayları sırasında kullanılmalıdır. Normal işlem günlerinde kullanmayın, çünkü muhtemelen kayıplara neden olur. Normal piyasa koşulları için lütfen işlem yapmak üzere 4 saatlik ve Günlük zaman dilimlerini kullanın. İşlem Modları Haber İşlemleri → M1 zaman
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Uzman Danışmanlar
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
Burning London
Magma Software Solutions UG
Uzman Danışmanlar
Burning London EA MT5 – Precision Breakout Execution Manual:  https://magma-software.solutions/burning-london/blmanual-en.html Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller LIVE SIGNAL: ICTrading - High Risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2311936 --- Why Choose Burning London?   • Fully automated breakout system for GBPUSD   • Session start is calculated internally – no manual timing needed   • Three
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Uzman Danışmanlar
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Hedging Breakout MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Hedging Breakout Uzman Danışmanı, riskten korunma stratejileri aracılığıyla sağlam bir risk yönetimi uygularken piyasadaki çıkışlardan yararlanmak için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Bu EA, ticaret potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için artan piyasa likiditesinden yararlanarak optimum çıkış fırsatlarını belirlemek için titizlikle hazırlanmıştır. Bu uzman danışma
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Uzman Danışmanlar
AO Trade sistemi özellikle trend ticareti için tasarlanmış olup, açık artırma veya haber saatlerini pazar eğilimlerini öngörmek için diğer belirli emir saatleri ile karşılaştırma noktaları olarak kullanır. **EA'da kullanılan tüm zaman parametreleri terminal zamanınıza dayanmaktadır. Farklı aracı kurumlar farklı GMT zaman dilimlerinde faaliyet gösterebilir, bu da Yaz Saati uygulamalarından dolayı daha fazla farklılık gösterebilir.** **Lütfen uygulamadan önce terminalinizle hizalanan zaman ayarl
NDX 100 Swing EA MT5
Carlos Osvaldo Delgado
Uzman Danışmanlar
NDX 100 Swing EA Bu uzman danışman Nasdaq 100 endeksinde işlem yapıyor. Strateji, yükseliş trendlerinden kar elde ederek düşüşleri satın alıyor. Yatırım uzun vadelidir (Swing). RSI günlük göstergesini açık operasyonlara sinyal olarak kullanır, operasyonların yönetimi, risk seviyesi ve sermaye yönetimi istatistiklere dayalı olasılık hesaplamalarına göre gerçekleştirilir. Bunu başarmak için bu proje 5 yıldan fazla bir süredir geliştirilmekte olup, bu süre zarfında büyük miktarda veri toplandı ve
ZhuQue S3
Jing Bo Wu
5 (1)
Uzman Danışmanlar
This EA combines market structure analysis with Fibonacci retracement zones to identify high-probability entry points during trending markets. It intelligently maps swing highs/lows and evaluates the strength of a trend before placing entries at optimal retracement levels, typically 38.2%, 50%, and 61.8%. By trading in the direction of the main trend , this strategy offers a balance between precision and risk management. The EA also includes smart risk allocation logic, adjusting lot sizes depe
Gann Rooster V15
Ehsan Kariminasab
Uzman Danışmanlar
Gann 9Sq expert version 15, using artificial intelligence, mathematical algorithms, Fibonacci, 9 Gann and Fibonacci square strategy, which enables us to have win rate of 200% profit per month. Initial investment for minimum capital of $100 to $1000, you are able to adjust the volume, date, hour, day and profit limit. adjustable profit limit in both buy and sell positions. Able to place orders in all time frames from 5 minutes to a week. further adjustment enables you to open the position accord
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
Smart Golden MT5
Yi Hsiu Tsai
4 (3)
Uzman Danışmanlar
“Smart Golden”, altın piyasası için özel olarak tasarlanmış bir üründür ve scalping stratejisi kullanır. Martingale, grid ve hedge gibi yönetim yöntemlerini kullanmaz. Tarihsel altın verilerinden sağlam özellikler çıkarmak için yapay zeka araçlarını (makine öğrenimi) kullanıyoruz ve bu özellikler doğrudan “Smart Golden” içine kodlanır. Belirli tarihsel veriler üzerinde sürekli eğitim (overfitting) veya ChatGPT tahmini yapmadığımız için, overfitting olasılığını en aza indirgeyebiliriz. Ticaret S
Smart Bank
Shamary A Guy
Uzman Danışmanlar
Smart Bank EA is an advanced scalping system that uses intelligent opening and closing algorithms to identify ideal entry points during calm markets. The system has been developed by me to trade Step Index on the Deriv broker. This EA  is a scalping robot. This EA analysis based on price action combined with the Moving Average Indicator to find the best entry and exit points. The EA uses a fixed stop loss and take profit, trailing stoploss, But the EA also has an early closing mechanism built
Ultimate Hero MT5
Smart Forex Lab.
Uzman Danışmanlar
Built for maximum performance. Optimized for profit withdrawals. Introducing a new option - testing with emulation of profit withdrawals. Ultimate Hero is an advanced trading tool designed to maximize your forex profits. This advanced trading software is created using the latest GPT-4 technology and has a wide range of advanced features. Ultimate Hero is a trading bot that uses a grid trading strategy based on the Martingale system. It is designed to provide stable returns by placing multiple
Zenith Angel
Augusto Martins Lopes
Uzman Danışmanlar
Zenith Angel EA: Traderlar İçin Akıllı Otomasyon Açıklama Zenith Angel EA , finansal işlemleri optimize etmek ve traderlara stratejik karar alma süreçlerinde yardımcı olmak için geliştirilmiş ileri düzey bir otomatik işlem aracıdır. En yeni teknolojiyi kanıtlanmış piyasa stratejileriyle birleştirerek kesinlik, verimlilik ve tam kontrol sağlar. Bu Expert Advisor, birden fazla teknik göstergeleri aynı anda işler ve piyasa koşullarına göre dinamik ayarlamalar yaparak güçlü ve istikrarlı bir perform
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
JUPITER  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions JUPITER          It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      JUPITER  . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can download the dem
Profit Only MT5
Aleksandr Bebishev
Uzman Danışmanlar
Only profit! This is a smart grid trading robot.  It works on my original algorithm!  At  medium  risks, it shows more than 100%  profit  per year.  ( Tested exclusively on real ticks and real accounts ) This robot is created to receive income more than any bank offers. It trades automatically around the clock on any currency pair!   ( I do not recommend "exotic" currency pairs ) Adjustable   risks.  Adjustable position volume. Adjustable mesh pitch. Adjustable profit level. Not tied to a time f
MP AutoSmartNextGen MT5
Alexandru Chirila
Uzman Danışmanlar
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions.   All Products  |  Contact Core    NEW!!!   Features: Configurable Grids:   The version allows the configuration of multiple grids. Each grid can have its own size and risk factors, providi
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Uzman Danışmanlar
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Uzman Danışmanlar
I present to you the parameters and settings of the Series Control bot, which is an ultra-modern bot for working in the Forex market. This bot uses the latest money management and market analysis technologies to identify trends and make trading decisions. It also has a flexible control and protection system for each position. Currency pairs for trading: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJPY, GBPAUD, GBPCAD, EURNZ
GdeAsset Blackbox
Daniel De Almeida Galvao
Uzman Danışmanlar
Получите бесплатно! Моделирование для трейдеров, фондов управления капиталом и разработчиков MQL5 Получите алгоритм этого эксперта, зарегистрировавшись в Gdeasset Blackbox. Сотрудничество с GdeAsset BlackBox: учитывая очевидную потребность в обмене валютой и финансовыми активами, возникает это совместное предложение по распространению инструментов ценообразования среди участников мирового рынка для противодействия глобальной инфляционной девальвации. GdeAsset ищет партнёров для разработки инстру
FREE
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Uzman Danışmanlar
VIX Momentum Pro EA - Ürün açıklaması Genel bakış VIX Momentum Pro, VIX75 Sentetik Endeksleri için özel olarak tasarlanmış sofistike bir algoritmik ticaret sistemidir. Algoritma, sentetik volatilite piyasasında yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlamak için özel momentum tespit teknikleri ile birleştirilmiş gelişmiş çoklu zaman dilimi analizi kullanır. Ticaret stratejisi Expert Advisor, birden fazla zaman diliminde fiyat hareketlerini analiz eden kapsamlı momentum tabanlı bir yaklaşımla
Goat JP
Keisuke Saito
Uzman Danışmanlar
This is a trend-following automated trading system utilizing Kagi charts . By visually capturing price direction and executing trades based on clear trend reversal signals, it eliminates market noise and enables more stable trading. The image shows the results of a five-year backtest from 2020 to 2025. Although some drawdowns can be seen, the outcome was a profit of $106,341. For details about the parameter settings, please search for  @G7671620449468G  on twitter,X and send me a DM! Features ・
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Uzman Danışmanlar
First Scalper is an Expert Advisor based on Scalping, Using the best and safest scalping EA on market. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA  doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. First Scalper can trade on all symbols and all time frames, using a special and unique strategy developed by the author. Using EA : General Options Trade Type : Long/Short/Both Stop
Imperium Pattern EA for MT5
Botond Ratonyi
Uzman Danışmanlar
USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp ;t=2s This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoe
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Yazarın diğer ürünleri
Impulse Box Trader
Christian Alexander Foehl
Uzman Danışmanlar
Impulse Box Trader – Profesyonel Breakout Expert Advisor Kesin breakout’lar. Çoklu broker uyumlu. Impulse Box Trader, MetaTrader 5 için geliştirilmiş güçlü bir EA’dır ve M15 zaman diliminde kesin breakout işlemleri için tasarlanmıştır. En güçlü fiyat bölgelerini dinamik olarak belirler ve akıllı para yönetimiyle ani fiyat hareketlerini işlemeye olanak tanır – martingale veya riskli ortalama stratejileri içermez. Temel Özellikler: Breakout bölgelerinin otomatik tespiti Çoklu broke
S500 Precision Block EA
Christian Alexander Foehl
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 5 için profesyonel S&P500 Uzman Danışmanı – artık tüm brokerler ve kaldıraç seviyeleri için optimize edildi Gereksiz indikatörlerden arındırılmış gerçek fiyat hareketi SP500 Precision Block, S&P500 endeksinde (CFD: US500 / SPX500) M30 zaman diliminde işlem yapmak üzere geliştirilmiş ileri düzey bir EA’dır. Yalnızca fiyat hareketlerine dayanarak emir bloklarını tespit eder ve gereksiz indikatör mantığı olmadan uzun vadeli istikrar ve performansa odaklanır. Ana özellikler • Otomat
Impulse Box Trader Mini
Christian Alexander Foehl
Uzman Danışmanlar
Impulse Box Trader Mini Bu, MetaTrader 5 için Impulse Box Trader EA ’nın ücretsiz sürümüdür. Strateji ve özellikler tam sürümle aynıdır, ancak önemli bir sınırlama vardır: Lot boyutu 10.000 $ başına maksimum 0.02 / 0.2 ile sınırlıdır. Bu, performansı azaltır ancak EA'nın tüm işlevlerinin şeffaf bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Önerilen ayarlar: Zaman dilimi: M15 Sembol: US500 / SPX500 / S&P500 CFD Minimum sermaye: 100 $ Not: Canlı işlem veya geriye dönük testten önce ayarlarda Validat
FREE
S500 Precision Block Indicator
Christian Alexander Foehl
Göstergeler
S 500 Precision Block Göstergesi – Ücretsiz Emir Bloğu Görselleştirmeniz Bu gösterge, kanıtlanmış "S 500 Precision Block" EA'mızdan doğrudan çıkarılmıştır ve S&P 500 M30 grafiklerinde boğa ve ayı emir bloklarını hassas bir şekilde gösterir. Saf Fiyat Hareketini deneyimleyin ve piyasa genel bakışınızı iyileştirin. Önemli Not: Bu gösterge, S&P 500 sembolleri ve M30 zaman dilimi için özel olarak geliştirilmiş ve optimize edilmiştir. Güvenilir işlevselliği yalnızca bu belirli konfigürasyonda garanti
FREE
SP500 Precision Block EA
Christian Alexander Foehl
Uzman Danışmanlar
SP500 Precision Block EA – ÜCRETSİZ SÜRÜM Bu, MetaTrader 5 için profesyonel S&P500 Uzman Danışmanının ücretsiz demo sürümüdür. Alım-satım mantığı, strateji ve tüm özellikler tam sürümle aynıdır – ancak önemli bir kısıtlama vardır: Lot büyüklüğü 0.01 / 0.1 olarak sabitlenmiştir. Bu, performansı sınırlar ancak tüm özelliklerin şeffaf bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanır. Dahil edilen başlıca özellikler: • Otomatik emir bloğu algılama • Görsel grafik gösterimi • Yapı kırılımında gir
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt